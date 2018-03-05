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Наряды Оскара-2018: классика и эпатаж

14:4305.03.2018
(обновлено: 14:51 05.03.2018)
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Американская актриса София Карсон перед церемонией вручения премии Оскар-2018
Модель Алессандра Амбросио на Vanity Fair Oscar Party. 4 марта 2018 года
Актриса Николь Кидман перед церемонией вручения премии Оскар-2018
Тиффани Хаддиш на Vanity Fair Oscar Party. 4 марта 2018 года
Американская актриса Мира Сорвино перед церемонией вручения премии Оскар-2018
Эрин Лим перед церемонией вручения премии Оскар-2018
Американская актриса Джина Родригес и Джо Локисеро на премии Оскар-2018
Певица Андра Дей перед церемонией вручения премии Оскар-2018
Пэрис Джексон на Vanity Fair Oscar Party. 4 марта 2018 года
Американская певица Энни Эрин Кларк перед церемонией вручения премии Оскар-2018
Актриса Дженнифер Лоуренс перед церемонией вручения премии Оскар-2018
Модель Кендалл Дженнер на Vanity Fair Oscar Party. 4 марта 2018 года
Американская модель Эмили Ратайковски на Vanity Fair Oscar Party. 4 марта 2018 года
Жанель Монэ на Vanity Fair Oscar Party. 4 марта 2018
Актриса Эллисон Дженни перед церемонией вручения премии Оскар-2018
Актриса Бетти Гэбриел перед церемонией вручения премии Оскар-2018
Американская актриса Дженна Деван на Vanity Fair Oscar Party. 4 марта 2018 года
Актриса Бланка Бланко перед церемонией вручения премии Оскар-2018
Актрисы Салли Хокинс и Октавия Спенсер перед церемонией вручения премии Оскар-2018
Колумбийская актриса София Вергара на Vanity Fair Oscar Party. 4 марта 2018 года
Американская актриса Эмма Стоун перед церемонией вручения премии Оскар-2018
Американская писательница Джанет Мокк перед церемонией вручения премии Оскар-2018
Американская певица Сиара перед церемонией вручения премии Оскар-2018
Австралийская актриса Марго Робби перед церемонией вручения премии Оскар-2018
© AFP 2018 / Valerie MaconАмериканская актриса и певица София Карсон выбрала платье Giambattista Valli и украшения Chopard.Американская актриса София Карсон перед церемонией вручения премии Оскар-2018
© AFP 2018 / Valerie Macon
Американская актриса и певица София Карсон выбрала платье Giambattista Valli и украшения Chopard.
© REUTERS / Danny MoloshokБывший "ангел" Victoria’s Secret, 36-летняя супермодель Алессандра Амбросио на вечеринке Vanity Fair, устроенной в честь "Оскара", появилась в полупрозрачном платье телесного цвета Ralph & Russo Сouture.Модель Алессандра Амбросио на Vanity Fair Oscar Party. 4 марта 2018 года
© REUTERS / Danny Moloshok
Бывший "ангел" Victoria’s Secret, 36-летняя супермодель Алессандра Амбросио на вечеринке Vanity Fair, устроенной в честь "Оскара", появилась в полупрозрачном платье телесного цвета Ralph & Russo Сouture.
© AFP 2018 / Valerie Macon Актриса Николь Кидман на церемонии появилась в ярко синем платье Armani Prive.Актриса Николь Кидман перед церемонией вручения премии Оскар-2018
© AFP 2018 / Valerie Macon 
Актриса Николь Кидман на церемонии появилась в ярко синем платье Armani Prive.
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniАмериканская актриса и сценарист Тиффани Хаддиш.Тиффани Хаддиш на Vanity Fair Oscar Party. 4 марта 2018 года
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Американская актриса и сценарист Тиффани Хаддиш.
© AFP 2018 / Angela WeissАмериканская актриса Мира Сорвино выбрала наряд от Romona Keveza.Американская актриса Мира Сорвино перед церемонией вручения премии Оскар-2018
© AFP 2018 / Angela Weiss
Американская актриса Мира Сорвино выбрала наряд от Romona Keveza.
© AFP 2018 / Valerie Macon Актриса Эрин Лим для церемонии выбрала наряд румынского дизайнера Марии Люсии Хохэн.Эрин Лим перед церемонией вручения премии Оскар-2018
© AFP 2018 / Valerie Macon 
Актриса Эрин Лим для церемонии выбрала наряд румынского дизайнера Марии Люсии Хохэн.
© AFP 2018 / Robyn BeckАмериканская актриса Джина Родригес.Американская актриса Джина Родригес и Джо Локисеро на премии Оскар-2018
© AFP 2018 / Robyn Beck
Американская актриса Джина Родригес.
© AFP 2018 / Valerie Macon Певица Андра Дей перед церемонией вручения премии "Оскар-2018".Певица Андра Дей перед церемонией вручения премии Оскар-2018
© AFP 2018 / Valerie Macon 
Певица Андра Дей перед церемонией вручения премии "Оскар-2018".
© REUTERS / Danny MoloshokДочь легендарного артиста и короля поп-музыки Майкла Джексона Пэрис на вечеринке Vanity Fair.Пэрис Джексон на Vanity Fair Oscar Party. 4 марта 2018 года
© REUTERS / Danny Moloshok
Дочь легендарного артиста и короля поп-музыки Майкла Джексона Пэрис на вечеринке Vanity Fair.
