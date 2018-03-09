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Лучшие фото недели: шоу фигуристов и северное сияние в Норвегии

11:0009.03.2018
(обновлено: 11:43 09.03.2018)
02200
Алина Загитова во время выступления на шоу фигуристов Праздник олимпийцев. Чемпионы - Москве
Иракские женщины и журналисты выпускают медведя в дикую природу, после того, как его спасли из частного приюта в городе Дахук
Шествие зомби в Тель-Авиве, Израиль
Афганский мальчик прыгает с башни советского танка на вершине холма на окраине Кабула
Участница фестиваля Холи в Мумбаи, Индия
Кандидат в президенты РФ Владимир Путин на митинге За сильную Россию! на стадионе Лужники
Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) Искандер-М с полигона Капустин Яр в Астраханской области
Спортсмены во время финала женской эстафеты 4x400м на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении на арене National Indoor Arena в Бирмингеме, Великобритания. 4 марта 2018 года
Актриса Бланка Бланко перед церемонией вручения премии Оскар-2018
Участники факельного шествия активистов праворадикальных организаций, приуроченного ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года
Девушки делают селфи во время открытия сессии Национального народного конгресса Китая в Большом зале народных собраний в Пекине
Воздушный шар в виде букета тюльпанов в Москве
Женщина прыгает в замерзшее озеро в Шэньяне в северо-восточной провинции Ляонин Китая
Французская актриса Марион Котийяр на 43-й церемонии премии Сезар в Париже
Прилавок с рыбой на рыбном рынке Норянджин в Сеуле
Отшельница из семьи староверов Агафья Лыкова идет с вязанкой дров по своей заимке
Слоны перед ежегодным турниром Кубок короля в Бангкоке, Таиланд
Девушки-курсанты во время занятий по физической подготовке в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова
Девушка фотографируется у автомобиля - части специальной экспозиции, посвященной 100-летию пожарной охраны СССР на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея в московском КВЦ Сокольники
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Болгарский, митрополит Софийский Неофит во время божественной литургии в кафедральном соборе князя Александра Невского в Софии
Северное сияние на Лофотенских островах, в Бостаде, Северная Норвегия
Участники во время соревнований любителей зимнего плавания Кубок большой Невы 2018 на пляже Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
Участницы пятого ежегодного конкурса Краса в погонах перед началом конкурсной программы
Боец ССА стреляет из танка в Раджо, Сирия
Оркестр во время перерыв на пляже деревни Фую на острове Нанри в китайской провинции Фуцзянь
Александра Степанова и Иван Букин во время выступления на шоу фигуристов Праздник олимпийцев. Чемпионы - Москве
Сотрудники полиции и протестующие в палаточном городке у Верховной рады в Киеве, Украина. 3 марта 2018
Модели во время показа нижнего белья в рамках фестиваля лыжного спорта и моды Ski and Fashion Festival 2018 года на ливанском горнолыжном курорте Фарая, к северу от Бейрута
Люди укрываются от фейерверков, взрывающихся с торито на окраине Мехико
Зимний деревянный храм в честь Крестителя Господня Иоанна на территории православного мужского монастыря Свято-Ильинская Водлозерская пустынь в Национальном парке Водлозерский Республики Карелия
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАлина Загитова во время выступления на шоу фигуристов "Праздник олимпийцев. Чемпионы - Москве", который прошел 3 марта во дворце спорта "Мегаспорт". В ледовом шоу перед зрителями выступили олимпийские чемпионы разных лет и фигуристы сборной России, которые защищали честь нашей страны на Олимпийских играх в Пхенчхане.Алина Загитова во время выступления на шоу фигуристов Праздник олимпийцев. Чемпионы - Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алина Загитова во время выступления на шоу фигуристов "Праздник олимпийцев. Чемпионы - Москве", который прошел 3 марта во дворце спорта "Мегаспорт". В ледовом шоу перед зрителями выступили олимпийские чемпионы разных лет и фигуристы сборной России, которые защищали честь нашей страны на Олимпийских играх в Пхенчхане.
