Олег Табаков: легендарный современник в театре, жизни и кино

Свою первую роль в кино Табаков сыграл еще на третьем курсе Школы-студии МХАТ, однако эта лента Михаила Швейцера "Тугой узел" пролежала на полках в запасниках порядка 30 лет. В 1960-1980-х годах он снимался в таких фильмах, как "Шумный день" (1960), "Живые и мертвые" (1963), "Война и мир" (1965-1967), "Гори, гори, моя звезда" (1969), "Семнадцать мгновений весны" (1972-1973), "Каштанка" (1975), "Двенадцать стульев" (1976), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" (1979), "Полеты во сне и наяву" (1983), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987). На фото: Олег Табаков в роли Николая Ростова в фильме-эпопее "Война и мир". 1965 год.