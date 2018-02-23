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Армия России

12:0023.02.2018
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Морские пехотинцы Тихоокеанского флота РФ и военнослужащие специального подразделения Вооруженных Сил Индии производят высадку на берег на этапе первых межвидовых российско-индийских учений Индра-2017 на десантном полигоне Клерк
Боевые машины пехоты (БМП-2) форсируют реку во время показных учений 5-й общевойсковой армии по форсированию водных преград на Сергеевском полигоне в Приморском крае
Военнослужащие на тактико-специальных учениях Рельеф-2017 в Забайкальском крае
Военнослужащие в ходе командно-штабных учений с участием 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рязанской области
Военнослужащий занимается спортом на авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия
Стрельбы самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу у Адмиралтейской набережной перед началом Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге
Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии
Военнослужащий с ПЗРК Игла на бронеавтомобиле Тигр во время совместных тактических учений коллективных сил быстрого реагирования (КСБР) государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Рубеж-2016
БТР 82 А производит высадку на берег на этапе первых межвидовых российско-индийских учений Индра-2017 на десантном полигоне Клерк
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ во время полета для нанесения авиаудара крылатыми ракетами по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики
Демонстрационный показ 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии в рамках Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016
Малый ракетный корабль Град Свияжск запускает ракету Калибр во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии
Расчет ручного гранатомета РПГ-7 перед стрельбой на учениях батальона морской пехоты Тихоокеанского флота с отработкой элементов всеармейских соревнований Суворовский натиск на полигоне Бамбурово в Приморском крае
Демонстрация танка Т-14 Армата
Военнослужащий во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе
Вертолеты огневой поддержки Ка-52 Аллигатор во время показных учений в Кубинке на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
Военнослужащий во время учений по борьбе с воздушными целями подразделения специального назначения в Ставропольском крае
Участница во время конкурса красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих ракетных войск стратегического назначения
Бронеавтомобиль Патруль, оснащенный подвижным комплексом обнаружения и блокировки взрывных устройств Возница
Подвижной грунтовой ракетный комплекс пятого поколения Ярс
Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа на тактико-специальных учениях на полигоне Анастасьевский в Хабаровском крае
Снайпер на позиции во время учений бригады специального назначения ЮВО в Краснодарском крае
Военнослужащие штурмового инженерно-саперного подразделения вооруженных сил РФ во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области
Военнослужащие на быстроходной лодке БЛ-680 во время специальных учений системы материально-технического обеспечения войск ЗВО в Ярославле
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМорские пехотинцы Тихоокеанского флота РФ и военнослужащие специального подразделения Вооруженных Сил Индии производят высадку на берег на этапе первых межвидовых российско-индийских учений "Индра-2017" на десантном полигоне "Клерк".Морские пехотинцы Тихоокеанского флота РФ и военнослужащие специального подразделения Вооруженных Сил Индии производят высадку на берег на этапе первых межвидовых российско-индийских учений Индра-2017 на десантном полигоне Клерк
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Морские пехотинцы Тихоокеанского флота РФ и военнослужащие специального подразделения Вооруженных Сил Индии производят высадку на берег на этапе первых межвидовых российско-индийских учений "Индра-2017" на десантном полигоне "Клерк".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБоевые машины пехоты (БМП-2) форсируют реку во время показных учений 5-й общевойсковой армии по форсированию водных преград на Сергеевском полигоне в Приморском крае.Боевые машины пехоты (БМП-2) форсируют реку во время показных учений 5-й общевойсковой армии по форсированию водных преград на Сергеевском полигоне в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Боевые машины пехоты (БМП-2) форсируют реку во время показных учений 5-й общевойсковой армии по форсированию водных преград на Сергеевском полигоне в Приморском крае.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВоеннослужащие на тактико-специальных учениях "Рельеф-2017" в Забайкальском крае.Военнослужащие на тактико-специальных учениях Рельеф-2017 в Забайкальском крае
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие на тактико-специальных учениях "Рельеф-2017" в Забайкальском крае.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВоеннослужащие в ходе командно-штабных учений с участием 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рязанской области.Военнослужащие в ходе командно-штабных учений с участием 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рязанской области
