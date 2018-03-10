Опасная блондинка Шэрон Стоун

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В 2001 году у Шэрон Стоун диагностировали сильное внутричерепное кровотечение, которое едва не привело к фатальному исходу. Актрисе была сделана операция, и восстановление заняло несколько месяцев. По ее словам, шанс выжить был примерно пять процентов, и перенесенное заболевание повлияло на речь и походку. "Вся моя жизнь полетела коту под хвост… никому не интересны разбитые люди", — рассказала в одном из интервью сама актриса.