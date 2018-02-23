Армия России
12:0023.02.2018
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМорские пехотинцы Тихоокеанского флота РФ и военнослужащие специального подразделения Вооруженных Сил Индии производят высадку на берег на этапе первых межвидовых российско-индийских учений "Индра-2017" на десантном полигоне "Клерк".
Морские пехотинцы Тихоокеанского флота РФ и военнослужащие специального подразделения Вооруженных Сил Индии производят высадку на берег на этапе первых межвидовых российско-индийских учений "Индра-2017" на десантном полигоне "Клерк".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБоевые машины пехоты (БМП-2) форсируют реку во время показных учений 5-й общевойсковой армии по форсированию водных преград на Сергеевском полигоне в Приморском крае.
Боевые машины пехоты (БМП-2) форсируют реку во время показных учений 5-й общевойсковой армии по форсированию водных преград на Сергеевском полигоне в Приморском крае.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВоеннослужащие на тактико-специальных учениях "Рельеф-2017" в Забайкальском крае.
Военнослужащие на тактико-специальных учениях "Рельеф-2017" в Забайкальском крае.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВоеннослужащие в ходе командно-штабных учений с участием 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рязанской области.
Военнослужащие в ходе командно-штабных учений с участием 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рязанской области.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВоеннослужащий занимается спортом на авиабазе "Хмеймим" в сирийской провинции Латакия.
Военнослужащий занимается спортом на авиабазе "Хмеймим" в сирийской провинции Латакия.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСтрельбы самоходных артиллерийских установок 2С5 "Гиацинт" во время межвидовых тактических учений 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) при поддержке армейской, штурмовой, бомбардировочной, истребительной и дальней авиации с участием подразделений воздушно-десантных войск (ВДВ) на Сергеевском полигоне в Приморском крае.
Стрельбы самоходных артиллерийских установок 2С5 "Гиацинт" во время межвидовых тактических учений 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) при поддержке армейской, штурмовой, бомбардировочной, истребительной и дальней авиации с участием подразделений воздушно-десантных войск (ВДВ) на Сергеевском полигоне в Приморском крае.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанк30 июля 2017. Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу у Адмиралтейской набережной перед началом Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге.
30 июля 2017. Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу у Адмиралтейской набережной перед началом Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМарш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии на базе учебного центра "Горный" в Новосибирской области.
Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии на базе учебного центра "Горный" в Новосибирской области.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВоеннослужащий с ПЗРК "Игла" на бронеавтомобиле "Тигр" во время совместных тактических учений коллективных сил быстрого реагирования (КСБР) государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Рубеж-2016" на базе войсковой части в городе Балыкчы в Киргизии.
Военнослужащий с ПЗРК "Игла" на бронеавтомобиле "Тигр" во время совместных тактических учений коллективных сил быстрого реагирования (КСБР) государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Рубеж-2016" на базе войсковой части в городе Балыкчы в Киргизии.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБТР 82 А производит высадку на берег на этапе первых межвидовых российско-индийских учений "Индра-2017" на десантном полигоне "Клерк".
БТР 82 А производит высадку на берег на этапе первых межвидовых российско-индийских учений "Индра-2017" на десантном полигоне "Клерк".
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ во время полета для нанесения авиаудара крылатыми ракетами по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ во время полета для нанесения авиаудара крылатыми ракетами по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкДемонстрационный показ 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии в рамках Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016" на военном полигоне "Рощинский" в Самарской области.
Демонстрационный показ 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии в рамках Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016" на военном полигоне "Рощинский" в Самарской области.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкМалый ракетный корабль "Град Свияжск" запускает ракету "Калибр" во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии.
Малый ракетный корабль "Град Свияжск" запускает ракету "Калибр" во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРасчет ручного гранатомета РПГ-7 перед стрельбой на учениях батальона морской пехоты Тихоокеанского флота с отработкой элементов всеармейских соревнований "Суворовский натиск" на полигоне "Бамбурово" в Приморском крае.
Расчет ручного гранатомета РПГ-7 перед стрельбой на учениях батальона морской пехоты Тихоокеанского флота с отработкой элементов всеармейских соревнований "Суворовский натиск" на полигоне "Бамбурово" в Приморском крае.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкДемонстрация танка Т-14 "Армата". Максимально возможное качество (Стоп-кадр с видео, опубликованного Министерством обороны РФ на своем официальном канале в YouTube).
Демонстрация танка Т-14 "Армата". Максимально возможное качество (Стоп-кадр с видео, опубликованного Министерством обороны РФ на своем официальном канале в YouTube).
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкВоеннослужащий во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии.
Военнослужащий во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. Второй дивизион ЗРК С-400, развернутый в Севастополе на мысе Фиолент, обеспечит защиту населения Крыма и значительной части Краснодарского края.
Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. Второй дивизион ЗРК С-400, развернутый в Севастополе на мысе Фиолент, обеспечит защиту населения Крыма и значительной части Краснодарского края.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВертолеты огневой поддержки Ка-52 "Аллигатор" во время показных учений в Кубинке на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2016".
Вертолеты огневой поддержки Ка-52 "Аллигатор" во время показных учений в Кубинке на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2016".
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВоеннослужащий во время учений по борьбе с воздушными целями подразделения специального назначения в Ставропольском крае.
Военнослужащий во время учений по борьбе с воздушными целями подразделения специального назначения в Ставропольском крае.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастница во время конкурса красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих ракетных войск стратегического назначения "Макияж под камуфляж" в Ярославской области.
Участница во время конкурса красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих ракетных войск стратегического назначения "Макияж под камуфляж" в Ярославской области.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкБронеавтомобиль "Патруль", оснащенный подвижным комплексом обнаружения и блокировки взрывных устройств "Возница", и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Стрекоза", оснащенный облегченным локатором типа "Коршун" для обнаружения взрывных устройств с воздуха, на испытании перспективной техники вооружения инженерных войск на базе 66-го методического межведомственного учебного центра Вооруженных Сил РФ в Московской области.
Бронеавтомобиль "Патруль", оснащенный подвижным комплексом обнаружения и блокировки взрывных устройств "Возница", и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Стрекоза", оснащенный облегченным локатором типа "Коршун" для обнаружения взрывных устройств с воздуха, на испытании перспективной техники вооружения инженерных войск на базе 66-го методического межведомственного учебного центра Вооруженных Сил РФ в Московской области.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПодвижной грунтовой ракетный комплекс пятого поколения "Ярс" на совместной тренировке сводного парадного расчета, механизированной колонны и авиации Парада Победы.
Подвижной грунтовой ракетный комплекс пятого поколения "Ярс" на совместной тренировке сводного парадного расчета, механизированной колонны и авиации Парада Победы.
© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкВоеннослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа на тактико-специальных учениях на полигоне "Анастасьевский" в Хабаровском крае.
Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа на тактико-специальных учениях на полигоне "Анастасьевский" в Хабаровском крае.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкСнайпер на позиции во время учений бригады специального назначения ЮВО в Краснодарском крае.
Снайпер на позиции во время учений бригады специального назначения ЮВО в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкВоеннослужащие штурмового инженерно-саперного подразделения вооруженных сил РФ во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области.
Военнослужащие штурмового инженерно-саперного подразделения вооруженных сил РФ во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области.
© РИА Новости / Олег СмысловПерейти в фотобанкВоеннослужащие на быстроходной лодке БЛ-680 во время специальных учений системы материально-технического обеспечения войск ЗВО в Ярославле.
Военнослужащие на быстроходной лодке БЛ-680 во время специальных учений системы материально-технического обеспечения войск ЗВО в Ярославле.
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