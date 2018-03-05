Красная дорожка церемонии вручения премии "Оскар" — это своеобразный модный подиум, на котором каждый год демонстрируются наряды самых известных кутюрье мира. Запоминающиеся платья гостей церемонии — в фотоленте Ria.ru.
Наряды Оскара-2018: классика и эпатаж
14:4305.03.2018
(обновлено: 14:51 05.03.2018)
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© AFP 2018 / Valerie MaconАмериканская актриса и певица София Карсон выбрала платье Giambattista Valli и украшения Chopard.
Американская актриса и певица София Карсон выбрала платье Giambattista Valli и украшения Chopard.
© REUTERS / Danny MoloshokБывший "ангел" Victoria’s Secret, 36-летняя супермодель Алессандра Амбросио на вечеринке Vanity Fair, устроенной в честь "Оскара", появилась в полупрозрачном платье телесного цвета Ralph & Russo Сouture.
Бывший "ангел" Victoria’s Secret, 36-летняя супермодель Алессандра Амбросио на вечеринке Vanity Fair, устроенной в честь "Оскара", появилась в полупрозрачном платье телесного цвета Ralph & Russo Сouture.
© AFP 2018 / Valerie Macon Актриса Николь Кидман на церемонии появилась в ярко синем платье Armani Prive.
Актриса Николь Кидман на церемонии появилась в ярко синем платье Armani Prive.
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniАмериканская актриса и сценарист Тиффани Хаддиш.
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Американская актриса и сценарист Тиффани Хаддиш.
© AFP 2018 / Valerie Macon Актриса Эрин Лим для церемонии выбрала наряд румынского дизайнера Марии Люсии Хохэн.
Актриса Эрин Лим для церемонии выбрала наряд румынского дизайнера Марии Люсии Хохэн.
© REUTERS / Danny MoloshokДочь легендарного артиста и короля поп-музыки Майкла Джексона Пэрис на вечеринке Vanity Fair.
Дочь легендарного артиста и короля поп-музыки Майкла Джексона Пэрис на вечеринке Vanity Fair.
© AFP 2018 / Robyn Beck Американская певица Энни Эрин Кларк, выступающая под псевдонимом St. Vincent, выбрала наряд от Saint Laurent.
Американская певица Энни Эрин Кларк, выступающая под псевдонимом St. Vincent, выбрала наряд от Saint Laurent.
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniМодель Кендалл Дженнер на Vanity Fair Oscar Party.
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Модель Кендалл Дженнер на Vanity Fair Oscar Party.
© AFP 2018 / Angela WeissАктриса Эллисон Дженни на красной ковровой дорожке церемонии вручения премии "Оскар-2018".
Актриса Эллисон Дженни на красной ковровой дорожке церемонии вручения премии "Оскар-2018".
© AP Photo / Invision/Eric Jamison Актриса Бетти Гэбриел.
© AP Photo / Invision/Eric Jamison
Актриса Бетти Гэбриел.
© AP Photo / Invision/Eric Jamison Звезда "Ла-Ла Лэнда" и обладательница "Оскара" прошлого года Эмма Стоун для этой церемонии выбрала наряд от Louis Vuitton.
© AP Photo / Invision/Eric Jamison
Звезда "Ла-Ла Лэнда" и обладательница "Оскара" прошлого года Эмма Стоун для этой церемонии выбрала наряд от Louis Vuitton.
© AP Photo / Invision/Evan Agostini Певица Сиара перед церемонией вручения премии "Оскар-2018".
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Певица Сиара перед церемонией вручения премии "Оскар-2018".
© AP Photo / Invision/Eric Jamison Австралийская актриса Марго Робби выбрала для красной ковровой дорожки платье Chanel.
© AP Photo / Invision/Eric Jamison
Австралийская актриса Марго Робби выбрала для красной ковровой дорожки платье Chanel.
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Безвкусица - ничего нового
17:32
05.03.2018
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