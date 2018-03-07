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Уникальные ретро-автомобили на выставке в Москве

19:5307.03.2018
(обновлено: 19:56 07.03.2018)
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27-я выставка старинных автомобилей Олдтаймер-Галерея
Экспозиция 27-й выставки старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея в московском КВЦ Сокольники
Фигура на капоте автомобиля Packard Eight 1100 - участника 27-й выставки старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея в московском КВЦ Сокольники
Автомобиль Studebaker President Eight на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея в московском КВЦ Сокольники
Автомобили Запорожского автомобилестроительного завода на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея в московском КВЦ Сокольники
Пожарная машина FORD 798T - часть специальной экспозиции, посвященной 100-летию пожарной охраны СССР на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея в московском КВЦ Сокольники
Автомобиль Chevrolet Corvette C6 на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея в московском КВЦ Сокольники
Оркестр в исторических костюмах возле специальной экспозиции, посвященной 100-летию пожарной охраны СССР на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея в московском КВЦ Сокольники
Девушка фотографируется у автомобиля - части специальной экспозиции, посвященной 100-летию пожарной охраны СССР на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея в московском КВЦ Сокольники
Автобус ЗИЛ 118 на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея в московском КВЦ Сокольники
Автомобиль ГАЗ М21-И Волга (2-я серия) на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея в московском КВЦ Сокольники
Посетители осматривают экспозицию 27-й выставки старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея в московском КВЦ Сокольники
Аккордеонист в историческом костюме возле специальной экспозиции, посвященной 100-летию пожарной охраны СССР на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея в московском КВЦ Сокольники
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВыставка "Олдтаймер-Галерея" открылась 7 марта в московском КВЦ "Сокольники".27-я выставка старинных автомобилей Олдтаймер-Галерея
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Выставка "Олдтаймер-Галерея" открылась 7 марта в московском КВЦ "Сокольники".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ этом году выставка, которая проходит с 2002 года, посвящена 100-летию пожарной охраны СССР.Экспозиция 27-й выставки старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея в московском КВЦ Сокольники
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В этом году выставка, которая проходит с 2002 года, посвящена 100-летию пожарной охраны СССР.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФигура на капоте автомобиля Packard Eight 1100.Фигура на капоте автомобиля Packard Eight 1100 - участника 27-й выставки старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея в московском КВЦ Сокольники
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Фигура на капоте автомобиля Packard Eight 1100.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАвтомобиль Studebaker President Eight.Автомобиль Studebaker President Eight на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея в московском КВЦ Сокольники
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Автомобиль Studebaker President Eight.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАвтомобили Запорожского автомобилестроительного завода.Автомобили Запорожского автомобилестроительного завода на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея в московском КВЦ Сокольники
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Автомобили Запорожского автомобилестроительного завода.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПожарная машина FORD 798T - часть специальной экспозиции, посвященной 100-летию пожарной охраны СССР.Пожарная машина FORD 798T - часть специальной экспозиции, посвященной 100-летию пожарной охраны СССР на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея в московском КВЦ Сокольники
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пожарная машина FORD 798T - часть специальной экспозиции, посвященной 100-летию пожарной охраны СССР.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАвтомобиль Chevrolet Corvette C6.Автомобиль Chevrolet Corvette C6 на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея в московском КВЦ Сокольники
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Автомобиль Chevrolet Corvette C6.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЮбилейная экспозиция пожарной техники на "Олдтаймер-Галерее" собрала под одной крышей практически все сохранившиеся в центральной России пожарные машины, а те образцы техники, которые не сохранились, можно увидеть в том же зале, на выставке архивных фотографий "Пожарный типаж".Оркестр в исторических костюмах возле специальной экспозиции, посвященной 100-летию пожарной охраны СССР на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея в московском КВЦ Сокольники
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Юбилейная экспозиция пожарной техники на "Олдтаймер-Галерее" собрала под одной крышей практически все сохранившиеся в центральной России пожарные машины, а те образцы техники, которые не сохранились, можно увидеть в том же зале, на выставке архивных фотографий "Пожарный типаж".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкДевушка фотографируется у автомобиля - части специальной экспозиции, посвященной 100-летию пожарной охраны СССР.Девушка фотографируется у автомобиля - части специальной экспозиции, посвященной 100-летию пожарной охраны СССР на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея в московском КВЦ Сокольники
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Девушка фотографируется у автомобиля - части специальной экспозиции, посвященной 100-летию пожарной охраны СССР.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАвтобус ЗИЛ 118.Автобус ЗИЛ 118 на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея в московском КВЦ Сокольники
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Автобус ЗИЛ 118.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАвтомобиль ГАЗ М21-И "Волга" (2-я серия).Автомобиль ГАЗ М21-И Волга (2-я серия) на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея в московском КВЦ Сокольники
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Автомобиль ГАЗ М21-И "Волга" (2-я серия).
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЭкспозиция 27-й выставки старинных автомобилей и антиквариата "Олдтаймер-Галерея" в московском КВЦ "Сокольники".Посетители осматривают экспозицию 27-й выставки старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея в московском КВЦ Сокольники
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Экспозиция 27-й выставки старинных автомобилей и антиквариата "Олдтаймер-Галерея" в московском КВЦ "Сокольники".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа специальной экспозиции, посвященной 100-летию пожарной охраны СССР, можно увидеть первые советские пожарные автомобили АМО-Ф15 "Промет", ПМГ-1, ПМЗ-1 и ПМЗ-2, а также пожарную цистерну на шасси грузовика ЯГ-6.Аккордеонист в историческом костюме возле специальной экспозиции, посвященной 100-летию пожарной охраны СССР на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея в московском КВЦ Сокольники
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На специальной экспозиции, посвященной 100-летию пожарной охраны СССР, можно увидеть первые советские пожарные автомобили АМО-Ф15 "Промет", ПМГ-1, ПМЗ-1 и ПМЗ-2, а также пожарную цистерну на шасси грузовика ЯГ-6.
Девушка фотографируется у автомобиля - части специальной экспозиции, посвященной 100-летию пожарной охраны СССР на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея в московском КВЦ СокольникиУникальные ретро-автомобили на выставке в Москве19:5307.03.2018
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Крупнейшая в Восточной Европе выставка старинных автомобилей и технического антиквариата проходит с 7 по 11 марта в Москве. Экспозиция выставки — в фотоленте Ria.ru.

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