Один из главных секс-символов 90-х годов, американская актриса Шэрон Стоун отмечает 10 марта 60-летний юбилей. Образы легендарной блондинки в жизни и в кино — в фотоленте Ria.ru.
Опасная блондинка Шэрон Стоун
12:3010.03.2018
(обновлено: 12:31 10.03.2018)
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© C-2 Pictures (2006)Мировая известность пришла к Шэрон Стоун по меркам нынешнего Голливуда невероятно поздно. Ей было 34, когда на экраны вышел легендарный фильм Пола Верховена "Основной инстинкт". К этому моменту у актрисы за плечами были более 30 ролей в кино и сериалах, а также успешная карьера модели в мире высокой моды.
© C-2 Pictures (2006)
Мировая известность пришла к Шэрон Стоун по меркам нынешнего Голливуда невероятно поздно. Ей было 34, когда на экраны вышел легендарный фильм Пола Верховена "Основной инстинкт". К этому моменту у актрисы за плечами были более 30 ролей в кино и сериалах, а также успешная карьера модели в мире высокой моды.
© AP Photo / Matt SaylesА началось все 10 марта 1958 года в небольшом городе Мидвилл в штате Пенсильвания. Шэрон была вторым ребенком в семье мастера-инструментальщика, она росла вместе с сестрой Келли и братьями Патриком и Майклом. Родители считали девочку вундеркиндом - она заговорила в 10 месяцев, а в 4 года уже умела читать.
© AP Photo / Matt Sayles
А началось все 10 марта 1958 года в небольшом городе Мидвилл в штате Пенсильвания. Шэрон была вторым ребенком в семье мастера-инструментальщика, она росла вместе с сестрой Келли и братьями Патриком и Майклом. Родители считали девочку вундеркиндом - она заговорила в 10 месяцев, а в 4 года уже умела читать.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ школу будущая звезда поступила в пять лет и сразу во второй класс, что не удивительно: во время прохождения теста на уровень интеллекта Шэрон набрала 154 балла - такой же показатель IQ был у Альберта Эйнштейна.
В школу будущая звезда поступила в пять лет и сразу во второй класс, что не удивительно: во время прохождения теста на уровень интеллекта Шэрон набрала 154 балла - такой же показатель IQ был у Альберта Эйнштейна.
© AFP 2018 / Gerard JulienСначала Стоун окончила высшую школу в Пенсильвании, а затем в 15 лет на особых условиях поступила в университет Эдинборо, где получила диплом по специальности "изобразительное искусство и художественная литература".
Сначала Стоун окончила высшую школу в Пенсильвании, а затем в 15 лет на особых условиях поступила в университет Эдинборо, где получила диплом по специальности "изобразительное искусство и художественная литература".
© AP Photo / Andrew MedichiniПосле получения высшего образования Стоун, которая к тому моменту уже успела завоевать титул "Мисс Пенсильвания", решила делать карьеру модели. Первое время гонораров на жизнь не хватало и девушке приходилось подрабатывать в "Макдональдсе".
© AP Photo / Andrew Medichini
После получения высшего образования Стоун, которая к тому моменту уже успела завоевать титул "Мисс Пенсильвания", решила делать карьеру модели. Первое время гонораров на жизнь не хватало и девушке приходилось подрабатывать в "Макдональдсе".
© AFP 2018 / Lucy NicholsonОднако вскоре Стоун зачислили в модельное агентство Эйлин Форд - одно из самых старых и знаменитых в мире. Она начала участвовать в показах коллекций ведущих модельеров как в Соединенных Штатах, так и в Европе. В 1979 году Шэрон уже входила в десятку лучших моделей агентства.
Однако вскоре Стоун зачислили в модельное агентство Эйлин Форд - одно из самых старых и знаменитых в мире. Она начала участвовать в показах коллекций ведущих модельеров как в Соединенных Штатах, так и в Европе. В 1979 году Шэрон уже входила в десятку лучших моделей агентства.
© Baltimore Pictures (1998)Кинодебют Стоун состоялся в 1980 году. У нее была эпизодическая роль без текста в ленте Вуди Аллена "Воспоминания о звёздной пыли". После этого начинающая актриса снялась еще в нескольких фильмах и сериалах, где у нее были второстепенные роли.
© Baltimore Pictures (1998)
Кинодебют Стоун состоялся в 1980 году. У нее была эпизодическая роль без текста в ленте Вуди Аллена "Воспоминания о звёздной пыли". После этого начинающая актриса снялась еще в нескольких фильмах и сериалах, где у нее были второстепенные роли.
