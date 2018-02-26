В минувшие выходные в столице Германии назвали победителей Берлинского кинофестиваля. Обладатели "Медведей" и гости церемонии закрытия Берлинале — в фотоленте Ria.ru.
Берлинале-2018: танцы Мюррея с медведем и серебряный "Довлатов"
17:3026.02.2018
(обновлено: 17:32 26.02.2018)
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© REUTERS / Hannibal HanschkeБерлинский международный кинофестиваль проходил в столице Германии с 15 по 25 февраля.
Берлинский международный кинофестиваль проходил в столице Германии с 15 по 25 февраля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкХудожник-постановщик фильма "Довлатов" Елена Окопная получила "Серебряного медведя" Берлинале.
Художник-постановщик фильма "Довлатов" Елена Окопная получила "Серебряного медведя" Берлинале.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ жюри 68-го кинофестиваля входили режиссер Том Тыквер, кинокритик Стефани Захарек, композитор Рюити Сакамото, продюсер Адель Романски и актриса Сесиль де Франс.
В жюри 68-го кинофестиваля входили режиссер Том Тыквер, кинокритик Стефани Захарек, композитор Рюити Сакамото, продюсер Адель Романски и актриса Сесиль де Франс.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Ана Иванова на красной дорожке церемонии закрытия "Берлинале - 2018".
Актриса Ана Иванова на красной дорожке церемонии закрытия "Берлинале - 2018".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГлавный приз нынешнего киносмотра получила румынская картина "Не трогай меня", в которой герои исследуют собственную сексуальность, пытаясь таким образом лучше понять себя.
Главный приз нынешнего киносмотра получила румынская картина "Не трогай меня", в которой герои исследуют собственную сексуальность, пытаясь таким образом лучше понять себя.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкДля румынки Адины Пинтилие, получившей "Золотого медведя", работа над фильмом "Не прикасайся" была режиссерским дебютом.
Для румынки Адины Пинтилие, получившей "Золотого медведя", работа над фильмом "Не прикасайся" была режиссерским дебютом.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктер Билл Мюррей приехал в Берлин, чтобы за режиссера Уэса Андерсона на церемонии закрытия фестиваля получить "Серебряного медведя" за фильм "Остров собак".
Актер Билл Мюррей приехал в Берлин, чтобы за режиссера Уэса Андерсона на церемонии закрытия фестиваля получить "Серебряного медведя" за фильм "Остров собак".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВсего в конкурсной программе фестиваля участвовали 19 картин.
Всего в конкурсной программе фестиваля участвовали 19 картин.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНемецкая актриса Франциска Петри прошла по красной дорожке церемонии закрытия кинофестиваля в пакете с фотографией режиссера Кирилла Серебренникова и в футболке с надписью "I have to stay at home" (Я должен оставаться дома).
Немецкая актриса Франциска Петри прошла по красной дорожке церемонии закрытия кинофестиваля в пакете с фотографией режиссера Кирилла Серебренникова и в футболке с надписью "I have to stay at home" (Я должен оставаться дома).
© REUTERS / Fabrizio BenschВела церемонию закрытия 68-го фестиваля немецкая телеведущая и актриса Анке Энгельке.
Вела церемонию закрытия 68-го фестиваля немецкая телеведущая и актриса Анке Энгельке.
© AP Photo / Markus SchreiberГран-при жюри присудили фильму "Рожа" польского режиссера Малгожаты Шумовской.
© AP Photo / Markus Schreiber
Гран-при жюри присудили фильму "Рожа" польского режиссера Малгожаты Шумовской.
© AFP 2018 / Tobias Schwarz"Серебряный медведь" за лучший сценарий ушел Мануэлю Алькале и Алонсо Руиспаласиосу за мексиканскую картину "Музей" с Гаэлем Гарсией Берналем в главной роли.
"Серебряный медведь" за лучший сценарий ушел Мануэлю Алькале и Алонсо Руиспаласиосу за мексиканскую картину "Музей" с Гаэлем Гарсией Берналем в главной роли.
© REUTERS / Fabrizio Bensch"Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль достался французскому актеру Антони Бажону за роль в фильме "Молитва".
"Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль достался французскому актеру Антони Бажону за роль в фильме "Молитва".
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