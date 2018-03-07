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Эксклюзивная съемка новой экспозиции павильона "Космос" на ВДНХ

11:5507.03.2018
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Макет геостационарного космического аппарата «Луч-5А»
Полноразмерный макет Орбитального комплекса «МИР» с имитацией стыковки полноразмерных модулей «Мир» и «Квант»
Макет автоматической орбитальной станции «Алмаз»
Полноразмерный макет космического аппарата «Глонасс-К» российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС
Макет первого искусственного спутника Земли «Спутник номер 1»
Натурный образец жидкостного ракетного двигателя НК-33
«Кристалл» — четвертый модуль орбитальной станции «Мир»
Полноразмерный макет современного космического аппарата связи на базе негерметичной платформы «Экспресс-1000»
Космический аппарат «ГЕО-ИК»
Полноразмерный макет орбитальной станции «Мир»
Образец советского полужесткого скафандра «Кречет»
Макет геостационарного космического аппарата «Луч-5А»
Макет хвостовой части орбитального самолета многоцелевой авиационно-космической системы (МАКС)
Базовый блок «Мир»
Последние приготовления к открытию павильона №34 «Космос» и Центра «Космонавтика и авиация»
Макет ракеты-носителя «Восток» перед павильоном «Космос» на ВДНХ
© Фото : пресс-служба ВДНХМакет геостационарного космического аппарата "Луч-5А". Полноразмерный макет российского телекоммуникационного спутника-ретранслятора размещен на высоте более 30 метров в подкупольном пространстве будущего центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ (павильон № 34 "Космос"). Вес космического аппарата составляет более тонны, а его длина — 20 метров.Макет геостационарного космического аппарата «Луч-5А»
© Фото : пресс-служба ВДНХ
Макет геостационарного космического аппарата "Луч-5А". Полноразмерный макет российского телекоммуникационного спутника-ретранслятора размещен на высоте более 30 метров в подкупольном пространстве будущего центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ (павильон № 34 "Космос"). Вес космического аппарата составляет более тонны, а его длина — 20 метров.
© Фото : пресс-служба ВДНХПолноразмерный макет Орбитального комплекса "МИР" с имитацией стыковки полноразмерных модулей "Мир" и "Квант". "МИР" - самый крупный экспонат будущего центра "Космонавтика и авиация". Орбитальный комплекс состоит из модулей "Мир", "Квант-1", "Квант-2", "Кристалл", общий вес станции более 30 тонн.Полноразмерный макет Орбитального комплекса «МИР» с имитацией стыковки полноразмерных модулей «Мир» и «Квант»
© Фото : пресс-служба ВДНХ
Полноразмерный макет Орбитального комплекса "МИР" с имитацией стыковки полноразмерных модулей "Мир" и "Квант". "МИР" - самый крупный экспонат будущего центра "Космонавтика и авиация". Орбитальный комплекс состоит из модулей "Мир", "Квант-1", "Квант-2", "Кристалл", общий вес станции более 30 тонн.
© Фото : пресс-служба ВДНХМакет автоматической орбитальной станции "Алмаз". Станция длиной более 16 метров предназначалась для проведения съемок поверхности Земли в любое время суток и в любую погоду радиолокатором с синтезированной апертурой антенны. В одном экспозиционном пространстве со станцией "Алмаз" экспонируется многоразовый возвращаемый аппарат комплекса "Алмаз" (высота более 10 м).Макет автоматической орбитальной станции «Алмаз»
© Фото : пресс-служба ВДНХ
Макет автоматической орбитальной станции "Алмаз". Станция длиной более 16 метров предназначалась для проведения съемок поверхности Земли в любое время суток и в любую погоду радиолокатором с синтезированной апертурой антенны. В одном экспозиционном пространстве со станцией "Алмаз" экспонируется многоразовый возвращаемый аппарат комплекса "Алмаз" (высота более 10 м).
© Фото : пресс-служба ВДНХПолноразмерный макет космического аппарата "Глонасс-К" российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС в центре "Космонавтика и авиация" в павильоне №34 "Космос" на ВДНХ.Полноразмерный макет космического аппарата «Глонасс-К» российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС
© Фото : пресс-служба ВДНХ
Полноразмерный макет космического аппарата "Глонасс-К" российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС в центре "Космонавтика и авиация" в павильоне №34 "Космос" на ВДНХ.
