В торговом комплексе "Зимняя вишня", расположенном в центре Кемерово, в воскресенье вспыхнул сильный пожар. По последним данным, погибли 37 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru.
Трагедия в Кемерово
00:2226.03.2018
(обновлено: 00:34 26.03.2018)
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкСигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре поступил в пожарную охрану в воскресенье днем. Очаг возгорания находился на верхнем этаже здания.
Сигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре поступил в пожарную охрану в воскресенье днем. Очаг возгорания находился на верхнем этаже здания.
© РИА Новости / Максим КиселевПерейти в фотобанкПлощадь пожара достигла полутора тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли.
Площадь пожара достигла полутора тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли.
© Фото : Наталья НараеваК тушению привлекли более 230 человек и 50 единиц техники.
© Фото : Наталья Нараева
К тушению привлекли более 230 человек и 50 единиц техники.
© Ruptly МЧС РФПо последним данным, погибли 37 человек, десятки пропали без вести, 40 пострадавших обратились за медицинской помощью.
© Ruptly МЧС РФ
По последним данным, погибли 37 человек, десятки пропали без вести, 40 пострадавших обратились за медицинской помощью.
© Фото : МЧС РФ по Кемеровской областиОткрытое возгорание удалось ликвидировать лишь ночью.
© Фото : МЧС РФ по Кемеровской области
Открытое возгорание удалось ликвидировать лишь ночью.
© РИА Новости / Максим КиселевПерейти в фотобанкПо факту возгорания СК возбудил уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК ("Причинение смерти по неосторожности"; "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"; "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
По факту возгорания СК возбудил уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК ("Причинение смерти по неосторожности"; "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"; "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
© Фото : МЧС РФ Уголовное дело передали в Центральный аппарат СК, в Кемерово направлена специальная следственная группа из Москвы. Президенту России Владимиру Путину доложили о ЧП, по его поручению на место вылетел глава МЧС Владимир Пучков.
© Фото : МЧС РФ
Уголовное дело передали в Центральный аппарат СК, в Кемерово направлена специальная следственная группа из Москвы. Президенту России Владимиру Путину доложили о ЧП, по его поручению на место вылетел глава МЧС Владимир Пучков.
© Фото : пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС РоссииВ Кузбасс из Сибирского регионального центра прибыли дополнительные силы. В их числе 40 сотрудников Сибирского поисково-спасательного отряда, специалисты службы психологической помощи и опергруппа.
© Фото : пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России
В Кузбасс из Сибирского регионального центра прибыли дополнительные силы. В их числе 40 сотрудников Сибирского поисково-спасательного отряда, специалисты службы психологической помощи и опергруппа.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСоболезнования родным и близким погибших выразили президент Владимир Путин, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и другие политические и общественные деятели.
Соболезнования родным и близким погибших выразили президент Владимир Путин, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и другие политические и общественные деятели.
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