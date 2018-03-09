Лучшие фото недели: шоу фигуристов и северное сияние в Норвегии

Финал эстафеты 4х400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который завершился в Бирмингеме 4 марта. В забеге победила команда США. Второй к финишу пришла команда Ямайки, третьей - сборная Польши. Британки стали четвертыми, но поднялись на третью строчку после дисквалификации ямаек за нарушение при передаче эстафеты, но тоже были дисквалифицированы за создание помех, и третье место перешло к украинкам.