Олег Павлович Табаков скончался на 83-м году жизни в Москве. Один из основателей "Современника", создатель "Табакерки" и верный последователь МХАТовских традиций — в фотоленте Ria.ru
Олег Табаков: легендарный современник в театре, жизни и кино
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17:0012.03.2018
(обновлено: 17:57 12.03.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОлег Павлович Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей.
Олег Павлович Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПервое выступление будущего народного артиста произошло на соленом озере Эльтон, где во время Великой Отечественной войны мать Табакова работала терапевтом в госпитале. Семилетний Лелик принял участие в постановке самодеятельного военного скетча. На фото: кадр из фильма "Аплодисменты, аплодисменты..." 1985 год.
Первое выступление будущего народного артиста произошло на соленом озере Эльтон, где во время Великой Отечественной войны мать Табакова работала терапевтом в госпитале. Семилетний Лелик принял участие в постановке самодеятельного военного скетча. На фото: кадр из фильма "Аплодисменты, аплодисменты..." 1985 год.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПараллельно с обучением в средней школе Табаков ходил в шахматный кружок во Дворце пионеров. Именно там его заметила руководитель детского театра "Молодая гвардия" Наталья Иосифовна Сухостав и пригласила участвовать в новой постановке. С тех пор вплоть до окончания школы Табаков трижды в неделю ходил на занятия в театр и сыграл там главные роли во всех постановках. На фото: президент России Владимир Путин и Олег Табаков перед началом торжественного вечера, посвященного открытию Года литературы в России. 2015 год.
Параллельно с обучением в средней школе Табаков ходил в шахматный кружок во Дворце пионеров. Именно там его заметила руководитель детского театра "Молодая гвардия" Наталья Иосифовна Сухостав и пригласила участвовать в новой постановке. С тех пор вплоть до окончания школы Табаков трижды в неделю ходил на занятия в театр и сыграл там главные роли во всех постановках. На фото: президент России Владимир Путин и Олег Табаков перед началом торжественного вечера, посвященного открытию Года литературы в России. 2015 год.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкВ 1953 году Табаков поступил в Школу-студию МХАТ на курс народного артиста СССР Василия Топоркова. Вместе с ним учились Евгений Урбанский, Валентин Гафт, Майя Менглет, Владлен Паулус. Самой заметной студенческой работой Табакова стала роль Хлестакова в "Ревизоре". Успехи на сцене позволили молодому артисту получать Качаловскую стипендию, которая была в два раза выше обычной. На фото: Игорь Верник и Олег Табаков в сцене из спектакля по пьесе Евгения Шварца "Дракон" в постановке Константина Богомолова в МХТ имени А.П. Чехова. 2017 год.
В 1953 году Табаков поступил в Школу-студию МХАТ на курс народного артиста СССР Василия Топоркова. Вместе с ним учились Евгений Урбанский, Валентин Гафт, Майя Менглет, Владлен Паулус. Самой заметной студенческой работой Табакова стала роль Хлестакова в "Ревизоре". Успехи на сцене позволили молодому артисту получать Качаловскую стипендию, которая была в два раза выше обычной. На фото: Игорь Верник и Олег Табаков в сцене из спектакля по пьесе Евгения Шварца "Дракон" в постановке Константина Богомолова в МХТ имени А.П. Чехова. 2017 год.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ 1955 году в недрах Школы-студии МХАТ появилась Студия молодых актеров, которую возглавил ученик Топоркова Олег Ефремов. Он поставил несколько дипломных спектаклей на курсе 1955 года выпуска, на котором учились Галина Волчек и Игорь Кваша, а позже, в 1957 году, на выпускном курсе, где учился Табаков. Студия и успех ее спектакля "Вечно живые", в котором Табаков начал играть в 1957 году, стали предвестниками создания театра "Современник". На фото: Олег Табаков во время вручения премии "Лица-2005" в номинации "Лицо года". 2005 год.
