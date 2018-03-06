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Девушки Женевского автосалона

18:2006.03.2018
(обновлено: 18:28 06.03.2018)
01910
На Женевском автосалоне-2018
На Женевском автосалоне-2018
На Женевском автосалоне-2018
На Женевском автосалоне-2018
На Женевском автосалоне-2018
На Женевском автосалоне-2018
На Женевском автосалоне-2018
На Женевском автосалоне-2018
На Женевском автосалоне-2018
На Женевском автосалоне-2018
На Женевском автосалоне-2018
На Женевском автосалоне-2018
На Женевском автосалоне-2018
На Женевском автосалоне-2018
На Женевском автосалоне-2018
На Женевском автосалоне-2018
© РИА Новости / Сергей БелоусовОдин из крупнейших автосалонов мира Geneva Motor Show проходит в этом году с 6 по 18 марта.На Женевском автосалоне-2018
© РИА Новости / Сергей Белоусов
Один из крупнейших автосалонов мира Geneva Motor Show проходит в этом году с 6 по 18 марта.
© РИА Новости / Сергей БелоусовПервые два дня салон открыт только для представителей прессы, но уже 8 марта на новинки мирового автопрома сможет посмотреть любой желающий.На Женевском автосалоне-2018
© РИА Новости / Сергей Белоусов
Первые два дня салон открыт только для представителей прессы, но уже 8 марта на новинки мирового автопрома сможет посмотреть любой желающий.
© РИА Новости / Сергей БелоусовНа стенде компании Pirelli, одного из крупнейших производителей шин в мире.На Женевском автосалоне-2018
© РИА Новости / Сергей Белоусов
На стенде компании Pirelli, одного из крупнейших производителей шин в мире.
© РИА Новости / Сергей БелоусовАтелье Manifattura Automobili Torino (MAT) на автосалоне в Женеве представило возрожденное купе Stratos, в основу которого лег Ferrari 430 Scuderia.На Женевском автосалоне-2018
© РИА Новости / Сергей Белоусов
Ателье Manifattura Automobili Torino (MAT) на автосалоне в Женеве представило возрожденное купе Stratos, в основу которого лег Ferrari 430 Scuderia.
© РИА Новости / Сергей БелоусовСтенд производителя автошин Roadhawk.На Женевском автосалоне-2018
© РИА Новости / Сергей Белоусов
Стенд производителя автошин Roadhawk.
© РИА Новости / Сергей БелоусовСтенд компании Range Rover на Женевском автосалоне.На Женевском автосалоне-2018
© РИА Новости / Сергей Белоусов
Стенд компании Range Rover на Женевском автосалоне.
© РИА Новости / Сергей БелоусовАрабский производитель гиперкаров W Motors представил в Женеве серийную версию 900-сильного гиперкара Fenyr SuperSport.На Женевском автосалоне-2018
© РИА Новости / Сергей Белоусов
Арабский производитель гиперкаров W Motors представил в Женеве серийную версию 900-сильного гиперкара Fenyr SuperSport.
© РИА Новости / Сергей БелоусовУникальный гоночный болид команды Red Bull, выполненный на основе представительского седана Toyota Camry.На Женевском автосалоне-2018
© РИА Новости / Сергей Белоусов
Уникальный гоночный болид команды Red Bull, выполненный на основе представительского седана Toyota Camry.
© РИА Новости / Сергей БелоусовНа Женевском автосалоне представили модель Range Rover в формате XXL - люксовый бронированный полноприводный внедорожник, удлиненный на целый метр - в автомобиле шесть мест.На Женевском автосалоне-2018
© РИА Новости / Сергей Белоусов
На Женевском автосалоне представили модель Range Rover в формате XXL - люксовый бронированный полноприводный внедорожник, удлиненный на целый метр - в автомобиле шесть мест.
© РИА Новости / Сергей БелоусовИтальянская компания Fiat в Женеве представила модель Abarth 124 GT с карбоновой съемной крышей.На Женевском автосалоне-2018
© РИА Новости / Сергей Белоусов
Итальянская компания Fiat в Женеве представила модель Abarth 124 GT с карбоновой съемной крышей.
© РИА Новости / Сергей БелоусовСтенд итальянского производителя тормозных систем для гоночных автомобилей и мотоциклов Brembo.На Женевском автосалоне-2018
© РИА Новости / Сергей Белоусов
Стенд итальянского производителя тормозных систем для гоночных автомобилей и мотоциклов Brembo.
© РИА Новости / Сергей БелоусовСтенд компании Pirelli на Женевском автосалоне.На Женевском автосалоне-2018
© РИА Новости / Сергей Белоусов
Стенд компании Pirelli на Женевском автосалоне.
© РИА Новости / Сергей БелоусовКомпания Vredestein совместно с Land Rover представила на автосалоне всесезонные шины.На Женевском автосалоне-2018
© РИА Новости / Сергей Белоусов
Компания Vredestein совместно с Land Rover представила на автосалоне всесезонные шины.
© РИА Новости / Сергей БелоусовНа стенде арабского производителя гиперкаров W Motors.На Женевском автосалоне-2018
© РИА Новости / Сергей Белоусов
На стенде арабского производителя гиперкаров W Motors.
© РИА Новости / Сергей БелоусовСтенд компании Suzuki на Женевском автосалоне.На Женевском автосалоне-2018
© РИА Новости / Сергей Белоусов
Стенд компании Suzuki на Женевском автосалоне.
© РИА Новости / Сергей БелоусовКонцепткар Infiniti Project Black S, который ляжет в основу линейки купе Infiniti Q60.На Женевском автосалоне-2018
© РИА Новости / Сергей Белоусов
Концепткар Infiniti Project Black S, который ляжет в основу линейки купе Infiniti Q60.
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Во вторник в Женеве открылся крупнейший автосалон Европы Geneva International Motor Show. Раньше ни одно подобное мероприятие не обходилось без девушек-стендисток, однако в связи с чередой сексуальных скандалов на этом автосалоне от услуг моделей отказались Nissan, Lexus, Bloomberg, Toyota, Alfa Romeo, SsangYong, Peugeot, Citroen, Fiat Chrysler Automobiles, Maserati, Jeep DS и Lamborghini. Те девушки, которые все же были привлечены для работы на стендах, уже не носят вызывающих нарядов и используют сдержанный макияж. Компания SsangYong и вовсе одела своих стендисток в спортивные костюмы. В автоконцернах подчеркивают, что теперь на шоу будут работать лишь специалисты по автомобилям, которые смогут проконсультировать посетителей по любому техническому вопросу. 

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