© AFP 2018 / Safin HamedИракские женщины из "Пешмерги" и журналисты выпускают медведя в дикую природу, после того, как его спасли из частного приюта в городе Дахук.Иракские женщины и журналисты выпускают медведя в дикую природу, после того, как его спасли из частного приюта в городе Дахук
© AFP 2018 / Safin Hamed
Иракские женщины из "Пешмерги" и журналисты выпускают медведя в дикую природу, после того, как его спасли из частного приюта в городе Дахук.
© AFP 2018 / Jack GuezВ Тель-Авиве во время праздника Пурим прошел очередной Zombie Walk — своеобразный зомби-парад. Тысячи перемазанных кетчупом живых мертвецов бродили по городу просто, чтобы себя показать, а не в поисках жертв.Шествие зомби в Тель-Авиве, Израиль
© AFP 2018 / Jack Guez
В Тель-Авиве во время праздника Пурим прошел очередной Zombie Walk — своеобразный зомби-парад. Тысячи перемазанных кетчупом живых мертвецов бродили по городу просто, чтобы себя показать, а не в поисках жертв.
© AP Photo / Rahmat GulАфганский мальчик прыгает с башни советского танка на вершине холма на окраине Кабула.Афганский мальчик прыгает с башни советского танка на вершине холма на окраине Кабула
© AP Photo / Rahmat Gul
Афганский мальчик прыгает с башни советского танка на вершине холма на окраине Кабула.
© REUTERS / Francis Mascarenhas Участница фестиваля Холи в Мумбаи. Холи - один из самых ярких праздников в мире. для жителей Индии он символизирует наступление весны.Участница фестиваля Холи в Мумбаи, Индия
© REUTERS / Francis Mascarenhas
Участница фестиваля Холи в Мумбаи. Холи - один из самых ярких праздников в мире. для жителей Индии он символизирует наступление весны.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМитинг под лозунгом "За сильную Россию", на котором выступил Владимир Путин, состоялся в московском спорткомплексе "Лужники" 3 марта. На митинг в поддержку кандидата в президенты пришли порядка 130 тысяч человек.Кандидат в президенты РФ Владимир Путин на митинге За сильную Россию! на стадионе Лужники
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Митинг под лозунгом "За сильную Россию", на котором выступил Владимир Путин, состоялся в московском спорткомплексе "Лужники" 3 марта. На митинг в поддержку кандидата в президенты пришли порядка 130 тысяч человек.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" с полигона Капустин Яр в Астраханской области. ​Пуск был осуществлен ракетчиками ЗВО на дальность более 100 километров. Ракета с высокой точностью поразила цель, имитирующую командный пункт условного противника.Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) Искандер-М с полигона Капустин Яр в Астраханской области
© РИА Новости / Стрингер
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Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" с полигона Капустин Яр в Астраханской области. ​Пуск был осуществлен ракетчиками ЗВО на дальность более 100 километров. Ракета с высокой точностью поразила цель, имитирующую командный пункт условного противника.
© AFP 2018 / Adrian DennisФинал эстафеты 4х400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который завершился в Бирмингеме 4 марта. В забеге победила команда США. Второй к финишу пришла команда Ямайки, третьей - сборная Польши. Британки стали четвертыми, но поднялись на третью строчку после дисквалификации ямаек за нарушение при передаче эстафеты, но тоже были дисквалифицированы за создание помех, и третье место перешло к украинкам.Спортсмены во время финала женской эстафеты 4x400м на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении на арене National Indoor Arena в Бирмингеме, Великобритания. 4 марта 2018 года
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Финал эстафеты 4х400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который завершился в Бирмингеме 4 марта. В забеге победила команда США. Второй к финишу пришла команда Ямайки, третьей - сборная Польши. Британки стали четвертыми, но поднялись на третью строчку после дисквалификации ямаек за нарушение при передаче эстафеты, но тоже были дисквалифицированы за создание помех, и третье место перешло к украинкам.
© AFP 2018 / Angela WeissЮбилейная 90-я церемония вручения кинопремии "Оскар" прошла 4 марта в Голливуде.

