С "Гагаринского старта": запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ"

В монтажно-испытательном корпусе провели сборку системы аварийного спасения космонавтов и стыковку третьей ступени ракеты с кораблем "Союз МС-07" под головным обтекателем. После этого третья ступень с головной частью была пристыкована к так называемому пакету из первой и второй ступеней ракеты.