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Лучшие работы конкурса Стенина на выставке в Мехико

14:3023.02.2018
(обновлено: 11:31 26.02.2018)
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Огород. Работа фотографа Светланы Тарасовой из России
Продавщица сладкой ваты. Работа фотографа Табылды Кадырбекова из Кыргызстана
Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России. Работа фотографа Юрия Смитюка из России
Элегантный болельщик. Работа фотографа Константина Чалабова из России
Весенний паводок в Омской области
© Светлана Тарасова | StenincontestСветлана Тарасова из России удостоилась приза за работу "Огород".Огород. Работа фотографа Светланы Тарасовой из России
© Светлана Тарасова | Stenincontest
Светлана Тарасова из России удостоилась приза за работу "Огород".
© Табылды Кадырбеков | StenincontestКиргизский фотограф отметился снимком продавщицы сладкой ваты из Бишкека.Продавщица сладкой ваты. Работа фотографа Табылды Кадырбекова из Кыргызстана
© Табылды Кадырбеков | Stenincontest
Киргизский фотограф отметился снимком продавщицы сладкой ваты из Бишкека.
© Юрий Смитюк | StenincontestЗимний серфинг на Тихоокеанском побережье России попал в объектив Юлии Смитюки из России.Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России. Работа фотографа Юрия Смитюка из России
© Юрий Смитюк | Stenincontest
Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России попал в объектив Юлии Смитюки из России.
© Константин Чалабов | StenincontestЭлегантного болельщика запечатлел российский фотограф Константин Чалабов.Элегантный болельщик. Работа фотографа Константина Чалабова из России
© Константин Чалабов | Stenincontest
Элегантного болельщика запечатлел российский фотограф Константин Чалабов.
© Алексей Мальгавко | StenincontestВесенний паводок в Омской области сфотографировал Алексей Мальгавко из России.Весенний паводок в Омской области
© Алексей Мальгавко | Stenincontest
Весенний паводок в Омской области сфотографировал Алексей Мальгавко из России.
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Фотографии победителей и призеров конкурса Стенина — в фотоленте ria.ru.

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