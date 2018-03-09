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Эксперимент по редактированию генома

08:0009.03.2018
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Оплодотворенные яйцеклетки мыши в чашке Петри готовы для эксперимента
Петр Сергиев забирает яйцеклетки в капилляр
С помощью капилляра яйцеклетки переносят в стеклянный сэндвич с питательной средой
На приборе вытягивают очень тонкий стеклянный капилляр для инъекции в яйцеклетку
Яйцеклетку протыкают капилляром и вводят раствор РНК для геномного редактирования
Виварий. Здесь выращивают генно-модифицированных мышей и мышей для контроля экспериментов
Самка выносила мышат из яйцеклеток с отредактированным геномом. Внешне это самое обычное потомство
© РИА Новости / Татьяна ПичугинаОплодотворенные яйцеклетки мыши в чашке Петри готовы для эксперимента.Оплодотворенные яйцеклетки мыши в чашке Петри готовы для эксперимента
© РИА Новости / Татьяна Пичугина
Оплодотворенные яйцеклетки мыши в чашке Петри готовы для эксперимента.
© РИА Новости / Татьяна ПичугинаПетр Сергиев забирает яйцеклетки в капилляр.Петр Сергиев забирает яйцеклетки в капилляр
© РИА Новости / Татьяна Пичугина
Петр Сергиев забирает яйцеклетки в капилляр.
© РИА Новости / Татьяна ПичугинаС помощью капилляра яйцеклетки переносят в стеклянный сэндвич с питательной средой.С помощью капилляра яйцеклетки переносят в стеклянный сэндвич с питательной средой
© РИА Новости / Татьяна Пичугина
С помощью капилляра яйцеклетки переносят в стеклянный сэндвич с питательной средой.
© РИА Новости / Татьяна ПичугинаНа приборе вытягивают очень тонкий стеклянный капилляр для инъекции в яйцеклетку.На приборе вытягивают очень тонкий стеклянный капилляр для инъекции в яйцеклетку
© РИА Новости / Татьяна Пичугина
На приборе вытягивают очень тонкий стеклянный капилляр для инъекции в яйцеклетку.
© РИА Новости / Татьяна ПичугинаЯйцеклетку протыкают капилляром и вводят раствор РНК для геномного редактирования.Яйцеклетку протыкают капилляром и вводят раствор РНК для геномного редактирования
© РИА Новости / Татьяна Пичугина
Яйцеклетку протыкают капилляром и вводят раствор РНК для геномного редактирования.
© РИА Новости / Татьяна ПичугинаВиварий. Здесь выращивают генно-модифицированных мышей и мышей для контроля экспериментов.Виварий. Здесь выращивают генно-модифицированных мышей и мышей для контроля экспериментов
© РИА Новости / Татьяна Пичугина
Виварий. Здесь выращивают генно-модифицированных мышей и мышей для контроля экспериментов.
© РИА Новости / Татьяна ПичугинаСамка выносила мышат из яйцеклеток с отредактированным геномом. Внешне это самое обычное потомство.Самка выносила мышат из яйцеклеток с отредактированным геномом. Внешне это самое обычное потомство
© РИА Новости / Татьяна Пичугина
Самка выносила мышат из яйцеклеток с отредактированным геномом. Внешне это самое обычное потомство.
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В центре геномного редактирования МГУ проводят опыт по изменению ДНК яйцеклетки мыши. Доктор биологических наук Петр Сергиев показывает, как с помощью метода CRISPR-Cas9 разрезать ДНК и "выключить" определенный ген.

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