На фото: актриса Бланка Бланко перед церемонией вручения премии Оскар-2018.Актриса Бланка Бланко перед церемонией вручения премии Оскар-2018
© AFP 2018 / Angela Weiss
Юбилейная 90-я церемония вручения кинопремии "Оскар" прошла 4 марта в Голливуде.

На фото: актриса Бланка Бланко перед церемонией вручения премии Оскар-2018.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкНа Украине прошло факельное шествие активистов праворадикальных организаций, приуроченное ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года.Участники факельного шествия активистов праворадикальных организаций, приуроченного ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года
© РИА Новости / Стрингер
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На Украине прошло факельное шествие активистов праворадикальных организаций, приуроченное ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinВ Пекине 5 марта открылась первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва.

На фото: девушки делают селфи во время открытия сессии Национального народного конгресса Китая в Большом зале народных собраний в Пекине.Девушки делают селфи во время открытия сессии Национального народного конгресса Китая в Большом зале народных собраний в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
В Пекине 5 марта открылась первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва.

На фото: девушки делают селфи во время открытия сессии Национального народного конгресса Китая в Большом зале народных собраний в Пекине.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ рамках торжеств по случаю Международного женского дня на Васильевском спуске в Москве появился аэростат в виде огромных разноцветных тюльпанов.Воздушный шар в виде букета тюльпанов в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В рамках торжеств по случаю Международного женского дня на Васильевском спуске в Москве появился аэростат в виде огромных разноцветных тюльпанов.
© AFP 2018Женщина прыгает в замерзшее озеро в Шэньяне в северо-восточной провинции Ляонин Китая.Женщина прыгает в замерзшее озеро в Шэньяне в северо-восточной провинции Ляонин Китая
© AFP 2018
Женщина прыгает в замерзшее озеро в Шэньяне в северо-восточной провинции Ляонин Китая.
© REUTERS / Charles PlatiauТоржественная церемония вручения премии "Сезар" прошла 2 марта в парижском концертном зале "Плейель". В этом году кинопремии удостоился фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

На фото: французская актриса Марион Котийяр на 43-й церемонии премии Сезар в Париже.Французская актриса Марион Котийяр на 43-й церемонии премии Сезар в Париже
© REUTERS / Charles Platiau
Торжественная церемония вручения премии "Сезар" прошла 2 марта в парижском концертном зале "Плейель". В этом году кинопремии удостоился фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

На фото: французская актриса Марион Котийяр на 43-й церемонии премии Сезар в Париже.
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкПрилавок с рыбой на рыбном рынке Норянджин в Сеуле.Прилавок с рыбой на рыбном рынке Норянджин в Сеуле
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Прилавок с рыбой на рыбном рынке Норянджин в Сеуле.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ преддверии женского праздника губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поздравил таёжную отшельницу Агафью Лыкову букетом алых роз и нарядным платком.

На фото: отшельница из семьи староверов Агафья Лыкова идет с вязанкой дров по своей заимке. Отшельница из семьи староверов Агафья Лыкова идет с вязанкой дров по своей заимке
© РИА Новости / Илья Питалев
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В преддверии женского праздника губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поздравил таёжную отшельницу Агафью Лыкову букетом алых роз и нарядным платком.

На фото: отшельница из семьи староверов Агафья Лыкова идет с вязанкой дров по своей заимке.
© AP Photo / Sakchai LalitВ Таиланде прошел традиционный Королевский кубок по поло на слонах. Мероприятие является благотворительным: собранные средства отправляются на поддержку комфортной жизни слонов в Таиланде.

На фото: слоны перед ежегодным турниром "Кубок короля" в Бангкоке, Таиланд.Слоны перед ежегодным турниром Кубок короля в Бангкоке, Таиланд
© AP Photo / Sakchai Lalit
В Таиланде прошел традиционный Королевский кубок по поло на слонах. Мероприятие является благотворительным: собранные средства отправляются на поддержку комфортной жизни слонов в Таиланде.

На фото: слоны перед ежегодным турниром "Кубок короля" в Бангкоке, Таиланд.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкДевушки-курсанты во время занятий по физической подготовке в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова.Девушки-курсанты во время занятий по физической подготовке в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Девушки-курсанты во время занятий по физической подготовке в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкДевушка фотографируется у автомобиля - части специальной экспозиции, посвященной 100-летию пожарной охраны СССР на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата "Олдтаймер-Галерея", которая прошла в московском КВЦ "Сокольники".Девушка фотографируется у автомобиля - части специальной экспозиции, посвященной 100-летию пожарной охраны СССР на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея в московском КВЦ Сокольники
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Девушка фотографируется у автомобиля - части специальной экспозиции, посвященной 100-летию пожарной охраны СССР на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата "Олдтаймер-Галерея", которая прошла в московском КВЦ "Сокольники".
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ ходе своего визита в Болгарию Патриарх Московский и всея Руси после праздничной литургии в кафедральном Александро-Невском соборе Софии обратился к верующим с проповедью.

На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Болгарский, митрополит Софийский Неофит (слева направо в центре).Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Болгарский, митрополит Софийский Неофит во время божественной литургии в кафедральном соборе князя Александра Невского в Софии
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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В ходе своего визита в Болгарию Патриарх Московский и всея Руси после праздничной литургии в кафедральном Александро-Невском соборе Софии обратился к верующим с проповедью.

