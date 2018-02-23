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Лучшие фото недели: извержение вулкана и олимпийские звездочки России

10:0023.02.2018
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Участницы открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
Топливозаправщик Ил-78 во время летно-тактических учений
Российская фигуристка Алина Загитова выступает в короткой программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх. 21 февраля 2018 года
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на встрече в Москве. 19 февраля 2018
Извержение вулкана Синабунг в Индонезии. 19 февраля 2018 года
Львы отдыхают в Национальном зоопарке в Сан-Сальвадоре. 21 февраля 2018 года
Радикал громит здание Сбербанка в Киеве. 18 февраля 2018
Израильтяне сидят в бассейне с водой из горячих источников в Хамат-Гадере. 17 февраля 2018 года
Испанский тореадор во время корриды на арене La Santamaria в Боготе, Колумбия. 18 февраля 2018 года
Состязание по перетягиванию каната на праздничных гуляниях, посвященных проводам Широкой Масленицы в Новосибирской области. 17 февраля 2018
Акция активистов Гринпис в Германии
Празднование китайского Нового года в Пекине
Школьники из Монтгомери во время акции протеста возле здания Конгресса США после стрельбы в школе Паркленда во Флориде
Продавцы с товаром во время пожара на рынке в Порт-о-Пренсе
Российская фигуристка Евгения Медведева
Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду во время профилактики в канун Дня защитника Отечества
Участники мучной войны в Греции
Участник протеста против закона об иммиграции в Париже
Транспортно-заряжающая машина комплекса Искандер-К с крылатыми ракетами Р-500
Филиппинские девушки на улице Гонконга
Ряженый на праздновании Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области
Участница соревнований по бодибилдингу в Колумбии
Крушение вертолета в Сантьяго-Хамильтепек, Мексика
Беженцы и мигранты спасенные у берегов Ливии
Модели во время показа дизайнерского дома Nicopanda на неделе моды в Лондоне
Участники традиционных мучных боев в Галаксиди, Греция
В одном из коллекторов в центре Москвы
Дуа Липа во время выступления на Brit Awards 2018 в Лондоне
Панда Луми во время снегопада в зоопарке Эхтяри, Финляндия
Актриса Дженнифер Лоуренс на европейской премьере фильма Красный воробей в Лондоне, Великобритания
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастницы открытого кастинга национального конкурса "Мисс Россия" в торговом центре "Афимолл Сити" в Москве.Участницы открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Участницы открытого кастинга национального конкурса "Мисс Россия" в торговом центре "Афимолл Сити" в Москве.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСамолет-заправщик Ил-78 во время летно-тактических учений морской авиации Черноморского флота в Ейском районе.Топливозаправщик Ил-78 во время летно-тактических учений
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Самолет-заправщик Ил-78 во время летно-тактических учений морской авиации Черноморского флота в Ейском районе.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссийская фигуристка Алина Загитова во время короткой программы женского одиночного катания на Олимпиаде в Пхёнчхане.Российская фигуристка Алина Загитова выступает в короткой программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх. 21 февраля 2018 года
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Российская фигуристка Алина Загитова во время короткой программы женского одиночного катания на Олимпиаде в Пхёнчхане.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) обсудил с иранским коллегой Мухаммадом Джавадом Зарифом (справа) реализацию решений по Сирии, принятых на конгрессе в Сочи.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на встрече в Москве. 19 февраля 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) обсудил с иранским коллегой Мухаммадом Джавадом Зарифом (справа) реализацию решений по Сирии, принятых на конгрессе в Сочи.
© AFP 2018 / Anto Sembiring Извержение вулкана Синабунг на индонезийском острове Суматра. Вулкан выбросил столб пепла высотой пять километров.Извержение вулкана Синабунг в Индонезии. 19 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Anto Sembiring 
Извержение вулкана Синабунг на индонезийском острове Суматра. Вулкан выбросил столб пепла высотой пять километров.
© AFP 2018 / Marvin RecinosЛьвы в Национальном зоопарке в Сан-Сальвадоре.Львы отдыхают в Национальном зоопарке в Сан-Сальвадоре. 21 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Marvin Recinos
Львы в Национальном зоопарке в Сан-Сальвадоре.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУкраинский радикал громит в Киеве здание Сбербанка.Радикал громит здание Сбербанка в Киеве. 18 февраля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Украинский радикал громит в Киеве здание Сбербанка.
© AFP 2018 / Menahem KahanaГраждане Израиля в бассейне с водой из горячих источников в Хамат-Гадере.Израильтяне сидят в бассейне с водой из горячих источников в Хамат-Гадере. 17 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Menahem Kahana
Граждане Израиля в бассейне с водой из горячих источников в Хамат-Гадере.
© AFP 2018 / Raul Arboleda Коррида в Колумбии. Испанский тореадор безуспешно пытается укротить быка.Испанский тореадор во время корриды на арене La Santamaria в Боготе, Колумбия. 18 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Raul Arboleda 
Коррида в Колумбии. Испанский тореадор безуспешно пытается укротить быка.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСостязание по перетягиванию каната на масленичных гуляниях в Новосибирской области.Состязание по перетягиванию каната на праздничных гуляниях, посвященных проводам Широкой Масленицы в Новосибирской области. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Состязание по перетягиванию каната на масленичных гуляниях в Новосибирской области.
© AFP 2018 / DPA/ Sebastian GollnowАктивисты "Гринпис" в Штутгарте протестуют против загрязнения атмосферы от дизельных выхлопов.Акция активистов Гринпис в Германии
© AFP 2018 / DPA/ Sebastian Gollnow
Активисты "Гринпис" в Штутгарте протестуют против загрязнения атмосферы от дизельных выхлопов.
