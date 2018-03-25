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"Час Земли": самая массовая экологическая акция на планете

11:0025.03.2018
(обновлено: 11:42 25.03.2018)
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Здание Международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре до отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
Красная площадь до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции Час Земли
Центральная мечеть им. Ахмата Кадырова Сердце Чечни до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
Здание Государственного Академического Большого театра до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
Дом на Котельнической набережной с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции Час Земли-2018
Дом Правительства до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
Смольный собор в Санкт-Петербурге до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
Здание Новосибирского театра оперы и балета с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции Час Земли
Храм Василия Блаженного в Москве с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции Час Земли
Водовзводная башня Московского Кремля до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
Храм Христа Спасителя и Патриарший мост до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
Здание гостиницы Рэдиссон Ройал с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции Час Земли
Тауэрский мост до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли в Лондоне
Колизей до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли в Риме
Эйфелева башня до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли в Париже
Журналисты и представители МИА Россия сегодня поддерживают Час Земли 2018
Участники мультимедийной пресс-конференции В ММПЦ МИА Россия сегодня, посвященной ежегодной экологической акции Час Земли — 2018
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанк"Час Земли" проводится по всему миру в конце марта. Впервые эта акция прошла в 2007 году. С тех пор она собирает все больше приверженцев.

На фото: здание Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре до отключения подсветки.Здание Международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре до отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
"Час Земли" проводится по всему миру в конце марта. Впервые эта акция прошла в 2007 году. С тех пор она собирает все больше приверженцев.

На фото: здание Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре до отключения подсветки.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЦелью акции является привлечение внимания к проблемам окружающей среды, напоминание о разумном потреблении электроэнергии и других ресурсов: воды, газа и тепла.

На фото: здание Международного информационного агентства "Россия сегодня" во время экологической акции "Час Земли" в Москве.Здание Международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Целью акции является привлечение внимания к проблемам окружающей среды, напоминание о разумном потреблении электроэнергии и других ресурсов: воды, газа и тепла.

На фото: здание Международного информационного агентства "Россия сегодня" во время экологической акции "Час Земли" в Москве.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВыключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества.

На фото: здание Международного информационного агентства "Россия сегодня" после отключения подсветки.Здание Международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества.

На фото: здание Международного информационного агентства "Россия сегодня" после отключения подсветки.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОбычно "Час Земли" приводит к экономии электричества, но очень незначительной — ведь все электростанции достаточно инертны, а один час — это короткий промежуток.

На фото: здание Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Москве. Изображение составлено из двух фотографий.Здание Международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Обычно "Час Земли" приводит к экономии электричества, но очень незначительной — ведь все электростанции достаточно инертны, а один час — это короткий промежуток.

На фото: здание Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Москве. Изображение составлено из двух фотографий.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАкция носит добровольный характер. Организаторы "Часа Земли" рекомендуют отключать только тот свет, который не отвечает за общественную безопасность.

На фото: Красная площадь до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Москве. Красная площадь до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Акция носит добровольный характер. Организаторы "Часа Земли" рекомендуют отключать только тот свет, который не отвечает за общественную безопасность.

На фото: Красная площадь до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Москве.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЛюди выключают свет дома и те электроприборы, которые не имеют значения в обеспечении безопасности и сохранении здоровья людей. В городе отключается только декоративная подсветка некоторых зданий.

На фото: здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли". Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции Час Земли
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Люди выключают свет дома и те электроприборы, которые не имеют значения в обеспечении безопасности и сохранении здоровья людей. В городе отключается только декоративная подсветка некоторых зданий.

На фото: здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли".
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанк"Час Земли" имеет свой логотип, сначала выглядевший как "60", что означало 60 минут, которые люди посвящают планете Земля, предпринимая меры для ее благополучия. Сейчас логотип стал выглядеть как "60+" и обозначать призыв к участникам акции выйти за границы одного часа.

