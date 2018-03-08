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Российские звезды, добившиеся успеха за рубежом

10:0008.03.2018
(обновлено: 10:02 08.03.2018)
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Модель Наталья Водянова
Теннисистка и фотомодель Анна Курникова
Модель и актриса Ирина Шейк
Модель Саша Пивоварова
Актриса Ксения Раппопорт
Теннисистка Мария Шарапова
Дарья Жукова
Оперная певица Анна Нетребко
Модель Влада Рослякова
Участницы группы Тату Юлия Волкова и Елена Катина
Российская супермодель Наталья Сергеевна Полевщикова (Наташа Поли)
Российский дизайнер Ульяна Сергеенко
Инвестор Мирослава Дума
Актриса Светлана Ходченкова
Балерина Диана Вишнева
Модельер Вика Газинская
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоссийская супермодель Наталья Водянова побывала на обложках всех ведущих журналов мод, представляла на подиуме коллекции самых известных кутюрье. Она была лицом косметической марки L’Oreal Paris и модного бренда Calvin Klein, принимала участие в рекламных кампаниях таких брендов, как Louis Vuitton, Marc Jacobs, Chanel, Gucci и Guerlain. Засветилась модель и в кино, сыграв роли в лентах "Агент "Стрекоза", "Битва титанов" и "Влюбленные". В 2004 году топ-модель организовала собственный благотворительный фонд "Обнаженные сердца". Средства для помощи детям Водянова собирает, организуя благотворительные акции по всему миру.Модель Наталья Водянова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Российская супермодель Наталья Водянова побывала на обложках всех ведущих журналов мод, представляла на подиуме коллекции самых известных кутюрье. Она была лицом косметической марки L’Oreal Paris и модного бренда Calvin Klein, принимала участие в рекламных кампаниях таких брендов, как Louis Vuitton, Marc Jacobs, Chanel, Gucci и Guerlain. Засветилась модель и в кино, сыграв роли в лентах "Агент "Стрекоза", "Битва титанов" и "Влюбленные". В 2004 году топ-модель организовала собственный благотворительный фонд "Обнаженные сердца". Средства для помощи детям Водянова собирает, организуя благотворительные акции по всему миру.
© AP Photo / Bret HartmanБывшая первая ракетка мира в парном разряде и самая юная участница Олимпийских игр в истории России Анна Курникова из-за травм закончила спортивную карьеру в 2003 году, однако какое-то время еще продолжала участвовать вместе с бывшими звездами тенниса в благотворительных турнирах. В начале 2000-х годов читатели журнала FHM поставили Курникову на первую строчку 100 самых сексуальных женщин в мире, она снималась для модных журналов и даже начала актерскую карьеру, сыграв в голливудской комедии "Я, снова я и Ирэн". Теперь же бывшая спортсменка больше известна как мать двоих детей испанского певца Энрике Иглесиаса.Теннисистка и фотомодель Анна Курникова
© AP Photo / Bret Hartman
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде и самая юная участница Олимпийских игр в истории России Анна Курникова из-за травм закончила спортивную карьеру в 2003 году, однако какое-то время еще продолжала участвовать вместе с бывшими звездами тенниса в благотворительных турнирах. В начале 2000-х годов читатели журнала FHM поставили Курникову на первую строчку 100 самых сексуальных женщин в мире, она снималась для модных журналов и даже начала актерскую карьеру, сыграв в голливудской комедии "Я, снова я и Ирэн". Теперь же бывшая спортсменка больше известна как мать двоих детей испанского певца Энрике Иглесиаса.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИрина Шейк входит в список самых сексуальных моделей современности и названа иконой индустрии на портале models.com. За плечами россиянки контракты с такими брендами, как Armani, Guess, Intimissimi, La Perla, Givenchy, обложки крупнейших модных журналов и участие в показе Victoria's Secret Fashion Show. В марте 2017 года у Шейк и американского актера Брэдли Купера родилась дочь, но это никак не отразилось на профессиональной востребованности звезды подиума.Модель и актриса Ирина Шейк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ирина Шейк входит в список самых сексуальных моделей современности и названа иконой индустрии на портале models.com. За плечами россиянки контракты с такими брендами, как Armani, Guess, Intimissimi, La Perla, Givenchy, обложки крупнейших модных журналов и участие в показе Victoria's Secret Fashion Show. В марте 2017 года у Шейк и американского актера Брэдли Купера родилась дочь, но это никак не отразилось на профессиональной востребованности звезды подиума.
