"Час Земли" — ежегодная акция Всемирного фонда дикой природы, которая заключается в символическом выключении света ради заботы о будущем планеты. "Час Земли-2018" — в фотоленте Ria.ru >>
"Час Земли": самая массовая экологическая акция на планете
11:0025.03.2018
(обновлено: 11:42 25.03.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанк"Час Земли" проводится по всему миру в конце марта. Впервые эта акция прошла в 2007 году. С тех пор она собирает все больше приверженцев.
На фото: здание Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре до отключения подсветки.
На фото: здание Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре до отключения подсветки.
"Час Земли" проводится по всему миру в конце марта. Впервые эта акция прошла в 2007 году. С тех пор она собирает все больше приверженцев.
На фото: здание Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре до отключения подсветки.
На фото: здание Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре до отключения подсветки.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЦелью акции является привлечение внимания к проблемам окружающей среды, напоминание о разумном потреблении электроэнергии и других ресурсов: воды, газа и тепла.
На фото: здание Международного информационного агентства "Россия сегодня" во время экологической акции "Час Земли" в Москве.
На фото: здание Международного информационного агентства "Россия сегодня" во время экологической акции "Час Земли" в Москве.
Целью акции является привлечение внимания к проблемам окружающей среды, напоминание о разумном потреблении электроэнергии и других ресурсов: воды, газа и тепла.
На фото: здание Международного информационного агентства "Россия сегодня" во время экологической акции "Час Земли" в Москве.
На фото: здание Международного информационного агентства "Россия сегодня" во время экологической акции "Час Земли" в Москве.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВыключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества.
На фото: здание Международного информационного агентства "Россия сегодня" после отключения подсветки.
На фото: здание Международного информационного агентства "Россия сегодня" после отключения подсветки.
Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества.
На фото: здание Международного информационного агентства "Россия сегодня" после отключения подсветки.
На фото: здание Международного информационного агентства "Россия сегодня" после отключения подсветки.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОбычно "Час Земли" приводит к экономии электричества, но очень незначительной — ведь все электростанции достаточно инертны, а один час — это короткий промежуток.
На фото: здание Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Москве. Изображение составлено из двух фотографий.
На фото: здание Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Москве. Изображение составлено из двух фотографий.
Обычно "Час Земли" приводит к экономии электричества, но очень незначительной — ведь все электростанции достаточно инертны, а один час — это короткий промежуток.
На фото: здание Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Москве. Изображение составлено из двух фотографий.
На фото: здание Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Москве. Изображение составлено из двух фотографий.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАкция носит добровольный характер. Организаторы "Часа Земли" рекомендуют отключать только тот свет, который не отвечает за общественную безопасность.
На фото: Красная площадь до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Москве.
На фото: Красная площадь до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Москве.
Акция носит добровольный характер. Организаторы "Часа Земли" рекомендуют отключать только тот свет, который не отвечает за общественную безопасность.
На фото: Красная площадь до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Москве.
На фото: Красная площадь до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Москве.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЛюди выключают свет дома и те электроприборы, которые не имеют значения в обеспечении безопасности и сохранении здоровья людей. В городе отключается только декоративная подсветка некоторых зданий.
На фото: здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли".
На фото: здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли".
Люди выключают свет дома и те электроприборы, которые не имеют значения в обеспечении безопасности и сохранении здоровья людей. В городе отключается только декоративная подсветка некоторых зданий.
На фото: здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли".
На фото: здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли".
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанк"Час Земли" имеет свой логотип, сначала выглядевший как "60", что означало 60 минут, которые люди посвящают планете Земля, предпринимая меры для ее благополучия. Сейчас логотип стал выглядеть как "60+" и обозначать призыв к участникам акции выйти за границы одного часа.
На фото: центральная мечеть им. Ахмата Кадырова "Сердце Чечни" до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Грозном.
На фото: центральная мечеть им. Ахмата Кадырова "Сердце Чечни" до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Грозном.
"Час Земли" имеет свой логотип, сначала выглядевший как "60", что означало 60 минут, которые люди посвящают планете Земля, предпринимая меры для ее благополучия. Сейчас логотип стал выглядеть как "60+" и обозначать призыв к участникам акции выйти за границы одного часа.
На фото: центральная мечеть им. Ахмата Кадырова "Сердце Чечни" до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Грозном.
На фото: центральная мечеть им. Ахмата Кадырова "Сердце Чечни" до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Грозном.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ настоящее время "Час Земли" — это самая массовая экологическая акция на планете.
