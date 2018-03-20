Десятка лучших туристических направлений России. Выбор путешественников
16:3220.03.2018
(обновлено: 16:38 20.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкФаворитом "туристической" гонки по традиции стал Санкт-Петербург, второй по величине город России. В Северной Венеции, расположенной в дельте Невы, "достаточно памятников искусства и культуры, ночных клубов, ресторанов с отличной кухней и культурных маршрутов, чтобы Вы возвращались сюда снова и снова", отмечают организаторы премии.
Фаворитом "туристической" гонки по традиции стал Санкт-Петербург, второй по величине город России. В Северной Венеции, расположенной в дельте Невы, "достаточно памятников искусства и культуры, ночных клубов, ресторанов с отличной кухней и культурных маршрутов, чтобы Вы возвращались сюда снова и снова", отмечают организаторы премии.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкНа втором месте списка оказались Сочи - столица Зимних Олимпийских игр 2014 года. Крупнейший курортный город России, находящийся на берегу Черного моря, дополняют горы Кавказа, где располагается лыжный курорт Красная Поляна.
На втором месте списка оказались Сочи - столица Зимних Олимпийских игр 2014 года. Крупнейший курортный город России, находящийся на берегу Черного моря, дополняют горы Кавказа, где располагается лыжный курорт Красная Поляна.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкНа почетном третьем месте списка оказалась "белокаменная" столица. Именно в Москве, как отмечает TripAdvisor, наибольшим образом проявились контрасты, свойственные в целом России.
На почетном третьем месте списка оказалась "белокаменная" столица. Именно в Москве, как отмечает TripAdvisor, наибольшим образом проявились контрасты, свойственные в целом России.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСтолица Татарстана оказалась на четвертом месте рейтинга туристических направлений по России. Город, раскинувшийся по берегам Волги, привлекает путешественников своей необычной архитектурой.
Столица Татарстана оказалась на четвертом месте рейтинга туристических направлений по России. Город, раскинувшийся по берегам Волги, привлекает путешественников своей необычной архитектурой.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкНа пятом месте списка Анапа - город-курорт, расположенный на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Здесь находятся многочисленные санатории, пансионаты и базы отдыха, которые работают круглый год.
На пятом месте списка Анапа - город-курорт, расположенный на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Здесь находятся многочисленные санатории, пансионаты и базы отдыха, которые работают круглый год.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЕкатеринбург оказался на шестом месте списка. В городе для туристов-интеллектуалов, как отмечают организаторы премии, надо обязательно посетить многочисленные библиотеки, театры и музеи, а также Екатеринбургский цирк, под ажурным куполом которого могут поместиться 2 600 зрителей.
Екатеринбург оказался на шестом месте списка. В городе для туристов-интеллектуалов, как отмечают организаторы премии, надо обязательно посетить многочисленные библиотеки, театры и музеи, а также Екатеринбургский цирк, под ажурным куполом которого могут поместиться 2 600 зрителей.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкГород-герой Волгоград занял седьмую позицию рейтинга. Его центральная достопримечательность - Мамаев курган - место самого крупного сражения в истории, во время которого погибло полтора миллиона человек. Сейчас здесь располагается мемориальный комплекс, посвященный Сталинградской битве.
Город-герой Волгоград занял седьмую позицию рейтинга. Его центральная достопримечательность - Мамаев курган - место самого крупного сражения в истории, во время которого погибло полтора миллиона человек. Сейчас здесь располагается мемориальный комплекс, посвященный Сталинградской битве.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкКраснодар, который часто называют южной столицей страны, находится на восьмом месте списка лучших туристических направлений России. От города меньше 100 километров сразу до двух морей - Черного и Азовского, а сам он находится на правом берегу реки Кубань.
Краснодар, который часто называют южной столицей страны, находится на восьмом месте списка лучших туристических направлений России. От города меньше 100 километров сразу до двух морей - Черного и Азовского, а сам он находится на правом берегу реки Кубань.
© РИА Новости / Фотохост БРИКС/ШОСПерейти в фотобанкСтолица Башкортостана заняла девятую строчку рейтинга. Организаторы премии советуют всем туристам, приехавшим в Уфу, обязательно посмотреть памятник Салавату Юлаеву и фонтан "Семь Девушек".
Столица Башкортостана заняла девятую строчку рейтинга. Организаторы премии советуют всем туристам, приехавшим в Уфу, обязательно посмотреть памятник Салавату Юлаеву и фонтан "Семь Девушек".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРасположенный на месте слияния Оки и Волги Нижний Новгород замыкает десятку лучших туристических направлений России. Здесь, как отмечает TripAdvisor, "смешались культуры, эры и технологии, чудесным образом сложившись в гармоничный и располагающий к себе городской пейзаж".
Расположенный на месте слияния Оки и Волги Нижний Новгород замыкает десятку лучших туристических направлений России. Здесь, как отмечает TripAdvisor, "смешались культуры, эры и технологии, чудесным образом сложившись в гармоничный и располагающий к себе городской пейзаж".
Во вторник стали известны победители премии "Travelers' Choice Awards 2018". Рейтинг составлялся на основе миллионов отзывов и мнений, собранных за прошлый год от путешественников TripAdvisor по всему миру. Города, вошедшие в десятку лучших направлений для путешествий по России, — в фотоленте Ria.ru.
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