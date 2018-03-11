На открытии Mercedes-Benz Fashion Week Russia Вячеслав Зайцев представил свою новую коллекцию, на которую его вдохновило народное творчество. Творения всемирно известного кутюрье — в фотоленте Ria.ru >>
Показ Slava Zaitsev на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве
12:3011.03.2018
(обновлено: 13:40 11.03.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМодельер Вячеслав Зайцев прославился во всем мире благодаря своему самобытному стилю, в котором ярко прослеживалось влияние народных мотивов.
Модельер Вячеслав Зайцев прославился во всем мире благодаря своему самобытному стилю, в котором ярко прослеживалось влияние народных мотивов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа протяжении десяти лет он принимал участие в регулярных сезонных показах на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, представив зрителям более 10 000 образов.
На протяжении десяти лет он принимал участие в регулярных сезонных показах на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, представив зрителям более 10 000 образов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа открытии Mercedes-Benz Fashion Week Russia великий кутюрье представил ретроспективный показ, приуроченный также к его 80-летию.
На открытии Mercedes-Benz Fashion Week Russia великий кутюрье представил ретроспективный показ, приуроченный также к его 80-летию.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЭта презентация завершит многолетнюю серию регулярных сезонных показов всемирно известного модельера.
Эта презентация завершит многолетнюю серию регулярных сезонных показов всемирно известного модельера.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк"Мне всегда хотелось делать что-то яркое и интересное, то, что поможет человеку выразить его индивидуальность. Я закончил регулярные сезонные показы, но не творчество, и продолжу радовать вас специальными проектами", — заявил Вячеслав Зайцев.
"Мне всегда хотелось делать что-то яркое и интересное, то, что поможет человеку выразить его индивидуальность. Я закончил регулярные сезонные показы, но не творчество, и продолжу радовать вас специальными проектами", — заявил Вячеслав Зайцев.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНовая коллекция одежды проникнута желанием вновь воздать должное народному творчеству. "Истоки-2" — это тема самобытного русского костюма в новом прочтении, возвращение к истокам, русской культуре, отметил Зайцев.
Новая коллекция одежды проникнута желанием вновь воздать должное народному творчеству. "Истоки-2" — это тема самобытного русского костюма в новом прочтении, возвращение к истокам, русской культуре, отметил Зайцев.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкMercedes-Benz Fashion Week Russia проходит в московском "Манеже" с 10 по 14 марта.
Mercedes-Benz Fashion Week Russia проходит в московском "Манеже" с 10 по 14 марта.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСвои коллекции на неделе моды представят более 100 российских и иностранных дизайнеров, среди которых Игорь Гуляев, Александр Рогов, Белла Потемкина, а также новички индустрии.
Свои коллекции на неделе моды представят более 100 российских и иностранных дизайнеров, среди которых Игорь Гуляев, Александр Рогов, Белла Потемкина, а также новички индустрии.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСвои коллекции также покажут дизайнеры из ЮАР, Грузии и Казахстана.
Свои коллекции также покажут дизайнеры из ЮАР, Грузии и Казахстана.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКроме того, с 11 по 15 марта начинающие дизайнеры смогут принять участие в интенсивной образовательной программе Fashion Futurum Accelerator.
Кроме того, с 11 по 15 марта начинающие дизайнеры смогут принять участие в интенсивной образовательной программе Fashion Futurum Accelerator.
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