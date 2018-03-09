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Лучшие фото недели: шоу фигуристов и северное сияние в Норвегии
11:0009.03.2018
(обновлено: 11:43 09.03.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАлина Загитова во время выступления на шоу фигуристов "Праздник олимпийцев. Чемпионы - Москве", который прошел 3 марта во дворце спорта "Мегаспорт". В ледовом шоу перед зрителями выступили олимпийские чемпионы разных лет и фигуристы сборной России, которые защищали честь нашей страны на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Алина Загитова во время выступления на шоу фигуристов "Праздник олимпийцев. Чемпионы - Москве", который прошел 3 марта во дворце спорта "Мегаспорт". В ледовом шоу перед зрителями выступили олимпийские чемпионы разных лет и фигуристы сборной России, которые защищали честь нашей страны на Олимпийских играх в Пхенчхане.
© AFP 2018 / Safin HamedИракские женщины из "Пешмерги" и журналисты выпускают медведя в дикую природу, после того, как его спасли из частного приюта в городе Дахук.
Иракские женщины из "Пешмерги" и журналисты выпускают медведя в дикую природу, после того, как его спасли из частного приюта в городе Дахук.
© AFP 2018 / Jack GuezВ Тель-Авиве во время праздника Пурим прошел очередной Zombie Walk — своеобразный зомби-парад. Тысячи перемазанных кетчупом живых мертвецов бродили по городу просто, чтобы себя показать, а не в поисках жертв.
В Тель-Авиве во время праздника Пурим прошел очередной Zombie Walk — своеобразный зомби-парад. Тысячи перемазанных кетчупом живых мертвецов бродили по городу просто, чтобы себя показать, а не в поисках жертв.
© AP Photo / Rahmat GulАфганский мальчик прыгает с башни советского танка на вершине холма на окраине Кабула.
© AP Photo / Rahmat Gul
Афганский мальчик прыгает с башни советского танка на вершине холма на окраине Кабула.
© REUTERS / Francis Mascarenhas Участница фестиваля Холи в Мумбаи. Холи - один из самых ярких праздников в мире. для жителей Индии он символизирует наступление весны.
Участница фестиваля Холи в Мумбаи. Холи - один из самых ярких праздников в мире. для жителей Индии он символизирует наступление весны.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМитинг под лозунгом "За сильную Россию", на котором выступил Владимир Путин, состоялся в московском спорткомплексе "Лужники" 3 марта. На митинг в поддержку кандидата в президенты пришли порядка 130 тысяч человек.
Митинг под лозунгом "За сильную Россию", на котором выступил Владимир Путин, состоялся в московском спорткомплексе "Лужники" 3 марта. На митинг в поддержку кандидата в президенты пришли порядка 130 тысяч человек.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Пуск был осуществлен ракетчиками ЗВО на дальность более 100 километров. Ракета с высокой точностью поразила цель, имитирующую командный пункт условного противника.
Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Пуск был осуществлен ракетчиками ЗВО на дальность более 100 километров. Ракета с высокой точностью поразила цель, имитирующую командный пункт условного противника.
© AFP 2018 / Adrian DennisФинал эстафеты 4х400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который завершился в Бирмингеме 4 марта. В забеге победила команда США. Второй к финишу пришла команда Ямайки, третьей - сборная Польши. Британки стали четвертыми, но поднялись на третью строчку после дисквалификации ямаек за нарушение при передаче эстафеты, но тоже были дисквалифицированы за создание помех, и третье место перешло к украинкам.
Финал эстафеты 4х400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который завершился в Бирмингеме 4 марта. В забеге победила команда США. Второй к финишу пришла команда Ямайки, третьей - сборная Польши. Британки стали четвертыми, но поднялись на третью строчку после дисквалификации ямаек за нарушение при передаче эстафеты, но тоже были дисквалифицированы за создание помех, и третье место перешло к украинкам.
© AFP 2018 / Angela WeissЮбилейная 90-я церемония вручения кинопремии "Оскар" прошла 4 марта в Голливуде.
