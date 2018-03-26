РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Последствия пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово
16:0626.03.2018
01890
Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
Здание торгового центре Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Пожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВ завалах многослойных перекрытий торгового центра вплоть до середины сегодняшнего дня продолжалось тление, которое в какой-то момент перешло в активную фазу и в здании снова начался пожар.Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
В завалах многослойных перекрытий торгового центра вплоть до середины сегодняшнего дня продолжалось тление, которое в какой-то момент перешло в активную фазу и в здании снова начался пожар.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкК двум часам дня по Москве спасатели полностью обследовали все этажи сгоревшего торгового центра.Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
К двум часам дня по Москве спасатели полностью обследовали все этажи сгоревшего торгового центра.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВ ликвидации последствий пожара участвовуют более 800 человек и почти 200 единиц техники. Температура тления в завалах ТЦ на некоторых участках составляет 600-800 градусов.Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
В ликвидации последствий пожара участвовуют более 800 человек и почти 200 единиц техники. Температура тления в завалах ТЦ на некоторых участках составляет 600-800 градусов.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКонструкции торгового центра в Кемерово, где произошел пожар, неустойчивы, спасатели и пожарные работают в сложнейших условиях. "Никакой угрозы прилегающим зданиям не существует, но реальная угроза для людей, осуществляющих поисково-спасательную операцию, есть — провисание конструкций продолжается", — отметил глава МЧС России Владимир Пучков.Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Конструкции торгового центра в Кемерово, где произошел пожар, неустойчивы, спасатели и пожарные работают в сложнейших условиях. "Никакой угрозы прилегающим зданиям не существует, но реальная угроза для людей, осуществляющих поисково-спасательную операцию, есть — провисание конструкций продолжается", — отметил глава МЧС России Владимир Пучков.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкПосле пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Дело было передано в Центральный аппарат СК.Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
После пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Дело было передано в Центральный аппарат СК.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкСледственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" позвонить в следствие по телефонам +7(384-2)36 99 83, +7(960)924 22 70, +7(909)517 00 98 и рассказать, кто что видел и знает о случившемся. СК обещает "тщательнейшим образом исследовать, проверить и учесть" всю полученную информацию и выявить все причины пожара и условия, способствовавшие трагедии.Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Следственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" позвонить в следствие по телефонам +7(384-2)36 99 83, +7(960)924 22 70, +7(909)517 00 98 и рассказать, кто что видел и знает о случившемся. СК обещает "тщательнейшим образом исследовать, проверить и учесть" всю полученную информацию и выявить все причины пожара и условия, способствовавшие трагедии.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСледователи уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей.Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Следователи уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей.
© Фото : МЧС РФПерейти в фотобанкПо делу о пожаре уже задержаны четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В СК заявили, что при вводе в эксплуатацию и работе ТЦ были допущены "серьезные нарушения".Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
По делу о пожаре уже задержаны четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В СК заявили, что при вводе в эксплуатацию и работе ТЦ были допущены "серьезные нарушения".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКроме того, решается вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял сгоревший ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. После получения сигнала о пожаре он отключил систему оповещения. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, ему грозит до семи лет лишения свободы.Здание торгового центре Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Кроме того, решается вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял сгоревший ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. После получения сигнала о пожаре он отключил систему оповещения. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, ему грозит до семи лет лишения свободы.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВласти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". 27, 28 и 29 марта будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Власти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". 27, 28 и 29 марта будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСовет Федерации готов при необходимости оперативно внести необходимые изменения и поправки в действующее законодательство для недопущения повторения трагедии в Кемерово, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, уже сейчас можно сделать вывод о необходимости ужесточения требований по безопасности торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей.Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Совет Федерации готов при необходимости оперативно внести необходимые изменения и поправки в действующее законодательство для недопущения повторения трагедии в Кемерово, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, уже сейчас можно сделать вывод о необходимости ужесточения требований по безопасности торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей.
Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018Последствия пожара в ТЦ "Зимняя вишня"16:0626.03.2018
Женщина зажигает свечу возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожарЦветы, свечи и мягкие игрушки в память о погибших в Кемерово14:3626.03.2018
Вестминстерский дворецПобеда "Черной смерти": какие города вымерли в Средневековье от чумы13:5026.03.2018
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в КемеровоТрагедия в Кемерово. Кадры с места ЧП00:2226.03.2018
Водовзводная башня Московского Кремля до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли"Час Земли": достопримечательности Москвы и мира до и после выключения света11:0025.03.2018
Участница фестиваля красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве. 24 марта 2018Буйство красок: фестиваль Холи-Мела в Москве20:2024.03.2018
Технологический центр McLaren в Уокине, ВеликобританияЗавод до неба: гигантские промышленные сооружения мира14:5723.03.2018
Черлидерши команды Нью-Орлеан Пеликанс во время НБА по баскетболу. 18 марта 2018 годаЛучшие фото недели: старт "Союза", спасение аистов и заснеженная Шампань12:2523.03.2018
Бухта Ардли, где расположена российская станция БеллинсгаузенРоссийские антарктические станции08:0023.03.2018
Каменные ворота Ангкор-Тхом в КамбоджеСамые популярные туристические направления в мире13:2222.03.2018
Все фотоленты

Силы МЧС продолжают работу на месте пожара в Кемерово, где погибли 64 человека. В середине дня тление в завалах здания перешло в активную фазу и в "Зимней вишне" вновь вспыхнул пожар. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена