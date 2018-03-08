В Международный женский день РИА Новости решило вспомнить тех соотечественниц, которым удалось добиться успеха не только на родине, но и за ее пределами. Россиянки, чьи таланты получили признание за рубежом, — в фотоленте Ria.ru.
Российские звезды, добившиеся успеха за рубежом
10:0008.03.2018
(обновлено: 10:02 08.03.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоссийская супермодель Наталья Водянова побывала на обложках всех ведущих журналов мод, представляла на подиуме коллекции самых известных кутюрье. Она была лицом косметической марки L’Oreal Paris и модного бренда Calvin Klein, принимала участие в рекламных кампаниях таких брендов, как Louis Vuitton, Marc Jacobs, Chanel, Gucci и Guerlain. Засветилась модель и в кино, сыграв роли в лентах "Агент "Стрекоза", "Битва титанов" и "Влюбленные". В 2004 году топ-модель организовала собственный благотворительный фонд "Обнаженные сердца". Средства для помощи детям Водянова собирает, организуя благотворительные акции по всему миру.
Российская супермодель Наталья Водянова побывала на обложках всех ведущих журналов мод, представляла на подиуме коллекции самых известных кутюрье. Она была лицом косметической марки L’Oreal Paris и модного бренда Calvin Klein, принимала участие в рекламных кампаниях таких брендов, как Louis Vuitton, Marc Jacobs, Chanel, Gucci и Guerlain. Засветилась модель и в кино, сыграв роли в лентах "Агент "Стрекоза", "Битва титанов" и "Влюбленные". В 2004 году топ-модель организовала собственный благотворительный фонд "Обнаженные сердца". Средства для помощи детям Водянова собирает, организуя благотворительные акции по всему миру.
© AP Photo / Bret HartmanБывшая первая ракетка мира в парном разряде и самая юная участница Олимпийских игр в истории России Анна Курникова из-за травм закончила спортивную карьеру в 2003 году, однако какое-то время еще продолжала участвовать вместе с бывшими звездами тенниса в благотворительных турнирах. В начале 2000-х годов читатели журнала FHM поставили Курникову на первую строчку 100 самых сексуальных женщин в мире, она снималась для модных журналов и даже начала актерскую карьеру, сыграв в голливудской комедии "Я, снова я и Ирэн". Теперь же бывшая спортсменка больше известна как мать двоих детей испанского певца Энрике Иглесиаса.
© AP Photo / Bret Hartman
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде и самая юная участница Олимпийских игр в истории России Анна Курникова из-за травм закончила спортивную карьеру в 2003 году, однако какое-то время еще продолжала участвовать вместе с бывшими звездами тенниса в благотворительных турнирах. В начале 2000-х годов читатели журнала FHM поставили Курникову на первую строчку 100 самых сексуальных женщин в мире, она снималась для модных журналов и даже начала актерскую карьеру, сыграв в голливудской комедии "Я, снова я и Ирэн". Теперь же бывшая спортсменка больше известна как мать двоих детей испанского певца Энрике Иглесиаса.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИрина Шейк входит в список самых сексуальных моделей современности и названа иконой индустрии на портале models.com. За плечами россиянки контракты с такими брендами, как Armani, Guess, Intimissimi, La Perla, Givenchy, обложки крупнейших модных журналов и участие в показе Victoria's Secret Fashion Show. В марте 2017 года у Шейк и американского актера Брэдли Купера родилась дочь, но это никак не отразилось на профессиональной востребованности звезды подиума.
Ирина Шейк входит в список самых сексуальных моделей современности и названа иконой индустрии на портале models.com. За плечами россиянки контракты с такими брендами, как Armani, Guess, Intimissimi, La Perla, Givenchy, обложки крупнейших модных журналов и участие в показе Victoria's Secret Fashion Show. В марте 2017 года у Шейк и американского актера Брэдли Купера родилась дочь, но это никак не отразилось на профессиональной востребованности звезды подиума.
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniСаша Пивоварова - еще одна россиянка, сделавшая головокружительную карьеру на мировых подиумах. Она единственная модель в мире, которая участвовала в рекламной компании Prada шесть сезонов подряд. В копилке модели показы новых коллекций крупнейших мировых домов моды, долгосрочные рекламные контракты с Giorgio Armani, Olay и Tiffany. Как и Ирина Шейк, в рейтинге мировых топ-моделей Пивоварова входит в список "Икон индустрии".
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Саша Пивоварова - еще одна россиянка, сделавшая головокружительную карьеру на мировых подиумах. Она единственная модель в мире, которая участвовала в рекламной компании Prada шесть сезонов подряд. В копилке модели показы новых коллекций крупнейших мировых домов моды, долгосрочные рекламные контракты с Giorgio Armani, Olay и Tiffany. Как и Ирина Шейк, в рейтинге мировых топ-моделей Пивоварова входит в список "Икон индустрии".