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в ходе командно-штабных учений с участием 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рязанской области.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВоеннослужащий занимается спортом на авиабазе "Хмеймим" в сирийской провинции Латакия.Военнослужащий занимается спортом на авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Военнослужащий занимается спортом на авиабазе "Хмеймим" в сирийской провинции Латакия.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСтрельбы самоходных артиллерийских установок 2С5 "Гиацинт" во время межвидовых тактических учений 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) при поддержке армейской, штурмовой, бомбардировочной, истребительной и дальней авиации с участием подразделений воздушно-десантных войск (ВДВ) на Сергеевском полигоне в Приморском крае.Стрельбы самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Стрельбы самоходных артиллерийских установок 2С5 "Гиацинт" во время межвидовых тактических учений 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) при поддержке армейской, штурмовой, бомбардировочной, истребительной и дальней авиации с участием подразделений воздушно-десантных войск (ВДВ) на Сергеевском полигоне в Приморском крае.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанк30 июля 2017. Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу у Адмиралтейской набережной перед началом Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге.Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу у Адмиралтейской набережной перед началом Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Никольский
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30 июля 2017. Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу у Адмиралтейской набережной перед началом Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМарш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии на базе учебного центра "Горный" в Новосибирской области.Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии на базе учебного центра "Горный" в Новосибирской области.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВоеннослужащий с ПЗРК "Игла" на бронеавтомобиле "Тигр" во время совместных тактических учений коллективных сил быстрого реагирования (КСБР) государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Рубеж-2016" на базе войсковой части в городе Балыкчы в Киргизии.Военнослужащий с ПЗРК Игла на бронеавтомобиле Тигр во время совместных тактических учений коллективных сил быстрого реагирования (КСБР) государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Рубеж-2016
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военнослужащий с ПЗРК "Игла" на бронеавтомобиле "Тигр" во время совместных тактических учений коллективных сил быстрого реагирования (КСБР) государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Рубеж-2016" на базе войсковой части в городе Балыкчы в Киргизии.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБТР 82 А производит высадку на берег на этапе первых межвидовых российско-индийских учений "Индра-2017" на десантном полигоне "Клерк".БТР 82 А производит высадку на берег на этапе первых межвидовых российско-индийских учений Индра-2017 на десантном полигоне Клерк
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БТР 82 А производит высадку на берег на этапе первых межвидовых российско-индийских учений "Индра-2017" на десантном полигоне "Клерк".
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ во время полета для нанесения авиаудара крылатыми ракетами по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ во время полета для нанесения авиаудара крылатыми ракетами по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ во время полета для нанесения авиаудара крылатыми ракетами по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкДемонстрационный показ 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии в рамках Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016" на военном полигоне "Рощинский" в Самарской области.Демонстрационный показ 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии в рамках Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Демонстрационный показ 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии в рамках Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016" на военном полигоне "Рощинский" в Самарской области.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкМалый ракетный корабль "Град Свияжск" запускает ракету "Калибр" во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии.Малый ракетный корабль Град Свияжск запускает ракету Калибр во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Малый ракетный корабль "Град Свияжск" запускает ракету "Калибр" во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРасчет ручного гранатомета РПГ-7 перед стрельбой на учениях батальона морской пехоты Тихоокеанского флота с отработкой элементов всеармейских соревнований "Суворовский натиск" на полигоне "Бамбурово" в Приморском крае.Расчет ручного гранатомета РПГ-7 перед стрельбой на учениях батальона морской пехоты Тихоокеанского флота с отработкой элементов всеармейских соревнований Суворовский натиск на полигоне Бамбурово в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Расчет ручного гранатомета РПГ-7 перед стрельбой на учениях батальона морской пехоты Тихоокеанского флота с отработкой элементов всеармейских соревнований "Суворовский натиск" на полигоне "Бамбурово" в Приморском крае.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкДемонстрация танка Т-14 "Армата". Максимально возможное качество (Стоп-кадр с видео, опубликованного Министерством обороны РФ на своем официальном канале в YouTube).Демонстрация танка Т-14 Армата
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Демонстрация танка Т-14 "Армата". Максимально возможное качество (Стоп-кадр с видео, опубликованного Министерством обороны РФ на своем официальном канале в YouTube).
