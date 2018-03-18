В России 18 марта проходят выборы президента. Голосование политиков и кандидатов в президенты — в фотоленте Ria.ru >>
Политики и кандидаты на выборах президента России
10:5418.03.2018
(обновлено: 13:51 18.03.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкДействующий глава государства Владимир Путин в воскресенье проголосовал на президентских выборах на избирательном участке 2151, расположенном в Российской академии наук. Он ответил на несколько вопросов журналистов, в том числе о том, труден ли был для него выбор. По словам Путина, он уверен в курсе, который выбрал для страны.
На фото: кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте.
На фото: кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте.
Действующий глава государства Владимир Путин в воскресенье проголосовал на президентских выборах на избирательном участке 2151, расположенном в Российской академии наук. Он ответил на несколько вопросов журналистов, в том числе о том, труден ли был для него выбор. По словам Путина, он уверен в курсе, который выбрал для страны.
На фото: кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте.
На фото: кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГлава совхоза имени Ленина Павел Грудинин проголосовал на избирательном участке в поселке Совхоза имени Ленина. Грудинин рассказал журналистам, что у него великолепное настроение. Он поцеловал в щеку стоявшую рядом наблюдателя после того, как опустил бюллетень в КОИБ.
На фото: кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин (в центре) голосует на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018
На фото: кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин (в центре) голосует на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018
Глава совхоза имени Ленина Павел Грудинин проголосовал на избирательном участке в поселке Совхоза имени Ленина. Грудинин рассказал журналистам, что у него великолепное настроение. Он поцеловал в щеку стоявшую рядом наблюдателя после того, как опустил бюллетень в КОИБ.
На фото: кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин (в центре) голосует на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018
На фото: кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин (в центре) голосует на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЛидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке 2714 в 814-й школе на западе Москвы. Жириновский прибыл на избирательный участок в сопровождении помощников.
На фото: кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский у избирательного участка в Москве после голосования на выборах президента РФ.
На фото: кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский у избирательного участка в Москве после голосования на выборах президента РФ.
Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке 2714 в 814-й школе на западе Москвы. Жириновский прибыл на избирательный участок в сопровождении помощников.
На фото: кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский у избирательного участка в Москве после голосования на выборах президента РФ.
На фото: кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский у избирательного участка в Москве после голосования на выборах президента РФ.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкКандидат в президенты РФ, бизнес-омбудсмен Борис Титов вместе со своей семьёй проголосовал на выборах президента в воскресенье около 10 часов на избирательном участке в поселке Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
На фото: кандидат в президенты РФ от "Партии Роста", уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов со своей семьей на избирательном участке №29-02 в поселке Абрау-Дюрсо во время выборов президента РФ.
На фото: кандидат в президенты РФ от "Партии Роста", уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов со своей семьей на избирательном участке №29-02 в поселке Абрау-Дюрсо во время выборов президента РФ.
Кандидат в президенты РФ, бизнес-омбудсмен Борис Титов вместе со своей семьёй проголосовал на выборах президента в воскресенье около 10 часов на избирательном участке в поселке Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
На фото: кандидат в президенты РФ от "Партии Роста", уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов со своей семьей на избирательном участке №29-02 в поселке Абрау-Дюрсо во время выборов президента РФ.
На фото: кандидат в президенты РФ от "Партии Роста", уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов со своей семьей на избирательном участке №29-02 в поселке Абрау-Дюрсо во время выборов президента РФ.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЛидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин проголосовал на избирательном участке 137 в Москве. Поздоровавшись с присутствующими, Сурайкин оставил свою подпись в журнале регистрации избирателей. Он также отметил "боевое настроение" и представил свою маму, с которой пришёл на избирательный участок.
На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 137 в Москве.
На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 137 в Москве.
Лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин проголосовал на избирательном участке 137 в Москве. Поздоровавшись с присутствующими, Сурайкин оставил свою подпись в журнале регистрации избирателей. Он также отметил "боевое настроение" и представил свою маму, с которой пришёл на избирательный участок.
На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 137 в Москве.
На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 137 в Москве.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКандидат в президенты РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин проголосовал на избирательном участке №2151, расположенном в Российской академии наук, где ранее проголосовал Владимир Путин. На выборы кандидат в президенты пришел с женой и детьми.
На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве.
На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве.
Кандидат в президенты РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин проголосовал на избирательном участке №2151, расположенном в Российской академии наук, где ранее проголосовал Владимир Путин. На выборы кандидат в президенты пришел с женой и детьми.
На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве.
На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКандидат в президенты России, телеведующая Ксения Собчак проголосовала на выборах президента России в центре Москвы на избирательном участке №158 в детской музыкальной школе имени Людвига ван Бетховена. Собчак пришла на избирательный участок в хорошем настроении вместе со своим супругом Максимом Виторганом.
На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 158 в Москве. 18 марта 2018
На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 158 в Москве. 18 марта 2018
Кандидат в президенты России, телеведующая Ксения Собчак проголосовала на выборах президента России в центре Москвы на избирательном участке №158 в детской музыкальной школе имени Людвига ван Бетховена. Собчак пришла на избирательный участок в хорошем настроении вместе со своим супругом Максимом Виторганом.
На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 158 в Москве. 18 марта 2018
На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 158 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский в Москве проголосовал на выборах президента России на избирательном участке №2579 в Крылатском районе Москвы. Он пришёл на участок один, в нарядном сиреневом галстуке.
