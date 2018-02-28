Снег и холод: как борются с последствиями снегопадов в разных странах

Аномальный снегопад обрушился на Москву 3-5 февраля: тогда выпало до 49 сантиметров снега, или 136% месячной нормы. Неделей ранее, 29-31 января, также был установлен рекорд — 36 сантиметров. Расчисткой улиц одновременно занимались более 17 тысяч единиц снегоуборочной техники, а также около 70 тысяч работников коммунальных служб.



"Даже в зиму 2012-2013 года, самую снежную за последнее время, больше 40 сантиметров одновременно не выпадало. Но движение в городе тем не менее не остановилось: машины ехали, пешеходы шли по своим делам", — заявлял после "снегопада века" заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.