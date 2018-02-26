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Samsung представила новые флагманы Galaxy S9 и S9+

11:5226.02.2018
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Новые смартфоны Galaxy S9 и S9+ на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2018 в Барселоне. 25 февраля 2018
Новые смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+ на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2018 в Барселоне. 25 февраля 2018 года
Президент подразделения мобильных коммуникаций Samsung Донг Джинг Ко (DJ Koh) во время презентации на конгрессе Mobile World в Барселоне, Испания. 25 февраля 2018 года
Девушка держит новый смартфон Samsung Galaxy S9 на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2018 в Барселоне, Испания. 25 февраля 2018 года
Люди во время презентации новых смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2018 в Барселоне, Испания. 25 февраля 2018 года
Мужчина держит новый Samsung Galaxy S9 на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2018 в Барселоне, Испания. 25 февраля 2018 года
Женщина держит новый смартфон Samsung Galaxy S9 во время мероприятия Samsung Galaxy S9 Unpacked накануне MWC в Барселоне, Испания. 25 февраля 2018 года
Новые смартфоны Samsung S9 и S9 Plus после церемонии презентации на Mobile World Congress в Барселоне, Испания. 25 февраля 2018 года
Люди во время презентации нового смартфона Samsung Galaxy S9+ на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2018 в Барселоне, Испания. 25 февраля 2018 года
Девушка держит новый смартфон Samsung Galaxy S9 после презентации Mobile World Congress в Барселоне, Испания. 25 февраля 2018 года
© AP Photo / Manu FernandezНовые смартфоны Galaxy S9 и S9+ были представлены 25 февраля на выставке Mobile World Congress в Барселоне.Новые смартфоны Galaxy S9 и S9+ на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2018 в Барселоне. 25 февраля 2018
© AP Photo / Manu Fernandez
Новые смартфоны Galaxy S9 и S9+ были представлены 25 февраля на выставке Mobile World Congress в Барселоне.
© AFP 2018 / Lluis GeneНовый аппарат от Samsung должен стать главным конкурентом iPhone X на рынке мобильных гаджетов.Новые смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+ на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2018 в Барселоне. 25 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Lluis Gene
Новый аппарат от Samsung должен стать главным конкурентом iPhone X на рынке мобильных гаджетов.
© REUTERS / Sergio PerezСмартфоны оснастили улучшенной камерой и возможностями дополненной реальности.Президент подразделения мобильных коммуникаций Samsung Донг Джинг Ко (DJ Koh) во время презентации на конгрессе Mobile World в Барселоне, Испания. 25 февраля 2018 года
© REUTERS / Sergio Perez
Смартфоны оснастили улучшенной камерой и возможностями дополненной реальности.
© AP Photo / Manu FernandezВ новых смартфонах появилась функция создания персонализированных "селфимоджи".Девушка держит новый смартфон Samsung Galaxy S9 на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2018 в Барселоне, Испания. 25 февраля 2018 года
© AP Photo / Manu Fernandez
В новых смартфонах появилась функция создания персонализированных "селфимоджи".
© AP Photo / Manu FernandezУ аппарата Galaxy S9 диагональ экрана составляет 5,9 дюйма, а у S9+ - 6,2 дюйма.Люди во время презентации новых смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2018 в Барселоне, Испания. 25 февраля 2018 года
© AP Photo / Manu Fernandez
У аппарата Galaxy S9 диагональ экрана составляет 5,9 дюйма, а у S9+ - 6,2 дюйма.
© AFP 2018 / Lluis GeneНовые гаджеты отличаются от ранних версий расположением элементов на задней панели, а также тем, что сканер отпечатков пальцев теперь помещен под модуль камеры.Мужчина держит новый Samsung Galaxy S9 на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2018 в Барселоне, Испания. 25 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Lluis Gene
Новые гаджеты отличаются от ранних версий расположением элементов на задней панели, а также тем, что сканер отпечатков пальцев теперь помещен под модуль камеры.
© AFP 2018 / Lluis GeneКак и предыдущая модель, S9 почти полностью избавлен от рамок вокруг дисплея.Женщина держит новый смартфон Samsung Galaxy S9 во время мероприятия Samsung Galaxy S9 Unpacked накануне MWC в Барселоне, Испания. 25 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Lluis Gene
Как и предыдущая модель, S9 почти полностью избавлен от рамок вокруг дисплея.
© AFP 2018 / Sergio PerezМаксимальное разрешение экранов новых смартфонов — Quad HD+ (1440 х 2880 пикселей).Новые смартфоны Samsung S9 и S9 Plus после церемонии презентации на Mobile World Congress в Барселоне, Испания. 25 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Sergio Perez
Максимальное разрешение экранов новых смартфонов — Quad HD+ (1440 х 2880 пикселей).
© AFP 2018 / Lluis GeneОбе версии флагмана получили 64 гигабайта внутренней памяти и слот для карт microSD.Люди во время презентации нового смартфона Samsung Galaxy S9+ на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2018 в Барселоне, Испания. 25 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Lluis Gene
Обе версии флагмана получили 64 гигабайта внутренней памяти и слот для карт microSD.
© REUTERS / Sergio PerezS9 оснащен сенсором на 12 мегапикселей, а S9+ получил двойную камеру с идентичным разрешением и диафрагменными значениями от f/1.5 до f/2.4.Девушка держит новый смартфон Samsung Galaxy S9 после презентации Mobile World Congress в Барселоне, Испания. 25 февраля 2018 года
© REUTERS / Sergio Perez
S9 оснащен сенсором на 12 мегапикселей, а S9+ получил двойную камеру с идентичным разрешением и диафрагменными значениями от f/1.5 до f/2.4.
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Презентация новых смартфонов прошла в Барселоне в рамках Международного мобильного конгресса. Новые флагманы компании — в фотоленте Ria.ru.

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