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniСаша Пивоварова - еще одна россиянка, сделавшая головокружительную карьеру на мировых подиумах. Она единственная модель в мире, которая участвовала в рекламной компании Prada шесть сезонов подряд. В копилке модели показы новых коллекций крупнейших мировых домов моды, долгосрочные рекламные контракты с Giorgio Armani, Olay и Tiffany. Как и Ирина Шейк, в рейтинге мировых топ-моделей Пивоварова входит в список "Икон индустрии".Модель Саша Пивоварова
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Саша Пивоварова - еще одна россиянка, сделавшая головокружительную карьеру на мировых подиумах. Она единственная модель в мире, которая участвовала в рекламной компании Prada шесть сезонов подряд. В копилке модели показы новых коллекций крупнейших мировых домов моды, долгосрочные рекламные контракты с Giorgio Armani, Olay и Tiffany. Как и Ирина Шейк, в рейтинге мировых топ-моделей Пивоварова входит в список "Икон индустрии".
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЗа игру в фильме режиссера Джузеппе Торнаторе "Незнакомка" российская актриса Ксения Раппопорт получила премию Итальянской киноакадемии за лучшую женскую роль. Эта работа принесла актрисе настоящую известность в Италии. Она удостоилась чести вести церемонии открытия и закрытия 65-го Венецианского кинофестиваля, а уже на следующий год за роль в фильме "Двойное время" Джузеппе Капотонди получила в Венеции "Кубок Вольпи". На 70-м Венецианском кинофестивале Раппопорт входила в состав жюри программы "Горизонты". Актриса - обладательница итальянской премии "Золотой лев" и ордена Звезды Италии класса "Кавалер".Актриса Ксения Раппопорт
© РИА Новости / Нина Зотина
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За игру в фильме режиссера Джузеппе Торнаторе "Незнакомка" российская актриса Ксения Раппопорт получила премию Итальянской киноакадемии за лучшую женскую роль. Эта работа принесла актрисе настоящую известность в Италии. Она удостоилась чести вести церемонии открытия и закрытия 65-го Венецианского кинофестиваля, а уже на следующий год за роль в фильме "Двойное время" Джузеппе Капотонди получила в Венеции "Кубок Вольпи". На 70-м Венецианском кинофестивале Раппопорт входила в состав жюри программы "Горизонты". Актриса - обладательница итальянской премии "Золотой лев" и ордена Звезды Италии класса "Кавалер".
© AP Photo / Invision/ Jordan StraussСамая известная российская теннисистка, пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова благодаря своей модельной внешности уже на протяжении многих лет является любимицей западной публики. Она входила в число "100 самых влиятельных мировых знаменитостей", была "лицом" брендов Nike, Head, Supergroup, Evian, Porsche, Samsung, TAG Heuer, Avon, Colgate и Palmolive. У теннисистки есть свой кондитерский бренд Sugarpova, продукция этой компании продается в 32 странах мира.Теннисистка Мария Шарапова
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
Самая известная российская теннисистка, пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова благодаря своей модельной внешности уже на протяжении многих лет является любимицей западной публики. Она входила в число "100 самых влиятельных мировых знаменитостей", была "лицом" брендов Nike, Head, Supergroup, Evian, Porsche, Samsung, TAG Heuer, Avon, Colgate и Palmolive. У теннисистки есть свой кондитерский бренд Sugarpova, продукция этой компании продается в 32 странах мира.