© REUTERS / Jason LeeТанец огненного дракона во время празднования китайского Нового года в Пекине.Празднование китайского Нового года в Пекине
© REUTERS / Jason Lee
Танец огненного дракона во время празднования китайского Нового года в Пекине.
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПротесты учащихся в США после массового расстрела в школе во Флориде.Школьники из Монтгомери во время акции протеста возле здания Конгресса США после стрельбы в школе Паркленда во Флориде
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Протесты учащихся в США после массового расстрела в школе во Флориде.
© AFP 2018 / Hector RetamalПродавцы на рынке в Порт-о-Пренсе пытаются спасти свои товары от пожара.Продавцы с товаром во время пожара на рынке в Порт-о-Пренсе
© AFP 2018 / Hector Retamal
Продавцы на рынке в Порт-о-Пренсе пытаются спасти свои товары от пожара.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссийская фигуристка Евгения Медведева во время короткой программы на Олимпийских играх в Пхёнчхане.Российская фигуристка Евгения Медведева
© РИА Новости / Владимир Песня
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Российская фигуристка Евгения Медведева во время короткой программы на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду во время профилактики в канун Дня защитника Отечества.Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду во время профилактики в канун Дня защитника Отечества
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду во время профилактики в канун Дня защитника Отечества.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisУчастники "мучной войны" в Греции, которая традиционно проходит в стране в первый день поста.Участники мучной войны в Греции
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Участники "мучной войны" в Греции, которая традиционно проходит в стране в первый день поста.
© AFP 2018 / Stephane de SakutinЖитель Парижа, протестующий против закона об иммиграции.Участник протеста против закона об иммиграции в Париже
© AFP 2018 / Stephane de Sakutin
Житель Парижа, протестующий против закона об иммиграции.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкТранспортно-заряжающая машина комплекса "Искандер-К" с крылатыми ракетами Р-500 в транспортно-пусковых контейнерах во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М".Транспортно-заряжающая машина комплекса Искандер-К с крылатыми ракетами Р-500
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Транспортно-заряжающая машина комплекса "Искандер-К" с крылатыми ракетами Р-500 в транспортно-пусковых контейнерах во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М".
© AFP 2018 / Andrew Caballero-ReynoldsФилиппинские женщины на улице Гонконга. Каждое воскресенье работники из Индонезии и Филиппин собираются в центре города отметить выходные.Филиппинские девушки на улице Гонконга
© AFP 2018 / Andrew Caballero-Reynolds
Филиппинские женщины на улице Гонконга. Каждое воскресенье работники из Индонезии и Филиппин собираются в центре города отметить выходные.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкРяженый на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.Ряженый на праздновании Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Ряженый на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
© REUTERS / Fredy BuilesУчастница соревнований по бодибилдингу в КолумбииУчастница соревнований по бодибилдингу в Колумбии
© REUTERS / Fredy Builes
Участница соревнований по бодибилдингу в Колумбии
© AFP 2018 / Mario VazquezВ Мексике потерпел крушение вертолет. В результате авиакатастрофы погибли 13 человек, в том числе министр внутренних дел Альфонсо Наваррете.Крушение вертолета в Сантьяго-Хамильтепек, Мексика
© AFP 2018 / Mario Vazquez
В Мексике потерпел крушение вертолет. В результате авиакатастрофы погибли 13 человек, в том числе министр внутренних дел Альфонсо Наваррете.
© AP Photo / Olmo CalvoЛивийские мигранты бегут из страны в Испанию в поисках лучшей жизни.Беженцы и мигранты спасенные у берегов Ливии
© AP Photo / Olmo Calvo
Ливийские мигранты бегут из страны в Испанию в поисках лучшей жизни.
© AFP 2018 / Niklas Halle'nМодельный показ дизайнерского дома Nicopanda в Лондоне.Модели во время показа дизайнерского дома Nicopanda на неделе моды в Лондоне
© AFP 2018 / Niklas Halle'n
Модельный показ дизайнерского дома Nicopanda в Лондоне.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisУчастники традиционных мучных боев в Галаксиди (Греция).Участники традиционных мучных боев в Галаксиди, Греция
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Участники традиционных мучных боев в Галаксиди (Греция).
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВ одном из коллекторов в центре Москвы.В одном из коллекторов в центре Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
В одном из коллекторов в центре Москвы.
© AP Photo / Invision/ Joel C RyanБританская певица Дуа Липа во время выступления на Brit Awards 2018.Дуа Липа во время выступления на Brit Awards 2018 в Лондоне
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
Британская певица Дуа Липа во время выступления на Brit Awards 2018.
© AFP 2018 / Roni Rekomaa/ LehtikuvaПанда Луми радуется снегопаду в зоопарке Эхтяри, Финляндия.Панда Луми во время снегопада в зоопарке Эхтяри, Финляндия
© AFP 2018 / Roni Rekomaa/ Lehtikuva
Панда Луми радуется снегопаду в зоопарке Эхтяри, Финляндия.
© REUTERS / Simon DawsonАктриса Дженнифер Лоуренс на европейской премьере фильма "Красный воробей" в Лондоне.Актриса Дженнифер Лоуренс на европейской премьере фильма Красный воробей в Лондоне, Великобритания
© REUTERS / Simon Dawson
Актриса Дженнифер Лоуренс на европейской премьере фильма "Красный воробей" в Лондоне.
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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