© РИА Новости / Антон ДенисовМакет первого искусственного спутника Земли "Спутник номер 1". Это полноразмерная копия летательного аппарата, давшего старт космической эре. Макет "Спутника номер 1", или "Простейшего спутника — 1", является точной копией оригинального летательного аппарата, который был выведен на орбиту 4 октября 1957 года с полигона Тюра-Там, позже ставшего известным как космодром Байконур. Именно он дал старт освоению космоса. Копия первого искусственного спутника будет встречать посетителей в начале экспозиции будущего центра "Космонавтика и авиация".Макет первого искусственного спутника Земли «Спутник номер 1»
© РИА Новости / Антон Денисов
Макет первого искусственного спутника Земли "Спутник номер 1". Это полноразмерная копия летательного аппарата, давшего старт космической эре. Макет "Спутника номер 1", или "Простейшего спутника — 1", является точной копией оригинального летательного аппарата, который был выведен на орбиту 4 октября 1957 года с полигона Тюра-Там, позже ставшего известным как космодром Байконур. Именно он дал старт освоению космоса. Копия первого искусственного спутника будет встречать посетителей в начале экспозиции будущего центра "Космонавтика и авиация".
© РИА Новости / Антон ДенисовНатурный образец жидкостного ракетного двигателя НК-33. Двигатель начал разрабатываться в 1959 году для реализации советской лунной программы. Эксплуатация двигателя начата с 2013 в качестве первой ступени ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в". Модификации двигателя использовалась с 2013 по 2014 годы в первой ступени американской ракеты-носителя среднего класса "Антарес".Натурный образец жидкостного ракетного двигателя НК-33
© РИА Новости / Антон Денисов
Натурный образец жидкостного ракетного двигателя НК-33. Двигатель начал разрабатываться в 1959 году для реализации советской лунной программы. Эксплуатация двигателя начата с 2013 в качестве первой ступени ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в". Модификации двигателя использовалась с 2013 по 2014 годы в первой ступени американской ракеты-носителя среднего класса "Антарес".
© РИА Новости / Антон Денисов"Кристалл" — четвертый модуль орбитальной станции "Мир" весящий более семи тонн. Модуль обеспечивал стыковку станций с шаттлами по программе "Мир-Шаттл" в ходе экспедиции STS-1.«Кристалл» — четвертый модуль орбитальной станции «Мир»
© РИА Новости / Антон Денисов
"Кристалл" — четвертый модуль орбитальной станции "Мир" весящий более семи тонн. Модуль обеспечивал стыковку станций с шаттлами по программе "Мир-Шаттл" в ходе экспедиции STS-1.
© Фото : пресс-служба ВДНХПолноразмерный макет современного космического аппарата связи на базе негерметичной платформы "Экспресс-1000", который состоит из корпуса космического аппарата и крыла БС (солнечной батареи). Общий вес конструкции 1,28 тонн (1284 кг).Полноразмерный макет современного космического аппарата связи на базе негерметичной платформы «Экспресс-1000»
© Фото : пресс-служба ВДНХ
Полноразмерный макет современного космического аппарата связи на базе негерметичной платформы "Экспресс-1000", который состоит из корпуса космического аппарата и крыла БС (солнечной батареи). Общий вес конструкции 1,28 тонн (1284 кг).
© Фото : пресс-служба ВДНХКосмический аппарат "ГЕО-ИК", предназначенный для проведения геодезических измерений высокой точности и тем самым обеспечивает потребности российской науки в обновлении картографической модели Земли и уточнении ее геофизических параметров.Космический аппарат «ГЕО-ИК»
© Фото : пресс-служба ВДНХ
Космический аппарат "ГЕО-ИК", предназначенный для проведения геодезических измерений высокой точности и тем самым обеспечивает потребности российской науки в обновлении картографической модели Земли и уточнении ее геофизических параметров.
© РИА Новости / Антон ДенисовПолноразмерный макет орбитальной станции "Мир" — самый масштабный экспонат центра "Авиация и космонавтика" на ВДНХ. Макет состоит из четырех модулей: "Мир", "Квант-1", "Квант-2" и "Кристалл".Полноразмерный макет орбитальной станции «Мир»
© РИА Новости / Антон Денисов
Полноразмерный макет орбитальной станции "Мир" — самый масштабный экспонат центра "Авиация и космонавтика" на ВДНХ. Макет состоит из четырех модулей: "Мир", "Квант-1", "Квант-2" и "Кристалл".
© РИА Новости / Антон ДенисовОбразец советского полужесткого скафандра "Кречет", разработанного в 1960-х годах в СССР для экспедиций на Луну.Образец советского полужесткого скафандра «Кречет»
© РИА Новости / Антон Денисов
Образец советского полужесткого скафандра "Кречет", разработанного в 1960-х годах в СССР для экспедиций на Луну.
© РИА Новости / Антон ДенисовМакет геостационарного космического аппарата "Луч-5А". Космический аппарат "Луч-5А" был запущен в 2011 году. Луч-5А является составной частью многофункциональной космической системы ретрансляции "Луч", состоящей из 4-х аппаратов. Ретрансляторы используются для организации круглосуточной широкополосной связи с российским сегментом МКС.Макет геостационарного космического аппарата «Луч-5А»
© РИА Новости / Антон Денисов
Макет геостационарного космического аппарата "Луч-5А". Космический аппарат "Луч-5А" был запущен в 2011 году. Луч-5А является составной частью многофункциональной космической системы ретрансляции "Луч", состоящей из 4-х аппаратов. Ретрансляторы используются для организации круглосуточной широкополосной связи с российским сегментом МКС.
