Красная армия на фронтах Гражданской войны

23 февраля 1918 года в "Правде" вышла статья Ленина "Мир или война", в которой председатель Совнаркома настаивал на немедленном мире. В этот же день на заседании ЦК РСДРП(б) он потребовал от комитета ради спасения Советской России заключить мир на условиях кайзера Вильгельма II. В ночь на 24 февраля германский ультиматум был принят, однако наступление немецких войск продолжалось до подписания Брестского мирного договора 4 марта (он был аннулирован ВЦИК уже 13 ноября 1918 года).