В 1955 году в недрах Школы-студии МХАТ появилась Студия молодых актеров, которую возглавил ученик Топоркова Олег Ефремов. Он поставил несколько дипломных спектаклей на курсе 1955 года выпуска, на котором учились Галина Волчек и Игорь Кваша, а позже, в 1957 году, на выпускном курсе, где учился Табаков. Студия и успех ее спектакля "Вечно живые", в котором Табаков начал играть в 1957 году, стали предвестниками создания театра "Современник". На фото: Олег Табаков во время вручения премии "Лица-2005" в номинации "Лицо года". 2005 год.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкОсновали "Современник" в 1958 году семь выпускников Школы-студии МХАТ разных лет: Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и Виктор Сергачев. Это был первый театр в стране, созданный творческим объединением единомышленников. На фото: артисты Московского художественного театра имени А. П. Чехова поздравляют Олега Табакова с 75-летием на юбилейном вечере "Признание в любви". 2010 год.
Основали "Современник" в 1958 году семь выпускников Школы-студии МХАТ разных лет: Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и Виктор Сергачев. Это был первый театр в стране, созданный творческим объединением единомышленников. На фото: артисты Московского художественного театра имени А. П. Чехова поздравляют Олега Табакова с 75-летием на юбилейном вечере "Признание в любви". 2010 год.
© РИА Новости / Александр ГладштейнПерейти в фотобанкТабаков был одним из ведущих артистов "Современника". На его счету роли в спектаклях "В поисках радости", "Обыкновенная история","Всегда в продаже", "Баллада о невеселом кабачке", "Четвертый", "Назначение", "С вечера до полудня", "Декабристы" и другие. В 1968 году по приглашению театра "Чиногерны клуб" Табаков сыграл в Праге Хлестакова. На фото: Олег Табаков в роли заведующей буфетом Клавдии Ивановны в сатирической фантазии Василия Аксенова "Всегда в продаже" в постановке Московского театра-студии "Современник". 1965 год.
Табаков был одним из ведущих артистов "Современника". На его счету роли в спектаклях "В поисках радости", "Обыкновенная история","Всегда в продаже", "Баллада о невеселом кабачке", "Четвертый", "Назначение", "С вечера до полудня", "Декабристы" и другие. В 1968 году по приглашению театра "Чиногерны клуб" Табаков сыграл в Праге Хлестакова. На фото: Олег Табаков в роли заведующей буфетом Клавдии Ивановны в сатирической фантазии Василия Аксенова "Всегда в продаже" в постановке Московского театра-студии "Современник". 1965 год.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ 1970 году после назначения Ефремова худруком МХАТа, Табаков стал директором "Современника" и способствовал утверждению Волчек на должность главного режиссера театра. В качестве актера Табаков играл в "Современнике" вплоть до 1983 года, когда перешел во МХАТ, где был занят в спектаклях "Амадей", "Скамейка", "Кабала святош", "Горе от ума", и "Тартюф" На фото: Олег Табаков на репетиции. 1982 год.
В 1970 году после назначения Ефремова худруком МХАТа, Табаков стал директором "Современника" и способствовал утверждению Волчек на должность главного режиссера театра. В качестве актера Табаков играл в "Современнике" вплоть до 1983 года, когда перешел во МХАТ, где был занят в спектаклях "Амадей", "Скамейка", "Кабала святош", "Горе от ума", и "Тартюф" На фото: Олег Табаков на репетиции. 1982 год.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ 1976-1986 годах Табаков выпустил два курса в ГИТИСе, ставших основой знаменитой "Табакерки". Премьерный спектакль в подвале на Чаплыгина сыграли в 1978 году. Лишь спустя шесть лет замминистра культуры подписал приказ о создании Театра-студии под руководством Олега Табакова. На фото: Олег Табаков стреляет из пушки с Нарышкиного бастиона Петропавловской крепости в честь 25-летнего юбилея "Табакерки". 2012 год.