На фото: актриса Бланка Бланко перед церемонией вручения премии Оскар-2018.
На фото: актриса Бланка Бланко перед церемонией вручения премии Оскар-2018.
Юбилейная 90-я церемония вручения кинопремии "Оскар" прошла 4 марта в Голливуде.
На фото: актриса Бланка Бланко перед церемонией вручения премии Оскар-2018.
На фото: актриса Бланка Бланко перед церемонией вручения премии Оскар-2018.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкНа Украине прошло факельное шествие активистов праворадикальных организаций, приуроченное ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года.
На Украине прошло факельное шествие активистов праворадикальных организаций, приуроченное ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinВ Пекине 5 марта открылась первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва.
На фото: девушки делают селфи во время открытия сессии Национального народного конгресса Китая в Большом зале народных собраний в Пекине.
На фото: девушки делают селфи во время открытия сессии Национального народного конгресса Китая в Большом зале народных собраний в Пекине.
© AP Photo / Mark Schiefelbein
В Пекине 5 марта открылась первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва.
На фото: девушки делают селфи во время открытия сессии Национального народного конгресса Китая в Большом зале народных собраний в Пекине.
На фото: девушки делают селфи во время открытия сессии Национального народного конгресса Китая в Большом зале народных собраний в Пекине.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ рамках торжеств по случаю Международного женского дня на Васильевском спуске в Москве появился аэростат в виде огромных разноцветных тюльпанов.
В рамках торжеств по случаю Международного женского дня на Васильевском спуске в Москве появился аэростат в виде огромных разноцветных тюльпанов.
© REUTERS / Charles PlatiauТоржественная церемония вручения премии "Сезар" прошла 2 марта в парижском концертном зале "Плейель". В этом году кинопремии удостоился фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.
На фото: французская актриса Марион Котийяр на 43-й церемонии премии Сезар в Париже.
На фото: французская актриса Марион Котийяр на 43-й церемонии премии Сезар в Париже.
Торжественная церемония вручения премии "Сезар" прошла 2 марта в парижском концертном зале "Плейель". В этом году кинопремии удостоился фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.
На фото: французская актриса Марион Котийяр на 43-й церемонии премии Сезар в Париже.
На фото: французская актриса Марион Котийяр на 43-й церемонии премии Сезар в Париже.
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкПрилавок с рыбой на рыбном рынке Норянджин в Сеуле.
Прилавок с рыбой на рыбном рынке Норянджин в Сеуле.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ преддверии женского праздника губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поздравил таёжную отшельницу Агафью Лыкову букетом алых роз и нарядным платком.
На фото: отшельница из семьи староверов Агафья Лыкова идет с вязанкой дров по своей заимке.
На фото: отшельница из семьи староверов Агафья Лыкова идет с вязанкой дров по своей заимке.
В преддверии женского праздника губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поздравил таёжную отшельницу Агафью Лыкову букетом алых роз и нарядным платком.
На фото: отшельница из семьи староверов Агафья Лыкова идет с вязанкой дров по своей заимке.
На фото: отшельница из семьи староверов Агафья Лыкова идет с вязанкой дров по своей заимке.
© AP Photo / Sakchai LalitВ Таиланде прошел традиционный Королевский кубок по поло на слонах. Мероприятие является благотворительным: собранные средства отправляются на поддержку комфортной жизни слонов в Таиланде.
На фото: слоны перед ежегодным турниром "Кубок короля" в Бангкоке, Таиланд.
На фото: слоны перед ежегодным турниром "Кубок короля" в Бангкоке, Таиланд.
© AP Photo / Sakchai Lalit
В Таиланде прошел традиционный Королевский кубок по поло на слонах. Мероприятие является благотворительным: собранные средства отправляются на поддержку комфортной жизни слонов в Таиланде.
На фото: слоны перед ежегодным турниром "Кубок короля" в Бангкоке, Таиланд.
На фото: слоны перед ежегодным турниром "Кубок короля" в Бангкоке, Таиланд.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкДевушки-курсанты во время занятий по физической подготовке в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова.
