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Лучшие фото РИА Новости, февраль 2018 года

11:5328.02.2018
(обновлено: 14:39 28.02.2018)
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Топливозаправщик ИЛ-78 во время лётно-тактических учений морской авиации Черноморского флота в Ейском районе
Актриса Лена Майер-Ландрут на красной дорожке фильма Три дня в Киброне в рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ОАО Ростсельмаш в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону
Российские хоккеисты радуются победе в финальном матче Россия - Германия по хоккею среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх. 24 февраля 2018
Улица Солнечная в городском округе Троицк
Участницы открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
Сторонники бывшего губернатора Одесской области Украины и лидера политической партии Рух нових сил Михаила Саакашвили во время митинга с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко
Мужчина купается в реке Неве в Санкт-Петербурге
Рабочие во время обслуживания проходческого щита в ходе строительства станции Юго-Восточная Кожуховской линии Московского метрополитена
Активистка на акции протеста против ношения натурального меха в Олимпийском парке в Пхенчхане
Прохожие на пешеходном переходе во время снегопада в Париже
Демонстрация боевой подготовки современных Вооруженных сил Белоруссии под Минском, приуроченная к празднованию 100-летия вооруженных сил Белоруссии
Салют в Москве в честь Дня защитника Отечества
Сотрудники Мосгаз проводят профилактику горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в канун Дня защитника Отечества
Российская фигуристка Алина Загитова выступает в короткой программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх
Девушка фотографируется во время снегопада
На одной из улиц Сеула
Белая скала в Крым
Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018
Участники митинга Россия в моем сердце! на Васильевском спуске в Москве
Транспортно-заряжающая машина комплекса Искандер-К с крылатыми ракетами Р-500
Состязание по перетягиванию каната на праздничных гуляниях, посвященных проводам Широкой Масленицы в Новосибирской области. 17 февраля 2018
Участники реконструкции прибытия первого поезда по Дороге Победы в Ленинград, посвященной 75-летию прибытия первого поезда с Большой земли после прорыва блокады, на Финляндском вокзале в Санкт-Петербурге
Юниер Дортикос (Куба) перед полуфинальным поединком Всемирной боксерской суперсерии с Муратом Гассиевым (Россия) в Сочи
Девушки в национальной корейской одежде ханбок у королевского дворца Кенбоккун в Сеуле
Радикал громит здание Сбербанка в Киеве. 18 февраля 2018
Художник Герман Виноградов во время празднования Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области. 17 февраля 2018
Российская болельщица перед началом полуфинального матча Чехия - Россия по хоккею среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх
Перед началом церемонии награждения победителей матча женского парного разряда турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2018
Юноши играют в снегу в Химках
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкТопливозаправщик ИЛ-78 во время учений морской авиации Черноморского флота в Ейском районе.Топливозаправщик ИЛ-78 во время лётно-тактических учений морской авиации Черноморского флота в Ейском районе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Топливозаправщик ИЛ-78 во время учений морской авиации Черноморского флота в Ейском районе.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Лена Майер-Ландрут на красной дорожке 68-го Берлинского международного кинофестиваля.Актриса Лена Майер-Ландрут на красной дорожке фильма Три дня в Киброне в рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Лена Майер-Ландрут на красной дорожке 68-го Берлинского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения ОАО "Ростсельмаш".Президент РФ Владимир Путин во время посещения ОАО Ростсельмаш в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин во время посещения ОАО "Ростсельмаш".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРоссийские игроки радуются победе в финале хоккейного турнира среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх.Российские хоккеисты радуются победе в финальном матче Россия - Германия по хоккею среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх. 24 февраля 2018
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Российские игроки радуются победе в финале хоккейного турнира среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУлица Солнечная в городском округе Троицк.Улица Солнечная в городском округе Троицк
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Улица Солнечная в городском округе Троицк.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкОткрытый кастинг национального конкурса "Мисс Россия" в Москве.Участницы открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Открытый кастинг национального конкурса "Мисс Россия" в Москве.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСторонники бывшего губернатора Одесской области Украины и лидера политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили во время митинга требуют отставки президента Петра Порошенко.Сторонники бывшего губернатора Одесской области Украины и лидера политической партии Рух нових сил Михаила Саакашвили во время митинга с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сторонники бывшего губернатора Одесской области Украины и лидера политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили во время митинга требуют отставки президента Петра Порошенко.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМужчина купается в Неве в Санкт-Петербурге.Мужчина купается в реке Неве в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Мужчина купается в Неве в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Евгений СамаринПерейти в фотобанкСтроительство станции "Юго-Восточная" Кожуховской линии Московского метрополитена.Рабочие во время обслуживания проходческого щита в ходе строительства станции Юго-Восточная Кожуховской линии Московского метрополитена
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Строительство станции "Юго-Восточная" Кожуховской линии Московского метрополитена.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастница акции протеста против ношения натурального меха в Олимпийском парке в Пхенчхане.Активистка на акции протеста против ношения натурального меха в Олимпийском парке в Пхенчхане
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участница акции протеста против ношения натурального меха в Олимпийском парке в Пхенчхане.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкПрохожие на одной из парижских улиц во время снегопада.Прохожие на пешеходном переходе во время снегопада в Париже
