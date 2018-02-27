Международная федерация производителей фонограмм (IFPI) опубликовала данные по продажам музыкальных альбомов во всем мире в 2017 год. Звезды, занявшие первые места в докладе организации, — в фотоленте Ria.ru.
Самые продаваемые музыканты 2017 года
11:5227.02.2018
(обновлено: 11:55 27.02.2018)
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© AP Photo / Markus SchreiberВозглавил десятку списка IFPI популярный британский исполнитель Эд Ширан. Его третий студийный альбом Divide получил статус мультиплатинового в 36 странах. Самой продаваемой композицией года стала также его песня Shape of You.
© AP Photo / Markus Schreiber
Возглавил десятку списка IFPI популярный британский исполнитель Эд Ширан. Его третий студийный альбом Divide получил статус мультиплатинового в 36 странах. Самой продаваемой композицией года стала также его песня Shape of You.
© AP Photo / Invision/ Charles SykesВозглавлявший в 2016 году список IFPI канадский рэпер Дрейк в этот раз спустился на вторую строчку "хит-парада" с альбомом More Life.
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
Возглавлявший в 2016 году список IFPI канадский рэпер Дрейк в этот раз спустился на вторую строчку "хит-парада" с альбомом More Life.
© AP Photo / Invision/ John SalangsangШестой студийный альбом Reputation помог кантри-поп певице Тейлор Свифт занять третье место в списке самых продаваемых музыкантов 2017 года.
© AP Photo / Invision/ John Salangsang
Шестой студийный альбом Reputation помог кантри-поп певице Тейлор Свифт занять третье место в списке самых продаваемых музыкантов 2017 года.
© AP Photo / Invision/ Joel C RyanНа четвертом месте списка IFPI американский рэпер Кендрик Ламар, выпустивший в минувшем году четвертый студийный альбом DAMN.
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
На четвертом месте списка IFPI американский рэпер Кендрик Ламар, выпустивший в минувшем году четвертый студийный альбом DAMN.
© AP Photo / Invision/ Jack PlunkettРэпер Эминем оказался на пятой позиции списка благодаря студийному альбому Revival, который в первую же неделю продаж достиг 1-го места в чарте UK Albums.
© AP Photo / Invision/ Jack Plunkett
Рэпер Эминем оказался на пятой позиции списка благодаря студийному альбому Revival, который в первую же неделю продаж достиг 1-го места в чарте UK Albums.
© AP Photo / Invision/ Matt SaylesАмериканский певец и мультиинструменталист Бруно Марс занял шестое место рейтинга Международной федерации производителей фонограмм благодаря альбому 24K Magic, который получил "Грэмми" как лучший альбом года.
© AP Photo / Invision/ Matt Sayles
Американский певец и мультиинструменталист Бруно Марс занял шестое место рейтинга Международной федерации производителей фонограмм благодаря альбому 24K Magic, который получил "Грэмми" как лучший альбом года.
© AP Photo / Invision/ Scott RothНа седьмой строчке списка самых продаваемых музыкантов 2017 года оказался канадский певец The Weeknd со своим третьим альбомом Starboy.
© AP Photo / Invision/ Scott Roth
На седьмой строчке списка самых продаваемых музыкантов 2017 года оказался канадский певец The Weeknd со своим третьим альбомом Starboy.
© AP Photo / Invision/ Omar VegaАмериканская электро-поп группа Imagine Dragons заняла восьмую строчку рейтинга, выпустив в 2017 году альбом Evolve, песня с которого Believer была названа лучшей в жанре рок/альтернатива на церемонии Teen Choice Awards.
© AP Photo / Invision/ Omar Vega
Американская электро-поп группа Imagine Dragons заняла восьмую строчку рейтинга, выпустив в 2017 году альбом Evolve, песня с которого Believer была названа лучшей в жанре рок/альтернатива на церемонии Teen Choice Awards.
© AP Photo / Invision/ Matt SaylesНа девятом месте списка - лишившаяся в этом году своего фронтмена рок-группа Linkin Park. В 2017 году за два месяца до смерти Честера Беннингтона музыканты выпустили 7-ой студийный альбом One More Light.
© AP Photo / Invision/ Matt Sayles
На девятом месте списка - лишившаяся в этом году своего фронтмена рок-группа Linkin Park. В 2017 году за два месяца до смерти Честера Беннингтона музыканты выпустили 7-ой студийный альбом One More Light.
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniЗамыкает десятку самых продаваемых музыкантов 2017 года американский дуэт The Chainsmokers, состоящий из диджеев и продюсеров Эндрю Таггарта (на фото) и Алекса Полла. В минувшем году они выпустили альбом Memories…Do Not Open, который дебютировал на первом месте в Billboard 200.
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Замыкает десятку самых продаваемых музыкантов 2017 года американский дуэт The Chainsmokers, состоящий из диджеев и продюсеров Эндрю Таггарта (на фото) и Алекса Полла. В минувшем году они выпустили альбом Memories…Do Not Open, который дебютировал на первом месте в Billboard 200.
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