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Лучшие фото недели: Европа в плену "чудовища с востока" и танцы в Таиланде

12:5502.03.2018
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Снегопад в Риме
Президент РФ Владимир Путин и призеры женского фигурного катания XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане Алина Загитова (слева) и Евгения Медведева после церемонии вручения государственных наград спортсменам в Кремле
Канцлер Германии Ангела Меркель
Посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля (ТПК) Союз МС-06 с международным экипажем длительных экспедиций МКС-53/54
Фестиваль красок Холи в Катманду, Непал
На Международной сельскохозяйственной ярмарке в Париже
Директор по связям с общественностью Белого дома Хоуп Хикс покидает Капитолий
На месте столкновения поездов в Египте
Показ коллекции Christian Dior в Париже
Празднование китайского Нового года в Йоханнесбурге
Гаражи в Бишкеке
Люди танцуют на улице перед Пхра Патом Чеди в провинции Накхонпатхом в Таиланде
Демонстрация боевой подготовки современных Вооруженных сил Белоруссии под Минском, приуроченная к празднованию 100-летия вооруженных сил Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж
Черлидерши во время женского турнира баскетбольного матча NCAA Флорида - Штат Миссиссипи. 28 февраля 2018 года
Горожане на одной из улиц в Симферополе
Молодый люди блокируют перекресток перед зданием Им­миг­ра­ци­он­ной и таможенной полиции США во время протеста в Сан-Франциско. 28 февраля 2018 года
Пассажиры на палубе туристического катера плывут по Москве-реке. 26 февраля 2018 года
Курсант Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского во время финального этапа соревнований Отличники войсковой разведки в Приморье
Модели танцуют с собакой на сцене, в конце показа шоу дизайнера Антонио Марраса в Милане
Ребенок играет в лагере беженцев недалеко от Боа-Виста, Бразилия
Войска особого назначения во время выступления в Калутаре, Шри-Ланка
Награждение победителей Чемпионата мира по велоспорту в командной гонке в Апельдорне, Нидерланды
Мужчина идет по заснеженному пляжу Биарриц после купания в Атлантическом океане
Протесты у Храма Гроба Господня в Иерусалиме, Израиль
Индийская женщина смотрит в свой смартфон во время сбора красного перца в Гандинагаре
Мужчина убирает снег с лестницы своего дома после снегопада в Косово
Белый медведь в Йоркширском парка дикой природы. Донкастер, Великобритания
Участницы конкурса красоты Мисс Германия-2018
Плац-парад Королевской конной гвардии в Лондоне
© AFP 2018 / Vincenzo PintoНа минувшей неделе впервые за шесть лет в столице Италии выпал снег. Непривычные для Европы сибирские морозы принес арктический циклон, который назвали "Чудовищем с востока".Снегопад в Риме
© AFP 2018 / Vincenzo Pinto
На минувшей неделе впервые за шесть лет в столице Италии выпал снег. Непривычные для Европы сибирские морозы принес арктический циклон, который назвали "Чудовищем с востока".
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин поздравил фигуристок Алину Загитовову и Евгению Медведеву с успешным выступлением на Олимпиаде.Президент РФ Владимир Путин и призеры женского фигурного катания XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане Алина Загитова (слева) и Евгения Медведева после церемонии вручения государственных наград спортсменам в Кремле
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин поздравил фигуристок Алину Загитовову и Евгению Медведеву с успешным выступлением на Олимпиаде.
© AP Photo / Ferdinand OstropКанцлер Германии Ангела Меркель выступила на съезде партии Христианско-демократический Союз в Берлине.Канцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Ferdinand Ostrop
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила на съезде партии Христианско-демократический Союз в Берлине.
© REUTERS / NASA/ Bill IngallsСпускаемая капсула корабля "Союз МС-06" с тремя членами экипажа Международной космической станции 28 февраля приземлилась в Казахстане.Посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля (ТПК) Союз МС-06 с международным экипажем длительных экспедиций МКС-53/54
© REUTERS / NASA/ Bill Ingalls
Спускаемая капсула корабля "Союз МС-06" с тремя членами экипажа Международной космической станции 28 февраля приземлилась в Казахстане.
