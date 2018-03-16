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Лучшие фото недели: триумф Меркель и северное сияние в Тундре
13:1516.03.2018
(обновлено: 13:19 16.03.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЧлены участковой избирательной комиссии прибыли на избирательный участок метеостанции "Аккем" в Республике Алтай.
Члены участковой избирательной комиссии прибыли на избирательный участок метеостанции "Аккем" в Республике Алтай.
© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкАкции в память о 17 погибших во время стрельбы в одной из школ Флориды прошли 14 марта по всей территории США. Несколько тысяч школьников собрались и у Белого дома в Вашингтоне.
Акции в память о 17 погибших во время стрельбы в одной из школ Флориды прошли 14 марта по всей территории США. Несколько тысяч школьников собрались и у Белого дома в Вашингтоне.
© AFP 2018 / Abbas MomaniПалестинки во время столкновений с израильскими солдатами в городе Бирзейт недалеко от Рамаллы.
Палестинки во время столкновений с израильскими солдатами в городе Бирзейт недалеко от Рамаллы.
© AFP 2018 / Olivier MorinКупание в ледяной воде в местечке Унстад в Северной Норвегии. Место находится за полярным кругом.
Купание в ледяной воде в местечке Унстад в Северной Норвегии. Место находится за полярным кругом.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники митинга в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией.
Участники митинга в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и журналист американского телеканала NBC Мегин Келли перед началом интервью в Кремле.
Президент России Владимир Путин и журналист американского телеканала NBC Мегин Келли перед началом интервью в Кремле.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМодели за кулисами показа Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве.
Модели за кулисами показа Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве.
© AP Photo / InTime News/Yannis LiakosПолиция задерживает протестующего во время столкновений в центре Афин.
© AP Photo / InTime News/Yannis Liakos
Полиция задерживает протестующего во время столкновений в центре Афин.
© REUTERS / Hannibal HanschkeКанцлер Германии и лидер ХДС Ангела Меркель на приеме после подписания коалиционного соглашения в Берлине, Германия.
Канцлер Германии и лидер ХДС Ангела Меркель на приеме после подписания коалиционного соглашения в Берлине, Германия.
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп бросает кепку в толпу во время выступления на военной базе Мирамар в Сан-Диего, Калифорния.
Президент США Дональд Трамп бросает кепку в толпу во время выступления на военной базе Мирамар в Сан-Диего, Калифорния.
© AFP 2018 / Oli ScarffУчастники выставки собак "Крафт" в Национальном выставочном центре в Бирмингеме, Англия.
Участники выставки собак "Крафт" в Национальном выставочном центре в Бирмингеме, Англия.
© REUTERS / Mohamed Al HwaityПодросток фотографируется на фоне выполнения трюка в Табуке, Саудовская Аравия.
Подросток фотографируется на фоне выполнения трюка в Табуке, Саудовская Аравия.
© REUTERS / Andrew BoyersГостьи конных скачек в курортном городке Челтнем в графстве Глостершир, Англия.
Гостьи конных скачек в курортном городке Челтнем в графстве Глостершир, Англия.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНадежда Иванова исполняет партию Наяды в сцене из балета "Наяда и рыбак. Сюита" в рамках фестиваль "Золотая маска" на сцене Большого театра в Москве.
Надежда Иванова исполняет партию Наяды в сцене из балета "Наяда и рыбак. Сюита" в рамках фестиваль "Золотая маска" на сцене Большого театра в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин 15 марта пришел на церемонию прощания с народным артистом СССР, художественным руководителем МХТ имени Чехова Олегом Табаковым.
Президент России Владимир Путин 15 марта пришел на церемонию прощания с народным артистом СССР, художественным руководителем МХТ имени Чехова Олегом Табаковым.
© AP Photo / Jeff RobersonДевушки из группы поддержки выступают в перерыве баскетбольного матча между командами Кентукки и Теннесси на турнире Юго-Восточной конференции в Сент-Луисе.
© AP Photo / Jeff Roberson
Девушки из группы поддержки выступают в перерыве баскетбольного матча между командами Кентукки и Теннесси на турнире Юго-Восточной конференции в Сент-Луисе.
© AFP 2018 / Said KhatibПалестинский демонстрант во время столкновений с израильскими силами возле Хан-Юниса на границе с Секотором Газа.
Палестинский демонстрант во время столкновений с израильскими силами возле Хан-Юниса на границе с Секотором Газа.
© AFP 2018 / Arun SankarКурсанты индийской армии отмечают окончание Академии подготовки офицеров в городе Ченнаи.
Курсанты индийской армии отмечают окончание Академии подготовки офицеров в городе Ченнаи.
© AFP 2018 / Sia KambouЧлены афро-американской группы Jouvay Fest выступают на фестивале искусств в Абиджане.
Члены афро-американской группы Jouvay Fest выступают на фестивале искусств в Абиджане.
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello Американская хип-хоп-певица Cardi B получила награду как "Лучший новый исполнитель" на музыкальной премии iHeartRadio Music Awards в Калифорнии.
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Американская хип-хоп-певица Cardi B получила награду как "Лучший новый исполнитель" на музыкальной премии iHeartRadio Music Awards в Калифорнии.
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