В 1976-1986 годах Табаков выпустил два курса в ГИТИСе, ставших основой знаменитой "Табакерки". Премьерный спектакль в подвале на Чаплыгина сыграли в 1978 году. Лишь спустя шесть лет замминистра культуры подписал приказ о создании Театра-студии под руководством Олега Табакова. На фото: Олег Табаков стреляет из пушки с Нарышкиного бастиона Петропавловской крепости в честь 25-летнего юбилея "Табакерки". 2012 год.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкС 1986 по 2000 год Табаков занимал пост ректора Школы-студии МXАТ, где выпустил четыре актерских курса. В 1992 году он основал Летнюю школу имени К.С. Станиславского в Бостоне, а в 2009 году открыл собственную Московскую театральную школу и учредил премию своего имени. На фото: Олег Табаков объявляет лауреатов учрежденной им премии. 2016 год.
С 1986 по 2000 год Табаков занимал пост ректора Школы-студии МXАТ, где выпустил четыре актерских курса. В 1992 году он основал Летнюю школу имени К.С. Станиславского в Бостоне, а в 2009 году открыл собственную Московскую театральную школу и учредил премию своего имени. На фото: Олег Табаков объявляет лауреатов учрежденной им премии. 2016 год.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкС 2000 года Табаков занимал пост художественного руководителя МXАТ (с 2004 года — МХТ) имени А.П. Чеxова, с 2004 года исполнял и обязанности директора театра. Параллельно с административной работой Табаков играл в спектаклях "Копенгаген", "Последняя жертва", "Юбилей ювелира" и других. На фото: Олег Табаков поздравляет артистов после окончания премьерного спектакля "Событие" по Владимиру Набокову в постановке Константина Богомолова. 2012 год.
С 2000 года Табаков занимал пост художественного руководителя МXАТ (с 2004 года — МХТ) имени А.П. Чеxова, с 2004 года исполнял и обязанности директора театра. Параллельно с административной работой Табаков играл в спектаклях "Копенгаген", "Последняя жертва", "Юбилей ювелира" и других. На фото: Олег Табаков поздравляет артистов после окончания премьерного спектакля "Событие" по Владимиру Набокову в постановке Константина Богомолова. 2012 год.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ России, Европе и США Табаков поставил более 40 спектаклей по произведениям Николая Гоголя, Ивана Гончарова, Александра Островского, Антона Чехова, Михаила Булгакова, Нила Саймона и других драматургов. На фото: Олег Табаков с супругой актрисой Мариной Зудиной и сыном Павлом на премьере фильма Алексея Учителя "Край" в кинотеатре "Пушкинский". 2010 год.
В России, Европе и США Табаков поставил более 40 спектаклей по произведениям Николая Гоголя, Ивана Гончарова, Александра Островского, Антона Чехова, Михаила Булгакова, Нила Саймона и других драматургов. На фото: Олег Табаков с супругой актрисой Мариной Зудиной и сыном Павлом на премьере фильма Алексея Учителя "Край" в кинотеатре "Пушкинский". 2010 год.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСвою первую роль в кино Табаков сыграл еще на третьем курсе Школы-студии МХАТ, однако эта лента Михаила Швейцера "Тугой узел" пролежала на полках в запасниках порядка 30 лет. В 1960-1980-х годах он снимался в таких фильмах, как "Шумный день" (1960), "Живые и мертвые" (1963), "Война и мир" (1965-1967), "Гори, гори, моя звезда" (1969), "Семнадцать мгновений весны" (1972-1973), "Каштанка" (1975), "Двенадцать стульев" (1976), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" (1979), "Полеты во сне и наяву" (1983), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987). На фото: Олег Табаков в роли Николая Ростова в фильме-эпопее "Война и мир". 1965 год.