© AFP 2018 / Robyn Beck Американская певица Энни Эрин Кларк, выступающая под псевдонимом St. Vincent, выбрала наряд от Saint Laurent.Американская певица Энни Эрин Кларк перед церемонией вручения премии Оскар-2018
© AFP 2018 / Robyn Beck
Американская певица Энни Эрин Кларк, выступающая под псевдонимом St. Vincent, выбрала наряд от Saint Laurent.
© AFP 2018 / Kyle Grillot Актриса Дженнифер Лоуренс для церемонии выбрала классику от Dior.Актриса Дженнифер Лоуренс перед церемонией вручения премии Оскар-2018
© AFP 2018 / Kyle Grillot 
Актриса Дженнифер Лоуренс для церемонии выбрала классику от Dior.
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniМодель Кендалл Дженнер на Vanity Fair Oscar Party.Модель Кендалл Дженнер на Vanity Fair Oscar Party. 4 марта 2018 года
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Модель Кендалл Дженнер на Vanity Fair Oscar Party.
© REUTERS / Danny MoloshokАмериканская модель Эмили Ратайковски.Американская модель Эмили Ратайковски на Vanity Fair Oscar Party. 4 марта 2018 года
© REUTERS / Danny Moloshok
Американская модель Эмили Ратайковски.
© AFP 2018 / Jean-Baptiste LacroixАмериканская певица и актриса Жанель МонэЖанель Монэ на Vanity Fair Oscar Party. 4 марта 2018
© AFP 2018 / Jean-Baptiste Lacroix
Американская певица и актриса Жанель Монэ
© AFP 2018 / Angela WeissАктриса Эллисон Дженни на красной ковровой дорожке церемонии вручения премии "Оскар-2018".Актриса Эллисон Дженни перед церемонией вручения премии Оскар-2018
© AFP 2018 / Angela Weiss
Актриса Эллисон Дженни на красной ковровой дорожке церемонии вручения премии "Оскар-2018".
© AP Photo / Invision/Eric Jamison Актриса Бетти Гэбриел.Актриса Бетти Гэбриел перед церемонией вручения премии Оскар-2018
© AP Photo / Invision/Eric Jamison
Актриса Бетти Гэбриел.
© REUTERS / Danny MoloshokАмериканская актриса Дженна Дуан-Татум выбрала платье от Pamella Roland.Американская актриса Дженна Деван на Vanity Fair Oscar Party. 4 марта 2018 года
© REUTERS / Danny Moloshok
Американская актриса Дженна Дуан-Татум выбрала платье от Pamella Roland.
© AFP 2018 / Valerie MaconАктриса Бланка Бланко.Актриса Бланка Бланко перед церемонией вручения премии Оскар-2018
© AFP 2018 / Valerie Macon
Актриса Бланка Бланко.
© AFP 2018 / Valerie MaconАктрисы Салли Хокинс и Октавия Спенсер.Актрисы Салли Хокинс и Октавия Спенсер перед церемонией вручения премии Оскар-2018
© AFP 2018 / Valerie Macon
Актрисы Салли Хокинс и Октавия Спенсер.
© AFP 2018 / Jean-Baptiste LacroixКолумбийская актриса София Вергара.Колумбийская актриса София Вергара на Vanity Fair Oscar Party. 4 марта 2018 года
© AFP 2018 / Jean-Baptiste Lacroix
Колумбийская актриса София Вергара.
© AP Photo / Invision/Eric Jamison Звезда "Ла-Ла Лэнда" и обладательница "Оскара" прошлого года Эмма Стоун для этой церемонии выбрала наряд от Louis Vuitton.Американская актриса Эмма Стоун перед церемонией вручения премии Оскар-2018
© AP Photo / Invision/Eric Jamison
Звезда "Ла-Ла Лэнда" и обладательница "Оскара" прошлого года Эмма Стоун для этой церемонии выбрала наряд от Louis Vuitton.
© AFP 2018 / Angela WeissАмериканская писательница Джанет Мокк.Американская писательница Джанет Мокк перед церемонией вручения премии Оскар-2018
© AFP 2018 / Angela Weiss
Американская писательница Джанет Мокк.
© AP Photo / Invision/Evan Agostini Певица Сиара перед церемонией вручения премии "Оскар-2018".Американская певица Сиара перед церемонией вручения премии Оскар-2018
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Певица Сиара перед церемонией вручения премии "Оскар-2018".
© AP Photo / Invision/Eric Jamison Австралийская актриса Марго Робби выбрала для красной ковровой дорожки платье Chanel.Австралийская актриса Марго Робби перед церемонией вручения премии Оскар-2018
© AP Photo / Invision/Eric Jamison
Австралийская актриса Марго Робби выбрала для красной ковровой дорожки платье Chanel.
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Красная дорожка церемонии вручения премии "Оскар" — это своеобразный модный подиум, на котором каждый год демонстрируются наряды самых известных кутюрье мира. Запоминающиеся платья гостей церемонии — в фотоленте Ria.ru.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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lihorse
Безвкусица - ничего нового
17:32
05.03.2018
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