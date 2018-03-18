В России проходят выборы президента. Первым начал голосовать Камчатский край, последней — Калининградская область. Голосование на выборах — в фотоленте Ria.ru >>
Голосование на выборах президента России
09:0018.03.2018
(обновлено: 10:59 18.03.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРаньше всего голосование на выборах президента России началось для жителей Камчатки и Чукотки - в 23:00 по московскому времени.
На фото: члены избирательной комиссии на избирательном участке во Владивостоке перед началом голосования на выборах президента РФ.
На фото: члены избирательной комиссии на избирательном участке во Владивостоке перед началом голосования на выборах президента РФ.
Раньше всего голосование на выборах президента России началось для жителей Камчатки и Чукотки - в 23:00 по московскому времени.
На фото: члены избирательной комиссии на избирательном участке во Владивостоке перед началом голосования на выборах президента РФ.
На фото: члены избирательной комиссии на избирательном участке во Владивостоке перед началом голосования на выборах президента РФ.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ день выборов запущен сайт nashvybor2018.ru. На нем каждый может смотреть видеотрансляции с избирательных участков по всей России.
На фото: стенд с информацией о кандидатах на пост президента РФ на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.
На фото: стенд с информацией о кандидатах на пост президента РФ на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.
В день выборов запущен сайт nashvybor2018.ru. На нем каждый может смотреть видеотрансляции с избирательных участков по всей России.
На фото: стенд с информацией о кандидатах на пост президента РФ на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.
На фото: стенд с информацией о кандидатах на пост президента РФ на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВо многих регионах избирателям дарят подарки, особенно, тем, кто голосует первый раз в жизни.
На фото: девушка демонстрирует футболку на выборах президента РФ на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском.
На фото: девушка демонстрирует футболку на выборах президента РФ на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском.
Во многих регионах избирателям дарят подарки, особенно, тем, кто голосует первый раз в жизни.
На фото: девушка демонстрирует футболку на выборах президента РФ на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском.
На фото: девушка демонстрирует футболку на выборах президента РФ на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском.
© РИА Новости / Александр ПирагисПерейти в фотобанкЗа выборами по всей стране наблюдают 146 228 наблюдателей, в том числе, иностранные.
На фото: на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском во время выборов президента РФ.
На фото: на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском во время выборов президента РФ.
За выборами по всей стране наблюдают 146 228 наблюдателей, в том числе, иностранные.
На фото: на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском во время выборов президента РФ.
На фото: на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском во время выборов президента РФ.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНа Чукотке уже к полудню в двух селах была зафиксирована стопроцентная явка. При этом здесь в день выборов отмечаются тяжелые погодные условия - метель с порывами ветра до 28 метров в секунду, а в континентальной части морозы до 48 градусов.
На фото: наблюдатели во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.
На фото: наблюдатели во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.
На Чукотке уже к полудню в двух селах была зафиксирована стопроцентная явка. При этом здесь в день выборов отмечаются тяжелые погодные условия - метель с порывами ветра до 28 метров в секунду, а в континентальной части морозы до 48 градусов.
На фото: наблюдатели во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.
На фото: наблюдатели во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастники традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия", которая может стать рекордной, проголосовали прямо на маршруте заезда на Камчатке, сообщило правительство региона.
На фото: мужчина выходит из кабинки во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.
На фото: мужчина выходит из кабинки во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.
Участники традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия", которая может стать рекордной, проголосовали прямо на маршруте заезда на Камчатке, сообщило правительство региона.
На фото: мужчина выходит из кабинки во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.
На фото: мужчина выходит из кабинки во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ Крыму голосование организовано на 1206 избирательных участках. Созданы также два специальных участка для голосования: один в районе строительства моста через Керченский пролив, второй — в зале нового терминала аэропорта «Симферополь».
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском.
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском.
В Крыму голосование организовано на 1206 избирательных участках. Созданы также два специальных участка для голосования: один в районе строительства моста через Керченский пролив, второй — в зале нового терминала аэропорта «Симферополь».
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском.
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкГлава Крыма Сергей Аксенов сравнил выборы президента с референдумом 2014 года, по итогам которого произошло воссоединение полуострова с Россией.
На фото: глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.
На фото: глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.
Глава Крыма Сергей Аксенов сравнил выборы президента с референдумом 2014 года, по итогам которого произошло воссоединение полуострова с Россией.
На фото: глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.
На фото: глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВыборы пройдут даже в космосе. Находящийся на МКС Антон Шкаплеров проголосует на выборах главы государства с орбиты. Российские космонавты, уже прибывшие на космодром Байконур, проголосуют оттуда, как и сотрудники предприятий, занимающиеся подготовкой к старту «Союза МС-08».