На фото: центральная мечеть им. Ахмата Кадырова "Сердце Чечни" до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Грозном. Центральная мечеть им. Ахмата Кадырова Сердце Чечни до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
"Час Земли" имеет свой логотип, сначала выглядевший как "60", что означало 60 минут, которые люди посвящают планете Земля, предпринимая меры для ее благополучия. Сейчас логотип стал выглядеть как "60+" и обозначать призыв к участникам акции выйти за границы одного часа.

На фото: центральная мечеть им. Ахмата Кадырова "Сердце Чечни" до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Грозном.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ настоящее время "Час Земли" — это самая массовая экологическая акция на планете.

На фото: здание Государственного Академического Большого театра до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Москве. Здание Государственного Академического Большого театра до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В настоящее время "Час Земли" — это самая массовая экологическая акция на планете.

На фото: здание Государственного Академического Большого театра до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Москве.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВ 2017 году в акции приняли участие 187 стран и территорий, погасла подсветка более 3,1 тысячи мировых достопримечательностей.

На фото: дом на Котельнической набережной с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли-2018". Дом на Котельнической набережной с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции Час Земли-2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
В 2017 году в акции приняли участие 187 стран и территорий, погасла подсветка более 3,1 тысячи мировых достопримечательностей.

На фото: дом на Котельнической набережной с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли-2018".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВпервые официально в России акция прошла в 2009 году, однако и ранее в стране ее поддерживал ряд энтузиастов. Уже в 2013 году к "Часу Земли" присоединились более 70 городов России, а в 2017 году — 150.

На фото: дом Правительства до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Москве. Дом Правительства до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Впервые официально в России акция прошла в 2009 году, однако и ранее в стране ее поддерживал ряд энтузиастов. Уже в 2013 году к "Часу Земли" присоединились более 70 городов России, а в 2017 году — 150.

На фото: дом Правительства до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Москве.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКаждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем: предыдущие акции были посвящены ответственному потреблению, экологическому следу, заморозке нефтегазовых проектов на арктическом шельфе, защите редких видов животных, запрету промышленных рубок в ценных лесах, защите морей от нефтяных загрязнений и другим темам.

На фото: Смольный собор в Санкт-Петербурге до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли". Смольный собор в Санкт-Петербурге до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем: предыдущие акции были посвящены ответственному потреблению, экологическому следу, заморозке нефтегазовых проектов на арктическом шельфе, защите редких видов животных, запрету промышленных рубок в ценных лесах, защите морей от нефтяных загрязнений и другим темам.

На фото: Смольный собор в Санкт-Петербурге до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк"Час Земли — 2018" прошел под лозунгом "Голосуй за природу".

На фото: здание Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли". Изображение составлено из двух фотографий.Здание Новосибирского театра оперы и балета с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции Час Земли
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
"Час Земли — 2018" прошел под лозунгом "Голосуй за природу".

На фото: здание Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли". Изображение составлено из двух фотографий.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ рамках акции предлагается проголосовать за три инициативы: защиту заповедников, снятие препятствий на пути развития альтернативной энергетики и внедрение системы раздельного сбора отходов.

На фото: Храм Василия Блаженного в Москве с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли". Храм Василия Блаженного в Москве с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции Час Земли
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В рамках акции предлагается проголосовать за три инициативы: защиту заповедников, снятие препятствий на пути развития альтернативной энергетики и внедрение системы раздельного сбора отходов.

На фото: Храм Василия Блаженного в Москве с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли".
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЧас Земли ежегодно поддерживают сотни известных людей — общественных деятелей, актеров, музыкантов. В российской акции принимали участие телеведущие Николай Дроздов, Гарик Мартиросян, Михаил Галустян и Антон Комолов, лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина и многие другие.

На фото: Водовзводная башня Московского Кремля до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли". Водовзводная башня Московского Кремля до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Час Земли ежегодно поддерживают сотни известных людей — общественных деятелей, актеров, музыкантов. В российской акции принимали участие телеведущие Николай Дроздов, Гарик Мартиросян, Михаил Галустян и Антон Комолов, лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина и многие другие.