© AP Photo / Niranjan ShresthaФестиваль красок Холи в Катманду, Непал.Фестиваль красок Холи в Катманду, Непал
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Фестиваль красок Холи в Катманду, Непал.
© AFP 2018 / Philippe LopezУчастники Международной сельскохозяйственной ярмарке в Париже.На Международной сельскохозяйственной ярмарке в Париже
© AFP 2018 / Philippe Lopez
Участники Международной сельскохозяйственной ярмарке в Париже.
© REUTERS / Leah MillisДиректор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс 1 марта ушла в отставку, проработав в администрации менее полугода.Директор по связям с общественностью Белого дома Хоуп Хикс покидает Капитолий
© REUTERS / Leah Millis
Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс 1 марта ушла в отставку, проработав в администрации менее полугода.
© AP Photo / Mostafa DarwishВ египетской провинции Бехейра столкнулись два пассажирских поезда.На месте столкновения поездов в Египте
© AP Photo / Mostafa Darwish
В египетской провинции Бехейра столкнулись два пассажирских поезда.
© AFP 2018 / Francois GuillotПоказ коллекции Christian Dior в Париже.Показ коллекции Christian Dior в Париже
© AFP 2018 / Francois Guillot
Показ коллекции Christian Dior в Париже.
© AFP 2018 / Gulshan KhanПразднование китайского Нового года в Йоханнесбурге.Празднование китайского Нового года в Йоханнесбурге
© AFP 2018 / Gulshan Khan
Празднование китайского Нового года в Йоханнесбурге.
© Sputnik / Михаил ДудинПерейти в фотобанкГаражи в Бишкеке.Гаражи в Бишкеке
© Sputnik / Михаил Дудин
Перейти в фотобанк
Гаражи в Бишкеке.
© AFP 2018 / THAI NEWS PIX /Krit Promsakla Na SakolnakornВечеринка на улице перед храмом Пхра Патом Чеди в провинции Накхонпатхом в центральной части Таиланда.Люди танцуют на улице перед Пхра Патом Чеди в провинции Накхонпатхом в Таиланде
© AFP 2018 / THAI NEWS PIX /Krit Promsakla Na Sakolnakorn
Вечеринка на улице перед храмом Пхра Патом Чеди в провинции Накхонпатхом в центральной части Таиланда.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкДемонстрация боевой подготовки современных Вооруженных сил Белоруссии в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" под Минском.Демонстрация боевой подготовки современных Вооруженных сил Белоруссии под Минском, приуроченная к празднованию 100-летия вооруженных сил Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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Демонстрация боевой подготовки современных Вооруженных сил Белоруссии в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" под Минском.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию.Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию.
© AP Photo / Mark HumphreyЧерлидерши во время женского турнира баскетбольного матча NCAA Флорида - Штат Миссиссипи.Черлидерши во время женского турнира баскетбольного матча NCAA Флорида - Штат Миссиссипи. 28 февраля 2018 года
© AP Photo / Mark Humphrey
Черлидерши во время женского турнира баскетбольного матча NCAA Флорида - Штат Миссиссипи.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкМощный средиземноморский циклон и холодный фронт принесли в первый день весны в Крым резкое похолодание и снегопады.Горожане на одной из улиц в Симферополе
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Мощный средиземноморский циклон и холодный фронт принесли в первый день весны в Крым резкое похолодание и снегопады.
© AP Photo / Marcio Jose SanchezМолодые люди блокируют перекресток перед зданием Им­миг­ра­ци­он­ной и таможенной полиции США в Сан-Франциско.Молодый люди блокируют перекресток перед зданием Им­миг­ра­ци­он­ной и таможенной полиции США во время протеста в Сан-Франциско. 28 февраля 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Молодые люди блокируют перекресток перед зданием Им­миг­ра­ци­он­ной и таможенной полиции США в Сан-Франциско.
