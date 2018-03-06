Девушки Женевского автосалона

Во вторник в Женеве открылся крупнейший автосалон Европы Geneva International Motor Show. Раньше ни одно подобное мероприятие не обходилось без девушек-стендисток, однако в связи с чередой сексуальных скандалов на этом автосалоне от услуг моделей отказались Nissan, Lexus, Bloomberg, Toyota, Alfa Romeo, SsangYong, Peugeot, Citroen, Fiat Chrysler Automobiles, Maserati, Jeep DS и Lamborghini. Те девушки, которые все же были привлечены для работы на стендах, уже не носят вызывающих нарядов и используют сдержанный макияж. Компания SsangYong и вовсе одела своих стендисток в спортивные костюмы. В автоконцернах подчеркивают, что теперь на шоу будут работать лишь специалисты по автомобилям, которые смогут проконсультировать посетителей по любому техническому вопросу.