Российские звезды, добившиеся успеха за рубежом

© AP Photo / Evan Agostini

"Тату" до сих пор является самой успешной российской поп-группой, добившейся мировой популярности. Англоязычные синглы, записанные Юлией Волковой и Еленой Катиной, возглавляли хит-парады в Австралии, Великобритании, Германии, США, Корее, Сингапуре и многих других странах. "Тату" является первой и единственной российской группой, получившей награду IFPI за число проданных альбомов. Кроме того, группа установила абсолютный рекорд по объему продаж в Японии (1,8 млн экземпляров альбома "200 km/h in the Wrong Lane"), побив рекорды продаж дисков The Beatles, Майкла Джексона и Мадонны.