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЗа игру в фильме режиссера Джузеппе Торнаторе "Незнакомка" российская актриса Ксения Раппопорт получила премию Итальянской киноакадемии за лучшую женскую роль. Эта работа принесла актрисе настоящую известность в Италии. Она удостоилась чести вести церемонии открытия и закрытия 65-го Венецианского кинофестиваля, а уже на следующий год за роль в фильме "Двойное время" Джузеппе Капотонди получила в Венеции "Кубок Вольпи". На 70-м Венецианском кинофестивале Раппопорт входила в состав жюри программы "Горизонты". Актриса - обладательница итальянской премии "Золотой лев" и ордена Звезды Италии класса "Кавалер".
За игру в фильме режиссера Джузеппе Торнаторе "Незнакомка" российская актриса Ксения Раппопорт получила премию Итальянской киноакадемии за лучшую женскую роль. Эта работа принесла актрисе настоящую известность в Италии. Она удостоилась чести вести церемонии открытия и закрытия 65-го Венецианского кинофестиваля, а уже на следующий год за роль в фильме "Двойное время" Джузеппе Капотонди получила в Венеции "Кубок Вольпи". На 70-м Венецианском кинофестивале Раппопорт входила в состав жюри программы "Горизонты". Актриса - обладательница итальянской премии "Золотой лев" и ордена Звезды Италии класса "Кавалер".
© AP Photo / Invision/ Jordan StraussСамая известная российская теннисистка, пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова благодаря своей модельной внешности уже на протяжении многих лет является любимицей западной публики. Она входила в число "100 самых влиятельных мировых знаменитостей", была "лицом" брендов Nike, Head, Supergroup, Evian, Porsche, Samsung, TAG Heuer, Avon, Colgate и Palmolive. У теннисистки есть свой кондитерский бренд Sugarpova, продукция этой компании продается в 32 странах мира.
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
Самая известная российская теннисистка, пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова благодаря своей модельной внешности уже на протяжении многих лет является любимицей западной публики. Она входила в число "100 самых влиятельных мировых знаменитостей", была "лицом" брендов Nike, Head, Supergroup, Evian, Porsche, Samsung, TAG Heuer, Avon, Colgate и Palmolive. У теннисистки есть свой кондитерский бренд Sugarpova, продукция этой компании продается в 32 странах мира.
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniДарья Жукова начинала карьеру с выпуска одежды под маркой Kova&T, которую носили такие знаменитости, как Кейт Мосс, Миша Бартон и сестры Олсен. После того, как Жукова основала благотворительный фонд развития и поддержки искусства Iris Foundation, а затем центр современной культуры "Гараж" международные журналы ArtReview и портал Artnet.com включили ее в рейтинг ста самых влиятельных персон в мире искусства. Жукова издает англоязычный журнал Garage, посвященный искусству, а также является сооснователем онлайн-проекта Artsy - международной площадки для покупки и продажи предметов искусства.
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Дарья Жукова начинала карьеру с выпуска одежды под маркой Kova&T, которую носили такие знаменитости, как Кейт Мосс, Миша Бартон и сестры Олсен. После того, как Жукова основала благотворительный фонд развития и поддержки искусства Iris Foundation, а затем центр современной культуры "Гараж" международные журналы ArtReview и портал Artnet.com включили ее в рейтинг ста самых влиятельных персон в мире искусства. Жукова издает англоязычный журнал Garage, посвященный искусству, а также является сооснователем онлайн-проекта Artsy - международной площадки для покупки и продажи предметов искусства.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОперная певица Анна Нетребко с 1995 года с успехом выступает за рубежом. На ее счету исполнение партий в театрах Сан-Франциско, Нью-Йорка, Филадельфии, Лондона, Мюнхена, Зальцбурга, Вены, Мадрида, Парижа и Милана. В 2006 году Нетребко получила австрийское гражданство, сохранив при этом российское. Певица введена в зал славы английского журнала о классической музыке Gramophone, она трижды становилась певицей года по версии крупнейшей немецкой классической музыкальной премии Echo Klassik. Ее компакт-диск "Дуэты", записанный с мексиканским тенором Роландо Виллазоном, установил рекорд как альбом классической музыки, поднявшийся на самую верхушку хит-парадов в нескольких странах мира.
