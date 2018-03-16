Традиции и авангард на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia

В Москве завершился 36-й сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В крупнейшей российской Неделе моды приняли участие более ста отечественных и иностранных дизайнеров. В Центральном выставочном зале "Манеж" традиционно прошли показы Slava Zaitsev, Igor Gulyaev, Alexander Rogov, Julia Dalakian и других брендов. Этот сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia стал рекордным по вниманию со стороны международных СМИ: на MBFWRussia аккредитовались десятки изданий из США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Китая, Кореи, Японии, в том числе WWD, Purple, Buzzfeed, Fashionista, I-D, Forbes, Huffington Post, Vanity Fair, Welt, Yahoo.com и многие другие.

Национальная палата моды посвятила весь 36-й сезон юбилею главного российского дизайнера — Вячеслава Зайцева. В честь кутюрье был выпущен специальный номер журнала Mercedes-Benz Fashion Week Russia, а площадка оформлена эскизами ведущих fashion-иллюстраторов Москвы, созданных по мотивам коллекций SLAVA ZAITSEV. Информационный партнер мероприятия РИА Новости показал на большом экране в Манеже фото ретроспективу, посвященную карьере модельера и составленную из снимков крупнейшего архива страны МИА "Россия сегодня".