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкВоеннослужащий во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии.Военнослужащий во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Военнослужащий во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. Второй дивизион ЗРК С-400, развернутый в Севастополе на мысе Фиолент, обеспечит защиту населения Крыма и значительной части Краснодарского края.Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. Второй дивизион ЗРК С-400, развернутый в Севастополе на мысе Фиолент, обеспечит защиту населения Крыма и значительной части Краснодарского края.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВертолеты огневой поддержки Ка-52 "Аллигатор" во время показных учений в Кубинке на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2016".Вертолеты огневой поддержки Ка-52 Аллигатор во время показных учений в Кубинке на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолеты огневой поддержки Ка-52 "Аллигатор" во время показных учений в Кубинке на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2016".
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВоеннослужащий во время учений по борьбе с воздушными целями подразделения специального назначения в Ставропольском крае.Военнослужащий во время учений по борьбе с воздушными целями подразделения специального назначения в Ставропольском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Военнослужащий во время учений по борьбе с воздушными целями подразделения специального назначения в Ставропольском крае.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастница во время конкурса красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих ракетных войск стратегического назначения "Макияж под камуфляж" в Ярославской области.Участница во время конкурса красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих ракетных войск стратегического назначения
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Участница во время конкурса красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих ракетных войск стратегического назначения "Макияж под камуфляж" в Ярославской области.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкБронеавтомобиль "Патруль", оснащенный подвижным комплексом обнаружения и блокировки взрывных устройств "Возница", и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Стрекоза", оснащенный облегченным локатором типа "Коршун" для обнаружения взрывных устройств с воздуха, на испытании перспективной техники вооружения инженерных войск на базе 66-го методического межведомственного учебного центра Вооруженных Сил РФ в Московской области.Бронеавтомобиль Патруль, оснащенный подвижным комплексом обнаружения и блокировки взрывных устройств Возница
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобиль "Патруль", оснащенный подвижным комплексом обнаружения и блокировки взрывных устройств "Возница", и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Стрекоза", оснащенный облегченным локатором типа "Коршун" для обнаружения взрывных устройств с воздуха, на испытании перспективной техники вооружения инженерных войск на базе 66-го методического межведомственного учебного центра Вооруженных Сил РФ в Московской области.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПодвижной грунтовой ракетный комплекс пятого поколения "Ярс" на совместной тренировке сводного парадного расчета, механизированной колонны и авиации Парада Победы.Подвижной грунтовой ракетный комплекс пятого поколения Ярс
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Подвижной грунтовой ракетный комплекс пятого поколения "Ярс" на совместной тренировке сводного парадного расчета, механизированной колонны и авиации Парада Победы.
© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкВоеннослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа на тактико-специальных учениях на полигоне "Анастасьевский" в Хабаровском крае.Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа на тактико-специальных учениях на полигоне Анастасьевский в Хабаровском крае
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа на тактико-специальных учениях на полигоне "Анастасьевский" в Хабаровском крае.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкСнайпер на позиции во время учений бригады специального назначения ЮВО в Краснодарском крае.Снайпер на позиции во время учений бригады специального назначения ЮВО в Краснодарском крае
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Снайпер на позиции во время учений бригады специального назначения ЮВО в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкВоеннослужащие штурмового инженерно-саперного подразделения вооруженных сил РФ во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области.Военнослужащие штурмового инженерно-саперного подразделения вооруженных сил РФ во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области
© РИА Новости / Павел Герасимов
Перейти в фотобанк
Военнослужащие штурмового инженерно-саперного подразделения вооруженных сил РФ во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области.
© РИА Новости / Олег СмысловПерейти в фотобанкВоеннослужащие на быстроходной лодке БЛ-680 во время специальных учений системы материально-технического обеспечения войск ЗВО в Ярославле.Военнослужащие на быстроходной лодке БЛ-680 во время специальных учений системы материально-технического обеспечения войск ЗВО в Ярославле
© РИА Новости / Олег Смыслов
Перейти в фотобанк
Военнослужащие на быстроходной лодке БЛ-680 во время специальных учений системы материально-технического обеспечения войск ЗВО в Ярославле.
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