На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Яблоко" Григорий Явлинский во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №2579 в Москве.
На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Яблоко" Григорий Явлинский во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №2579 в Москве.
Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский в Москве проголосовал на выборах президента России на избирательном участке №2579 в Крылатском районе Москвы. Он пришёл на участок один, в нарядном сиреневом галстуке.
На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Яблоко" Григорий Явлинский во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №2579 в Москве.
На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Яблоко" Григорий Явлинский во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №2579 в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа выборах президента России уже проголосовали многие региональные политики и чиновники.
На фото: урны на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018
На фото: урны на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018
На выборах президента России уже проголосовали многие региональные политики и чиновники.
На фото: урны на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018
На фото: урны на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев проголосовал на выборах главы государства на избирательном участке номер 2760 в здании Шуваловской гимназии номер 1448 в Москве. Премьера сопровождала его жена Светлана.
На фото: председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев на избирательном участке в Москве во время голосования на выборах президента РФ. 18 марта 2018.
На фото: председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев на избирательном участке в Москве во время голосования на выборах президента РФ. 18 марта 2018.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проголосовал на выборах главы государства на избирательном участке номер 2760 в здании Шуваловской гимназии номер 1448 в Москве. Премьера сопровождала его жена Светлана.
На фото: председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев на избирательном участке в Москве во время голосования на выборах президента РФ. 18 марта 2018.
На фото: председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев на избирательном участке в Москве во время голосования на выборах президента РФ. 18 марта 2018.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в выборах президента России, он проголосовал в воскресенье утром на избирательном участке в подмосковном Одинцове. Предстоятель Русской православной церкви голосовал по заранее полученному открепительному удостоверению.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл на избирательном участке в Москве во время голосования на выборах президента РФ.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл на избирательном участке в Москве во время голосования на выборах президента РФ.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в выборах президента России, он проголосовал в воскресенье утром на избирательном участке в подмосковном Одинцове. Предстоятель Русской православной церкви голосовал по заранее полученному открепительному удостоверению.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл на избирательном участке в Москве во время голосования на выборах президента РФ.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл на избирательном участке в Москве во время голосования на выборах президента РФ.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСпикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко проголосовала на президентских выборах в Петербурге. Она обратилась к петербуржцам, чтобы они пришли на голосование, несмотря на плохую погоду.
На фото: председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №2237 в Санкт-Петербурге.
На фото: председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №2237 в Санкт-Петербурге.
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко проголосовала на президентских выборах в Петербурге. Она обратилась к петербуржцам, чтобы они пришли на голосование, несмотря на плохую погоду.
На фото: председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №2237 в Санкт-Петербурге.
На фото: председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №2237 в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСпикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента России на избирательном участке 75 в школе №2123 в центре Москвы.
На фото: председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №76 в Москве.
На фото: председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №76 в Москве.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента России на избирательном участке 75 в школе №2123 в центре Москвы.
На фото: председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №76 в Москве.
На фото: председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №76 в Москве.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов пришел на выборы со своей семьей.
На фото: президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с избирателями во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №42 в Казани.
На фото: президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с избирателями во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №42 в Казани.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов пришел на выборы со своей семьей.
На фото: президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с избирателями во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №42 в Казани.
На фото: президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с избирателями во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №42 в Казани.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров проголосовал на избирательном участке номер 165, расположенном в Центароевской школе номер один, где он учился, вместе с ним свои голоса отдали мать и супруга Аймани и Медни Кадыровы.
На фото: глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (справа) опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №165 в Грозном.
На фото: глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (справа) опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №165 в Грозном.
Глава Чечни Рамзан Кадыров проголосовал на избирательном участке номер 165, расположенном в Центароевской школе номер один, где он учился, вместе с ним свои голоса отдали мать и супруга Аймани и Медни Кадыровы.
На фото: глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (справа) опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №165 в Грозном.
На фото: глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (справа) опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №165 в Грозном.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства ДагестанаВрио главы Дагестана Владимир Васильев проголосовал на избирательном участке в Дагестанском государственном университете
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Дагестана
Врио главы Дагестана Владимир Васильев проголосовал на избирательном участке в Дагестанском государственном университете
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкГлава Крыма Сергей Аксенов в числе первых проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке №238, образованном в помещении Художественного училища им. Н. С. Самокиша в центре Симферополя.
На фото: глава Республики Крым Сергей Аксенов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.
На фото: глава Республики Крым Сергей Аксенов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.
Глава Крыма Сергей Аксенов в числе первых проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке №238, образованном в помещении Художественного училища им. Н. С. Самокиша в центре Симферополя.
На фото: глава Республики Крым Сергей Аксенов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.
На фото: глава Республики Крым Сергей Аксенов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.
© Фото : пресс-служба правительства ИнгушетииГлава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пришел на избирательный участок для участия в выборах президента России с четырьмя своими детьми, заявив, что с малых лет прививает им чувство гражданского долга и ответственности.
На фото: глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров на выборах президента РФ.
На фото: глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров на выборах президента РФ.
© Фото : пресс-служба правительства Ингушетии
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пришел на избирательный участок для участия в выборах президента России с четырьмя своими детьми, заявив, что с малых лет прививает им чувство гражданского долга и ответственности.
На фото: глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров на выборах президента РФ.
На фото: глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров на выборах президента РФ.
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