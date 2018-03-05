В минувшие выходные в Тульской области прошли ежегодные гусиные бои. Старинная русская забава — в фотоленте Ria.ru.
Гусиные бои
12:1205.03.2018
(обновлено: 12:13 05.03.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСедьмой всероссийский турнир "Гусиные бои" прошел 3 марта на главной площади поселка Дубна.
Седьмой всероссийский турнир "Гусиные бои" прошел 3 марта на главной площади поселка Дубна.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПервые "Гусиные бои" состоялись в 2012 году и с тех пор проводятся каждый год в первую субботу марта.
Первые "Гусиные бои" состоялись в 2012 году и с тех пор проводятся каждый год в первую субботу марта.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ нынешнем турнире участвовали гусеводы из Курской, Нижегородской, Московской, Орловской, Липецкой, Белгородской областей и Тульской областей.
В нынешнем турнире участвовали гусеводы из Курской, Нижегородской, Московской, Орловской, Липецкой, Белгородской областей и Тульской областей.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСамая крупная "Бойцовая" порода гусей считается и самой старой. Она была выведена специально для потешных боев.
Самая крупная "Бойцовая" порода гусей считается и самой старой. Она была выведена специально для потешных боев.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкРодиной "Бойцовой" прямоносой гусиной породы в России является село Новое Павшино Дубенского района, выходец из которого, основатель рода заводчиков Демидовых вывел на берегах Упы эту породу, которая распространилась по всей России.
Родиной "Бойцовой" прямоносой гусиной породы в России является село Новое Павшино Дубенского района, выходец из которого, основатель рода заводчиков Демидовых вывел на берегах Упы эту породу, которая распространилась по всей России.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкТульские купцы и богатые горожане часто устраивали птичьи бои со ставками, в которых чаще всего побеждали дикие гуси, поэтому и новая, выведенная порода внешним видом очень напоминает именно дикий гусей.
Тульские купцы и богатые горожане часто устраивали птичьи бои со ставками, в которых чаще всего побеждали дикие гуси, поэтому и новая, выведенная порода внешним видом очень напоминает именно дикий гусей.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкБойцовые гуси живут до 17 лет. Благодаря селекции у всех нынешних птиц хорошо развита мускулатура, они очень подвижны и выносливы.
Бойцовые гуси живут до 17 лет. Благодаря селекции у всех нынешних птиц хорошо развита мускулатура, они очень подвижны и выносливы.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМужчина накладывает еду в тарелки для посетителей седьмого всероссийского турнира "Гусиные бои" в поселке Дубна Тульской области.
Мужчина накладывает еду в тарелки для посетителей седьмого всероссийского турнира "Гусиные бои" в поселке Дубна Тульской области.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкБои гусей - это азартный, но при этом не жестокий вид спорта.
Бои гусей - это азартный, но при этом не жестокий вид спорта.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВо время боя очень редко доходит до кровопролития: гуси должны драться только крыльями, а использование клюва или лап считается запрещенным приемом, за который могут дисквалифицировать.
Во время боя очень редко доходит до кровопролития: гуси должны драться только крыльями, а использование клюва или лап считается запрещенным приемом, за который могут дисквалифицировать.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСражение птиц продолжается до бегства одного из участников с поля боя.
Сражение птиц продолжается до бегства одного из участников с поля боя.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВо время турнира гусь сражается за свою подругу-гусыню, которая в это время находится рядом.
Во время турнира гусь сражается за свою подругу-гусыню, которая в это время находится рядом.
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