Москва оказалась не единственным городом, пострадавшим в феврале от аномальных снегопадов. Сайт РИА Новости решил посмотреть, как боролись с последствиями зимней стихии в других странах.
Снег и холод: как борются с последствиями снегопадов в разных странах
13:1128.02.2018
(обновлено: 14:06 28.02.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАномальный снегопад обрушился на Москву 3-5 февраля: тогда выпало до 49 сантиметров снега, или 136% месячной нормы. Неделей ранее, 29-31 января, также был установлен рекорд — 36 сантиметров. Расчисткой улиц одновременно занимались более 17 тысяч единиц снегоуборочной техники, а также около 70 тысяч работников коммунальных служб.
"Даже в зиму 2012-2013 года, самую снежную за последнее время, больше 40 сантиметров одновременно не выпадало. Но движение в городе тем не менее не остановилось: машины ехали, пешеходы шли по своим делам", — заявлял после "снегопада века" заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Даже в зиму 2012-2013 года, самую снежную за последнее время, больше 40 сантиметров одновременно не выпадало. Но движение в городе тем не менее не остановилось: машины ехали, пешеходы шли по своим делам", — заявлял после "снегопада века" заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Аномальный снегопад обрушился на Москву 3-5 февраля: тогда выпало до 49 сантиметров снега, или 136% месячной нормы. Неделей ранее, 29-31 января, также был установлен рекорд — 36 сантиметров. Расчисткой улиц одновременно занимались более 17 тысяч единиц снегоуборочной техники, а также около 70 тысяч работников коммунальных служб.
"Даже в зиму 2012-2013 года, самую снежную за последнее время, больше 40 сантиметров одновременно не выпадало. Но движение в городе тем не менее не остановилось: машины ехали, пешеходы шли по своим делам", — заявлял после "снегопада века" заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Даже в зиму 2012-2013 года, самую снежную за последнее время, больше 40 сантиметров одновременно не выпадало. Но движение в городе тем не менее не остановилось: машины ехали, пешеходы шли по своим делам", — заявлял после "снегопада века" заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
© AFP 2018 / Vincenzo PintoВ конце февраля с необычным холодом столкнулись и европейские страны. В Риме выпавший в понедельник снег и вовсе парализовал жизнь города. Снежный покров в итальянской столице местами достигал 10 сантиметров. В результате прекратили работу не только школы и дошкольные учреждения, но и многие государственные конторы, банки, магазины, бары и рестораны.
В конце февраля с необычным холодом столкнулись и европейские страны. В Риме выпавший в понедельник снег и вовсе парализовал жизнь города. Снежный покров в итальянской столице местами достигал 10 сантиметров. В результате прекратили работу не только школы и дошкольные учреждения, но и многие государственные конторы, банки, магазины, бары и рестораны.
© Фото : Carlo Raso, Public DomainСнег выпал еще южнее — в Неаполе. Такого не случалось с 1956 года. Школы в этом итальянском городе были закрыты по распоряжению департамента образования.
Проблемы начались и на транспорте. Автобусное движение было прекращено, приостановили и работу метрополитена. Большинство таксистов отказывались перевозить граждан, делая исключение только для поездок на самые короткие расстояния. Кроме того, временно приостановили работу неаполитанского международного аэропорта Каподикино.
Проблемы начались и на транспорте. Автобусное движение было прекращено, приостановили и работу метрополитена. Большинство таксистов отказывались перевозить граждан, делая исключение только для поездок на самые короткие расстояния. Кроме того, временно приостановили работу неаполитанского международного аэропорта Каподикино.
Снег выпал еще южнее — в Неаполе. Такого не случалось с 1956 года. Школы в этом итальянском городе были закрыты по распоряжению департамента образования.
Проблемы начались и на транспорте. Автобусное движение было прекращено, приостановили и работу метрополитена. Большинство таксистов отказывались перевозить граждан, делая исключение только для поездок на самые короткие расстояния. Кроме того, временно приостановили работу неаполитанского международного аэропорта Каподикино.
Проблемы начались и на транспорте. Автобусное движение было прекращено, приостановили и работу метрополитена. Большинство таксистов отказывались перевозить граждан, делая исключение только для поездок на самые короткие расстояния. Кроме того, временно приостановили работу неаполитанского международного аэропорта Каподикино.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкВо Франции морозы уже унесли несколько жизней: там насмерть замерзают бездомные. Двадцать седьмое февраля стало самым холодным днем за всю зиму. Антициклон, который местные СМИ окрестили как "феномен "Москва — Париж", продолжает охлаждать воздух, во многих регионах столбики термометров непривычно опустились ниже нуля.
