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Традиции и авангард на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia

11:1816.03.2018
(обновлено: 11:22 16.03.2018)
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Модель демонстрирует одежду бренда ZA_ZA сезона осень-зима 2018-2019 во время показа коллекции одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
Модели демонстрируют одежду бренда ZA_ZA сезона осень-зима 2018-2019 во время показа коллекции одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
Модели на показе коллекций одежды Лаборатории моды Вячеслава Зайцева в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
Модель во время показа коллекции одежды Лаборатории Моды Вячеслава Зайцева в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
Модели демонстрируют одежду из новой коллекции Ye.s Couture by Yegana Sadyxova в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции Ye.s Couture by Yegana Sadyxova в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
Моделb демонстриру.т одежду из новой коллекции дизайнера Беллы Потемкиной в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
Модель демонстрирует одежду дизайнера Александра Рогова во время показа коллекции одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
Модель демонстрирует одежду дизайнера Александра Рогова во время показа коллекции одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции DI SIITOVA в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Игоря Гуляева в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Игоря Гуляева в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
Модели демонстрируют одежду дизайнера MAXHOSA BY LADUMA во время показа коллекции одежды Africa Explosion - мода и дизайн Южной Африки в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Кети Топурии в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ЦВЗ Манеж
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Кети Топурии в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ЦВЗ Манеж
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Динары Сатжан в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
Модели демонстрируют одежду из новой коллекции MURSAK дизайнера Нилуфар Абдувалиевой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ЦВЗ Манеж
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции MURSAK дизайнера Нилуфар Абдувалиевой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ЦВЗ Манеж
Модель демонстрирует одежду Speranza Couture by Nadezhda Yusupova во время показа коллекции одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве
одели демонстрируют одежду дизайнера Ksenia Seraya (Ксении Серой) во время показа коллекции одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКрупнейшие российские дизайнеры представили в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве свои коллекции сезона осень-зима 2018/2019.Модель демонстрирует одежду бренда ZA_ZA сезона осень-зима 2018-2019 во время показа коллекции одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Крупнейшие российские дизайнеры представили в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве свои коллекции сезона осень-зима 2018/2019.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМодели демонстрируют одежду бренда ZA_ZA.Модели демонстрируют одежду бренда ZA_ZA сезона осень-зима 2018-2019 во время показа коллекции одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Модели демонстрируют одежду бренда ZA_ZA.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкМодели на показе коллекций одежды Лаборатории моды Вячеслава Зайцева.Модели на показе коллекций одежды Лаборатории моды Вячеслава Зайцева в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Модели на показе коллекций одежды Лаборатории моды Вячеслава Зайцева.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПоказ коллекции одежды Лаборатории Моды Вячеслава Зайцева.Модель во время показа коллекции одежды Лаборатории Моды Вячеслава Зайцева в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Показ коллекции одежды Лаборатории Моды Вячеслава Зайцева.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМодели демонстрируют одежду из новой коллекции Ye.s Couture by Yegana Sadyxova.Модели демонстрируют одежду из новой коллекции Ye.s Couture by Yegana Sadyxova в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Модели демонстрируют одежду из новой коллекции Ye.s Couture by Yegana Sadyxova.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПоказ новой коллекции Ye.s Couture by Yegana Sadyxova в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.Модель демонстрирует одежду из новой коллекции Ye.s Couture by Yegana Sadyxova в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Показ новой коллекции Ye.s Couture by Yegana Sadyxova в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПоказ новой коллекции дизайнера Беллы Потемкиной.Моделb демонстриру.т одежду из новой коллекции дизайнера Беллы Потемкиной в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Показ новой коллекции дизайнера Беллы Потемкиной.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМодель демонстрирует одежду дизайнера Александра Рогова.Модель демонстрирует одежду дизайнера Александра Рогова во время показа коллекции одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Модель демонстрирует одежду дизайнера Александра Рогова.