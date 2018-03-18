Голосование на выборах президента России

На Чукотке уже к полудню в двух селах была зафиксирована стопроцентная явка. При этом здесь в день выборов отмечаются тяжелые погодные условия - метель с порывами ветра до 28 метров в секунду, а в континентальной части морозы до 48 градусов.



На фото: наблюдатели во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.