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Лучшие фото недели: триумф Меркель и северное сияние в Тундре

13:1516.03.2018
(обновлено: 13:19 16.03.2018)
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Девушки, одетые в стиле Лолита, в квартале Харадзюку в Токио
Члены участковой избирательной комиссии прибыли на избирательный участок метеостанции Аккем для досрочного голосования на выборах президента РФ в Республике Алтай. 13 марта 2018
Участники акции против огнестрельного оружия на Капитолийском холме в Вашингтоне
Индийский рабочий перевозит товары на рикше в Калькутте
Девочка на фестивале гремучих змей в Свитуотере, штат Техас
Девушки с масками во время столкновений с израильскими солдатами 12 марта 2018 года в городе Бирзеит на берегу Западного берега
Девушка бежит по воде в городке Унстад в Норвегии, Лофотенские острова
Участники митинга в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Президент РФ Владимир Путин и журналист американского телеканала NBC Мегин Келли перед началом интервью в Кремле
Северное сияние в Тундре, в 60 км от Надыма
Жители Африна покидают свои дома, Сирия. 10 марта 2018 года
Модели во время подготовки к показам одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
Полиция задерживает протестующего во время столкновений в центре Афин. 14 марта 2018 года
Канцлер Германии и лидер ХДС Ангела Меркель после подписания коалиционного соглашения в Берлине, Германия. 12 марта 2018 года
Женщина бежит мимо подожженных шин во время антиправительственной демонстрации в Котону, Бенин
Привязанная корова в Думе, Сирия. 12 марта 2018 года
Президент США Дональд Трамп бросает кепку в толпу во время выступления на военной базе Мирамар в Сан-Диего в Калифорния. 13 марта 2018 года
Женщина сидит со своей собакой во время выставки Крафт в Национальном выставочном центре в Бирмингеме, Англия. 11 марта 2018 года
Мужчина выполняет трюк Sidewall skiing в Табуке
Любители скачек перед заездом в Челтнеме
Артистка балета Надежда Иванова в роли Наяды в сцене из балета Наяда и рыбак. Сюита в рамках фестиваль Золотая маска в Москве
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым в МХТ имени А.П.Чехова в Москве
Цветение сакуры в Токио, Япония
Черлидеры выступают на турнире по баскетболу в колледже NCAA между командами Кентукки и Теннесси в Сент-Луисе, США
Палестинский демонстрант перебегает через кактусовое поле во время столкновений с израильскими силами на границе между Израилем и Секотором Газа
Курсанты индийской армии отмечают окончание Академии подготовки офицеров в городе Ченнаи
Члены афро-американской группы Jouvay Fest танцуют на параде в Абиджане
Мирные жители Африна едут в деревню Анаб, Сирия
Американская певица Cardi B на церемонии вручения премии iHeartRadio Music Awards
Мужчина едет на велосипеде во время снегопада в городе Шэньян, Китай
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon"Лолиты" позируют фотографам в торговом районе Харадзюку в Токио.Девушки, одетые в стиле Лолита, в квартале Харадзюку в Токио
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
"Лолиты" позируют фотографам в торговом районе Харадзюку в Токио.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЧлены участковой избирательной комиссии прибыли на избирательный участок метеостанции "Аккем" в Республике Алтай.Члены участковой избирательной комиссии прибыли на избирательный участок метеостанции Аккем для досрочного голосования на выборах президента РФ в Республике Алтай. 13 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Члены участковой избирательной комиссии прибыли на избирательный участок метеостанции "Аккем" в Республике Алтай.
© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкАкции в память о 17 погибших во время стрельбы в одной из школ Флориды прошли 14 марта по всей территории США. Несколько тысяч школьников собрались и у Белого дома в Вашингтоне.Участники акции против огнестрельного оружия на Капитолийском холме в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Акции в память о 17 погибших во время стрельбы в одной из школ Флориды прошли 14 марта по всей территории США. Несколько тысяч школьников собрались и у Белого дома в Вашингтоне.
© AFP 2018 / Dibyangshu SarkarИндийский рабочий перевозит товары на рикше в Калькутте.Индийский рабочий перевозит товары на рикше в Калькутте
© AFP 2018 / Dibyangshu Sarkar
Индийский рабочий перевозит товары на рикше в Калькутте.