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПоказ коллекции Александра Рогова в Центральном выставочном зале "Манеж".Модель демонстрирует одежду дизайнера Александра Рогова во время показа коллекции одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Показ коллекции Александра Рогова в Центральном выставочном зале "Манеж".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМодель демонстрирует одежду из новой коллекции DI SIITOVA.Модель демонстрирует одежду из новой коллекции DI SIITOVA в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции DI SIITOVA.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОдежда из новой коллекции дизайнера Игоря Гуляева.Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Игоря Гуляева в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Одежда из новой коллекции дизайнера Игоря Гуляева.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПоказ коллекции дизайнера Игоря Гуляева в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Игоря Гуляева в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Показ коллекции дизайнера Игоря Гуляева в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМодели демонстрируют одежду дизайнера MAXHOSA BY LADUMA.Модели демонстрируют одежду дизайнера MAXHOSA BY LADUMA во время показа коллекции одежды Africa Explosion - мода и дизайн Южной Африки в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Модели демонстрируют одежду дизайнера MAXHOSA BY LADUMA.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНовая коллекция дизайнера Кети Топурии.Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Кети Топурии в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ЦВЗ Манеж
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Новая коллекция дизайнера Кети Топурии.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПоказ новой коллекции Кети Топурии в ЦВЗ "Манеж".Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Кети Топурии в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ЦВЗ Манеж
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Показ новой коллекции Кети Топурии в ЦВЗ "Манеж".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОдежда из повой коллекции дизайнера Динары Сатжан.Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Динары Сатжан в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Одежда из повой коллекции дизайнера Динары Сатжан.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПоказ коллекции MURSAK дизайнера Нилуфар Абдувалиевой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.Модели демонстрируют одежду из новой коллекции MURSAK дизайнера Нилуфар Абдувалиевой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ЦВЗ Манеж
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Показ коллекции MURSAK дизайнера Нилуфар Абдувалиевой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодель демонстрирует одежду из коллекции MURSAK дизайнера Нилуфар Абдувалиевой.Модель демонстрирует одежду из новой коллекции MURSAK дизайнера Нилуфар Абдувалиевой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ЦВЗ Манеж
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Модель демонстрирует одежду из коллекции MURSAK дизайнера Нилуфар Абдувалиевой.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМодель демонстрирует одежду бренда Speranza Couture by Nadezhda Yusupova.Модель демонстрирует одежду Speranza Couture by Nadezhda Yusupova во время показа коллекции одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Модель демонстрирует одежду бренда Speranza Couture by Nadezhda Yusupova.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПоказ коллекции дизайнера Ksenia Seraya (Ксении Серой) в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.одели демонстрируют одежду дизайнера Ksenia Seraya (Ксении Серой) во время показа коллекции одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Показ коллекции дизайнера Ksenia Seraya (Ксении Серой) в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
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В Москве завершился 36-й сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В крупнейшей российской Неделе моды приняли участие более ста отечественных и иностранных дизайнеров. В Центральном выставочном зале "Манеж" традиционно прошли показы Slava Zaitsev, Igor Gulyaev, Alexander Rogov, Julia Dalakian и других брендов. Этот сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia стал рекордным по вниманию со стороны международных СМИ: на MBFWRussia аккредитовались десятки изданий из США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Китая, Кореи, Японии, в том числе WWD, Purple, Buzzfeed, Fashionista, I-D, Forbes, Huffington Post, Vanity Fair, Welt, Yahoo.com и многие другие. 

Национальная палата моды посвятила весь 36-й сезон юбилею главного российского дизайнера — Вячеслава Зайцева. В честь кутюрье был выпущен специальный номер журнала Mercedes-Benz Fashion Week Russia, а площадка оформлена эскизами ведущих fashion-иллюстраторов Москвы, созданных по мотивам коллекций SLAVA ZAITSEV. Информационный партнер мероприятия РИА Новости показал на большом экране в Манеже фото ретроспективу, посвященную карьере модельера и составленную из снимков крупнейшего архива страны МИА "Россия сегодня".

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