На фото: Водовзводная башня Московского Кремля до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли".
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкМероприятия по энергосбережению, проводимые в Москве за семь лет, позволили сэкономить столько топлива, что его хватило бы для двухмиллионного города, заявил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

На фото: Храм Христа Спасителя и Патриарший мост до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли". Храм Христа Спасителя и Патриарший мост до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Мероприятия по энергосбережению, проводимые в Москве за семь лет, позволили сэкономить столько топлива, что его хватило бы для двухмиллионного города, заявил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

На фото: Храм Христа Спасителя и Патриарший мост до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ этом году акцию поддержали даже на МКС. Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал в соцсети "ВКонтакте" фотографию российского сегмента МКС с выключенным в рамках акции "Час Земли" светом.

На фото: здание гостиницы "Рэдиссон Ройал, Москва" (бывшая гостиница "Украина") на Кутузовском проспекте в Москве с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли". Здание гостиницы Рэдиссон Ройал с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции Час Земли
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В этом году акцию поддержали даже на МКС. Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал в соцсети "ВКонтакте" фотографию российского сегмента МКС с выключенным в рамках акции "Час Земли" светом.

На фото: здание гостиницы "Рэдиссон Ройал, Москва" (бывшая гостиница "Украина") на Кутузовском проспекте в Москве с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли".
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкВ Великобритании ровно в 20.30 (23.30 мск) "погасли" лондонская резиденция королевы Букингемский дворец, здание парламента, небоскреб "Шард", замки в Эдинбурге и Кардиффе, пирсы в приморских городах и многие другие достопримечательности.

На фото: Тауэрский мост до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Лондоне. Тауэрский мост до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
В Великобритании ровно в 20.30 (23.30 мск) "погасли" лондонская резиденция королевы Букингемский дворец, здание парламента, небоскреб "Шард", замки в Эдинбурге и Кардиффе, пирсы в приморских городах и многие другие достопримечательности.

На фото: Тауэрский мост до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Лондоне.
© РИА Новости / Данило Гарсиа ди МеоПерейти в фотобанкВ Риме в рамках акции была отключена подсветка Колизея

На фото: Колизей (амфитеатр Флавиев) до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Риме. Колизей до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли в Риме
© РИА Новости / Данило Гарсиа ди Мео
Перейти в фотобанк
В Риме в рамках акции была отключена подсветка Колизея

На фото: Колизей (амфитеатр Флавиев) до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Риме.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВ Париже во время "Часа Земли" отключают подсветку Эйфелевой башни, которая является одним из символов Франции.

На фото: Эйфелева башня до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Париже. Эйфелева башня до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
В Париже во время "Часа Земли" отключают подсветку Эйфелевой башни, которая является одним из символов Франции.

На фото: Эйфелева башня до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Париже.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАгентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" оказывает информационную поддержку "Часу Земли-2018", выступая официальным информационным агентством акции.

На фото: журналисты и представители МИА "Россия сегодня" поддерживают "Час Земли 2018"Журналисты и представители МИА Россия сегодня поддерживают Час Земли 2018
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" оказывает информационную поддержку "Часу Земли-2018", выступая официальным информационным агентством акции.

На фото: журналисты и представители МИА "Россия сегодня" поддерживают "Час Земли 2018"
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗнаменитый символ агентства на Зубовском бульваре — земной шар и слова "Россия сегодня" — погас в 20.30 мск одновременно со всеми известными зданиями и памятниками мира.

На фото: участники мультимедийной пресс-конференции В ММПЦ МИА "Россия сегодня", посвященной ежегодной экологической акции "Час Земли — 2018".Участники мультимедийной пресс-конференции В ММПЦ МИА Россия сегодня, посвященной ежегодной экологической акции Час Земли — 2018
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Знаменитый символ агентства на Зубовском бульваре — земной шар и слова "Россия сегодня" — погас в 20.30 мск одновременно со всеми известными зданиями и памятниками мира.

На фото: участники мультимедийной пресс-конференции В ММПЦ МИА "Россия сегодня", посвященной ежегодной экологической акции "Час Земли — 2018".
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"Час Земли" — ежегодная акция Всемирного фонда дикой природы, которая заключается в символическом выключении света ради заботы о будущем планеты. "Час Земли-2018" — в фотоленте Ria.ru >>

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