Свою первую роль в кино Табаков сыграл еще на третьем курсе Школы-студии МХАТ, однако эта лента Михаила Швейцера "Тугой узел" пролежала на полках в запасниках порядка 30 лет. В 1960-1980-х годах он снимался в таких фильмах, как "Шумный день" (1960), "Живые и мертвые" (1963), "Война и мир" (1965-1967), "Гори, гори, моя звезда" (1969), "Семнадцать мгновений весны" (1972-1973), "Каштанка" (1975), "Двенадцать стульев" (1976), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" (1979), "Полеты во сне и наяву" (1983), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987). На фото: Олег Табаков в роли Николая Ростова в фильме-эпопее "Война и мир". 1965 год.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСреди заметных работ Табакова 1990-2000-х годов фильмы "Ближний круг" (1991), "Сирота казанская" (1997), "Президент и его внучка" (2000), "Статский советник" (2005), "Поклонница" (2012), "Тот еще Карлсон" (2012), "Вечное возвращение" (2012), "Кухня. Последняя битва" (2017). На данный момент в активе Олега Павловича более 150 ролей в кино. На фото: Олег Табаков в роли Шелленберга и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в телефильме "Семнадцать мгновений весны". 1974 год.
Среди заметных работ Табакова 1990-2000-х годов фильмы "Ближний круг" (1991), "Сирота казанская" (1997), "Президент и его внучка" (2000), "Статский советник" (2005), "Поклонница" (2012), "Тот еще Карлсон" (2012), "Вечное возвращение" (2012), "Кухня. Последняя битва" (2017). На данный момент в активе Олега Павловича более 150 ролей в кино. На фото: Олег Табаков в роли Шелленберга и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в телефильме "Семнадцать мгновений весны". 1974 год.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкОлег Табаков много работал на радио и часто озвучивал мультипликационные фильмы. Особою любовь публики завоевал его кот Матроскин из историй про Простоквашино. Кроме того, в копилке актера озвучка мультфильмов "Бобик в гостях у Барбоса" (1977), "Ежик плюс черепаха" (1981), "Волк и теленок" (1984) и других. На фото: Олег Табаков вручает Андрею Звягинцеву приз за лучшую режиссуру на XIII Национальной премии в области кинематографии "Золотой орел". 2015 год.
Олег Табаков много работал на радио и часто озвучивал мультипликационные фильмы. Особою любовь публики завоевал его кот Матроскин из историй про Простоквашино. Кроме того, в копилке актера озвучка мультфильмов "Бобик в гостях у Барбоса" (1977), "Ежик плюс черепаха" (1981), "Волк и теленок" (1984) и других. На фото: Олег Табаков вручает Андрею Звягинцеву приз за лучшую режиссуру на XIII Национальной премии в области кинематографии "Золотой орел". 2015 год.
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкВсего в театре, кино, на радио и телевидении Табаков сыграл около 200 ролей. На фото: художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов, директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им.А.Н.Бакулева РАМН, главный кардиохирург России Лео Бокерия и художественный руководитель и директор МXТ имени А.П.Чеxова Олег Табаков перед началом встречи членов правительства и администрации президента с доверенными лицами президента РФ Владимира Путина. 2012 год.
Всего в театре, кино, на радио и телевидении Табаков сыграл около 200 ролей. На фото: художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов, директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им.А.Н.Бакулева РАМН, главный кардиохирург России Лео Бокерия и художественный руководитель и директор МXТ имени А.П.Чеxова Олег Табаков перед началом встречи членов правительства и администрации президента с доверенными лицами президента РФ Владимира Путина. 2012 год.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкОлег Табаков удостоен многочисленных профессиональных премий и наград. Он лауреат Государственных премий СССР (1967) и России (1997), а также полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". На фото: Табаков во время вручения Российской Национальной актерской премии "Фигаро" на сцене театра имени Андрея Миронова в Санкт-Петербурге. 2013 год.
Олег Табаков удостоен многочисленных профессиональных премий и наград. Он лауреат Государственных премий СССР (1967) и России (1997), а также полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". На фото: Табаков во время вручения Российской Национальной актерской премии "Фигаро" на сцене театра имени Андрея Миронова в Санкт-Петербурге. 2013 год.
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