На фото: избиратели в городе Байконур во время выборов президента РФ, Казахстан. 18 марта 2018
На фото: избиратели в городе Байконур во время выборов президента РФ, Казахстан. 18 марта 2018
Выборы пройдут даже в космосе. Находящийся на МКС Антон Шкаплеров проголосует на выборах главы государства с орбиты. Российские космонавты, уже прибывшие на космодром Байконур, проголосуют оттуда, как и сотрудники предприятий, занимающиеся подготовкой к старту «Союза МС-08».
На фото: избиратели в городе Байконур во время выборов президента РФ, Казахстан. 18 марта 2018
На фото: избиратели в городе Байконур во время выборов президента РФ, Казахстан. 18 марта 2018
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВыборы проходят и в наукограде Циолковский рядом с космодромом Восточный в Амурской области. Здесь к полудню проголосовали 48,33% избирателей.
На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №130 в Чите.
На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №130 в Чите.
Выборы проходят и в наукограде Циолковский рядом с космодромом Восточный в Амурской области. Здесь к полудню проголосовали 48,33% избирателей.
На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №130 в Чите.
На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №130 в Чите.
© РИА Новости / Евгений БеленькийЖителей Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайском краев, республик Тува, Хакасия и Алтай привлекли на выборы культурными мероприятиями, спортивными состязаниями и селфи-конкурсами.
На фото: голосование на избирательном участке в Паттайе, Таиланд. 18 марта 2018
На фото: голосование на избирательном участке в Паттайе, Таиланд. 18 марта 2018
Жителей Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайском краев, республик Тува, Хакасия и Алтай привлекли на выборы культурными мероприятиями, спортивными состязаниями и селфи-конкурсами.
На фото: голосование на избирательном участке в Паттайе, Таиланд. 18 марта 2018
На фото: голосование на избирательном участке в Паттайе, Таиланд. 18 марта 2018
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкКемеровчан на избирательных участках консультируют медики в рамках акции "Час здоровья". По оценкам властей, эта акция стала самой популярной среди многочисленных мероприятий, которые традиционно проходят в день голосования на избирательных участках.
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге. 18 марта 2018
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге. 18 марта 2018
Кемеровчан на избирательных участках консультируют медики в рамках акции "Час здоровья". По оценкам властей, эта акция стала самой популярной среди многочисленных мероприятий, которые традиционно проходят в день голосования на избирательных участках.
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге. 18 марта 2018
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге. 18 марта 2018
© SputnikПерейти в фотобанкБолее 40 призов ждут участников флешмоба #УчастОК, организованный "Единой Россией" в республике Алтай в день выборов президента. Чтобы стать участником конкурса, необходимо прийти на избирательный участок и сделать фотографию внутри или на фоне участка.
На фото: избиратели голосуют на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №8026 в посольстве Российской Федерации в Республике Армения в Ереване.
На фото: избиратели голосуют на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №8026 в посольстве Российской Федерации в Республике Армения в Ереване.
© Sputnik
Более 40 призов ждут участников флешмоба #УчастОК, организованный "Единой Россией" в республике Алтай в день выборов президента. Чтобы стать участником конкурса, необходимо прийти на избирательный участок и сделать фотографию внутри или на фоне участка.
На фото: избиратели голосуют на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №8026 в посольстве Российской Федерации в Республике Армения в Ереване.
На фото: избиратели голосуют на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №8026 в посольстве Российской Федерации в Республике Армения в Ереване.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПроголосовать можно не только по месту своей прописки, но и при помощи "мобильного избирателя" — новой технологии, позволяющей людям голосовать по месту нахождения.
На фото: член участковой избирательной комиссии во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске. 18 марта 2018
На фото: член участковой избирательной комиссии во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске. 18 марта 2018
Проголосовать можно не только по месту своей прописки, но и при помощи "мобильного избирателя" — новой технологии, позволяющей людям голосовать по месту нахождения.
На фото: член участковой избирательной комиссии во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске. 18 марта 2018
На фото: член участковой избирательной комиссии во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске. 18 марта 2018
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкИзбирательные участки открылись в дальнем и ближнем зарубежье. Голосование проходит в Прибалтике, Казахстане, Индии, Таиланде, США и Канаде, а также во многих других странах.
На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №42 в Казани.
На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №42 в Казани.
Избирательные участки открылись в дальнем и ближнем зарубежье. Голосование проходит в Прибалтике, Казахстане, Индии, Таиланде, США и Канаде, а также во многих других странах.
На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №42 в Казани.
На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №42 в Казани.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа Украине На Украине полиция не пускает россиян в диппредставительства для голосования на выборах президента. Заблокированы российские дипломатические миссии в Киеве, Одессе и Львове.
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №76 в Москве. 18 марта 2018
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №76 в Москве. 18 марта 2018
На Украине На Украине полиция не пускает россиян в диппредставительства для голосования на выборах президента. Заблокированы российские дипломатические миссии в Киеве, Одессе и Львове.
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №76 в Москве. 18 марта 2018
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №76 в Москве. 18 марта 2018
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