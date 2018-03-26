Последствия пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

Кроме того, решается вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял сгоревший ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. После получения сигнала о пожаре он отключил систему оповещения. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, ему грозит до семи лет лишения свободы.