Оперная певица Анна Нетребко с 1995 года с успехом выступает за рубежом. На ее счету исполнение партий в театрах Сан-Франциско, Нью-Йорка, Филадельфии, Лондона, Мюнхена, Зальцбурга, Вены, Мадрида, Парижа и Милана. В 2006 году Нетребко получила австрийское гражданство, сохранив при этом российское. Певица введена в зал славы английского журнала о классической музыке Gramophone, она трижды становилась певицей года по версии крупнейшей немецкой классической музыкальной премии Echo Klassik. Ее компакт-диск "Дуэты", записанный с мексиканским тенором Роландо Виллазоном, установил рекорд как альбом классической музыки, поднявшийся на самую верхушку хит-парадов в нескольких странах мира.
© AFP 2018 / Francois GuillotМодель Влада Рослякова входила в топ-30 самый востребованных манекенщиц мира. Она участвовала рекламных кампаниях таких модных гигантов, как Calvin Klein, Gucci, Hermes, Nina Ricci, Max Mara, Burberry, Moschino, была "лицом" Dolce & Gabbana и Сваровски.
Модель Влада Рослякова входила в топ-30 самый востребованных манекенщиц мира. Она участвовала рекламных кампаниях таких модных гигантов, как Calvin Klein, Gucci, Hermes, Nina Ricci, Max Mara, Burberry, Moschino, была "лицом" Dolce & Gabbana и Сваровски.
© AP Photo / Evan Agostini"Тату" до сих пор является самой успешной российской поп-группой, добившейся мировой популярности. Англоязычные синглы, записанные Юлией Волковой и Еленой Катиной, возглавляли хит-парады в Австралии, Великобритании, Германии, США, Корее, Сингапуре и многих других странах. "Тату" является первой и единственной российской группой, получившей награду IFPI за число проданных альбомов. Кроме того, группа установила абсолютный рекорд по объему продаж в Японии (1,8 млн экземпляров альбома "200 km/h in the Wrong Lane"), побив рекорды продаж дисков The Beatles, Майкла Джексона и Мадонны.
© AP Photo / Evan Agostini
"Тату" до сих пор является самой успешной российской поп-группой, добившейся мировой популярности. Англоязычные синглы, записанные Юлией Волковой и Еленой Катиной, возглавляли хит-парады в Австралии, Великобритании, Германии, США, Корее, Сингапуре и многих других странах. "Тату" является первой и единственной российской группой, получившей награду IFPI за число проданных альбомов. Кроме того, группа установила абсолютный рекорд по объему продаж в Японии (1,8 млн экземпляров альбома "200 km/h in the Wrong Lane"), побив рекорды продаж дисков The Beatles, Майкла Джексона и Мадонны.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоссийская модель Наталья Полевщикова в мире моды больше известна как Наташа Поли. Ее походку считают одной из лучших среди современных топ-моделей. За свою карьеру Полевщикова успела принять участие в показах абсолютно всех топовых марок, многие из которых она хотя бы раз имела честь открывать или закрывать. Дважды модель принимала участие в легендарном шоу Victoria's Secret, ее фото появлялись на обложках главных модных журналов. Тридцатидвухлетняя Поли до сих пор входит в список супермоделей мира портала models.com.
Российская модель Наталья Полевщикова в мире моды больше известна как Наташа Поли. Ее походку считают одной из лучших среди современных топ-моделей. За свою карьеру Полевщикова успела принять участие в показах абсолютно всех топовых марок, многие из которых она хотя бы раз имела честь открывать или закрывать. Дважды модель принимала участие в легендарном шоу Victoria's Secret, ее фото появлялись на обложках главных модных журналов. Тридцатидвухлетняя Поли до сих пор входит в список супермоделей мира портала models.com.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоссийский модельер Ульяна Сергеенко запустила свой бренд одежды в 2011 году. Первая же ее коллекция прет-а-порте вызвала положительную оценку фэшн-критиков. Еще больший успех принесла демонстрация в Париже кутюрной коллекции сезона осень-зима 2012/13 годов. С этого момента Сергеенко стала постоянной участницей Недели моды во французской столице, а наряды бренда Ulyana Sergeenko стали появляться на страницах модного глянца. Среди поклонниц творчества дизайнера такие звезды, как Анджелина Джоли, Эмбер Херд, Дита фон Тиз, Рита Ора и Леди Гага.
Российский модельер Ульяна Сергеенко запустила свой бренд одежды в 2011 году. Первая же ее коллекция прет-а-порте вызвала положительную оценку фэшн-критиков. Еще больший успех принесла демонстрация в Париже кутюрной коллекции сезона осень-зима 2012/13 годов. С этого момента Сергеенко стала постоянной участницей Недели моды во французской столице, а наряды бренда Ulyana Sergeenko стали появляться на страницах модного глянца. Среди поклонниц творчества дизайнера такие звезды, как Анджелина Джоли, Эмбер Херд, Дита фон Тиз, Рита Ора и Леди Гага.
