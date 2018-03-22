С "Гагаринского старта": запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ"
11:4022.03.2018
(обновлено: 11:42 22.03.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкРаботы по сборке ракеты космического назначения "Союз-ФГ" были завершены 17 марта. К космической головной части была пристыкована система аварийного спасения, а сам головной блок с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-08" вместе с третьей ступенью состыкован с пакетом ракеты-носителя.
Работы по сборке ракеты космического назначения "Союз-ФГ" были завершены 17 марта. К космической головной части была пристыкована система аварийного спасения, а сам головной блок с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-08" вместе с третьей ступенью состыкован с пакетом ракеты-носителя.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВывоз ракеты-носителя с пристыкованным кораблем на стартовую площадку состоялся 19 марта.
Вывоз ракеты-носителя с пристыкованным кораблем на стартовую площадку состоялся 19 марта.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ монтажно-испытательном корпусе провели сборку системы аварийного спасения космонавтов и стыковку третьей ступени ракеты с кораблем "Союз МС-07" под головным обтекателем. После этого третья ступень с головной частью была пристыкована к так называемому пакету из первой и второй ступеней ракеты.
В монтажно-испытательном корпусе провели сборку системы аварийного спасения космонавтов и стыковку третьей ступени ракеты с кораблем "Союз МС-07" под головным обтекателем. После этого третья ступень с головной частью была пристыкована к так называемому пакету из первой и второй ступеней ракеты.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкРакета-носитель c пилотируемым кораблем "Союз МС-08" была установлена на первой, "Гагаринской" стартовой площадке космодрома Байконур.
Ракета-носитель c пилотируемым кораблем "Союз МС-08" была установлена на первой, "Гагаринской" стартовой площадке космодрома Байконур.
© Фото : Сергей Савостьянов / Фотоагентство ТАСС/PoolПерейти в фотобанкСтарт был назначен на 20:44 мск 21 марта. Стыковка с МКС должна произойти 23 марта в 22:41 мск.
Старт был назначен на 20:44 мск 21 марта. Стыковка с МКС должна произойти 23 марта в 22:41 мск.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНастоятель храма Святого великомученика Георгия Победоносца протоиерей Сергий Бычков провел церемонию освящения ракеты-носителя "Союз-ФГ".
Настоятель храма Святого великомученика Георгия Победоносца протоиерей Сергий Бычков провел церемонию освящения ракеты-носителя "Союз-ФГ".
© Фото : Сергей Савостьянов / Фотоагентство ТАСС/PoolПерейти в фотобанкВ состав основного экипажа корабля "Союз МС-08" вошли командир корабля космонавт Олег Артемьев, бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.
В состав основного экипажа корабля "Союз МС-08" вошли командир корабля космонавт Олег Артемьев, бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПуск прошел в штатном режиме. В районе 20.55 мск пилотируемый корабль с экипажем отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ".
Пуск прошел в штатном режиме. В районе 20.55 мск пилотируемый корабль с экипажем отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСтыковку корабля с МКС планируется провести по так называемой двухсуточной схеме в автоматическом режиме.
Стыковку корабля с МКС планируется провести по так называемой двухсуточной схеме в автоматическом режиме.
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-08" и новым экипажем МКС вечером 21 марта стартовала с Байконура. Подготовка к запуску и старт ракеты-носителя — в фотоленте Ria.ru.
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