Политики и кандидаты на выборах президента России

Действующий глава государства Владимир Путин в воскресенье проголосовал на президентских выборах на избирательном участке 2151, расположенном в Российской академии наук. Он ответил на несколько вопросов журналистов, в том числе о том, труден ли был для него выбор. По словам Путина, он уверен в курсе, который выбрал для страны.



На фото: кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте.