Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: Европа в плену "чудовища с востока" и танцы в Таиланде
12:5502.03.2018
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© AFP 2018 / Vincenzo PintoНа минувшей неделе впервые за шесть лет в столице Италии выпал снег. Непривычные для Европы сибирские морозы принес арктический циклон, который назвали "Чудовищем с востока".
На минувшей неделе впервые за шесть лет в столице Италии выпал снег. Непривычные для Европы сибирские морозы принес арктический циклон, который назвали "Чудовищем с востока".
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин поздравил фигуристок Алину Загитовову и Евгению Медведеву с успешным выступлением на Олимпиаде.
Президент России Владимир Путин поздравил фигуристок Алину Загитовову и Евгению Медведеву с успешным выступлением на Олимпиаде.
© AP Photo / Ferdinand OstropКанцлер Германии Ангела Меркель выступила на съезде партии Христианско-демократический Союз в Берлине.
© AP Photo / Ferdinand Ostrop
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила на съезде партии Христианско-демократический Союз в Берлине.
© REUTERS / NASA/ Bill IngallsСпускаемая капсула корабля "Союз МС-06" с тремя членами экипажа Международной космической станции 28 февраля приземлилась в Казахстане.
Спускаемая капсула корабля "Союз МС-06" с тремя членами экипажа Международной космической станции 28 февраля приземлилась в Казахстане.
© AP Photo / Niranjan ShresthaФестиваль красок Холи в Катманду, Непал.
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Фестиваль красок Холи в Катманду, Непал.
© REUTERS / Leah MillisДиректор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс 1 марта ушла в отставку, проработав в администрации менее полугода.
Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс 1 марта ушла в отставку, проработав в администрации менее полугода.
© AP Photo / Mostafa DarwishВ египетской провинции Бехейра столкнулись два пассажирских поезда.
© AP Photo / Mostafa Darwish
В египетской провинции Бехейра столкнулись два пассажирских поезда.
© AFP 2018 / THAI NEWS PIX /Krit Promsakla Na SakolnakornВечеринка на улице перед храмом Пхра Патом Чеди в провинции Накхонпатхом в центральной части Таиланда.
Вечеринка на улице перед храмом Пхра Патом Чеди в провинции Накхонпатхом в центральной части Таиланда.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкДемонстрация боевой подготовки современных Вооруженных сил Белоруссии в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" под Минском.
© Sputnik / Виктор Толочко
Демонстрация боевой подготовки современных Вооруженных сил Белоруссии в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" под Минском.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию.
© AP Photo / Mark HumphreyЧерлидерши во время женского турнира баскетбольного матча NCAA Флорида - Штат Миссиссипи.
© AP Photo / Mark Humphrey
Черлидерши во время женского турнира баскетбольного матча NCAA Флорида - Штат Миссиссипи.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкМощный средиземноморский циклон и холодный фронт принесли в первый день весны в Крым резкое похолодание и снегопады.
Мощный средиземноморский циклон и холодный фронт принесли в первый день весны в Крым резкое похолодание и снегопады.
© AP Photo / Marcio Jose SanchezМолодые люди блокируют перекресток перед зданием Иммиграционной и таможенной полиции США в Сан-Франциско.
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Молодые люди блокируют перекресток перед зданием Иммиграционной и таможенной полиции США в Сан-Франциско.
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoПассажиры на палубе туристического катера плывут по замерзшей Москве-реке.
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Пассажиры на палубе туристического катера плывут по замерзшей Москве-реке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКурсант Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского проходит финальный этап соревнований "Отличники войсковой разведки" на полигоне Сергеевский в Приморском крае.
Курсант Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского проходит финальный этап соревнований "Отличники войсковой разведки" на полигоне Сергеевский в Приморском крае.
© AFP 2018 / Marco BertorelloПоказ новой осенне-зимней коллекции сезона 2018/2019 дизайнера Антонио Марраса в Милане.
Показ новой осенне-зимней коллекции сезона 2018/2019 дизайнера Антонио Марраса в Милане.
© AFP 2018 / Mauro Pimentel Ребенок играет в лагере беженцев из Венесуэлы недалеко от города Боа-Виста, Бразилия.
Ребенок играет в лагере беженцев из Венесуэлы недалеко от города Боа-Виста, Бразилия.
© REUTERS / Dinuka Liyanawatte Войска особого назначения во время показательных выступлений в Калутаре, Шри-Ланка.
Войска особого назначения во время показательных выступлений в Калутаре, Шри-Ланка.
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand Церемония награждения победителей Чемпионата мира по велоспорту в командной гонке в Апельдорне, Нидерланды.
Церемония награждения победителей Чемпионата мира по велоспорту в командной гонке в Апельдорне, Нидерланды.
© AP Photo / Bob EdmeПловец идет по заснеженному пляжу Биаррица после купания в Атлантическом океане.
© AP Photo / Bob Edme
Пловец идет по заснеженному пляжу Биаррица после купания в Атлантическом океане.
© AFP 2018 / Thomas Coex Протесты христианских лидеров у Храма Гроба Господня в Иерусалиме, Израиль.
Протесты христианских лидеров у Храма Гроба Господня в Иерусалиме, Израиль.
© AP Photo / Ajit SolankiСбор красного чили в деревне Шерта недалеко от города Гандинагар в Западной Индии.
© AP Photo / Ajit Solanki
Сбор красного чили в деревне Шерта недалеко от города Гандинагар в Западной Индии.
© AP Photo / PA/Danny LawsonБелый медведь Виктор играет в снегу в Йоркширском парке дикой природы в Великобритании.
© AP Photo / PA/Danny Lawson
Белый медведь Виктор играет в снегу в Йоркширском парке дикой природы в Великобритании.
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