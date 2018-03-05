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Гусиные бои

12:1205.03.2018
(обновлено: 12:13 05.03.2018)
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Седьмой всероссийский турнир Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
Седьмой всероссийский турнир Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
Люди ловят гуся на седьмом всероссийском турнире Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
Седьмой всероссийский турнир Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
Мужчина несет гусей на седьмом всероссийском турнире Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
Седьмой всероссийский турнир Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
Седьмой всероссийский турнир Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
Мужчина накладывает еду в тарелки для посетителей седьмого всероссийского турнира Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
Мужчина несет гуся на седьмом всероссийском турнире Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
Седьмой всероссийский турнир Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
Люди несут гусей на седьмом всероссийском турнире Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
Седьмой всероссийский турнир Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСедьмой всероссийский турнир "Гусиные бои" прошел 3 марта на главной площади поселка Дубна.Седьмой всероссийский турнир Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Седьмой всероссийский турнир "Гусиные бои" прошел 3 марта на главной площади поселка Дубна.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПервые "Гусиные бои" состоялись в 2012 году и с тех пор проводятся каждый год в первую субботу марта.Седьмой всероссийский турнир Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Первые "Гусиные бои" состоялись в 2012 году и с тех пор проводятся каждый год в первую субботу марта.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ нынешнем турнире участвовали гусеводы из Курской, Нижегородской, Московской, Орловской, Липецкой, Белгородской областей и Тульской областей.Люди ловят гуся на седьмом всероссийском турнире Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В нынешнем турнире участвовали гусеводы из Курской, Нижегородской, Московской, Орловской, Липецкой, Белгородской областей и Тульской областей.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСамая крупная "Бойцовая" порода гусей считается и самой старой. Она была выведена специально для потешных боев.Седьмой всероссийский турнир Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Самая крупная "Бойцовая" порода гусей считается и самой старой. Она была выведена специально для потешных боев.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкРодиной "Бойцовой" прямоносой гусиной породы в России является село Новое Павшино Дубенского района, выходец из которого, основатель рода заводчиков Демидовых вывел на берегах Упы эту породу, которая распространилась по всей России.Мужчина несет гусей на седьмом всероссийском турнире Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Родиной "Бойцовой" прямоносой гусиной породы в России является село Новое Павшино Дубенского района, выходец из которого, основатель рода заводчиков Демидовых вывел на берегах Упы эту породу, которая распространилась по всей России.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкТульские купцы и богатые горожане часто устраивали птичьи бои со ставками, в которых чаще всего побеждали дикие гуси, поэтому и новая, выведенная порода внешним видом очень напоминает именно дикий гусей.Седьмой всероссийский турнир Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Тульские купцы и богатые горожане часто устраивали птичьи бои со ставками, в которых чаще всего побеждали дикие гуси, поэтому и новая, выведенная порода внешним видом очень напоминает именно дикий гусей.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкБойцовые гуси живут до 17 лет. Благодаря селекции у всех нынешних птиц хорошо развита мускулатура, они очень подвижны и выносливы.Седьмой всероссийский турнир Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Бойцовые гуси живут до 17 лет. Благодаря селекции у всех нынешних птиц хорошо развита мускулатура, они очень подвижны и выносливы.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМужчина накладывает еду в тарелки для посетителей седьмого всероссийского турнира "Гусиные бои" в поселке Дубна Тульской области.Мужчина накладывает еду в тарелки для посетителей седьмого всероссийского турнира Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Мужчина накладывает еду в тарелки для посетителей седьмого всероссийского турнира "Гусиные бои" в поселке Дубна Тульской области.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкБои гусей - это азартный, но при этом не жестокий вид спорта.Мужчина несет гуся на седьмом всероссийском турнире Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Бои гусей - это азартный, но при этом не жестокий вид спорта.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВо время боя очень редко доходит до кровопролития: гуси должны драться только крыльями, а использование клюва или лап считается запрещенным приемом, за который могут дисквалифицировать.Седьмой всероссийский турнир Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Во время боя очень редко доходит до кровопролития: гуси должны драться только крыльями, а использование клюва или лап считается запрещенным приемом, за который могут дисквалифицировать.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСражение птиц продолжается до бегства одного из участников с поля боя.Люди несут гусей на седьмом всероссийском турнире Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Сражение птиц продолжается до бегства одного из участников с поля боя.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВо время турнира гусь сражается за свою подругу-гусыню, которая в это время находится рядом.Седьмой всероссийский турнир Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Во время турнира гусь сражается за свою подругу-гусыню, которая в это время находится рядом.
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В минувшие выходные в Тульской области прошли ежегодные гусиные бои. Старинная русская забава — в фотоленте Ria.ru.

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