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Лучшие фото недели: старт "Союза", спасение аистов и заснеженная Шампань

12:2523.03.2018
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Участницы танцевального коллектива во время концерта, посвященного Наврузу, на площади Ала-Тоо в Бишкеке
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с кораблем Союз МС-08 на космодроме Байконур
Участники всеукраинской акции с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко
Львята играют в Йоханнесбургском зоопарке, Южная Африка
Участники перед началом митинг-концерта на Манежной площади в Москве, посвященного годовщине воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2018
Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба
Алина Загитова (Россия) выступает в короткой программе женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане
В парламенте Косово депутаты от оппозиции распылили слезоточивый газ
Женщина в лагере для внутренне перемещенных лиц в Кабутунге, Демократическая Республика Конго
Участница забега с препятствиями по грязи в Тель-Авиве
Житель болгарского села Зарица спас пятерых аистов замерзавших в поле. 21 марта 2018 года
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с российскими спортсменами – победителями и призёрами XII Паралимпийских зимних игр в Пхёнчхане
Актриса Ханна Джон-Кэймен на премьере фильма Первому игроку приготовиться в Лондоне
Девушка рядом с автомобилем Mercedes-Benz 300 SL Coupe 1956 года на выставке Techno-Classica Essen в Германии
Протест вызванный убийством бразильской правозащитницы Мариэль Франку в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 20 марта 2018 года
Мальчик бежит по улице в городе Дума, Сирия. 20 марта 2018 года
Модель во время показа Ohalu Ando на Токийской неделе моды. 20 марта 2018 года
Черлидерши команды Нью-Орлеан Пеликанс во время НБА по баскетболу. 18 марта 2018 года
Цветение сакуры в провинции Хубэй в Китае
Президент РФ Владимир Путин на встрече с кандидатами на должность президента РФ. Справа - кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак
Заснеженные виноградники в регионе Шампань, Франция
Девушки турнира UFC во время фотосессии в Лондоне
Праздник Навруз в Стамбуле, Турция
Актриса Адриа Архона на премьере фильма Тихоокеанский рубеж 2 в Лос-Анджелесе
Ребенок в разрушенных после авиаудара зданиях в городе Таиз, Йемен
Президент США Дональд Трамп поддерживает супругу Меланию по пути к вертолету у Белого дома, Вашингтон
Празднование Дня святого Патрика в Саванне, штат Джорджия, США
Столкновения во время акции протеста против проведения электронных аукционов недвижимости в Афинах
Хостесс подают чай на церемонии закрытия Собрания народных представителей в Пекине, Китай
Коровы породы Хайленд пасутся неподалеку от Глазго, Шотландия
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкКонцерт, посвященный Наврузу - "персидскому Новому году", на площади Ала-Тоо в Бишкеке.Участницы танцевального коллектива во время концерта, посвященного Наврузу, на площади Ала-Тоо в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Концерт, посвященный Наврузу - "персидскому Новому году", на площади Ала-Тоо в Бишкеке.
© REUTERS / Shamil ZhumatovРакета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-08" и новым экипажем МКС вечером 21 марта стартовала с Байконура.Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с кораблем Союз МС-08 на космодроме Байконур
© REUTERS / Shamil Zhumatov
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-08" и новым экипажем МКС вечером 21 марта стартовала с Байконура.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ Киеве 18 марта прошла акция протеста, участники который потребовали отставки президента Украины Петра Порошенко.Участники всеукраинской акции с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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В Киеве 18 марта прошла акция протеста, участники который потребовали отставки президента Украины Петра Порошенко.
© AP Photo / Themba HadebeЛьвят, появившихся на свет в Йоханнесбургском зоопарке, впервые выпустили в большой вольер.Львята играют в Йоханнесбургском зоопарке, Южная Африка
© AP Photo / Themba Hadebe
Львят, появившихся на свет в Йоханнесбургском зоопарке, впервые выпустили в большой вольер.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМитинг-концерт на Манежной площади в Москве, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией.Участники перед началом митинг-концерта на Манежной площади в Москве, посвященного годовщине воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Митинг-концерт на Манежной площади в Москве, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин в своем штабе после окончания голосования в день выборов президента России.Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин в своем штабе после окончания голосования в день выборов президента России.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкАлина Загитова исполняет короткую программу во время чемпионата мира по фигурному катанию в Милане.Алина Загитова (Россия) выступает в короткой программе женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане
© РИА Новости / Александр Вильф
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Алина Загитова исполняет короткую программу во время чемпионата мира по фигурному катанию в Милане.
