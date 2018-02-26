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Берлинале-2018: танцы Мюррея с медведем и серебряный "Довлатов"

17:3026.02.2018
(обновлено: 17:32 26.02.2018)
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Актер Билл Мюррей на церемонии награждения 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
Художник по костюмам Елена Окопная, получившая Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля за работу над фильмом российского режиссера Алексея Германа-младшего Довлатов, на церемонии закрытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
Жюри 68-го Берлинского международного кинофестиваля режиссер Том Тыквер, кинокритик Стефани Захарек, композитор Рюити Сакамото, продюсер Адель Романски, актриса Сесиль де Франс (слева направо) на церемонии закрытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
Актриса Ана Иванова на красной дорожке церемонии закрытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
Режиссер Адина Пинтилие (слева), получившая Золотого медведя Берлинского кинофестиваля за работу над фильмом Не прикасайся, на церемонии закрытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
Румынский режиссер Адина Пинтилие с наградой Золотой медведь за фильм Не прикасайся (Touch Me Not), на пресс-конференции победителей 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
Актер Билл Мюррей (в центре), получивший за режиссера Уэса Андерсона Серебряного медведя за фильм Остров собак, на церемонии закрытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
Статуэтки 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
Немецкая актриса Франциска Петри в пакете с фотографией режиссера Кирилла Серебренникова и в футболке с надписью I have to stay at home (Я должен оставаться дома) на красной дорожке церемонии закрытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
Анке Энгельке на церемонии закрытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
Режиссер Моника Сумовска на церемонии награждения 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
Режиссер Адина Пинтили на церемонии награждения 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
Актер Антони Баджон на церемонии награждения 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
Актриса Джулия Занге на церемонии закрытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© REUTERS / Hannibal HanschkeБерлинский международный кинофестиваль проходил в столице Германии с 15 по 25 февраля.Актер Билл Мюррей на церемонии награждения 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Берлинский международный кинофестиваль проходил в столице Германии с 15 по 25 февраля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкХудожник-постановщик фильма "Довлатов" Елена Окопная получила "Серебряного медведя" Берлинале.Художник по костюмам Елена Окопная, получившая Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля за работу над фильмом российского режиссера Алексея Германа-младшего Довлатов, на церемонии закрытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Художник-постановщик фильма "Довлатов" Елена Окопная получила "Серебряного медведя" Берлинале.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ жюри 68-го кинофестиваля входили режиссер Том Тыквер, кинокритик Стефани Захарек, композитор Рюити Сакамото, продюсер Адель Романски и актриса Сесиль де Франс.Жюри 68-го Берлинского международного кинофестиваля режиссер Том Тыквер, кинокритик Стефани Захарек, композитор Рюити Сакамото, продюсер Адель Романски, актриса Сесиль де Франс (слева направо) на церемонии закрытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В жюри 68-го кинофестиваля входили режиссер Том Тыквер, кинокритик Стефани Захарек, композитор Рюити Сакамото, продюсер Адель Романски и актриса Сесиль де Франс.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Ана Иванова на красной дорожке церемонии закрытия "Берлинале - 2018".Актриса Ана Иванова на красной дорожке церемонии закрытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Ана Иванова на красной дорожке церемонии закрытия "Берлинале - 2018".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГлавный приз нынешнего киносмотра получила румынская картина "Не трогай меня", в которой герои исследуют собственную сексуальность, пытаясь таким образом лучше понять себя.Режиссер Адина Пинтилие (слева), получившая Золотого медведя Берлинского кинофестиваля за работу над фильмом Не прикасайся, на церемонии закрытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Главный приз нынешнего киносмотра получила румынская картина "Не трогай меня", в которой герои исследуют собственную сексуальность, пытаясь таким образом лучше понять себя.