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Лучшие фото РИА Новости, февраль 2018 года
11:5328.02.2018
(обновлено: 14:39 28.02.2018)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкТопливозаправщик ИЛ-78 во время учений морской авиации Черноморского флота в Ейском районе.
Топливозаправщик ИЛ-78 во время учений морской авиации Черноморского флота в Ейском районе.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Лена Майер-Ландрут на красной дорожке 68-го Берлинского международного кинофестиваля.
Актриса Лена Майер-Ландрут на красной дорожке 68-го Берлинского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения ОАО "Ростсельмаш".
Президент России Владимир Путин во время посещения ОАО "Ростсельмаш".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРоссийские игроки радуются победе в финале хоккейного турнира среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх.
Российские игроки радуются победе в финале хоккейного турнира среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкОткрытый кастинг национального конкурса "Мисс Россия" в Москве.
Открытый кастинг национального конкурса "Мисс Россия" в Москве.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСторонники бывшего губернатора Одесской области Украины и лидера политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили во время митинга требуют отставки президента Петра Порошенко.
Сторонники бывшего губернатора Одесской области Украины и лидера политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили во время митинга требуют отставки президента Петра Порошенко.
© РИА Новости / Евгений СамаринПерейти в фотобанкСтроительство станции "Юго-Восточная" Кожуховской линии Московского метрополитена.
Строительство станции "Юго-Восточная" Кожуховской линии Московского метрополитена.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастница акции протеста против ношения натурального меха в Олимпийском парке в Пхенчхане.
Участница акции протеста против ношения натурального меха в Олимпийском парке в Пхенчхане.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкПрохожие на одной из парижских улиц во время снегопада.
Прохожие на одной из парижских улиц во время снегопада.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкДемонстрация боевой подготовки военнослужащих в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" под Минском, приуроченная к празднованию 100-летия Вооруженных сил Белоруссии.
© Sputnik / Виктор Толочко
Демонстрация боевой подготовки военнослужащих в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" под Минском, приуроченная к празднованию 100-летия Вооруженных сил Белоруссии.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСотрудники "Мосгаз" проводят профилактику горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Сотрудники "Мосгаз" проводят профилактику горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссийская фигуристка Алина Загитова исполняет короткую программу женского одиночного катания на XXIII зимних Олимпийских играх. В личном турнире Загитова, ставшая золотой медалисткой Игр, обновила мировой рекорд по сумме баллов в короткой программе.
Российская фигуристка Алина Загитова исполняет короткую программу женского одиночного катания на XXIII зимних Олимпийских играх. В личном турнире Загитова, ставшая золотой медалисткой Игр, обновила мировой рекорд по сумме баллов в короткой программе.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДевушка фотографируется на Воробьевых горах во время снегопада.
Девушка фотографируется на Воробьевых горах во время снегопада.
© РИА Новости / Пресс-служба РоскосмосаПерейти в фотобанкКосмонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин проработали за пределами МКС 8 часов 12 минут и побили рекорд по работе в российских скафандрах "Орлан", установленный в декабре 2013 года.
Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин проработали за пределами МКС 8 часов 12 минут и побили рекорд по работе в российских скафандрах "Орлан", установленный в декабре 2013 года.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчастники митинга "Россия в моем сердце!" на Васильевском спуске в Москве.
Участники митинга "Россия в моем сердце!" на Васильевском спуске в Москве.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкТранспортно-заряжающая машина комплекса "Искандер-К" с крылатыми ракетами Р-500 во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Транспортно-заряжающая машина комплекса "Искандер-К" с крылатыми ракетами Р-500 во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСостязание по перетягиванию каната на праздничных гуляньях во время проводов Широкой Масленицы в Новосибирской области.
Состязание по перетягиванию каната на праздничных гуляньях во время проводов Широкой Масленицы в Новосибирской области.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУчастники реконструкции, посвященной 75-летию прибытия первого поезда с Большой земли после прорыва блокады Ленинграда.
Участники реконструкции, посвященной 75-летию прибытия первого поезда с Большой земли после прорыва блокады Ленинграда.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкКубинец Юниер Дортикос перед полуфинальным поединком Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с россиянином Муратом Гассиевым в Сочи.
Кубинец Юниер Дортикос перед полуфинальным поединком Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с россиянином Муратом Гассиевым в Сочи.
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкДевушки в национальной корейской одежде ханбок у королевского дворца Кенбоккун в Сеуле.
Девушки в национальной корейской одежде ханбок у королевского дворца Кенбоккун в Сеуле.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкХудожник Герман Виноградов во время празднования Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
Художник Герман Виноградов во время празднования Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРоссийская болельщица перед началом полуфинального матча Чехия - Россия по хоккею среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх.
Российская болельщица перед началом полуфинального матча Чехия - Россия по хоккею среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЦеремония награждения победителей матча женского парного разряда турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2018.
Церемония награждения победителей матча женского парного разряда турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2018.
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