© AFP 2018 / Armend NimaniВ парламенте самопровозглашенной республики Косово депутаты от оппозиции 21 марта распылили слезоточивый газ, чтобы сорвать утверждение соглашения о признании линии госграницы с ЧерногориейВ парламенте Косово депутаты от оппозиции распылили слезоточивый газ
© AFP 2018 / Armend Nimani
В парламенте самопровозглашенной республики Косово депутаты от оппозиции 21 марта распылили слезоточивый газ, чтобы сорвать утверждение соглашения о признании линии госграницы с Черногорией
© AFP 2018 / John WesselsЖенщина в лагере для внутренне перемещенных лиц в Кабутунге, Демократическая Республика Конго.Женщина в лагере для внутренне перемещенных лиц в Кабутунге, Демократическая Республика Конго
© AFP 2018 / John Wessels
Женщина в лагере для внутренне перемещенных лиц в Кабутунге, Демократическая Республика Конго.
© AFP 2018 / Jack GuezУчастница 13-километрового забега по грязи с препятствиями в Тель-Авиве.Участница забега с препятствиями по грязи в Тель-Авиве
© AFP 2018 / Jack Guez
Участница 13-километрового забега по грязи с препятствиями в Тель-Авиве.
© AFP 2018 / Dimitar DilkoffЖитель болгарского села Зарица Сафет Халил спас пятерых замерзавших в поле аистов. "Я отвез их домой, затопил печь, чтобы согреть, и накормил рыбой", - рассказал Сафет.Житель болгарского села Зарица спас пятерых аистов замерзавших в поле. 21 марта 2018 года
© AFP 2018 / Dimitar Dilkoff
Житель болгарского села Зарица Сафет Халил спас пятерых замерзавших в поле аистов. "Я отвез их домой, затопил печь, чтобы согреть, и накормил рыбой", - рассказал Сафет.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин 20 марта встретился в Кремле со спортсменами - победителями и призерами XII Паралимпийских зимних игр в Пхенчхане, и вручил им государственные награды.Президент РФ Владимир Путин во время встречи с российскими спортсменами – победителями и призёрами XII Паралимпийских зимних игр в Пхёнчхане
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин 20 марта встретился в Кремле со спортсменами - победителями и призерами XII Паралимпийских зимних игр в Пхенчхане, и вручил им государственные награды.
© AP Photo / Invision/Grant PollardАктриса Ханна Джон-Кэймен позирует фотографам на премьере фильма "Первому игроку приготовиться" в Лондоне.Актриса Ханна Джон-Кэймен на премьере фильма Первому игроку приготовиться в Лондоне
© AP Photo / Invision/Grant Pollard
Актриса Ханна Джон-Кэймен позирует фотографам на премьере фильма "Первому игроку приготовиться" в Лондоне.
© AP Photo / dpa/Roland WeihrauchАвтомобиль Mercedes-Benz 300 SL Coupe 1956 года на выставке Techno-Classica Essen в Германии.Девушка рядом с автомобилем Mercedes-Benz 300 SL Coupe 1956 года на выставке Techno-Classica Essen в Германии
© AP Photo / dpa/Roland Weihrauch
Автомобиль Mercedes-Benz 300 SL Coupe 1956 года на выставке Techno-Classica Essen в Германии.
© AFP 2018 / Mauro PimentelУчастницы демонстрации против убийства бразильской правозащитницы, активистки нового левого движения Мариэль Франку перед зданием Городского совета Рио-де-Жанейро.Протест вызванный убийством бразильской правозащитницы Мариэль Франку в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 20 марта 2018 года
© AFP 2018 / Mauro Pimentel
Участницы демонстрации против убийства бразильской правозащитницы, активистки нового левого движения Мариэль Франку перед зданием Городского совета Рио-де-Жанейро.
© AFP 2018 / Hasan MohamedМальчик бежит по улице в городе Дума в районе Восточной Гуты, Сирия.Мальчик бежит по улице в городе Дума, Сирия. 20 марта 2018 года
© AFP 2018 / Hasan Mohamed
Мальчик бежит по улице в городе Дума в районе Восточной Гуты, Сирия.
© AFP 2018 / Shizuo KambayashiМодель во время показа Ohalu Ando на Токийской неделе моды.Модель во время показа Ohalu Ando на Токийской неделе моды. 20 марта 2018 года
© AFP 2018 / Shizuo Kambayashi
Модель во время показа Ohalu Ando на Токийской неделе моды.
