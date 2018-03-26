Трагедия в Кемерово

По факту возгорания СК возбудил уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК ("Причинение смерти по неосторожности"; "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"; "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").