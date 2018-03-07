Уникальные ретро-автомобили на выставке в Москве

Юбилейная экспозиция пожарной техники на "Олдтаймер-Галерее" собрала под одной крышей практически все сохранившиеся в центральной России пожарные машины, а те образцы техники, которые не сохранились, можно увидеть в том же зале, на выставке архивных фотографий "Пожарный типаж".