Девушки-курсанты во время занятий по физической подготовке в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкДевушка фотографируется у автомобиля - части специальной экспозиции, посвященной 100-летию пожарной охраны СССР на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата "Олдтаймер-Галерея", которая прошла в московском КВЦ "Сокольники".
Девушка фотографируется у автомобиля - части специальной экспозиции, посвященной 100-летию пожарной охраны СССР на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата "Олдтаймер-Галерея", которая прошла в московском КВЦ "Сокольники".
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ ходе своего визита в Болгарию Патриарх Московский и всея Руси после праздничной литургии в кафедральном Александро-Невском соборе Софии обратился к верующим с проповедью.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Болгарский, митрополит Софийский Неофит (слева направо в центре).
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Болгарский, митрополит Софийский Неофит (слева направо в центре).
В ходе своего визита в Болгарию Патриарх Московский и всея Руси после праздничной литургии в кафедральном Александро-Невском соборе Софии обратился к верующим с проповедью.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Болгарский, митрополит Софийский Неофит (слева направо в центре).
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Болгарский, митрополит Софийский Неофит (слева направо в центре).
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкУчастники во время соревнований любителей зимнего плавания "Кубок большой Невы 2018" на пляже Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
Участники во время соревнований любителей зимнего плавания "Кубок большой Невы 2018" на пляже Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкУчастницы пятого ежегодного конкурса "Краса в погонах" перед началом конкурсной программы.
Участницы пятого ежегодного конкурса "Краса в погонах" перед началом конкурсной программы.
© REUTERS / Khalil AshawiБойцы поддерживаемой Турцией Свободной армии Сирии, стреляют из танков в Раджо, Сирия, где продолжается военная операция Турции "Оливковая ветвь".
Бойцы поддерживаемой Турцией Свободной армии Сирии, стреляют из танков в Раджо, Сирия, где продолжается военная операция Турции "Оливковая ветвь".
© AFP 2018 / Johannes Eisele Оркестр во время перерыв на пляже деревни Фую на острове Нанри в китайской провинции Фуцзянь во время праздника, посвященного рыбной ловле.
Оркестр во время перерыв на пляже деревни Фую на острове Нанри в китайской провинции Фуцзянь во время праздника, посвященного рыбной ловле.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАлександра Степанова и Иван Букин во время выступления на шоу фигуристов "Праздник олимпийцев. Чемпионы - Москве".
Александра Степанова и Иван Букин во время выступления на шоу фигуристов "Праздник олимпийцев. Чемпионы - Москве".
© REUTERS / Gleb GaranichВ Киеве у здания Верховной рады произошли столкновения между полицией и протестующими, которые разбили у Рады палаточный городок. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон, однако позже в МВД уточнили, что пострадали семь полицейских.
В Киеве у здания Верховной рады произошли столкновения между полицией и протестующими, которые разбили у Рады палаточный городок. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон, однако позже в МВД уточнили, что пострадали семь полицейских.
© AFP 2018 / Anwar AmroМодели во время показа нижнего белья в рамках фестиваля лыжного спорта и моды Ski and Fashion Festival 2018 года на ливанском горнолыжном курорте Фарая, к северу от Бейрута.
Модели во время показа нижнего белья в рамках фестиваля лыжного спорта и моды Ski and Fashion Festival 2018 года на ливанском горнолыжном курорте Фарая, к северу от Бейрута.
© AFP 2018 / Ronaldo Schemidt Люди укрываются от фейерверков, взрывающихся на окраине Мехико. 8 Марта 2018
Люди укрываются от фейерверков, взрывающихся на окраине Мехико. 8 Марта 2018
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкЗимний деревянный храм в честь Крестителя Господня Иоанна на территории православного мужского монастыря "Свято-Ильинская Водлозерская пустынь" в Национальном парке "Водлозерский" Республики Карелия.
Зимний деревянный храм в честь Крестителя Господня Иоанна на территории православного мужского монастыря "Свято-Ильинская Водлозерская пустынь" в Национальном парке "Водлозерский" Республики Карелия.
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