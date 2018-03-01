Президент России в четверг обратился с ежегодным посланием к Федеральному Cобранию. Как проходило выступление главы государства — в фотоленте Ria.ru.
Послание президента Федеральному Собранию
13:2601.03.2018
(обновлено: 13:57 01.03.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлава российского государства 1 марта обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию.
Глава российского государства 1 марта обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ этом году выступление президента состоялось не в Георгиевском зале Кремля, как обычно, а в Центральном выставочном зале "Манеж".
В этом году выступление президента состоялось не в Георгиевском зале Кремля, как обычно, а в Центральном выставочном зале "Манеж".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНовое место для оглашения ежегодного послания президента было выбрано из-за расширенного состава приглашенных.
Новое место для оглашения ежегодного послания президента было выбрано из-за расширенного состава приглашенных.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПомимо депутатов и сенаторов на мероприятие были приглашены члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, главы ЦИК, Счетной палаты и Общественной палаты, руководители регионов и многие другие.
Помимо депутатов и сенаторов на мероприятие были приглашены члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, главы ЦИК, Счетной палаты и Общественной палаты, руководители регионов и многие другие.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ этом году впервые речь президента сопровождалась визуальной составляющей: в "Манеже" были установлены экраны, на которые выводили инфографику.
В этом году впервые речь президента сопровождалась визуальной составляющей: в "Манеже" были установлены экраны, на которые выводили инфографику.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкГлавным фактором развития России президент назвал благополучие людей. "Мы должны дать людям достойную работу", — сказал президент. Он также призвал правительство обеспечить рост пенсий.
Главным фактором развития России президент назвал благополучие людей. "Мы должны дать людям достойную работу", — сказал президент. Он также призвал правительство обеспечить рост пенсий.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ ходе выступления президент отметил, что развитие городов должно стать движущей силой для всей страны, а обновление городской среды призвал обеспечить за счет новых технологий.
В ходе выступления президент отметил, что развитие городов должно стать движущей силой для всей страны, а обновление городской среды призвал обеспечить за счет новых технологий.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВажное внимание в послании было уделено вопросам развития транспортной доступности регионов. Президент призвал местные власти улучшать состояние дорог, развивать систему межрегиональных авиамаршрутов и увеличивать пропускную способность железнодорожных путей.
Важное внимание в послании было уделено вопросам развития транспортной доступности регионов. Президент призвал местные власти улучшать состояние дорог, развивать систему межрегиональных авиамаршрутов и увеличивать пропускную способность железнодорожных путей.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ минувшие годы удалось переломить демографическую ситуацию в стране, во многом это было сделано благодаря поддержке материнства в России. Эта программа будет продолжена, пообещал президент.
В минувшие годы удалось переломить демографическую ситуацию в стране, во многом это было сделано благодаря поддержке материнства в России. Эта программа будет продолжена, пообещал президент.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкМногие эксперты сходятся во мнении, что послание, озвученное президентом, станет руководством к действию для нового кабинета министров.
Многие эксперты сходятся во мнении, что послание, озвученное президентом, станет руководством к действию для нового кабинета министров.
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