На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Болгарский, митрополит Софийский Неофит (слева направо в центре).
© AFP 2018 / Olivier MorinСеверное сияние на Лофотенских островах, в Бостаде, Северная Норвегия.Северное сияние на Лофотенских островах, в Бостаде, Северная Норвегия
© AFP 2018 / Olivier Morin
Северное сияние на Лофотенских островах, в Бостаде, Северная Норвегия.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкУчастники во время соревнований любителей зимнего плавания "Кубок большой Невы 2018" на пляже Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.Участники во время соревнований любителей зимнего плавания Кубок большой Невы 2018 на пляже Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Участники во время соревнований любителей зимнего плавания "Кубок большой Невы 2018" на пляже Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкУчастницы пятого ежегодного конкурса "Краса в погонах" перед началом конкурсной программы.Участницы пятого ежегодного конкурса Краса в погонах перед началом конкурсной программы
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Участницы пятого ежегодного конкурса "Краса в погонах" перед началом конкурсной программы.
© REUTERS / Khalil AshawiБойцы поддерживаемой Турцией Свободной армии Сирии, стреляют из танков в Раджо, Сирия, где продолжается военная операция Турции "Оливковая ветвь".Боец ССА стреляет из танка в Раджо, Сирия
© REUTERS / Khalil Ashawi
Бойцы поддерживаемой Турцией Свободной армии Сирии, стреляют из танков в Раджо, Сирия, где продолжается военная операция Турции "Оливковая ветвь".
© AFP 2018 / Johannes Eisele Оркестр во время перерыв на пляже деревни Фую на острове Нанри в китайской провинции Фуцзянь во время праздника, посвященного рыбной ловле.Оркестр во время перерыв на пляже деревни Фую на острове Нанри в китайской провинции Фуцзянь
© AFP 2018 / Johannes Eisele 
Оркестр во время перерыв на пляже деревни Фую на острове Нанри в китайской провинции Фуцзянь во время праздника, посвященного рыбной ловле.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАлександра Степанова и Иван Букин во время выступления на шоу фигуристов "Праздник олимпийцев. Чемпионы - Москве".Александра Степанова и Иван Букин во время выступления на шоу фигуристов Праздник олимпийцев. Чемпионы - Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Александра Степанова и Иван Букин во время выступления на шоу фигуристов "Праздник олимпийцев. Чемпионы - Москве".
© REUTERS / Gleb GaranichВ Киеве у здания Верховной рады произошли столкновения между полицией и протестующими, которые разбили у Рады палаточный городок. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон, однако позже в МВД уточнили, что пострадали семь полицейских.Сотрудники полиции и протестующие в палаточном городке у Верховной рады в Киеве, Украина. 3 марта 2018
© REUTERS / Gleb Garanich
В Киеве у здания Верховной рады произошли столкновения между полицией и протестующими, которые разбили у Рады палаточный городок. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон, однако позже в МВД уточнили, что пострадали семь полицейских.
© AFP 2018 / Anwar AmroМодели во время показа нижнего белья в рамках фестиваля лыжного спорта и моды Ski and Fashion Festival 2018 года на ливанском горнолыжном курорте Фарая, к северу от Бейрута.Модели во время показа нижнего белья в рамках фестиваля лыжного спорта и моды Ski and Fashion Festival 2018 года на ливанском горнолыжном курорте Фарая, к северу от Бейрута
© AFP 2018 / Anwar Amro
Модели во время показа нижнего белья в рамках фестиваля лыжного спорта и моды Ski and Fashion Festival 2018 года на ливанском горнолыжном курорте Фарая, к северу от Бейрута.
© AFP 2018 / Ronaldo Schemidt Люди укрываются от фейерверков, взрывающихся на окраине Мехико. 8 Марта 2018Люди укрываются от фейерверков, взрывающихся с торито на окраине Мехико
© AFP 2018 / Ronaldo Schemidt
Люди укрываются от фейерверков, взрывающихся на окраине Мехико. 8 Марта 2018
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкЗимний деревянный храм в честь Крестителя Господня Иоанна на территории православного мужского монастыря "Свято-Ильинская Водлозерская пустынь" в Национальном парке "Водлозерский" Республики Карелия.Зимний деревянный храм в честь Крестителя Господня Иоанна на территории православного мужского монастыря Свято-Ильинская Водлозерская пустынь в Национальном парке Водлозерский Республики Карелия
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Зимний деревянный храм в честь Крестителя Господня Иоанна на территории православного мужского монастыря "Свято-Ильинская Водлозерская пустынь" в Национальном парке "Водлозерский" Республики Карелия.
Модели во время показа нижнего белья в рамках фестиваля лыжного спорта и моды Ski and Fashion Festival 2018 года на ливанском горнолыжном курорте Фарая, к северу от БейрутаЛучшие фото недели: шоу фигуристов и северное сияние в Норвегии11:0009.03.2018
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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