© AFP 2018 / Loren ElliottДевочка на фестивале гремучих змей в Свитуотере, штат Техас.Девочка на фестивале гремучих змей в Свитуотере, штат Техас
© AFP 2018 / Loren Elliott
Девочка на фестивале гремучих змей в Свитуотере, штат Техас.
© AFP 2018 / Abbas MomaniПалестинки во время столкновений с израильскими солдатами в городе Бирзейт недалеко от Рамаллы.Девушки с масками во время столкновений с израильскими солдатами 12 марта 2018 года в городе Бирзеит на берегу Западного берега
© AFP 2018 / Abbas Momani
Палестинки во время столкновений с израильскими солдатами в городе Бирзейт недалеко от Рамаллы.
© AFP 2018 / Olivier MorinКупание в ледяной воде в местечке Унстад в Северной Норвегии. Место находится за полярным кругом.Девушка бежит по воде в городке Унстад в Норвегии, Лофотенские острова
© AFP 2018 / Olivier Morin
Купание в ледяной воде в местечке Унстад в Северной Норвегии. Место находится за полярным кругом.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники митинга в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией.Участники митинга в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Участники митинга в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и журналист американского телеканала NBC Мегин Келли перед началом интервью в Кремле.Президент РФ Владимир Путин и журналист американского телеканала NBC Мегин Келли перед началом интервью в Кремле
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и журналист американского телеканала NBC Мегин Келли перед началом интервью в Кремле.
© AFP 2018 / Sergei GaponСеверное сияние в Тундре, в 60 километрах к северо-западу от Надыма.Северное сияние в Тундре, в 60 км от Надыма
© AFP 2018 / Sergei Gapon
Северное сияние в Тундре, в 60 километрах к северо-западу от Надыма.
© REUTERS / Khalil AshawiЖители Восточного Африна покидают свои дома, Сирия.Жители Африна покидают свои дома, Сирия. 10 марта 2018 года
© REUTERS / Khalil Ashawi
Жители Восточного Африна покидают свои дома, Сирия.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМодели за кулисами показа Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве.Модели во время подготовки к показам одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Модели за кулисами показа Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве.
© AP Photo / InTime News/Yannis LiakosПолиция задерживает протестующего во время столкновений в центре Афин.Полиция задерживает протестующего во время столкновений в центре Афин. 14 марта 2018 года
© AP Photo / InTime News/Yannis Liakos
Полиция задерживает протестующего во время столкновений в центре Афин.
© REUTERS / Hannibal HanschkeКанцлер Германии и лидер ХДС Ангела Меркель на приеме после подписания коалиционного соглашения в Берлине, Германия.Канцлер Германии и лидер ХДС Ангела Меркель после подписания коалиционного соглашения в Берлине, Германия. 12 марта 2018 года
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Канцлер Германии и лидер ХДС Ангела Меркель на приеме после подписания коалиционного соглашения в Берлине, Германия.
© AFP 2018 / Yanick Folly Антиправительственная демонстрация в Котону, Бенин.Женщина бежит мимо подожженных шин во время антиправительственной демонстрации в Котону, Бенин
© AFP 2018 / Yanick Folly
Антиправительственная демонстрация в Котону, Бенин.
© AFP 2018 / Hasan Mohamed На разрушенной улице в Восточной Гуте, Сирия.Привязанная корова в Думе, Сирия. 12 марта 2018 года
© AFP 2018 / Hasan Mohamed 
На разрушенной улице в Восточной Гуте, Сирия.
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп бросает кепку в толпу во время выступления на военной базе Мирамар в Сан-Диего, Калифорния.Президент США Дональд Трамп бросает кепку в толпу во время выступления на военной базе Мирамар в Сан-Диего в Калифорния. 13 марта 2018 года
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп бросает кепку в толпу во время выступления на военной базе Мирамар в Сан-Диего, Калифорния.
© AFP 2018 / Oli ScarffУчастники выставки собак "Крафт" в Национальном выставочном центре в Бирмингеме, Англия.Женщина сидит со своей собакой во время выставки Крафт в Национальном выставочном центре в Бирмингеме, Англия. 11 марта 2018 года
© AFP 2018 / Oli Scarff
Участники выставки собак "Крафт" в Национальном выставочном центре в Бирмингеме, Англия.