© AP Photo / Invision/Joel RyanПервыми значительными работами актрисы стали приключенческие фильмы "Копи царя Соломона" и "Аллан Куотермейн и потерянный город золота", где Стоун играла в дуэте с Ричардом Чемберленом, однако успеха эти роли не принесли.
© AP Photo / Invision/Joel Ryan
Первыми значительными работами актрисы стали приключенческие фильмы "Копи царя Соломона" и "Аллан Куотермейн и потерянный город золота", где Стоун играла в дуэте с Ричардом Чемберленом, однако успеха эти роли не принесли.
© Golan-Globus Productions Ltd. (1986)За игру в ленте "Аллан Куотермейн и потерянный город золота" (на фото) Стоун даже номинировали на "Золотую малину", "награду" правда так и не присудили.
© Golan-Globus Productions Ltd. (1986)
За игру в ленте "Аллан Куотермейн и потерянный город золота" (на фото) Стоун даже номинировали на "Золотую малину", "награду" правда так и не присудили.
© AP Photo / Francois MoriПервый настоящий успех пришел к Шэрон Стоун после съемок в фантастическом боевике Пола Верховена "Вспомнить все", где она сыграла мнимую жену Арнольда Шварценеггера.
© AP Photo / Francois Mori
Первый настоящий успех пришел к Шэрон Стоун после съемок в фантастическом боевике Пола Верховена "Вспомнить все", где она сыграла мнимую жену Арнольда Шварценеггера.
© Carolco International N.V. (1990) Кадр из фильма "Вспомнить всё".
© Carolco International N.V. (1990)
Кадр из фильма "Вспомнить всё".
© AFP 2018 / Valery HacheСпустя два года благодаря все тому же Полу Верховену Стоун стала настоящей звездой. Роль в "Основном инстинкте", от съемок в котором отказались Джулия Робертс, Мишель Пфайффер и Мэг Райан, сделали ее главным секс-символом Голливуда.
Спустя два года благодаря все тому же Полу Верховену Стоун стала настоящей звездой. Роль в "Основном инстинкте", от съемок в котором отказались Джулия Робертс, Мишель Пфайффер и Мэг Райан, сделали ее главным секс-символом Голливуда.
© AP Photo / Eric Gaillard, PoolПосле этого Стоун стали предлагать главные женские роли. В 1993 году вышли сразу два фильма с участием актрисы: "Щепка", где она сыграла жертву маньяка-вуайериста, которого играл Уильям Болдуин, и "Перекресток", где ее партнером по съемочной площадке стал Ричард Гир.
© AP Photo / Eric Gaillard, Pool
После этого Стоун стали предлагать главные женские роли. В 1993 году вышли сразу два фильма с участием актрисы: "Щепка", где она сыграла жертву маньяка-вуайериста, которого играл Уильям Болдуин, и "Перекресток", где ее партнером по съемочной площадке стал Ричард Гир.
© Iguana Producciones (1994)Через год на экраны вышла еще одна успешная работа актрисы, фильм "Специалист" (на фото), где Стоун снялась в паре с Сильвестром Сталлоне.
© Iguana Producciones (1994)
Через год на экраны вышла еще одна успешная работа актрисы, фильм "Специалист" (на фото), где Стоун снялась в паре с Сильвестром Сталлоне.
© AFP 2018 / Patrick HertzogВ 1995 году актриса попробовала себя в роли продюсера и выпустила фильм "Быстрый и мертвый", собрав на одной съемочной площадке таких звезд Голливуда, как Рассела Кроу, Леонардо ДиКаприо и Джина Хэкмена.
В 1995 году актриса попробовала себя в роли продюсера и выпустила фильм "Быстрый и мертвый", собрав на одной съемочной площадке таких звезд Голливуда, как Рассела Кроу, Леонардо ДиКаприо и Джина Хэкмена.
© De Fina-Cappa (1995)Большой творческой удачей для актрисы стал фильм Мартина Скорсезе "Казино" За образ Джинджер - проститутки, ставшей женой директора казино, которого играл Роберт Де Ниро, Шэрон Стоун была выдвинута на премию "Оскар" и получила Золотой глобус за лучшую женскую роль.