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniДарья Жукова начинала карьеру с выпуска одежды под маркой Kova&T, которую носили такие знаменитости, как Кейт Мосс, Миша Бартон и сестры Олсен. После того, как Жукова основала благотворительный фонд развития и поддержки искусства Iris Foundation, а затем центр современной культуры "Гараж" международные журналы ArtReview и портал Artnet.com включили ее в рейтинг ста самых влиятельных персон в мире искусства. Жукова издает англоязычный журнал Garage, посвященный искусству, а также является сооснователем онлайн-проекта Artsy - международной площадки для покупки и продажи предметов искусства.Дарья Жукова
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Дарья Жукова начинала карьеру с выпуска одежды под маркой Kova&T, которую носили такие знаменитости, как Кейт Мосс, Миша Бартон и сестры Олсен. После того, как Жукова основала благотворительный фонд развития и поддержки искусства Iris Foundation, а затем центр современной культуры "Гараж" международные журналы ArtReview и портал Artnet.com включили ее в рейтинг ста самых влиятельных персон в мире искусства. Жукова издает англоязычный журнал Garage, посвященный искусству, а также является сооснователем онлайн-проекта Artsy - международной площадки для покупки и продажи предметов искусства.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОперная певица Анна Нетребко с 1995 года с успехом выступает за рубежом. На ее счету исполнение партий в театрах Сан-Франциско, Нью-Йорка, Филадельфии, Лондона, Мюнхена, Зальцбурга, Вены, Мадрида, Парижа и Милана. В 2006 году Нетребко получила австрийское гражданство, сохранив при этом российское. Певица введена в зал славы английского журнала о классической музыке Gramophone, она трижды становилась певицей года по версии крупнейшей немецкой классической музыкальной премии Echo Klassik. Ее компакт-диск "Дуэты", записанный с мексиканским тенором Роландо Виллазоном, установил рекорд как альбом классической музыки, поднявшийся на самую верхушку хит-парадов в нескольких странах мира.Оперная певица Анна Нетребко
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Оперная певица Анна Нетребко с 1995 года с успехом выступает за рубежом. На ее счету исполнение партий в театрах Сан-Франциско, Нью-Йорка, Филадельфии, Лондона, Мюнхена, Зальцбурга, Вены, Мадрида, Парижа и Милана. В 2006 году Нетребко получила австрийское гражданство, сохранив при этом российское. Певица введена в зал славы английского журнала о классической музыке Gramophone, она трижды становилась певицей года по версии крупнейшей немецкой классической музыкальной премии Echo Klassik. Ее компакт-диск "Дуэты", записанный с мексиканским тенором Роландо Виллазоном, установил рекорд как альбом классической музыки, поднявшийся на самую верхушку хит-парадов в нескольких странах мира.
© AFP 2018 / Francois GuillotМодель Влада Рослякова входила в топ-30 самый востребованных манекенщиц мира. Она участвовала рекламных кампаниях таких модных гигантов, как Calvin Klein, Gucci, Hermes, Nina Ricci, Max Mara, Burberry, Moschino, была "лицом" Dolce & Gabbana и Сваровски.Модель Влада Рослякова
© AFP 2018 / Francois Guillot
Модель Влада Рослякова входила в топ-30 самый востребованных манекенщиц мира. Она участвовала рекламных кампаниях таких модных гигантов, как Calvin Klein, Gucci, Hermes, Nina Ricci, Max Mara, Burberry, Moschino, была "лицом" Dolce & Gabbana и Сваровски.