© REUTERS / Mohamed Al HwaityПодросток фотографируется на фоне выполнения трюка в Табуке, Саудовская Аравия.Мужчина выполняет трюк Sidewall skiing в Табуке
© REUTERS / Mohamed Al Hwaity
Подросток фотографируется на фоне выполнения трюка в Табуке, Саудовская Аравия.
© REUTERS / Andrew BoyersГостьи конных скачек в курортном городке Челтнем в графстве Глостершир, Англия.Любители скачек перед заездом в Челтнеме
© REUTERS / Andrew Boyers
Гостьи конных скачек в курортном городке Челтнем в графстве Глостершир, Англия.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНадежда Иванова исполняет партию Наяды в сцене из балета "Наяда и рыбак. Сюита" в рамках фестиваль "Золотая маска" на сцене Большого театра в Москве.Артистка балета Надежда Иванова в роли Наяды в сцене из балета Наяда и рыбак. Сюита в рамках фестиваль Золотая маска в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Надежда Иванова исполняет партию Наяды в сцене из балета "Наяда и рыбак. Сюита" в рамках фестиваль "Золотая маска" на сцене Большого театра в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин 15 марта пришел на церемонию прощания с народным артистом СССР, художественным руководителем МХТ имени Чехова Олегом Табаковым.Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым в МХТ имени А.П.Чехова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент России Владимир Путин 15 марта пришел на церемонию прощания с народным артистом СССР, художественным руководителем МХТ имени Чехова Олегом Табаковым.
© REUTERS / Issei KatoЦветение сакуры в Национальном саду Синдзюку-гёэн в Токио.Цветение сакуры в Токио, Япония
© REUTERS / Issei Kato
Цветение сакуры в Национальном саду Синдзюку-гёэн в Токио.
© AP Photo / Jeff RobersonДевушки из группы поддержки выступают в перерыве баскетбольного матча между командами Кентукки и Теннесси на турнире Юго-Восточной конференции в Сент-Луисе.Черлидеры выступают на турнире по баскетболу в колледже NCAA между командами Кентукки и Теннесси в Сент-Луисе, США
© AP Photo / Jeff Roberson
Девушки из группы поддержки выступают в перерыве баскетбольного матча между командами Кентукки и Теннесси на турнире Юго-Восточной конференции в Сент-Луисе.
© AFP 2018 / Said KhatibПалестинский демонстрант во время столкновений с израильскими силами возле Хан-Юниса на границе с Секотором Газа.Палестинский демонстрант перебегает через кактусовое поле во время столкновений с израильскими силами на границе между Израилем и Секотором Газа
© AFP 2018 / Said Khatib
Палестинский демонстрант во время столкновений с израильскими силами возле Хан-Юниса на границе с Секотором Газа.
© AFP 2018 / Arun SankarКурсанты индийской армии отмечают окончание Академии подготовки офицеров в городе Ченнаи.Курсанты индийской армии отмечают окончание Академии подготовки офицеров в городе Ченнаи
© AFP 2018 / Arun Sankar
Курсанты индийской армии отмечают окончание Академии подготовки офицеров в городе Ченнаи.
© AFP 2018 / Sia KambouЧлены афро-американской группы Jouvay Fest выступают на фестивале искусств в Абиджане.Члены афро-американской группы Jouvay Fest танцуют на параде в Абиджане
© AFP 2018 / Sia Kambou
Члены афро-американской группы Jouvay Fest выступают на фестивале искусств в Абиджане.
© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibМирные жители едут из Африна в деревню Анаб, Сирия.Мирные жители Африна едут в деревню Анаб, Сирия
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
Мирные жители едут из Африна в деревню Анаб, Сирия.
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello Американская хип-хоп-певица Cardi B получила награду как "Лучший новый исполнитель" на музыкальной премии iHeartRadio Music Awards в Калифорнии.Американская певица Cardi B на церемонии вручения премии iHeartRadio Music Awards
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Американская хип-хоп-певица Cardi B получила награду как "Лучший новый исполнитель" на музыкальной премии iHeartRadio Music Awards в Калифорнии.
© AFP 2018Последствия снегопада в городе Шэньян в провинции Ляонин на северо-востоке Китая.Мужчина едет на велосипеде во время снегопада в городе Шэньян, Китай
© AFP 2018
Последствия снегопада в городе Шэньян в провинции Ляонин на северо-востоке Китая.
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