На фото: здание Государственного Академического Большого театра до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Москве.
На фото: здание Государственного Академического Большого театра до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Москве.
В настоящее время "Час Земли" — это самая массовая экологическая акция на планете.
На фото: здание Государственного Академического Большого театра до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Москве.
На фото: здание Государственного Академического Большого театра до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Москве.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВ 2017 году в акции приняли участие 187 стран и территорий, погасла подсветка более 3,1 тысячи мировых достопримечательностей.
На фото: дом на Котельнической набережной с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли-2018".
На фото: дом на Котельнической набережной с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли-2018".
В 2017 году в акции приняли участие 187 стран и территорий, погасла подсветка более 3,1 тысячи мировых достопримечательностей.
На фото: дом на Котельнической набережной с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли-2018".
На фото: дом на Котельнической набережной с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли-2018".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВпервые официально в России акция прошла в 2009 году, однако и ранее в стране ее поддерживал ряд энтузиастов. Уже в 2013 году к "Часу Земли" присоединились более 70 городов России, а в 2017 году — 150.
На фото: дом Правительства до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Москве.
На фото: дом Правительства до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Москве.
Впервые официально в России акция прошла в 2009 году, однако и ранее в стране ее поддерживал ряд энтузиастов. Уже в 2013 году к "Часу Земли" присоединились более 70 городов России, а в 2017 году — 150.
На фото: дом Правительства до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Москве.
На фото: дом Правительства до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Москве.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКаждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем: предыдущие акции были посвящены ответственному потреблению, экологическому следу, заморозке нефтегазовых проектов на арктическом шельфе, защите редких видов животных, запрету промышленных рубок в ценных лесах, защите морей от нефтяных загрязнений и другим темам.
На фото: Смольный собор в Санкт-Петербурге до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли".
На фото: Смольный собор в Санкт-Петербурге до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли".
Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем: предыдущие акции были посвящены ответственному потреблению, экологическому следу, заморозке нефтегазовых проектов на арктическом шельфе, защите редких видов животных, запрету промышленных рубок в ценных лесах, защите морей от нефтяных загрязнений и другим темам.
На фото: Смольный собор в Санкт-Петербурге до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли".
На фото: Смольный собор в Санкт-Петербурге до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк"Час Земли — 2018" прошел под лозунгом "Голосуй за природу".
На фото: здание Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли". Изображение составлено из двух фотографий.
На фото: здание Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли". Изображение составлено из двух фотографий.
"Час Земли — 2018" прошел под лозунгом "Голосуй за природу".
На фото: здание Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли". Изображение составлено из двух фотографий.
На фото: здание Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли". Изображение составлено из двух фотографий.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ рамках акции предлагается проголосовать за три инициативы: защиту заповедников, снятие препятствий на пути развития альтернативной энергетики и внедрение системы раздельного сбора отходов.
На фото: Храм Василия Блаженного в Москве с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли".
На фото: Храм Василия Блаженного в Москве с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли".
В рамках акции предлагается проголосовать за три инициативы: защиту заповедников, снятие препятствий на пути развития альтернативной энергетики и внедрение системы раздельного сбора отходов.
На фото: Храм Василия Блаженного в Москве с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли".
На фото: Храм Василия Блаженного в Москве с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли".
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЧас Земли ежегодно поддерживают сотни известных людей — общественных деятелей, актеров, музыкантов. В российской акции принимали участие телеведущие Николай Дроздов, Гарик Мартиросян, Михаил Галустян и Антон Комолов, лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина и многие другие.
На фото: Водовзводная башня Московского Кремля до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли".
На фото: Водовзводная башня Московского Кремля до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли".
Час Земли ежегодно поддерживают сотни известных людей — общественных деятелей, актеров, музыкантов. В российской акции принимали участие телеведущие Николай Дроздов, Гарик Мартиросян, Михаил Галустян и Антон Комолов, лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина и многие другие.
На фото: Водовзводная башня Московского Кремля до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли".
На фото: Водовзводная башня Московского Кремля до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли".
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкМероприятия по энергосбережению, проводимые в Москве за семь лет, позволили сэкономить столько топлива, что его хватило бы для двухмиллионного города, заявил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
На фото: Храм Христа Спасителя и Патриарший мост до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли".
На фото: Храм Христа Спасителя и Патриарший мост до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли".
