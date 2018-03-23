Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: старт "Союза", спасение аистов и заснеженная Шампань
12:2523.03.2018
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© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкКонцерт, посвященный Наврузу - "персидскому Новому году", на площади Ала-Тоо в Бишкеке.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Концерт, посвященный Наврузу - "персидскому Новому году", на площади Ала-Тоо в Бишкеке.
© REUTERS / Shamil ZhumatovРакета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-08" и новым экипажем МКС вечером 21 марта стартовала с Байконура.
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-08" и новым экипажем МКС вечером 21 марта стартовала с Байконура.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ Киеве 18 марта прошла акция протеста, участники который потребовали отставки президента Украины Петра Порошенко.
В Киеве 18 марта прошла акция протеста, участники который потребовали отставки президента Украины Петра Порошенко.
© AP Photo / Themba HadebeЛьвят, появившихся на свет в Йоханнесбургском зоопарке, впервые выпустили в большой вольер.
© AP Photo / Themba Hadebe
Львят, появившихся на свет в Йоханнесбургском зоопарке, впервые выпустили в большой вольер.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМитинг-концерт на Манежной площади в Москве, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Митинг-концерт на Манежной площади в Москве, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин в своем штабе после окончания голосования в день выборов президента России.
Владимир Путин в своем штабе после окончания голосования в день выборов президента России.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкАлина Загитова исполняет короткую программу во время чемпионата мира по фигурному катанию в Милане.
Алина Загитова исполняет короткую программу во время чемпионата мира по фигурному катанию в Милане.
© AFP 2018 / Armend NimaniВ парламенте самопровозглашенной республики Косово депутаты от оппозиции 21 марта распылили слезоточивый газ, чтобы сорвать утверждение соглашения о признании линии госграницы с Черногорией
В парламенте самопровозглашенной республики Косово депутаты от оппозиции 21 марта распылили слезоточивый газ, чтобы сорвать утверждение соглашения о признании линии госграницы с Черногорией
© AFP 2018 / John WesselsЖенщина в лагере для внутренне перемещенных лиц в Кабутунге, Демократическая Республика Конго.
Женщина в лагере для внутренне перемещенных лиц в Кабутунге, Демократическая Республика Конго.
© AFP 2018 / Dimitar DilkoffЖитель болгарского села Зарица Сафет Халил спас пятерых замерзавших в поле аистов. "Я отвез их домой, затопил печь, чтобы согреть, и накормил рыбой", - рассказал Сафет.
Житель болгарского села Зарица Сафет Халил спас пятерых замерзавших в поле аистов. "Я отвез их домой, затопил печь, чтобы согреть, и накормил рыбой", - рассказал Сафет.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин 20 марта встретился в Кремле со спортсменами - победителями и призерами XII Паралимпийских зимних игр в Пхенчхане, и вручил им государственные награды.
Президент России Владимир Путин 20 марта встретился в Кремле со спортсменами - победителями и призерами XII Паралимпийских зимних игр в Пхенчхане, и вручил им государственные награды.
© AP Photo / Invision/Grant PollardАктриса Ханна Джон-Кэймен позирует фотографам на премьере фильма "Первому игроку приготовиться" в Лондоне.
© AP Photo / Invision/Grant Pollard
Актриса Ханна Джон-Кэймен позирует фотографам на премьере фильма "Первому игроку приготовиться" в Лондоне.
© AP Photo / dpa/Roland WeihrauchАвтомобиль Mercedes-Benz 300 SL Coupe 1956 года на выставке Techno-Classica Essen в Германии.
© AP Photo / dpa/Roland Weihrauch
Автомобиль Mercedes-Benz 300 SL Coupe 1956 года на выставке Techno-Classica Essen в Германии.
© AFP 2018 / Mauro PimentelУчастницы демонстрации против убийства бразильской правозащитницы, активистки нового левого движения Мариэль Франку перед зданием Городского совета Рио-де-Жанейро.
Участницы демонстрации против убийства бразильской правозащитницы, активистки нового левого движения Мариэль Франку перед зданием Городского совета Рио-де-Жанейро.
© AP PhotoЧерлидерши команды "Нью-Орлеан Пеликанс" выступают в перерыве игры НБА против "Бостон Селтикс" в Новом Орлеане.
© AP Photo
Черлидерши команды "Нью-Орлеан Пеликанс" выступают в перерыве игры НБА против "Бостон Селтикс" в Новом Орлеане.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВладимир Путин 19 марта встретился с кандидатами, баллотировавшимися в президенты, и призвал их к диалогу.
Владимир Путин 19 марта встретился с кандидатами, баллотировавшимися в президенты, и призвал их к диалогу.
© AFP 2018 / Tolga AkmenОктагон-герлз позируют фотографам перед началом боя на турнире по смешанным единоборствам UFC.
Октагон-герлз позируют фотографам перед началом боя на турнире по смешанным единоборствам UFC.
© REUTERS / Mario AnzuoniАктриса Адриа Архона на премьере фильма "Тихоокеанский рубеж 2" в Лос-Анджелесе.
Актриса Адриа Архона на премьере фильма "Тихоокеанский рубеж 2" в Лос-Анджелесе.
© AFP 2018 / Ahmad Al-BashaРебенок в разрушенном после авиаудара здании в городе Таиз на юге Йемена.
Ребенок в разрушенном после авиаудара здании в городе Таиз на юге Йемена.
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Дональд Трамп поддерживает супругу Меланию, оступившуюся во время прогулки по Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп поддерживает супругу Меланию, оступившуюся во время прогулки по Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.
© AP Photo / Stephen B. MortonУчастники парада в честь дня Святого Патрика в Саванне, штат Джорджия, США.
© AP Photo / Stephen B. Morton
Участники парада в честь дня Святого Патрика в Саванне, штат Джорджия, США.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisПотасовка демонстрантов с сотрудниками ОМОНа во время акции протеста против проведения электронных аукционов недвижимости в Афинах.
Потасовка демонстрантов с сотрудниками ОМОНа во время акции протеста против проведения электронных аукционов недвижимости в Афинах.
© AFP 2018 / Nicolas AsfouriХостесс подают чай на церемонии закрытия Всекитайского Собрания народных представителей в Пекине.
Хостесс подают чай на церемонии закрытия Всекитайского Собрания народных представителей в Пекине.
© AP Photo / PA/John LintonКоровы породы Хайленд на пастбище в пригороде Глазго, Шотландия.
© AP Photo / PA/John Linton
Коровы породы Хайленд на пастбище в пригороде Глазго, Шотландия.
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