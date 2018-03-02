Кот Ахилл, живущий в Эрмитаже, во время Кубка конфедераций по футболу предсказывал исходы матчей. Голубоглазый красавчик намерен продолжить карьеру и стать оракулом чемпионата мира по футболу в этом году. Белоснежный оракул — в фотоленте Ria.ru.
Белоснежный оракул: кот Ахилл готовится к чемпионату мира по футболу
12:1202.03.2018
(обновлено: 12:21 02.03.2018)
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКот Ахилл, "работающий" мышеловом в Эрмитаже, прославился во время прошлогоднего Кубка конфедераций.
Кот Ахилл, "работающий" мышеловом в Эрмитаже, прославился во время прошлогоднего Кубка конфедераций.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПеред хвостатым ставили две миски с кормом, в которые втыкали флажки тех стран, сборным которых предстояло сыграть, и он выбирал победителя.
Перед хвостатым ставили две миски с кормом, в которые втыкали флажки тех стран, сборным которых предстояло сыграть, и он выбирал победителя.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкАхиллу удалось угадать результаты трех из четырех матчей Кубка Конфедераций, в том числе победу Германии над Чили в финале турнира.
Ахиллу удалось угадать результаты трех из четырех матчей Кубка Конфедераций, в том числе победу Германии над Чили в финале турнира.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкТеперь Ахилл будет пробовать свои пророческие способности во время Чемпионата мира по футболу в этом году.
Теперь Ахилл будет пробовать свои пророческие способности во время Чемпионата мира по футболу в этом году.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкЗа время зимы кот значительно прибавил в весе, поэтому, чтобы прийти в форму к турниру, оракул сел на диету.
За время зимы кот значительно прибавил в весе, поэтому, чтобы прийти в форму к турниру, оракул сел на диету.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКроме того, волонтеры подготовили ему много новых игрушек и комплекс упражнений - физические нагрузки должны помочь знаменитому питомцу сбросить вес.
Кроме того, волонтеры подготовили ему много новых игрушек и комплекс упражнений - физические нагрузки должны помочь знаменитому питомцу сбросить вес.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкНе так давно Ахилл вместе с другими котами музея прошел полную диспансеризацию, но, по словам ветеринарного врача котов Эрмитажа Анны Кондратьевой, это не связано с его предстоящей "работой" оракула.
Не так давно Ахилл вместе с другими котами музея прошел полную диспансеризацию, но, по словам ветеринарного врача котов Эрмитажа Анны Кондратьевой, это не связано с его предстоящей "работой" оракула.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкАхилл живет в Зимнем дворце с рождения. У кота - врожденная глухота, возможно поэтому у него обострены интуиция и любознательность.
Ахилл живет в Зимнем дворце с рождения. У кота - врожденная глухота, возможно поэтому у него обострены интуиция и любознательность.
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