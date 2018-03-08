Российские звезды, добившиеся успеха за рубежом

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Фэшн-консультант, бывший редактор глянцевых изданий и основатель портала Buro24/7 Мирослава Дума до недавнего времени была любимицей западных блоггеров и желанной гостьей на модных показах. Ее интернет-проект Buro 24/7 популярен не только в России, Казахстане и на Украине, но и пользуется огромным успехом у жителей Индии, Австралии, Мексики и Ближнего Востока. Однако недавно Дума оказалась в центре скандала из-за шутки ее подруги, Ульяны Сергеенко, пригласившей ее на презентацию своей коллекции словами "To my niggas in Paris". Соответствующее фото, размещенное в инстаграме Думы, вызвало волну возмущения в мире моды. Подругам пришлось извиняться, в том числе и перед Наоми Кэмпбелл, и объяснять, что эта шутка с цитированием песни Канье Уэста не имела отношения к расизму.