© РИА Новости / Антон ДенисовМакет хвостовой части орбитального самолета многоцелевой авиационно-космической системы (МАКС). Полноразмерная копия хвостового оперения космического корабля многоразового использования, который мог совершать орбитальный полет как в автоматическом, так и в пилотируемом режиме.Макет хвостовой части орбитального самолета многоцелевой авиационно-космической системы (МАКС)
© РИА Новости / Антон Денисов
Макет хвостовой части орбитального самолета многоцелевой авиационно-космической системы (МАКС). Полноразмерная копия хвостового оперения космического корабля многоразового использования, который мог совершать орбитальный полет как в автоматическом, так и в пилотируемом режиме.
© РИА Новости / Антон ДенисовБазовый блок "Мир" одноименной орбитальной станции, находящейся на орбите Земли с 20 февраля 1986 года по 23 марта 2001 года и совершившей 86 331 виток вокруг планеты.Базовый блок «Мир»
© РИА Новости / Антон Денисов
Базовый блок "Мир" одноименной орбитальной станции, находящейся на орбите Земли с 20 февраля 1986 года по 23 марта 2001 года и совершившей 86 331 виток вокруг планеты.
© РИА Новости / Антон ДенисовПоследние приготовления к открытию павильона №34 "Космос" и Центра "Космонавтика и авиация". На 15 000 кв м будущего Центра разместится более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, никогда ранее не выставлявшихся в музейном пространстве; экспонаты предприятий оборонно-промышленного комплекса; более 2 тысяч редких архивных документов, фото- и видеоматериалов.Последние приготовления к открытию павильона №34 «Космос» и Центра «Космонавтика и авиация»
© РИА Новости / Антон Денисов
Последние приготовления к открытию павильона №34 "Космос" и Центра "Космонавтика и авиация". На 15 000 кв м будущего Центра разместится более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, никогда ранее не выставлявшихся в музейном пространстве; экспонаты предприятий оборонно-промышленного комплекса; более 2 тысяч редких архивных документов, фото- и видеоматериалов.
© РИА Новости / Антон ДенисовМакет ракеты-носителя "Восток" перед павильоном "Космос" на ВДНХ. Макет ракеты-носителя "Восток" был установлен на площади Промышленности ВДНХ 8 июля 1967 года в честь 50-летия со дня Великой Октябрьской социалистической революции. Макет ракеты "Восток", изготовленный в Самарском ракетно-космическом центре (ныне - РКЦ "Прогресс") весит 25 тонн. Общая длина полноразмерной копии ракеты-носителя "Восток" – 38,4 метра(это высота 16-этажного дома).Макет ракеты-носителя «Восток» перед павильоном «Космос» на ВДНХ
© РИА Новости / Антон Денисов
Макет ракеты-носителя "Восток" перед павильоном "Космос" на ВДНХ. Макет ракеты-носителя "Восток" был установлен на площади Промышленности ВДНХ 8 июля 1967 года в честь 50-летия со дня Великой Октябрьской социалистической революции. Макет ракеты "Восток", изготовленный в Самарском ракетно-космическом центре (ныне - РКЦ "Прогресс") весит 25 тонн. Общая длина полноразмерной копии ракеты-носителя "Восток" – 38,4 метра(это высота 16-этажного дома).
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Этой весной в обновленном павильоне № 34 "Космос" на ВДНХ откроется центр "Космонавтика и авиация" — один из самых современных в мире музеев, посвященных освоению космоса. Масштабную экспозицию, ставшую совместным проектом Правительства Москвы, ВДНХ и госкорпораци "Роскосмос", ежедневно смогут посещать 20 000 человек.

На 15 000 кв. м. можно будет увидеть более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, никогда ранее не выставлявшихся в музейном пространстве; экспонаты предприятий оборонно-промышленного комплекса; более 2 тысяч редких архивных документов, фото- и видеоматериалов. Более 50 экспонатов были специально изготовлены для центра. Самые крупногабаритные объекты, такие как полноразмерный макет орбитальной станции "Мир" и российский телекоммуникационный спутник-ретранслятор "Луч-5А", – в эксклюзивной съемке МИА "Россия сегодня". Агентство выступает генеральным информационным партнером проекта и предоставляет Центру "Космонавтика и авиация" несколько сотен архивных снимков для создания экспозиции.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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John Silver
Ещё мальцом бывал в этом павильоне. Можно было залезть в космический модуль! Интересно будет побывать снова здесь.
12:11
07.03.2018
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