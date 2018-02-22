В Москве в преддверии Дня защитника Отечества была проведена профилактика главного символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне — Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. РИА Новости рассказывает, как это пламя удается сохранять уже более полувека.
"Вечное должно быть вечным": как следят за главным огнем страны
14:3522.02.2018
(обновлено: 14:58 22.02.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду был зажжен в 1967 году. Он не гаснет уже 51 год.
Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду был зажжен в 1967 году. Он не гаснет уже 51 год.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПостоянное горение обеспечивают сотрудники АО "Мосгаз", для которых, как и для солдат Почетного караула, это Пост номер один.
Постоянное горение обеспечивают сотрудники АО "Мосгаз", для которых, как и для солдат Почетного караула, это Пост номер один.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЧтобы обеспечивать бесперебойную работу горелки, сотрудники "Мосгаза" проводят ежемесячную профилактику и дополнительные работы перед государственными праздниками, например перед Днем защитника Отечества.
Чтобы обеспечивать бесперебойную работу горелки, сотрудники "Мосгаза" проводят ежемесячную профилактику и дополнительные работы перед государственными праздниками, например перед Днем защитника Отечества.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОбслуживает горелку специализированная бригада слесарей высочайшей квалификации. Это "хранители" Вечного огня, некоторые из них работают здесь десятилетиями.
Обслуживает горелку специализированная бригада слесарей высочайшей квалификации. Это "хранители" Вечного огня, некоторые из них работают здесь десятилетиями.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосле того как огонь перенесен на временную горелку, газ перекрывают, а звезду мемориального комплекса снимают и убирают в сторону.
После того как огонь перенесен на временную горелку, газ перекрывают, а звезду мемориального комплекса снимают и убирают в сторону.
© РИА Новости / Евгений БиятовЗатем начинаются работы с самой горелкой. Слесари меняют три "запальника", от которых вновь зажжется огонь, если он по какой-то причине погаснет. Впрочем, такого не случалось ни разу.
Затем начинаются работы с самой горелкой. Слесари меняют три "запальника", от которых вновь зажжется огонь, если он по какой-то причине погаснет. Впрочем, такого не случалось ни разу.
© РИА Новости / Евгений БиятовГорелку чистят от сажи, работники проверяют состояние газового и электрического оборудования.
Горелку чистят от сажи, работники проверяют состояние газового и электрического оборудования.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВременная горелка обладает теми же характеристиками, что и основная. Огонь на ней не погаснет в любую погоду: ее поливали водой и испытывали ветром до 40 метров в секунду.
Временная горелка обладает теми же характеристиками, что и основная. Огонь на ней не погаснет в любую погоду: ее поливали водой и испытывали ветром до 40 метров в секунду.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПеренос огня происходит с помощью специального факела, разработанного специалистами "Мосгаза" несколько лет назад. Исторический факел, от которого пламя было зажжено в 1967 году, также еще действует, его использовали в прошлом году, на 50-летие Вечного огня.
Перенос огня происходит с помощью специального факела, разработанного специалистами "Мосгаза" несколько лет назад. Исторический факел, от которого пламя было зажжено в 1967 году, также еще действует, его использовали в прошлом году, на 50-летие Вечного огня.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ этом году в церемонии переноса огня принял участие ветеран Николай Морозов. В годы Великой Отечественной он служил на флоте, награжден медалью "За оборону Советского Заполярья", медалью Ушакова и другими наградами. С 1981 по 1992 год ветеран работал в "Мосгазе".
В этом году в церемонии переноса огня принял участие ветеран Николай Морозов. В годы Великой Отечественной он служил на флоте, награжден медалью "За оборону Советского Заполярья", медалью Ушакова и другими наградами. С 1981 по 1992 год ветеран работал в "Мосгазе".
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