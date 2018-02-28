РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Снег и холод: как борются с последствиями снегопадов в разных странах

13:1128.02.2018
(обновлено: 14:06 28.02.2018)
03040
Снегоуборочная техника коммунальных служб Москвы во время ликвидации последствий сильного снегопада
Cнегопад в Риме, Италия. 26 февраля 2018 года
Снег в Неаполе, Италия. 27 февраля 2018 года
Прохожие возле Собора Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris) во время снегопада в Париже
Парковка в районе аэропорта в Блумингтоне, штат Миннесота. 3 февраля 2018 года
Снегопад в Лондоне, Великобритания. 27 февраля 2018 года
Снегопад в Киеве, Украина
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАномальный снегопад обрушился на Москву 3-5 февраля: тогда выпало до 49 сантиметров снега, или 136% месячной нормы. Неделей ранее, 29-31 января, также был установлен рекорд — 36 сантиметров. Расчисткой улиц одновременно занимались более 17 тысяч единиц снегоуборочной техники, а также около 70 тысяч работников коммунальных служб.

"Даже в зиму 2012-2013 года, самую снежную за последнее время, больше 40 сантиметров одновременно не выпадало. Но движение в городе тем не менее не остановилось: машины ехали, пешеходы шли по своим делам", — заявлял после "снегопада века" заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Снегоуборочная техника коммунальных служб Москвы во время ликвидации последствий сильного снегопада
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Аномальный снегопад обрушился на Москву 3-5 февраля: тогда выпало до 49 сантиметров снега, или 136% месячной нормы. Неделей ранее, 29-31 января, также был установлен рекорд — 36 сантиметров. Расчисткой улиц одновременно занимались более 17 тысяч единиц снегоуборочной техники, а также около 70 тысяч работников коммунальных служб.

"Даже в зиму 2012-2013 года, самую снежную за последнее время, больше 40 сантиметров одновременно не выпадало. Но движение в городе тем не менее не остановилось: машины ехали, пешеходы шли по своим делам", — заявлял после "снегопада века" заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
© AFP 2018 / Vincenzo PintoВ конце февраля с необычным холодом столкнулись и европейские страны. В Риме выпавший в понедельник снег и вовсе парализовал жизнь города. Снежный покров в итальянской столице местами достигал 10 сантиметров. В результате прекратили работу не только школы и дошкольные учреждения, но и многие государственные конторы, банки, магазины, бары и рестораны.Cнегопад в Риме, Италия. 26 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Vincenzo Pinto
В конце февраля с необычным холодом столкнулись и европейские страны. В Риме выпавший в понедельник снег и вовсе парализовал жизнь города. Снежный покров в итальянской столице местами достигал 10 сантиметров. В результате прекратили работу не только школы и дошкольные учреждения, но и многие государственные конторы, банки, магазины, бары и рестораны.
© Фото : Carlo Raso, Public DomainСнег выпал еще южнее — в Неаполе. Такого не случалось с 1956 года. Школы в этом итальянском городе были закрыты по распоряжению департамента образования.

Проблемы начались и на транспорте. Автобусное движение было прекращено, приостановили и работу метрополитена. Большинство таксистов отказывались перевозить граждан, делая исключение только для поездок на самые короткие расстояния. Кроме того, временно приостановили работу неаполитанского международного аэропорта Каподикино.Снег в Неаполе, Италия. 27 февраля 2018 года
© Фото : Carlo Raso, Public Domain
Снег выпал еще южнее — в Неаполе. Такого не случалось с 1956 года. Школы в этом итальянском городе были закрыты по распоряжению департамента образования.

Проблемы начались и на транспорте. Автобусное движение было прекращено, приостановили и работу метрополитена. Большинство таксистов отказывались перевозить граждан, делая исключение только для поездок на самые короткие расстояния. Кроме того, временно приостановили работу неаполитанского международного аэропорта Каподикино.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкВо Франции морозы уже унесли несколько жизней: там насмерть замерзают бездомные. Двадцать седьмое февраля стало самым холодным днем за всю зиму. Антициклон, который местные СМИ окрестили как "феномен "Москва — Париж", продолжает охлаждать воздух, во многих регионах столбики термометров непривычно опустились ниже нуля.Прохожие возле Собора Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris) во время снегопада в Париже
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
Во Франции морозы уже унесли несколько жизней: там насмерть замерзают бездомные. Двадцать седьмое февраля стало самым холодным днем за всю зиму. Антициклон, который местные СМИ окрестили как "феномен "Москва — Париж", продолжает охлаждать воздух, во многих регионах столбики термометров непривычно опустились ниже нуля.
© AFP 2018 / Timothy A. Clary Рекордное количество снега пришлось убирать на Среднем Западе в США — там высота сугробов достигала 20-35 сантиметров. Подобная отметка для региона нехарактерна: по данным CNN, за период с 1884 года в Чикаго лишь девять раз снежный покров превышал 30 сантиметров.