© AP Photo / Zacharie ScheurerФэшн-консультант, бывший редактор глянцевых изданий и основатель портала Buro24/7 Мирослава Дума до недавнего времени была любимицей западных блоггеров и желанной гостьей на модных показах. Ее интернет-проект Buro 24/7 популярен не только в России, Казахстане и на Украине, но и пользуется огромным успехом у жителей Индии, Австралии, Мексики и Ближнего Востока. Однако недавно Дума оказалась в центре скандала из-за шутки ее подруги, Ульяны Сергеенко, пригласившей ее на презентацию своей коллекции словами "To my niggas in Paris". Соответствующее фото, размещенное в инстаграме Думы, вызвало волну возмущения в мире моды. Подругам пришлось извиняться, в том числе и перед Наоми Кэмпбелл, и объяснять, что эта шутка с цитированием песни Канье Уэста не имела отношения к расизму.
© AP Photo / Zacharie Scheurer
Фэшн-консультант, бывший редактор глянцевых изданий и основатель портала Buro24/7 Мирослава Дума до недавнего времени была любимицей западных блоггеров и желанной гостьей на модных показах. Ее интернет-проект Buro 24/7 популярен не только в России, Казахстане и на Украине, но и пользуется огромным успехом у жителей Индии, Австралии, Мексики и Ближнего Востока. Однако недавно Дума оказалась в центре скандала из-за шутки ее подруги, Ульяны Сергеенко, пригласившей ее на презентацию своей коллекции словами "To my niggas in Paris". Соответствующее фото, размещенное в инстаграме Думы, вызвало волну возмущения в мире моды. Подругам пришлось извиняться, в том числе и перед Наоми Кэмпбелл, и объяснять, что эта шутка с цитированием песни Канье Уэста не имела отношения к расизму.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСветлана Ходченкова одна из немногих российских актрис, у которых есть опыт съемок в Голливуде. В 2011 году она исполнила эпизодическую роль в ленте Томаса Альфредсона "Шпион, выйди вон", а в 2013 году в прокат вышел блокбастер "Россомаха: Бессмертный", в котором Ходченкова сыграла главного злодея - доктора-Гадюку Викторию Грин. Эта лента собрала в мировом прокате более 400 миллионов долларов. Из последний успехов актрисы - участие в съемках фильма "Довлатов", получившего Серебряного медведя "Берлинале-2018".
Светлана Ходченкова одна из немногих российских актрис, у которых есть опыт съемок в Голливуде. В 2011 году она исполнила эпизодическую роль в ленте Томаса Альфредсона "Шпион, выйди вон", а в 2013 году в прокат вышел блокбастер "Россомаха: Бессмертный", в котором Ходченкова сыграла главного злодея - доктора-Гадюку Викторию Грин. Эта лента собрала в мировом прокате более 400 миллионов долларов. Из последний успехов актрисы - участие в съемках фильма "Довлатов", получившего Серебряного медведя "Берлинале-2018".
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПрима-балерина Мариинки Диана Вишнева неоднократно выступала на сценах крупнейших театров мира. Она исполняла главные партии в спектаклях Баварского балета и парижской Оперы, театра Ла Скала и Метрополитен-опера, была приглашенной солисткой Берлинского государственного балета и на протяжении 12 лет Театра американского балета. В Лозанне вместе с труппой Мориса Бежара Диана Вишнева выступила в "Болеро", став первой после Майи Плисецкой российской балериной, исполнившей сольную партию в этом балете. Вишнева является одним из организаторов международного фестиваля современной хореографии Context.
Прима-балерина Мариинки Диана Вишнева неоднократно выступала на сценах крупнейших театров мира. Она исполняла главные партии в спектаклях Баварского балета и парижской Оперы, театра Ла Скала и Метрополитен-опера, была приглашенной солисткой Берлинского государственного балета и на протяжении 12 лет Театра американского балета. В Лозанне вместе с труппой Мориса Бежара Диана Вишнева выступила в "Болеро", став первой после Майи Плисецкой российской балериной, исполнившей сольную партию в этом балете. Вишнева является одним из организаторов международного фестиваля современной хореографии Context.
© AFP 2018 / Guillaume BaptisteМодельер Вика Газинская представила свой бренд в 2006 году. Ее фирменный стиль - вещи сложного кроя, часто выполненные из плотных тканей. Наряды марки Vika Gazinskaya с удовольствием носят такие звезды, как Кэти Перри, Блейк Лайвли и Зои Дойч.
Модельер Вика Газинская представила свой бренд в 2006 году. Ее фирменный стиль - вещи сложного кроя, часто выполненные из плотных тканей. Наряды марки Vika Gazinskaya с удовольствием носят такие звезды, как Кэти Перри, Блейк Лайвли и Зои Дойч.
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