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoПассажиры на палубе туристического катера плывут по замерзшей Москве-реке.Пассажиры на палубе туристического катера плывут по Москве-реке. 26 февраля 2018 года
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Пассажиры на палубе туристического катера плывут по замерзшей Москве-реке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКурсант Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского проходит финальный этап соревнований "Отличники войсковой разведки" на полигоне Сергеевский в Приморском крае.Курсант Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского во время финального этапа соревнований Отличники войсковой разведки в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Курсант Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского проходит финальный этап соревнований "Отличники войсковой разведки" на полигоне Сергеевский в Приморском крае.
© AFP 2018 / Marco BertorelloПоказ новой осенне-зимней коллекции сезона 2018/2019 дизайнера Антонио Марраса в Милане.Модели танцуют с собакой на сцене, в конце показа шоу дизайнера Антонио Марраса в Милане
© AFP 2018 / Marco Bertorello
Показ новой осенне-зимней коллекции сезона 2018/2019 дизайнера Антонио Марраса в Милане.
© AFP 2018 / Mauro Pimentel Ребенок играет в лагере беженцев из Венесуэлы недалеко от города Боа-Виста, Бразилия.Ребенок играет в лагере беженцев недалеко от Боа-Виста, Бразилия
© AFP 2018 / Mauro Pimentel
Ребенок играет в лагере беженцев из Венесуэлы недалеко от города Боа-Виста, Бразилия.
© REUTERS / Dinuka Liyanawatte Войска особого назначения во время показательных выступлений в Калутаре, Шри-Ланка.Войска особого назначения во время выступления в Калутаре, Шри-Ланка
© REUTERS / Dinuka Liyanawatte
Войска особого назначения во время показательных выступлений в Калутаре, Шри-Ланка.
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand Церемония награждения победителей Чемпионата мира по велоспорту в командной гонке в Апельдорне, Нидерланды.Награждение победителей Чемпионата мира по велоспорту в командной гонке в Апельдорне, Нидерланды
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand
Церемония награждения победителей Чемпионата мира по велоспорту в командной гонке в Апельдорне, Нидерланды.
© AP Photo / Bob EdmeПловец идет по заснеженному пляжу Биаррица после купания в Атлантическом океане.Мужчина идет по заснеженному пляжу Биарриц после купания в Атлантическом океане
© AP Photo / Bob Edme
Пловец идет по заснеженному пляжу Биаррица после купания в Атлантическом океане.
© AFP 2018 / Thomas Coex Протесты христианских лидеров у Храма Гроба Господня в Иерусалиме, Израиль.Протесты у Храма Гроба Господня в Иерусалиме, Израиль
© AFP 2018 / Thomas Coex
Протесты христианских лидеров у Храма Гроба Господня в Иерусалиме, Израиль.
© AP Photo / Ajit SolankiСбор красного чили в деревне Шерта недалеко от города Гандинагар в Западной Индии.Индийская женщина смотрит в свой смартфон во время сбора красного перца в Гандинагаре
© AP Photo / Ajit Solanki
Сбор красного чили в деревне Шерта недалеко от города Гандинагар в Западной Индии.
© AFP 2018 / Armend Nimani Мужчина убирает снег с лестницы своего дома после снегопада в Косово.Мужчина убирает снег с лестницы своего дома после снегопада в Косово
© AFP 2018 / Armend Nimani
Мужчина убирает снег с лестницы своего дома после снегопада в Косово.
© AP Photo / PA/Danny LawsonБелый медведь Виктор играет в снегу в Йоркширском парке дикой природы в Великобритании.Белый медведь в Йоркширском парка дикой природы. Донкастер, Великобритания
© AP Photo / PA/Danny Lawson
Белый медведь Виктор играет в снегу в Йоркширском парке дикой природы в Великобритании.
© AFP 2018 / dpa/Sebastian GollnowУчастницы конкурса красоты "Мисс Германия-2018".Участницы конкурса красоты Мисс Германия-2018
© AFP 2018 / dpa/Sebastian Gollnow
Участницы конкурса красоты "Мисс Германия-2018".
© REUTERS / Peter NichollsУчастник парада Королевской конной гвардии в Лондоне.Плац-парад Королевской конной гвардии в Лондоне
© REUTERS / Peter Nicholls
Участник парада Королевской конной гвардии в Лондоне.
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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