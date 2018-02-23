Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: извержение вулкана и олимпийские звездочки России
10:0023.02.2018
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастницы открытого кастинга национального конкурса "Мисс Россия" в торговом центре "Афимолл Сити" в Москве.
Участницы открытого кастинга национального конкурса "Мисс Россия" в торговом центре "Афимолл Сити" в Москве.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСамолет-заправщик Ил-78 во время летно-тактических учений морской авиации Черноморского флота в Ейском районе.
Самолет-заправщик Ил-78 во время летно-тактических учений морской авиации Черноморского флота в Ейском районе.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссийская фигуристка Алина Загитова во время короткой программы женского одиночного катания на Олимпиаде в Пхёнчхане.
Российская фигуристка Алина Загитова во время короткой программы женского одиночного катания на Олимпиаде в Пхёнчхане.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) обсудил с иранским коллегой Мухаммадом Джавадом Зарифом (справа) реализацию решений по Сирии, принятых на конгрессе в Сочи.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) обсудил с иранским коллегой Мухаммадом Джавадом Зарифом (справа) реализацию решений по Сирии, принятых на конгрессе в Сочи.
© AFP 2018 / Anto Sembiring Извержение вулкана Синабунг на индонезийском острове Суматра. Вулкан выбросил столб пепла высотой пять километров.
Извержение вулкана Синабунг на индонезийском острове Суматра. Вулкан выбросил столб пепла высотой пять километров.
© AFP 2018 / Menahem KahanaГраждане Израиля в бассейне с водой из горячих источников в Хамат-Гадере.
Граждане Израиля в бассейне с водой из горячих источников в Хамат-Гадере.
© AFP 2018 / Raul Arboleda Коррида в Колумбии. Испанский тореадор безуспешно пытается укротить быка.
Коррида в Колумбии. Испанский тореадор безуспешно пытается укротить быка.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСостязание по перетягиванию каната на масленичных гуляниях в Новосибирской области.
Состязание по перетягиванию каната на масленичных гуляниях в Новосибирской области.
© AFP 2018 / DPA/ Sebastian GollnowАктивисты "Гринпис" в Штутгарте протестуют против загрязнения атмосферы от дизельных выхлопов.
Активисты "Гринпис" в Штутгарте протестуют против загрязнения атмосферы от дизельных выхлопов.
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПротесты учащихся в США после массового расстрела в школе во Флориде.
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Протесты учащихся в США после массового расстрела в школе во Флориде.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссийская фигуристка Евгения Медведева во время короткой программы на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Российская фигуристка Евгения Медведева во время короткой программы на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду во время профилактики в канун Дня защитника Отечества.
Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду во время профилактики в канун Дня защитника Отечества.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisУчастники "мучной войны" в Греции, которая традиционно проходит в стране в первый день поста.
Участники "мучной войны" в Греции, которая традиционно проходит в стране в первый день поста.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкТранспортно-заряжающая машина комплекса "Искандер-К" с крылатыми ракетами Р-500 в транспортно-пусковых контейнерах во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М".
Транспортно-заряжающая машина комплекса "Искандер-К" с крылатыми ракетами Р-500 в транспортно-пусковых контейнерах во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М".
© AFP 2018 / Andrew Caballero-ReynoldsФилиппинские женщины на улице Гонконга. Каждое воскресенье работники из Индонезии и Филиппин собираются в центре города отметить выходные.
Филиппинские женщины на улице Гонконга. Каждое воскресенье работники из Индонезии и Филиппин собираются в центре города отметить выходные.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкРяженый на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
Ряженый на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
© AFP 2018 / Mario VazquezВ Мексике потерпел крушение вертолет. В результате авиакатастрофы погибли 13 человек, в том числе министр внутренних дел Альфонсо Наваррете.
В Мексике потерпел крушение вертолет. В результате авиакатастрофы погибли 13 человек, в том числе министр внутренних дел Альфонсо Наваррете.
© AP Photo / Olmo CalvoЛивийские мигранты бегут из страны в Испанию в поисках лучшей жизни.
© AP Photo / Olmo Calvo
Ливийские мигранты бегут из страны в Испанию в поисках лучшей жизни.
© AP Photo / Invision/ Joel C RyanБританская певица Дуа Липа во время выступления на Brit Awards 2018.
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
Британская певица Дуа Липа во время выступления на Brit Awards 2018.
© REUTERS / Simon DawsonАктриса Дженнифер Лоуренс на европейской премьере фильма "Красный воробей" в Лондоне.
Актриса Дженнифер Лоуренс на европейской премьере фильма "Красный воробей" в Лондоне.
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