© AP Photo / Evan Agostini"Тату" до сих пор является самой успешной российской поп-группой, добившейся мировой популярности. Англоязычные синглы, записанные Юлией Волковой и Еленой Катиной, возглавляли хит-парады в Австралии, Великобритании, Германии, США, Корее, Сингапуре и многих других странах. "Тату" является первой и единственной российской группой, получившей награду IFPI за число проданных альбомов. Кроме того, группа установила абсолютный рекорд по объему продаж в Японии (1,8 млн экземпляров альбома "200 km/h in the Wrong Lane"), побив рекорды продаж дисков The Beatles, Майкла Джексона и Мадонны.Участницы группы Тату Юлия Волкова и Елена Катина
© AP Photo / Evan Agostini
"Тату" до сих пор является самой успешной российской поп-группой, добившейся мировой популярности. Англоязычные синглы, записанные Юлией Волковой и Еленой Катиной, возглавляли хит-парады в Австралии, Великобритании, Германии, США, Корее, Сингапуре и многих других странах. "Тату" является первой и единственной российской группой, получившей награду IFPI за число проданных альбомов. Кроме того, группа установила абсолютный рекорд по объему продаж в Японии (1,8 млн экземпляров альбома "200 km/h in the Wrong Lane"), побив рекорды продаж дисков The Beatles, Майкла Джексона и Мадонны.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоссийская модель Наталья Полевщикова в мире моды больше известна как Наташа Поли. Ее походку считают одной из лучших среди современных топ-моделей. За свою карьеру Полевщикова успела принять участие в показах абсолютно всех топовых марок, многие из которых она хотя бы раз имела честь открывать или закрывать. Дважды модель принимала участие в легендарном шоу Victoria's Secret, ее фото появлялись на обложках главных модных журналов. Тридцатидвухлетняя Поли до сих пор входит в список супермоделей мира портала models.com.Российская супермодель Наталья Сергеевна Полевщикова (Наташа Поли)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Российская модель Наталья Полевщикова в мире моды больше известна как Наташа Поли. Ее походку считают одной из лучших среди современных топ-моделей. За свою карьеру Полевщикова успела принять участие в показах абсолютно всех топовых марок, многие из которых она хотя бы раз имела честь открывать или закрывать. Дважды модель принимала участие в легендарном шоу Victoria's Secret, ее фото появлялись на обложках главных модных журналов. Тридцатидвухлетняя Поли до сих пор входит в список супермоделей мира портала models.com.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоссийский модельер Ульяна Сергеенко запустила свой бренд одежды в 2011 году. Первая же ее коллекция прет-а-порте вызвала положительную оценку фэшн-критиков. Еще больший успех принесла демонстрация в Париже кутюрной коллекции сезона осень-зима 2012/13 годов. С этого момента Сергеенко стала постоянной участницей Недели моды во французской столице, а наряды бренда Ulyana Sergeenko стали появляться на страницах модного глянца. Среди поклонниц творчества дизайнера такие звезды, как Анджелина Джоли, Эмбер Херд, Дита фон Тиз, Рита Ора и Леди Гага.Российский дизайнер Ульяна Сергеенко
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Российский модельер Ульяна Сергеенко запустила свой бренд одежды в 2011 году. Первая же ее коллекция прет-а-порте вызвала положительную оценку фэшн-критиков. Еще больший успех принесла демонстрация в Париже кутюрной коллекции сезона осень-зима 2012/13 годов. С этого момента Сергеенко стала постоянной участницей Недели моды во французской столице, а наряды бренда Ulyana Sergeenko стали появляться на страницах модного глянца. Среди поклонниц творчества дизайнера такие звезды, как Анджелина Джоли, Эмбер Херд, Дита фон Тиз, Рита Ора и Леди Гага.