Около полутора тысяч рейсов были отменены и около тысячи отложены в аэропортах центральных штатов, а большинство государственных школ в Чикаго и Детройте были закрыты.
Парковка в районе аэропорта в Блумингтоне, штат Миннесота. 3 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
Рекордное количество снега пришлось убирать на Среднем Западе в США — там высота сугробов достигала 20-35 сантиметров. Подобная отметка для региона нехарактерна: по данным CNN, за период с 1884 года в Чикаго лишь девять раз снежный покров превышал 30 сантиметров.

Около полутора тысяч рейсов были отменены и около тысячи отложены в аэропортах центральных штатов, а большинство государственных школ в Чикаго и Детройте были закрыты.
© РИА Новости / Татьяна ФирсоваБританцы в этом месяце боролись с циклоном под названием "Чудовище с Востока". В Лондоне он практически не ощущается, а вот в остальных частях страны, по данным региональных СМИ, закрыты сотни школ. Кроме того, начались перебои с транспортом.

Во вторник, 27 февраля, власти Великобритании объявили так называемое "оранжевое" предупреждение (вторая степень опасности) для целого ряда регионов, в том числе запада и северо-запада Англии, Лондона, Северо-Восточной Англии, Шотландии и Йоркшира.
Снегопад в Лондоне, Великобритания. 27 февраля 2018 года
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
Британцы в этом месяце боролись с циклоном под названием "Чудовище с Востока". В Лондоне он практически не ощущается, а вот в остальных частях страны, по данным региональных СМИ, закрыты сотни школ. Кроме того, начались перебои с транспортом.

Во вторник, 27 февраля, власти Великобритании объявили так называемое "оранжевое" предупреждение (вторая степень опасности) для целого ряда регионов, в том числе запада и северо-запада Англии, Лондона, Северо-Восточной Англии, Шотландии и Йоркшира.
© AFP 2018 / Sergei Supinsky На Украине из-за сильных снегопадов в ночь с 27 на 28 февраля без электричества остались почти 100 населенных пунктов в 11 областях.

От аномальных осадков пострадали Харьковская, Запорожская, Сумская, Черниговская, Херсонская области и другие регионы. В начале февраля Украина уже попадала под удар стихии. Тогда без света остались 150 населенных пунктов.Снегопад в Киеве, Украина
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
На Украине из-за сильных снегопадов в ночь с 27 на 28 февраля без электричества остались почти 100 населенных пунктов в 11 областях.

От аномальных осадков пострадали Харьковская, Запорожская, Сумская, Черниговская, Херсонская области и другие регионы. В начале февраля Украина уже попадала под удар стихии. Тогда без света остались 150 населенных пунктов.
Cнегопад в Риме, Италия. 26 февраля 2018 годаСнег и холод: как борются с последствиями снегопадов в разных странах13:1128.02.2018
Российская болельщица перед началом полуфинального матча Чехия - Россия по хоккею среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играхЛучшие фотографии февраля11:5328.02.2018
Королевский люкс «Пожарский» в отеле Four seasonsНочь за миллион: самые дорогие номера в российских отелях10:5728.02.2018
Кабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceXЛучшие февральские снимки из космоса09:0028.02.2018
Певица Тейлор СвифтСамые продаваемые музыканты 2017 года11:5227.02.2018
Лифт de Santa Justa, ПортугалияХрусталь и скалы: самые интересные старинные лифты мира10:2327.02.2018
Художник по костюмам Елена Окопная, получившая Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля за работу над фильмом российского режиссера Алексея Германа-младшего Довлатов, на церемонии закрытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018Берлинале-2018: танцы Мюррея с медведем и серебряный "Довлатов"17:3026.02.2018
Открытый мастер-класс по боксу с участие Майка Тайсона и Константина Цзю в ЕкатеринбургеМайк Тайсон и Костя Цзю провели совместный мастер-класс15:2526.02.2018
Вид на Кельнский собор в КельнеТрупы в фундаменте и проклятье дьявола: тайны известных долгостроев мира12:1526.02.2018
Новые смартфоны Galaxy S9 и S9+ на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2018 в Барселоне. 25 февраля 2018Samsung представила новые флагманы Galaxy S9 и S9+11:5226.02.2018
Все фотоленты

Москва оказалась не единственным городом, пострадавшим в феврале от аномальных снегопадов. Сайт РИА Новости решил посмотреть, как боролись с последствиями зимней стихии в других странах.

Комментировать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена