Ровно сто лет назад первые добровольцы начали вступать в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии, чтобы на стороне большевиков встать на защиту Октябрьской революции. Бойцы РККА на фронтах Гражданской войны — в фотоленте Ria.ru.
Красная армия на фронтах Гражданской войны
11:0023.02.2018
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкДнем создания Рабоче-крестьянской Красной Армии принято считать 23 февраля 1918 года. В этот день началась массовая запись добровольцев в отряды РККА, которые создавались согласно декрету Совета народных комиссаров, подписанному 15 (28) января 1918 года.
Днем создания Рабоче-крестьянской Красной Армии принято считать 23 февраля 1918 года. В этот день началась массовая запись добровольцев в отряды РККА, которые создавались согласно декрету Совета народных комиссаров, подписанному 15 (28) января 1918 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ декрете СНК РСФСР "О Рабоче-крестьянской Красной армии" говорилось, что она создается "из наиболее сознательных и организованных элементов трудящихся классов" на моложе 18 лет, которые готовы "отдать свои силы, свою жизнь для защиты завоеванной Октябрьской революции, и власти Советов и социализма".
В декрете СНК РСФСР "О Рабоче-крестьянской Красной армии" говорилось, что она создается "из наиболее сознательных и организованных элементов трудящихся классов" на моложе 18 лет, которые готовы "отдать свои силы, свою жизнь для защиты завоеванной Октябрьской революции, и власти Советов и социализма".
© РИА НовостиПерейти в фотобанк23 февраля 1918 года было опубликовано воззвание Совета народных комиссаров "Социалистическое отечество в опасности!", авторство которого, по всей видимости, принадлежит Льву Троцкому, в котором требовалось "защищать каждую позицию до последней капли крови", уничтожать продовольственные запасы, которые могли бы попасть "в руки врага", и расстреливать неприятельских агентов на месте преступления. На основании этого декрета назначенный большевиками Верховным главнокомандующим Николай Крыленко подписал приказ о "революционной мобилизации".
23 февраля 1918 года было опубликовано воззвание Совета народных комиссаров "Социалистическое отечество в опасности!", авторство которого, по всей видимости, принадлежит Льву Троцкому, в котором требовалось "защищать каждую позицию до последней капли крови", уничтожать продовольственные запасы, которые могли бы попасть "в руки врага", и расстреливать неприятельских агентов на месте преступления. На основании этого декрета назначенный большевиками Верховным главнокомандующим Николай Крыленко подписал приказ о "революционной мобилизации".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ "Воззвании Военного главнокомандующего", опубликованном в тот же день, говорилось: "Все к оружию. Все на защиту революции. Поголовная мобилизация для рытья окопов и высылка окопных отрядов поручается советам с назначением ответственных комиссаров с неограниченными полномочиями для каждого отряда. Настоящий приказ рассылается в качестве инструкции во все советы по всем городам".
В "Воззвании Военного главнокомандующего", опубликованном в тот же день, говорилось: "Все к оружию. Все на защиту революции. Поголовная мобилизация для рытья окопов и высылка окопных отрядов поручается советам с назначением ответственных комиссаров с неограниченными полномочиями для каждого отряда. Настоящий приказ рассылается в качестве инструкции во все советы по всем городам".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЗа пять дней до публикации воззвания Военного главнокомандующего германские и австро-венгерские войска начали наступление по всему Восточному фронту. Их небольшие летучие отряды продвигались на 50 километров в сутки, не встречая сопротивления на местах.
За пять дней до публикации воззвания Военного главнокомандующего германские и австро-венгерские войска начали наступление по всему Восточному фронту. Их небольшие летучие отряды продвигались на 50 километров в сутки, не встречая сопротивления на местах.
© РИА Новости / Константин КузнецовПерейти в фотобанк23 февраля 1918 года в "Правде" вышла статья Ленина "Мир или война", в которой председатель Совнаркома настаивал на немедленном мире. В этот же день на заседании ЦК РСДРП(б) он потребовал от комитета ради спасения Советской России заключить мир на условиях кайзера Вильгельма II. В ночь на 24 февраля германский ультиматум был принят, однако наступление немецких войск продолжалось до подписания Брестского мирного договора 4 марта (он был аннулирован ВЦИК уже 13 ноября 1918 года).
23 февраля 1918 года в "Правде" вышла статья Ленина "Мир или война", в которой председатель Совнаркома настаивал на немедленном мире. В этот же день на заседании ЦК РСДРП(б) он потребовал от комитета ради спасения Советской России заключить мир на условиях кайзера Вильгельма II. В ночь на 24 февраля германский ультиматум был принят, однако наступление немецких войск продолжалось до подписания Брестского мирного договора 4 марта (он был аннулирован ВЦИК уже 13 ноября 1918 года).
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОбещания мира, которого так ждали бойцы, участвовавшие в Первой мировой войне, обеспечили поддержку Советам во многих регионах страны, однако организованная солдатскими комитетами и ревкомами кампания по записи добровольцев в новые вооруженные силы не принесла ощутимых результатов.
Обещания мира, которого так ждали бойцы, участвовавшие в Первой мировой войне, обеспечили поддержку Советам во многих регионах страны, однако организованная солдатскими комитетами и ревкомами кампания по записи добровольцев в новые вооруженные силы не принесла ощутимых результатов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДля борьбы с мятежными областями, которые отказались принять советское правительство, к весне 1918 года удалось собрать около 70 тысяч добровольцев, что составляло примерно процент от всех солдат, которые находились в действующей армии осенью 1917 года.
Для борьбы с мятежными областями, которые отказались принять советское правительство, к весне 1918 года удалось собрать около 70 тысяч добровольцев, что составляло примерно процент от всех солдат, которые находились в действующей армии осенью 1917 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКрасная армия формировалась из совершенно разнородных элементов — частей старой армии, отрядов красногвардейцев и матросов, крестьянских ополчений — и в ней царила "партизанщина": бойцы на митингах могли обсуждать вопросы проведения операций, выбирать на свое усмотрение командиров или осуществлять коллективное командование частями.
Красная армия формировалась из совершенно разнородных элементов — частей старой армии, отрядов красногвардейцев и матросов, крестьянских ополчений — и в ней царила "партизанщина": бойцы на митингах могли обсуждать вопросы проведения операций, выбирать на свое усмотрение командиров или осуществлять коллективное командование частями.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТем не менее, первым частям Красной армии за счет поддержки населения, подавляющего численного превосходства и хорошего снабжения боеприпасами со складов старой армии удалось установить Советскую власть на Дону и Кубани, удержать Екатеринодар, который пыталась захватить Добровольческая армия.
Тем не менее, первым частям Красной армии за счет поддержки населения, подавляющего численного превосходства и хорошего снабжения боеприпасами со складов старой армии удалось установить Советскую власть на Дону и Кубани, удержать Екатеринодар, который пыталась захватить Добровольческая армия.
© РИА НовостиПерейти в фотобанк22 апреля 1918 года декретом ВЦИК "О порядке замещения должностей в Рабоче-крестьянской Красной армии" была отменена выборность командного состава.
22 апреля 1918 года декретом ВЦИК "О порядке замещения должностей в Рабоче-крестьянской Красной армии" была отменена выборность командного состава.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДля того, чтобы полностью сформировать командный состав войск пришлось привлекать "военспецов" - офицеров старой армии.
Для того, чтобы полностью сформировать командный состав войск пришлось привлекать "военспецов" - офицеров старой армии.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПолитический контроль в Красной армии осуществлял институт военных комиссаров, учрежденный весной 1918 года.
Политический контроль в Красной армии осуществлял институт военных комиссаров, учрежденный весной 1918 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкФактически первым главнокомандующим Красной армии и одним из ее ключевых основателей был Лев Троцкий. На посту наркома военных, а позже военно-морских дел он в течение двух с половиной лет ездил на личном бронированном поезде по фронтам Гражданской войны, наводя дисциплину, продвигая использование "военспецов" и систему политических комиссаров.
Фактически первым главнокомандующим Красной армии и одним из ее ключевых основателей был Лев Троцкий. На посту наркома военных, а позже военно-морских дел он в течение двух с половиной лет ездил на личном бронированном поезде по фронтам Гражданской войны, наводя дисциплину, продвигая использование "военспецов" и систему политических комиссаров.
© РИА НовостиПерейти в фотобанк29 мая 1918 года на основе всеобщей воинской повинности начинается создание регулярной Красной армии, численность которой осенью 1918 года составила 800 тысяч человек, к началу 1919 года — 1,7 миллиона, к декабрю 1919 года — 3 миллиона, а к 1 ноября 1920 — 5,5 миллиона человек.
29 мая 1918 года на основе всеобщей воинской повинности начинается создание регулярной Красной армии, численность которой осенью 1918 года составила 800 тысяч человек, к началу 1919 года — 1,7 миллиона, к декабрю 1919 года — 3 миллиона, а к 1 ноября 1920 — 5,5 миллиона человек.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПехота являлась самым многочисленным родом войск Красной армии. Наибольшей стрелковой единицей в 1920-х годах был стрелковый полк, состоящий из батальонов, полковой артиллерии, саперных подразделений и подразделений связи, а также из штаба полка.
Пехота являлась самым многочисленным родом войск Красной армии. Наибольшей стрелковой единицей в 1920-х годах был стрелковый полк, состоящий из батальонов, полковой артиллерии, саперных подразделений и подразделений связи, а также из штаба полка.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВо время Гражданской войны была создана Первая конная армия, во главе которой стоял Семен Буденный. Армия была образована на базе трех дивизий его 1-го конного корпуса в ноябре 1919 года. Конармия сыграла значительную роль в разгроме войск Деникина и Врангеля.
Во время Гражданской войны была создана Первая конная армия, во главе которой стоял Семен Буденный. Армия была образована на базе трех дивизий его 1-го конного корпуса в ноябре 1919 года. Конармия сыграла значительную роль в разгроме войск Деникина и Врангеля.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкАвиация в Советских Вооруженных силах стала формироваться в 1918 году. Изначально она состояла из отдельных авиационных отрядов окружных Управлений, позже перешла под начало общевойсковых армий, а в 1920 году полевые управления были реорганизованы в штабы воздушных флотов с непосредственным подчинением командующим фронтами и армиями.
Авиация в Советских Вооруженных силах стала формироваться в 1918 году. Изначально она состояла из отдельных авиационных отрядов окружных Управлений, позже перешла под начало общевойсковых армий, а в 1920 году полевые управления были реорганизованы в штабы воздушных флотов с непосредственным подчинением командующим фронтами и армиями.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ марте 1919 года была принята новая программа РКП(б), в которой, в частности, отмечалось, что партия стремится осуществить действительное, а не формальное, равноправие женщин. Осуществляя этот лозунг, власти привлекали женщин к активной работе и в армии. Коммунистки становились не только политруками и комиссарами, но в период Гражданской войны принимали непосредственное участие в боевых действиях: были пулеметчицами, стрелками, подносчиками патронов, кавалеристами, связистками и конечно медсестрами. К концу войны в Красной армии служило 66 тысяч женщин, из них более 60 были награждены орденом Красного Знамени.
В марте 1919 года была принята новая программа РКП(б), в которой, в частности, отмечалось, что партия стремится осуществить действительное, а не формальное, равноправие женщин. Осуществляя этот лозунг, власти привлекали женщин к активной работе и в армии. Коммунистки становились не только политруками и комиссарами, но в период Гражданской войны принимали непосредственное участие в боевых действиях: были пулеметчицами, стрелками, подносчиками патронов, кавалеристами, связистками и конечно медсестрами. К концу войны в Красной армии служило 66 тысяч женщин, из них более 60 были награждены орденом Красного Знамени.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкК концу военной интервенции и Гражданской войны в состав РККА входили стрелковые войска, кавалерия, артиллерия, Рабоче–крестьянский Красный воздушный флот, броневые силы, инженерные, химические войска и войска связи.
К концу военной интервенции и Гражданской войны в состав РККА входили стрелковые войска, кавалерия, артиллерия, Рабоче–крестьянский Красный воздушный флот, броневые силы, инженерные, химические войска и войска связи.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПосле окончания Гражданской войны в 1924—1925 годах под руководством председателя Революционного военного совета СССР Михаила Фрунзе, который сменил на этом посту Троцкого, провели масштабную военную реформу. Была сокращена численность войск, введен принцип единоначалия, проведена реорганизация военного аппарата и политического управления Красной армии. Военная доктрина, разработанная Фрунзе, отводила особое место в армии политическим отделам и коммунистическим ячейкам.
После окончания Гражданской войны в 1924—1925 годах под руководством председателя Революционного военного совета СССР Михаила Фрунзе, который сменил на этом посту Троцкого, провели масштабную военную реформу. Была сокращена численность войск, введен принцип единоначалия, проведена реорганизация военного аппарата и политического управления Красной армии. Военная доктрина, разработанная Фрунзе, отводила особое место в армии политическим отделам и коммунистическим ячейкам.
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