© AP Photo / Zacharie ScheurerФэшн-консультант, бывший редактор глянцевых изданий и основатель портала Buro24/7 Мирослава Дума до недавнего времени была любимицей западных блоггеров и желанной гостьей на модных показах. Ее интернет-проект Buro 24/7 популярен не только в России, Казахстане и на Украине, но и пользуется огромным успехом у жителей Индии, Австралии, Мексики и Ближнего Востока. Однако недавно Дума оказалась в центре скандала из-за шутки ее подруги, Ульяны Сергеенко, пригласившей ее на презентацию своей коллекции словами "To my niggas in Paris". Соответствующее фото, размещенное в инстаграме Думы, вызвало волну возмущения в мире моды. Подругам пришлось извиняться, в том числе и перед Наоми Кэмпбелл, и объяснять, что эта шутка с цитированием песни Канье Уэста не имела отношения к расизму.Инвестор Мирослава Дума
© AP Photo / Zacharie Scheurer
Фэшн-консультант, бывший редактор глянцевых изданий и основатель портала Buro24/7 Мирослава Дума до недавнего времени была любимицей западных блоггеров и желанной гостьей на модных показах. Ее интернет-проект Buro 24/7 популярен не только в России, Казахстане и на Украине, но и пользуется огромным успехом у жителей Индии, Австралии, Мексики и Ближнего Востока. Однако недавно Дума оказалась в центре скандала из-за шутки ее подруги, Ульяны Сергеенко, пригласившей ее на презентацию своей коллекции словами "To my niggas in Paris". Соответствующее фото, размещенное в инстаграме Думы, вызвало волну возмущения в мире моды. Подругам пришлось извиняться, в том числе и перед Наоми Кэмпбелл, и объяснять, что эта шутка с цитированием песни Канье Уэста не имела отношения к расизму.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСветлана Ходченкова одна из немногих российских актрис, у которых есть опыт съемок в Голливуде. В 2011 году она исполнила эпизодическую роль в ленте Томаса Альфредсона "Шпион, выйди вон", а в 2013 году в прокат вышел блокбастер "Россомаха: Бессмертный", в котором Ходченкова сыграла главного злодея - доктора-Гадюку Викторию Грин. Эта лента собрала в мировом прокате более 400 миллионов долларов. Из последний успехов актрисы - участие в съемках фильма "Довлатов", получившего Серебряного медведя "Берлинале-2018".Актриса Светлана Ходченкова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Светлана Ходченкова одна из немногих российских актрис, у которых есть опыт съемок в Голливуде. В 2011 году она исполнила эпизодическую роль в ленте Томаса Альфредсона "Шпион, выйди вон", а в 2013 году в прокат вышел блокбастер "Россомаха: Бессмертный", в котором Ходченкова сыграла главного злодея - доктора-Гадюку Викторию Грин. Эта лента собрала в мировом прокате более 400 миллионов долларов. Из последний успехов актрисы - участие в съемках фильма "Довлатов", получившего Серебряного медведя "Берлинале-2018".
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПрима-балерина Мариинки Диана Вишнева неоднократно выступала на сценах крупнейших театров мира. Она исполняла главные партии в спектаклях Баварского балета и парижской Оперы, театра Ла Скала и Метрополитен-опера, была приглашенной солисткой Берлинского государственного балета и на протяжении 12 лет Театра американского балета. В Лозанне вместе с труппой Мориса Бежара Диана Вишнева выступила в "Болеро", став первой после Майи Плисецкой российской балериной, исполнившей сольную партию в этом балете. Вишнева является одним из организаторов международного фестиваля современной хореографии Context.Балерина Диана Вишнева
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Прима-балерина Мариинки Диана Вишнева неоднократно выступала на сценах крупнейших театров мира. Она исполняла главные партии в спектаклях Баварского балета и парижской Оперы, театра Ла Скала и Метрополитен-опера, была приглашенной солисткой Берлинского государственного балета и на протяжении 12 лет Театра американского балета. В Лозанне вместе с труппой Мориса Бежара Диана Вишнева выступила в "Болеро", став первой после Майи Плисецкой российской балериной, исполнившей сольную партию в этом балете. Вишнева является одним из организаторов международного фестиваля современной хореографии Context.
© AFP 2018 / Guillaume BaptisteМодельер Вика Газинская представила свой бренд в 2006 году. Ее фирменный стиль - вещи сложного кроя, часто выполненные из плотных тканей. Наряды марки Vika Gazinskaya с удовольствием носят такие звезды, как Кэти Перри, Блейк Лайвли и Зои Дойч.Модельер Вика Газинская
© AFP 2018 / Guillaume Baptiste
Модельер Вика Газинская представила свой бренд в 2006 году. Ее фирменный стиль - вещи сложного кроя, часто выполненные из плотных тканей. Наряды марки Vika Gazinskaya с удовольствием носят такие звезды, как Кэти Перри, Блейк Лайвли и Зои Дойч.
Модель Наталья ВодяноваРоссийские звезды, добившиеся успеха за рубежом10:0008.03.2018
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В Международный женский день РИА Новости решило вспомнить тех соотечественниц, которым удалось добиться успеха не только на родине, но и за ее пределами. Россиянки, чьи таланты получили признание за рубежом, — в фотоленте Ria.ru.

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