© De Fina-Cappa (1995)
Большой творческой удачей для актрисы стал фильм Мартина Скорсезе "Казино" За образ Джинджер - проститутки, ставшей женой директора казино, которого играл Роберт Де Ниро, Шэрон Стоун была выдвинута на премию "Оскар" и получила Золотой глобус за лучшую женскую роль.
© AFP 2018 / Olivier Laban-MatteiПотом были роли в таких фильмах, как "Дьявольщина", "Последний танец", "Сфера", "Великан", "Муза", "Красавчик Джо". Кроме того, Стоун в 1998 году принимала участие в озвучивании мультфильма "Муравей Антц".
Потом были роли в таких фильмах, как "Дьявольщина", "Последний танец", "Сфера", "Великан", "Муза", "Красавчик Джо". Кроме того, Стоун в 1998 году принимала участие в озвучивании мультфильма "Муравей Антц".
© AP Photo / Abdeljalil BounharВ 2001 году у Шэрон Стоун диагностировали сильное внутричерепное кровотечение, которое едва не привело к фатальному исходу. Актрисе была сделана операция, и восстановление заняло несколько месяцев. По ее словам, шанс выжить был примерно пять процентов, и перенесенное заболевание повлияло на речь и походку. "Вся моя жизнь полетела коту под хвост… никому не интересны разбитые люди", — рассказала в одном из интервью сама актриса.
© AP Photo / Abdeljalil Bounhar
В 2001 году у Шэрон Стоун диагностировали сильное внутричерепное кровотечение, которое едва не привело к фатальному исходу. Актрисе была сделана операция, и восстановление заняло несколько месяцев. По ее словам, шанс выжить был примерно пять процентов, и перенесенное заболевание повлияло на речь и походку. "Вся моя жизнь полетела коту под хвост… никому не интересны разбитые люди", — рассказала в одном из интервью сама актриса.
© AP Photo / Chris WeeksПосле вынужденного перерыва актриса все же вернулась на большой экран. В 2003 году она сыграла в фильме "Дьявольский особняк", а через год в фильме "Женщина кошка" (на фото Стоун с партнерами по съемочной площадке этого фильма).
© AP Photo / Chris Weeks
После вынужденного перерыва актриса все же вернулась на большой экран. В 2003 году она сыграла в фильме "Дьявольский особняк", а через год в фильме "Женщина кошка" (на фото Стоун с партнерами по съемочной площадке этого фильма).
© AP Photo / Chris PizzelloВ 2004 году за роль в сериале "Практика" Стоун получила премию "Эмми" как лучшая приглашенная актриса в драматическом сериале.
© AP Photo / Chris Pizzello
В 2004 году за роль в сериале "Практика" Стоун получила премию "Эмми" как лучшая приглашенная актриса в драматическом сериале.
© AFP 2018 / Alberto PizzoliВсего на счету актрисы около ста ролей в кино и сериалах. В последние годы она снова начала активно сниматься. В 2017 году вышли ленты "Одичавший", "Горе-Творец" и "Кое-что на день рождения". В январе 2018-го прошла премьера сериала Стивена Содерберга "Мозаика", где Стоун играет главную роль.
Всего на счету актрисы около ста ролей в кино и сериалах. В последние годы она снова начала активно сниматься. В 2017 году вышли ленты "Одичавший", "Горе-Творец" и "Кое-что на день рождения". В январе 2018-го прошла премьера сериала Стивена Содерберга "Мозаика", где Стоун играет главную роль.
© AP Photo / Invision/Todd WilliamsonСтоун трижды была замужем. Первым ее мужем был продюсер Джордж Инглунд младший, вторым — сценарист Майкл Гринберг. В 1998 году Стоун вышла замуж за журналиста Фила Бронштейна. Их брак распался в 2004 году. У актрисы трое приемных сыновей: Рон Джозеф Бронштейн (2000), Лэрд Вонн Стоун (2005) и Куинн Келли Стоун (2006). Последних двоих актриса усыновила уже после развода с Бронштейном, она воспитывает их самостоятельно.
© AP Photo / Invision/Todd Williamson
Стоун трижды была замужем. Первым ее мужем был продюсер Джордж Инглунд младший, вторым — сценарист Майкл Гринберг. В 1998 году Стоун вышла замуж за журналиста Фила Бронштейна. Их брак распался в 2004 году. У актрисы трое приемных сыновей: Рон Джозеф Бронштейн (2000), Лэрд Вонн Стоун (2005) и Куинн Келли Стоун (2006). Последних двоих актриса усыновила уже после развода с Бронштейном, она воспитывает их самостоятельно.
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