© AP PhotoЧерлидерши команды "Нью-Орлеан Пеликанс" выступают в перерыве игры НБА против "Бостон Селтикс" в Новом Орлеане.Черлидерши команды Нью-Орлеан Пеликанс во время НБА по баскетболу. 18 марта 2018 года
© AP Photo
Черлидерши команды "Нью-Орлеан Пеликанс" выступают в перерыве игры НБА против "Бостон Селтикс" в Новом Орлеане.
© AFP 2018Цветение сакуры в Уханьском университете в провинции Хубэй в Китае.Цветение сакуры в провинции Хубэй в Китае
© AFP 2018
Цветение сакуры в Уханьском университете в провинции Хубэй в Китае.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВладимир Путин 19 марта встретился с кандидатами, баллотировавшимися в президенты, и призвал их к диалогу.Президент РФ Владимир Путин на встрече с кандидатами на должность президента РФ. Справа - кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин 19 марта встретился с кандидатами, баллотировавшимися в президенты, и призвал их к диалогу.
© AFP 2018 / Francois Nascimbeni Заснеженные виноградники в регионе Шампань во Франции.Заснеженные виноградники в регионе Шампань, Франция
© AFP 2018 / Francois Nascimbeni
Заснеженные виноградники в регионе Шампань во Франции.
© AFP 2018 / Tolga AkmenОктагон-герлз позируют фотографам перед началом боя на турнире по смешанным единоборствам UFC.Девушки турнира UFC во время фотосессии в Лондоне
© AFP 2018 / Tolga Akmen
Октагон-герлз позируют фотографам перед началом боя на турнире по смешанным единоборствам UFC.
© AFP 2018 / Yasin AkgulПразднование Навруза в Стамбуле, Турция.Праздник Навруз в Стамбуле, Турция
© AFP 2018 / Yasin Akgul
Празднование Навруза в Стамбуле, Турция.
© REUTERS / Mario AnzuoniАктриса Адриа Архона на премьере фильма "Тихоокеанский рубеж 2" в Лос-Анджелесе.Актриса Адриа Архона на премьере фильма Тихоокеанский рубеж 2 в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
Актриса Адриа Архона на премьере фильма "Тихоокеанский рубеж 2" в Лос-Анджелесе.
© AFP 2018 / Ahmad Al-BashaРебенок в разрушенном после авиаудара здании в городе Таиз на юге Йемена.Ребенок в разрушенных после авиаудара зданиях в городе Таиз, Йемен
© AFP 2018 / Ahmad Al-Basha
Ребенок в разрушенном после авиаудара здании в городе Таиз на юге Йемена.
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Дональд Трамп поддерживает супругу Меланию, оступившуюся во время прогулки по Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.Президент США Дональд Трамп поддерживает супругу Меланию по пути к вертолету у Белого дома, Вашингтон
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп поддерживает супругу Меланию, оступившуюся во время прогулки по Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.
© AP Photo / Stephen B. MortonУчастники парада в честь дня Святого Патрика в Саванне, штат Джорджия, США.Празднование Дня святого Патрика в Саванне, штат Джорджия, США
© AP Photo / Stephen B. Morton
Участники парада в честь дня Святого Патрика в Саванне, штат Джорджия, США.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisПотасовка демонстрантов с сотрудниками ОМОНа во время акции протеста против проведения электронных аукционов недвижимости в Афинах.Столкновения во время акции протеста против проведения электронных аукционов недвижимости в Афинах
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Потасовка демонстрантов с сотрудниками ОМОНа во время акции протеста против проведения электронных аукционов недвижимости в Афинах.
© AFP 2018 / Nicolas AsfouriХостесс подают чай на церемонии закрытия Всекитайского Собрания народных представителей в Пекине.Хостесс подают чай на церемонии закрытия Собрания народных представителей в Пекине, Китай
© AFP 2018 / Nicolas Asfouri
Хостесс подают чай на церемонии закрытия Всекитайского Собрания народных представителей в Пекине.
© AP Photo / PA/John LintonКоровы породы Хайленд на пастбище в пригороде Глазго, Шотландия.Коровы породы Хайленд пасутся неподалеку от Глазго, Шотландия
© AP Photo / PA/John Linton
Коровы породы Хайленд на пастбище в пригороде Глазго, Шотландия.
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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