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Прохожие на одной из парижских улиц во время снегопада.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкДемонстрация боевой подготовки военнослужащих в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" под Минском, приуроченная к празднованию 100-летия Вооруженных сил Белоруссии.Демонстрация боевой подготовки современных Вооруженных сил Белоруссии под Минском, приуроченная к празднованию 100-летия вооруженных сил Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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Демонстрация боевой подготовки военнослужащих в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" под Минском, приуроченная к празднованию 100-летия Вооруженных сил Белоруссии.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСалют в Москве в честь Дня защитника Отечества.Салют в Москве в честь Дня защитника Отечества
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Салют в Москве в честь Дня защитника Отечества.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСотрудники "Мосгаз" проводят профилактику горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.Сотрудники Мосгаз проводят профилактику горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в канун Дня защитника Отечества
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудники "Мосгаз" проводят профилактику горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссийская фигуристка Алина Загитова исполняет короткую программу женского одиночного катания на XXIII зимних Олимпийских играх. В личном турнире Загитова, ставшая золотой медалисткой Игр, обновила мировой рекорд по сумме баллов в короткой программе.Российская фигуристка Алина Загитова выступает в короткой программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх
© РИА Новости / Владимир Песня
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Российская фигуристка Алина Загитова исполняет короткую программу женского одиночного катания на XXIII зимних Олимпийских играх. В личном турнире Загитова, ставшая золотой медалисткой Игр, обновила мировой рекорд по сумме баллов в короткой программе.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДевушка фотографируется на Воробьевых горах во время снегопада.Девушка фотографируется во время снегопада
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка фотографируется на Воробьевых горах во время снегопада.
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкНа одной из улиц Сеула.На одной из улиц Сеула
© РИА Новости / Мария Плотникова
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На одной из улиц Сеула.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкБелая скала в Крыму.Белая скала в Крым
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Белая скала в Крыму.
© РИА Новости / Пресс-служба РоскосмосаПерейти в фотобанкКосмонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин проработали за пределами МКС 8 часов 12 минут и побили рекорд по работе в российских скафандрах "Орлан", установленный в декабре 2013 года.Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин проработали за пределами МКС 8 часов 12 минут и побили рекорд по работе в российских скафандрах "Орлан", установленный в декабре 2013 года.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчастники митинга "Россия в моем сердце!" на Васильевском спуске в Москве.Участники митинга Россия в моем сердце! на Васильевском спуске в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участники митинга "Россия в моем сердце!" на Васильевском спуске в Москве.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкТранспортно-заряжающая машина комплекса "Искандер-К" с крылатыми ракетами Р-500 во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".Транспортно-заряжающая машина комплекса Искандер-К с крылатыми ракетами Р-500
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Транспортно-заряжающая машина комплекса "Искандер-К" с крылатыми ракетами Р-500 во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСостязание по перетягиванию каната на праздничных гуляньях во время проводов Широкой Масленицы в Новосибирской области.Состязание по перетягиванию каната на праздничных гуляниях, посвященных проводам Широкой Масленицы в Новосибирской области. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Состязание по перетягиванию каната на праздничных гуляньях во время проводов Широкой Масленицы в Новосибирской области.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУчастники реконструкции, посвященной 75-летию прибытия первого поезда с Большой земли после прорыва блокады Ленинграда.Участники реконструкции прибытия первого поезда по Дороге Победы в Ленинград, посвященной 75-летию прибытия первого поезда с Большой земли после прорыва блокады, на Финляндском вокзале в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Участники реконструкции, посвященной 75-летию прибытия первого поезда с Большой земли после прорыва блокады Ленинграда.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкКубинец Юниер Дортикос перед полуфинальным поединком Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с россиянином Муратом Гассиевым в Сочи.Юниер Дортикос (Куба) перед полуфинальным поединком Всемирной боксерской суперсерии с Муратом Гассиевым (Россия) в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Кубинец Юниер Дортикос перед полуфинальным поединком Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с россиянином Муратом Гассиевым в Сочи.
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкДевушки в национальной корейской одежде ханбок у королевского дворца Кенбоккун в Сеуле.Девушки в национальной корейской одежде ханбок у королевского дворца Кенбоккун в Сеуле
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Девушки в национальной корейской одежде ханбок у королевского дворца Кенбоккун в Сеуле.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкНападение на отделение Сбербанка в Киеве.Радикал громит здание Сбербанка в Киеве. 18 февраля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Нападение на отделение Сбербанка в Киеве.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкХудожник Герман Виноградов во время празднования Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.Художник Герман Виноградов во время празднования Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Художник Герман Виноградов во время празднования Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРоссийская болельщица перед началом полуфинального матча Чехия - Россия по хоккею среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх.Российская болельщица перед началом полуфинального матча Чехия - Россия по хоккею среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Российская болельщица перед началом полуфинального матча Чехия - Россия по хоккею среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЦеремония награждения победителей матча женского парного разряда турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2018.Перед началом церемонии награждения победителей матча женского парного разряда турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Церемония награждения победителей матча женского парного разряда турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2018.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПодростки играют в снегу в Химках.Юноши играют в снегу в Химках
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Подростки играют в снегу в Химках.
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