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Десятка лучших туристических направлений России. Выбор путешественников

16:3220.03.2018
(обновлено: 16:38 20.03.2018)
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Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Туристы на склоне горно-туристического центра ПАО Газпром в Красной Поляне
Большой Каменный мост в Москве
Казанский кремль
Центральный пляж в Анапе
Вид на екатеринбургский цирк со смотровой площадки небоскреба Высоцкий
Монумент Родина-мать зовет! на территории историко-мемориального комплекса Мамаев курган в Волгограде
Кубанская набережная в Краснодаре
Памятник Салавату Юлаеву в Уфе
Вид на Нагорную часть и обледеневшую Оку в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкФаворитом "туристической" гонки по традиции стал Санкт-Петербург, второй по величине город России. В Северной Венеции, расположенной в дельте Невы, "достаточно памятников искусства и культуры, ночных клубов, ресторанов с отличной кухней и культурных маршрутов, чтобы Вы возвращались сюда снова и снова", отмечают организаторы премии.Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Фаворитом "туристической" гонки по традиции стал Санкт-Петербург, второй по величине город России. В Северной Венеции, расположенной в дельте Невы, "достаточно памятников искусства и культуры, ночных клубов, ресторанов с отличной кухней и культурных маршрутов, чтобы Вы возвращались сюда снова и снова", отмечают организаторы премии.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкНа втором месте списка оказались Сочи - столица Зимних Олимпийских игр 2014 года. Крупнейший курортный город России, находящийся на берегу Черного моря, дополняют горы Кавказа, где располагается лыжный курорт Красная Поляна.Туристы на склоне горно-туристического центра ПАО Газпром в Красной Поляне
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
На втором месте списка оказались Сочи - столица Зимних Олимпийских игр 2014 года. Крупнейший курортный город России, находящийся на берегу Черного моря, дополняют горы Кавказа, где располагается лыжный курорт Красная Поляна.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкНа почетном третьем месте списка оказалась "белокаменная" столица. Именно в Москве, как отмечает TripAdvisor, наибольшим образом проявились контрасты, свойственные в целом России.Большой Каменный мост в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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На почетном третьем месте списка оказалась "белокаменная" столица. Именно в Москве, как отмечает TripAdvisor, наибольшим образом проявились контрасты, свойственные в целом России.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСтолица Татарстана оказалась на четвертом месте рейтинга туристических направлений по России. Город, раскинувшийся по берегам Волги, привлекает путешественников своей необычной архитектурой.Казанский кремль
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Столица Татарстана оказалась на четвертом месте рейтинга туристических направлений по России. Город, раскинувшийся по берегам Волги, привлекает путешественников своей необычной архитектурой.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкНа пятом месте списка Анапа - город-курорт, расположенный на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Здесь находятся многочисленные санатории, пансионаты и базы отдыха, которые работают круглый год.Центральный пляж в Анапе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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На пятом месте списка Анапа - город-курорт, расположенный на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Здесь находятся многочисленные санатории, пансионаты и базы отдыха, которые работают круглый год.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЕкатеринбург оказался на шестом месте списка. В городе для туристов-интеллектуалов, как отмечают организаторы премии, надо обязательно посетить многочисленные библиотеки, театры и музеи, а также Екатеринбургский цирк, под ажурным куполом которого могут поместиться 2 600 зрителей.Вид на екатеринбургский цирк со смотровой площадки небоскреба Высоцкий
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Екатеринбург оказался на шестом месте списка. В городе для туристов-интеллектуалов, как отмечают организаторы премии, надо обязательно посетить многочисленные библиотеки, театры и музеи, а также Екатеринбургский цирк, под ажурным куполом которого могут поместиться 2 600 зрителей.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкГород-герой Волгоград занял седьмую позицию рейтинга. Его центральная достопримечательность - Мамаев курган - место самого крупного сражения в истории, во время которого погибло полтора миллиона человек. Сейчас здесь располагается мемориальный комплекс, посвященный Сталинградской битве.Монумент Родина-мать зовет! на территории историко-мемориального комплекса Мамаев курган в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Город-герой Волгоград занял седьмую позицию рейтинга. Его центральная достопримечательность - Мамаев курган - место самого крупного сражения в истории, во время которого погибло полтора миллиона человек. Сейчас здесь располагается мемориальный комплекс, посвященный Сталинградской битве.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкКраснодар, который часто называют южной столицей страны, находится на восьмом месте списка лучших туристических направлений России. От города меньше 100 километров сразу до двух морей - Черного и Азовского, а сам он находится на правом берегу реки Кубань.Кубанская набережная в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краснодар, который часто называют южной столицей страны, находится на восьмом месте списка лучших туристических направлений России. От города меньше 100 километров сразу до двух морей - Черного и Азовского, а сам он находится на правом берегу реки Кубань.
© РИА Новости / Фотохост БРИКС/ШОСПерейти в фотобанкСтолица Башкортостана заняла девятую строчку рейтинга. Организаторы премии советуют всем туристам, приехавшим в Уфу, обязательно посмотреть памятник Салавату Юлаеву и фонтан "Семь Девушек".Памятник Салавату Юлаеву в Уфе
© РИА Новости / Фотохост БРИКС/ШОС
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Столица Башкортостана заняла девятую строчку рейтинга. Организаторы премии советуют всем туристам, приехавшим в Уфу, обязательно посмотреть памятник Салавату Юлаеву и фонтан "Семь Девушек".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРасположенный на месте слияния Оки и Волги Нижний Новгород замыкает десятку лучших туристических направлений России. Здесь, как отмечает TripAdvisor, "смешались культуры, эры и технологии, чудесным образом сложившись в гармоничный и располагающий к себе городской пейзаж".Вид на Нагорную часть и обледеневшую Оку в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Расположенный на месте слияния Оки и Волги Нижний Новгород замыкает десятку лучших туристических направлений России. Здесь, как отмечает TripAdvisor, "смешались культуры, эры и технологии, чудесным образом сложившись в гармоничный и располагающий к себе городской пейзаж".
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Во вторник стали известны победители премии "Travelers' Choice Awards 2018". Рейтинг составлялся на основе миллионов отзывов и мнений, собранных за прошлый год от путешественников TripAdvisor по всему миру. Города, вошедшие в десятку лучших направлений для путешествий по России, — в фотоленте Ria.ru.

 

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