Во Франции морозы уже унесли несколько жизней: там насмерть замерзают бездомные. Двадцать седьмое февраля стало самым холодным днем за всю зиму. Антициклон, который местные СМИ окрестили как "феномен "Москва — Париж", продолжает охлаждать воздух, во многих регионах столбики термометров непривычно опустились ниже нуля.
© AFP 2018 / Timothy A. Clary Рекордное количество снега пришлось убирать на Среднем Западе в США — там высота сугробов достигала 20-35 сантиметров. Подобная отметка для региона нехарактерна: по данным CNN, за период с 1884 года в Чикаго лишь девять раз снежный покров превышал 30 сантиметров.
Около полутора тысяч рейсов были отменены и около тысячи отложены в аэропортах центральных штатов, а большинство государственных школ в Чикаго и Детройте были закрыты.
Около полутора тысяч рейсов были отменены и около тысячи отложены в аэропортах центральных штатов, а большинство государственных школ в Чикаго и Детройте были закрыты.
Рекордное количество снега пришлось убирать на Среднем Западе в США — там высота сугробов достигала 20-35 сантиметров. Подобная отметка для региона нехарактерна: по данным CNN, за период с 1884 года в Чикаго лишь девять раз снежный покров превышал 30 сантиметров.
Около полутора тысяч рейсов были отменены и около тысячи отложены в аэропортах центральных штатов, а большинство государственных школ в Чикаго и Детройте были закрыты.
Около полутора тысяч рейсов были отменены и около тысячи отложены в аэропортах центральных штатов, а большинство государственных школ в Чикаго и Детройте были закрыты.
© РИА Новости / Татьяна ФирсоваБританцы в этом месяце боролись с циклоном под названием "Чудовище с Востока". В Лондоне он практически не ощущается, а вот в остальных частях страны, по данным региональных СМИ, закрыты сотни школ. Кроме того, начались перебои с транспортом.
Во вторник, 27 февраля, власти Великобритании объявили так называемое "оранжевое" предупреждение (вторая степень опасности) для целого ряда регионов, в том числе запада и северо-запада Англии, Лондона, Северо-Восточной Англии, Шотландии и Йоркшира.
Во вторник, 27 февраля, власти Великобритании объявили так называемое "оранжевое" предупреждение (вторая степень опасности) для целого ряда регионов, в том числе запада и северо-запада Англии, Лондона, Северо-Восточной Англии, Шотландии и Йоркшира.
Британцы в этом месяце боролись с циклоном под названием "Чудовище с Востока". В Лондоне он практически не ощущается, а вот в остальных частях страны, по данным региональных СМИ, закрыты сотни школ. Кроме того, начались перебои с транспортом.
Во вторник, 27 февраля, власти Великобритании объявили так называемое "оранжевое" предупреждение (вторая степень опасности) для целого ряда регионов, в том числе запада и северо-запада Англии, Лондона, Северо-Восточной Англии, Шотландии и Йоркшира.
Во вторник, 27 февраля, власти Великобритании объявили так называемое "оранжевое" предупреждение (вторая степень опасности) для целого ряда регионов, в том числе запада и северо-запада Англии, Лондона, Северо-Восточной Англии, Шотландии и Йоркшира.
© AFP 2018 / Sergei Supinsky На Украине из-за сильных снегопадов в ночь с 27 на 28 февраля без электричества остались почти 100 населенных пунктов в 11 областях.
От аномальных осадков пострадали Харьковская, Запорожская, Сумская, Черниговская, Херсонская области и другие регионы. В начале февраля Украина уже попадала под удар стихии. Тогда без света остались 150 населенных пунктов.
От аномальных осадков пострадали Харьковская, Запорожская, Сумская, Черниговская, Херсонская области и другие регионы. В начале февраля Украина уже попадала под удар стихии. Тогда без света остались 150 населенных пунктов.
На Украине из-за сильных снегопадов в ночь с 27 на 28 февраля без электричества остались почти 100 населенных пунктов в 11 областях.
От аномальных осадков пострадали Харьковская, Запорожская, Сумская, Черниговская, Херсонская области и другие регионы. В начале февраля Украина уже попадала под удар стихии. Тогда без света остались 150 населенных пунктов.
От аномальных осадков пострадали Харьковская, Запорожская, Сумская, Черниговская, Херсонская области и другие регионы. В начале февраля Украина уже попадала под удар стихии. Тогда без света остались 150 населенных пунктов.
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