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкДля румынки Адины Пинтилие, получившей "Золотого медведя", работа над фильмом "Не прикасайся" была режиссерским дебютом.Румынский режиссер Адина Пинтилие с наградой Золотой медведь за фильм Не прикасайся (Touch Me Not), на пресс-конференции победителей 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Для румынки Адины Пинтилие, получившей "Золотого медведя", работа над фильмом "Не прикасайся" была режиссерским дебютом.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктер Билл Мюррей приехал в Берлин, чтобы за режиссера Уэса Андерсона на церемонии закрытия фестиваля получить "Серебряного медведя" за фильм "Остров собак".Актер Билл Мюррей (в центре), получивший за режиссера Уэса Андерсона Серебряного медведя за фильм Остров собак, на церемонии закрытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актер Билл Мюррей приехал в Берлин, чтобы за режиссера Уэса Андерсона на церемонии закрытия фестиваля получить "Серебряного медведя" за фильм "Остров собак".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВсего в конкурсной программе фестиваля участвовали 19 картин.Статуэтки 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Всего в конкурсной программе фестиваля участвовали 19 картин.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНемецкая актриса Франциска Петри прошла по красной дорожке церемонии закрытия кинофестиваля в пакете с фотографией режиссера Кирилла Серебренникова и в футболке с надписью "I have to stay at home" (Я должен оставаться дома).Немецкая актриса Франциска Петри в пакете с фотографией режиссера Кирилла Серебренникова и в футболке с надписью I have to stay at home (Я должен оставаться дома) на красной дорожке церемонии закрытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Немецкая актриса Франциска Петри прошла по красной дорожке церемонии закрытия кинофестиваля в пакете с фотографией режиссера Кирилла Серебренникова и в футболке с надписью "I have to stay at home" (Я должен оставаться дома).
© REUTERS / Fabrizio BenschВела церемонию закрытия 68-го фестиваля немецкая телеведущая и актриса Анке Энгельке.Анке Энгельке на церемонии закрытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Вела церемонию закрытия 68-го фестиваля немецкая телеведущая и актриса Анке Энгельке.
© AP Photo / Markus SchreiberГран-при жюри присудили фильму "Рожа" польского режиссера Малгожаты Шумовской.Режиссер Моника Сумовска на церемонии награждения 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© AP Photo / Markus Schreiber
Гран-при жюри присудили фильму "Рожа" польского режиссера Малгожаты Шумовской.
© AFP 2018 / Tobias Schwarz"Серебряный медведь" за лучший сценарий ушел Мануэлю Алькале и Алонсо Руиспаласиосу за мексиканскую картину "Музей" с Гаэлем Гарсией Берналем в главной роли.Режиссер Адина Пинтили на церемонии награждения 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© AFP 2018 / Tobias Schwarz
"Серебряный медведь" за лучший сценарий ушел Мануэлю Алькале и Алонсо Руиспаласиосу за мексиканскую картину "Музей" с Гаэлем Гарсией Берналем в главной роли.
© REUTERS / Fabrizio Bensch"Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль достался французскому актеру Антони Бажону за роль в фильме "Молитва".Актер Антони Баджон на церемонии награждения 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© REUTERS / Fabrizio Bensch
"Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль достался французскому актеру Антони Бажону за роль в фильме "Молитва".
© AFP 2018 / John MacDougallАктриса Джулия Занге на церемонии закрытия "Берлинале - 2018".Актриса Джулия Занге на церемонии закрытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© AFP 2018 / John MacDougall
Актриса Джулия Занге на церемонии закрытия "Берлинале - 2018".
Художник по костюмам Елена Окопная, получившая Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля за работу над фильмом российского режиссера Алексея Германа-младшего Довлатов, на церемонии закрытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018Берлинале-2018: танцы Мюррея с медведем и серебряный "Довлатов"17:3026.02.2018
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В минувшие выходные в столице Германии назвали победителей Берлинского кинофестиваля. Обладатели "Медведей" и гости церемонии закрытия Берлинале — в фотоленте Ria.ru.

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