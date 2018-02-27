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Самые продаваемые музыканты 2017 года

11:5227.02.2018
(обновлено: 11:55 27.02.2018)
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Музыкант Эд Ширан
Рэпер Дрейк
Певица Тейлор Свифт
Рэпер Кендрик Ламар
Рэпер Эминем
Певец Бруно Марс
Певец The Weeknd
Выступление группы Imagine Dragons
Группа Linkin Park на церемонии вручения премии American Music Awards
Выступление группы The Chainsmokers
© AP Photo / Markus SchreiberВозглавил десятку списка IFPI популярный британский исполнитель Эд Ширан. Его третий студийный альбом Divide получил статус мультиплатинового в 36 странах. Самой продаваемой композицией года стала также его песня Shape of You.Музыкант Эд Ширан
© AP Photo / Markus Schreiber
Возглавил десятку списка IFPI популярный британский исполнитель Эд Ширан. Его третий студийный альбом Divide получил статус мультиплатинового в 36 странах. Самой продаваемой композицией года стала также его песня Shape of You.
© AP Photo / Invision/ Charles SykesВозглавлявший в 2016 году список IFPI канадский рэпер Дрейк в этот раз спустился на вторую строчку "хит-парада" с альбомом More Life.Рэпер Дрейк
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
Возглавлявший в 2016 году список IFPI канадский рэпер Дрейк в этот раз спустился на вторую строчку "хит-парада" с альбомом More Life.
© AP Photo / Invision/ John SalangsangШестой студийный альбом Reputation помог кантри-поп певице Тейлор Свифт занять третье место в списке самых продаваемых музыкантов 2017 года.Певица Тейлор Свифт
© AP Photo / Invision/ John Salangsang
Шестой студийный альбом Reputation помог кантри-поп певице Тейлор Свифт занять третье место в списке самых продаваемых музыкантов 2017 года.
© AP Photo / Invision/ Joel C RyanНа четвертом месте списка IFPI американский рэпер Кендрик Ламар, выпустивший в минувшем году четвертый студийный альбом DAMN.Рэпер Кендрик Ламар
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
На четвертом месте списка IFPI американский рэпер Кендрик Ламар, выпустивший в минувшем году четвертый студийный альбом DAMN.
© AP Photo / Invision/ Jack PlunkettРэпер Эминем оказался на пятой позиции списка благодаря студийному альбому Revival, который в первую же неделю продаж достиг 1-го места в чарте UK Albums.Рэпер Эминем
© AP Photo / Invision/ Jack Plunkett
Рэпер Эминем оказался на пятой позиции списка благодаря студийному альбому Revival, который в первую же неделю продаж достиг 1-го места в чарте UK Albums.
© AP Photo / Invision/ Matt SaylesАмериканский певец и мультиинструменталист Бруно Марс занял шестое место рейтинга Международной федерации производителей фонограмм благодаря альбому 24K Magic, который получил "Грэмми" как лучший альбом года.Певец Бруно Марс
© AP Photo / Invision/ Matt Sayles
Американский певец и мультиинструменталист Бруно Марс занял шестое место рейтинга Международной федерации производителей фонограмм благодаря альбому 24K Magic, который получил "Грэмми" как лучший альбом года.
© AP Photo / Invision/ Scott RothНа седьмой строчке списка самых продаваемых музыкантов 2017 года оказался канадский певец The Weeknd со своим третьим альбомом Starboy.Певец The Weeknd
© AP Photo / Invision/ Scott Roth
На седьмой строчке списка самых продаваемых музыкантов 2017 года оказался канадский певец The Weeknd со своим третьим альбомом Starboy.
© AP Photo / Invision/ Omar VegaАмериканская электро-поп группа Imagine Dragons заняла восьмую строчку рейтинга, выпустив в 2017 году альбом Evolve, песня с которого Believer была названа лучшей в жанре рок/альтернатива на церемонии Teen Choice Awards.Выступление группы Imagine Dragons
© AP Photo / Invision/ Omar Vega
Американская электро-поп группа Imagine Dragons заняла восьмую строчку рейтинга, выпустив в 2017 году альбом Evolve, песня с которого Believer была названа лучшей в жанре рок/альтернатива на церемонии Teen Choice Awards.
© AP Photo / Invision/ Matt SaylesНа девятом месте списка - лишившаяся в этом году своего фронтмена рок-группа Linkin Park. В 2017 году за два месяца до смерти Честера Беннингтона музыканты выпустили 7-ой студийный альбом One More Light.Группа Linkin Park на церемонии вручения премии American Music Awards
© AP Photo / Invision/ Matt Sayles
На девятом месте списка - лишившаяся в этом году своего фронтмена рок-группа Linkin Park. В 2017 году за два месяца до смерти Честера Беннингтона музыканты выпустили 7-ой студийный альбом One More Light.
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniЗамыкает десятку самых продаваемых музыкантов 2017 года американский дуэт The Chainsmokers, состоящий из диджеев и продюсеров Эндрю Таггарта (на фото) и Алекса Полла. В минувшем году они выпустили альбом Memories…Do Not Open, который дебютировал на первом месте в Billboard 200.Выступление группы The Chainsmokers
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Замыкает десятку самых продаваемых музыкантов 2017 года американский дуэт The Chainsmokers, состоящий из диджеев и продюсеров Эндрю Таггарта (на фото) и Алекса Полла. В минувшем году они выпустили альбом Memories…Do Not Open, который дебютировал на первом месте в Billboard 200.
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Международная федерация производителей фонограмм (IFPI) опубликовала данные по продажам музыкальных альбомов во всем мире в 2017 год. Звезды, занявшие первые места в докладе организации, — в фотоленте Ria.ru.

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