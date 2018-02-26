Легендарные боксеры в минувшие выходные провели открытые уроки для начинающих спортсменов в Екатеринбурге и Челябинске. Мастер-класс от Тайсона и Цзю — в фотоленте Ria.ru.
Майк Тайсон и Костя Цзю провели совместный мастер-класс
15:2526.02.2018
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЗнаменитые боксеры Майк Тайсон и Костя Цзю в рамках уральского турне провели мастер-классы для юных спортсменов в Челябинске и Екатеринбурге.
Знаменитые боксеры Майк Тайсон и Костя Цзю в рамках уральского турне провели мастер-классы для юных спортсменов в Челябинске и Екатеринбурге.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПеред проведением открытой тренировки боксеры побывали на строительстве екатеринбургской Академии единоборств "РМК". Для Тайсона и Цзю в еще ремонтируемом зале поставили ринг и предложили сразиться с противником в очках виртуальной реальности.
Перед проведением открытой тренировки боксеры побывали на строительстве екатеринбургской Академии единоборств "РМК". Для Тайсона и Цзю в еще ремонтируемом зале поставили ринг и предложили сразиться с противником в очках виртуальной реальности.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанк"Бокс и единоборства похожи на бои гладиаторов. Чем больнее ты кому-то сделал, тем больше тебя любят", — сказал Тайсон на пресс-конференции перед тренировкой.
"Бокс и единоборства похожи на бои гладиаторов. Чем больнее ты кому-то сделал, тем больше тебя любят", — сказал Тайсон на пресс-конференции перед тренировкой.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкНа открытый урок Тайсона и Цзю собрались сотни детей, участником мог стать любой желающий, независимо от уровня спортивной подготовки.
На открытый урок Тайсона и Цзю собрались сотни детей, участником мог стать любой желающий, независимо от уровня спортивной подготовки.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкБоксер Костя Цзю на пресс-конференции перед мастер-классом отметил, что для развития бокса в России надо серьезно заниматься воспитанием качественных тренеров и признался, что уже занимается разработкой специальных программ.
Боксер Костя Цзю на пресс-конференции перед мастер-классом отметил, что для развития бокса в России надо серьезно заниматься воспитанием качественных тренеров и признался, что уже занимается разработкой специальных программ.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПосмотреть на легенду мирового бокса в Екатеринбурге пришло столько спортсменов, что Дворец игровых видов спорта не смог вместить всех желающих.
Посмотреть на легенду мирового бокса в Екатеринбурге пришло столько спортсменов, что Дворец игровых видов спорта не смог вместить всех желающих.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВо время открытого мастер-класса в Екатеринбурге Тайсон с удовольствием подписывал фанатам перчатки, футболки или свои фотографии.
Во время открытого мастер-класса в Екатеринбурге Тайсон с удовольствием подписывал фанатам перчатки, футболки или свои фотографии.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкБоксеры прибыли в Екатеринбург, чтобы посетить турнир по смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship.
Боксеры прибыли в Екатеринбург, чтобы посетить турнир по смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship.
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