Эксклюзивная съемка новой экспозиции павильона "Космос" на ВДНХ

Этой весной в обновленном павильоне № 34 "Космос" на ВДНХ откроется центр "Космонавтика и авиация" — один из самых современных в мире музеев, посвященных освоению космоса. Масштабную экспозицию, ставшую совместным проектом Правительства Москвы, ВДНХ и госкорпораци "Роскосмос", ежедневно смогут посещать 20 000 человек.

На 15 000 кв. м. можно будет увидеть более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, никогда ранее не выставлявшихся в музейном пространстве; экспонаты предприятий оборонно-промышленного комплекса; более 2 тысяч редких архивных документов, фото- и видеоматериалов. Более 50 экспонатов были специально изготовлены для центра. Самые крупногабаритные объекты, такие как полноразмерный макет орбитальной станции "Мир" и российский телекоммуникационный спутник-ретранслятор "Луч-5А", – в эксклюзивной съемке МИА "Россия сегодня". Агентство выступает генеральным информационным партнером проекта и предоставляет Центру "Космонавтика и авиация" несколько сотен архивных снимков для создания экспозиции.