Мероприятия по энергосбережению, проводимые в Москве за семь лет, позволили сэкономить столько топлива, что его хватило бы для двухмиллионного города, заявил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
На фото: Храм Христа Спасителя и Патриарший мост до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли".
На фото: Храм Христа Спасителя и Патриарший мост до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ этом году акцию поддержали даже на МКС. Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал в соцсети "ВКонтакте" фотографию российского сегмента МКС с выключенным в рамках акции "Час Земли" светом.
На фото: здание гостиницы "Рэдиссон Ройал, Москва" (бывшая гостиница "Украина") на Кутузовском проспекте в Москве с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли".
На фото: здание гостиницы "Рэдиссон Ройал, Москва" (бывшая гостиница "Украина") на Кутузовском проспекте в Москве с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли".
В этом году акцию поддержали даже на МКС. Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал в соцсети "ВКонтакте" фотографию российского сегмента МКС с выключенным в рамках акции "Час Земли" светом.
На фото: здание гостиницы "Рэдиссон Ройал, Москва" (бывшая гостиница "Украина") на Кутузовском проспекте в Москве с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли".
На фото: здание гостиницы "Рэдиссон Ройал, Москва" (бывшая гостиница "Украина") на Кутузовском проспекте в Москве с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли".
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкВ Великобритании ровно в 20.30 (23.30 мск) "погасли" лондонская резиденция королевы Букингемский дворец, здание парламента, небоскреб "Шард", замки в Эдинбурге и Кардиффе, пирсы в приморских городах и многие другие достопримечательности.
На фото: Тауэрский мост до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Лондоне.
На фото: Тауэрский мост до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Лондоне.
В Великобритании ровно в 20.30 (23.30 мск) "погасли" лондонская резиденция королевы Букингемский дворец, здание парламента, небоскреб "Шард", замки в Эдинбурге и Кардиффе, пирсы в приморских городах и многие другие достопримечательности.
На фото: Тауэрский мост до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Лондоне.
На фото: Тауэрский мост до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Лондоне.
© РИА Новости / Данило Гарсиа ди МеоПерейти в фотобанкВ Риме в рамках акции была отключена подсветка Колизея
На фото: Колизей (амфитеатр Флавиев) до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Риме.
На фото: Колизей (амфитеатр Флавиев) до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Риме.
В Риме в рамках акции была отключена подсветка Колизея
На фото: Колизей (амфитеатр Флавиев) до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Риме.
На фото: Колизей (амфитеатр Флавиев) до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Риме.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВ Париже во время "Часа Земли" отключают подсветку Эйфелевой башни, которая является одним из символов Франции.
На фото: Эйфелева башня до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Париже.
На фото: Эйфелева башня до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Париже.
В Париже во время "Часа Земли" отключают подсветку Эйфелевой башни, которая является одним из символов Франции.
На фото: Эйфелева башня до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Париже.
На фото: Эйфелева башня до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Париже.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАгентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" оказывает информационную поддержку "Часу Земли-2018", выступая официальным информационным агентством акции.
На фото: журналисты и представители МИА "Россия сегодня" поддерживают "Час Земли 2018"
На фото: журналисты и представители МИА "Россия сегодня" поддерживают "Час Земли 2018"
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" оказывает информационную поддержку "Часу Земли-2018", выступая официальным информационным агентством акции.
На фото: журналисты и представители МИА "Россия сегодня" поддерживают "Час Земли 2018"
На фото: журналисты и представители МИА "Россия сегодня" поддерживают "Час Земли 2018"
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗнаменитый символ агентства на Зубовском бульваре — земной шар и слова "Россия сегодня" — погас в 20.30 мск одновременно со всеми известными зданиями и памятниками мира.
На фото: участники мультимедийной пресс-конференции В ММПЦ МИА "Россия сегодня", посвященной ежегодной экологической акции "Час Земли — 2018".
На фото: участники мультимедийной пресс-конференции В ММПЦ МИА "Россия сегодня", посвященной ежегодной экологической акции "Час Земли — 2018".
Знаменитый символ агентства на Зубовском бульваре — земной шар и слова "Россия сегодня" — погас в 20.30 мск одновременно со всеми известными зданиями и памятниками мира.
На фото: участники мультимедийной пресс-конференции В ММПЦ МИА "Россия сегодня", посвященной ежегодной экологической акции "Час Земли — 2018".
На фото: участники мультимедийной пресс-конференции В ММПЦ МИА "Россия сегодня", посвященной ежегодной экологической акции "Час Земли — 2018".
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