"Час Земли" имеет свой логотип, сначала выглядевший как "60", что означало 60 минут, которые люди посвящают планете Земля, предпринимая меры для ее благополучия. Сейчас логотип стал выглядеть как "60+" и обозначать призыв к участникам акции выйти за границы одного часа.



На фото: центральная мечеть им. Ахмата Кадырова "Сердце Чечни" до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Грозном.