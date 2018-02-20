Ракеты против условного противника: учения расчетов комплекса "Искандер-М"
10:0020.02.2018
(обновлено: 10:18 20.02.2018)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ Краснодарском крае прошла тренировка по управлению ракетными ударами с расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" ракетного соединения Южного военного округа.
В Краснодарском крае прошла тренировка по управлению ракетными ударами с расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" ракетного соединения Южного военного округа.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ ходе тренировки расчеты отработали скрытное выдвижение в назначенные позиционные районы, развернули пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, подготовили данные для нанесения ударов и выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника на различные дальности.
В ходе тренировки расчеты отработали скрытное выдвижение в назначенные позиционные районы, развернули пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, подготовили данные для нанесения ударов и выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника на различные дальности.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкНа тренировку привлекалось около 200 военнослужащих, было задействовано свыше 60 единиц вооружения, военной и специальной техники.
На тренировку привлекалось около 200 военнослужащих, было задействовано свыше 60 единиц вооружения, военной и специальной техники.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкОТРК "Искандер" предназначен для поражения боевыми частями в обычном снаряжении малоразмерных и площадных целей в глубине оперативного построения войск противника.
ОТРК "Искандер" предназначен для поражения боевыми частями в обычном снаряжении малоразмерных и площадных целей в глубине оперативного построения войск противника.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ состав комплекса входят шесть типов машин (51 единица на ракетную бригаду).
В состав комплекса входят шесть типов машин (51 единица на ракетную бригаду).
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСамоходная пусковая установка (СПУ) предназначена для хранения, транспортировки, подготовки и запуска по цели двух ракет.
Самоходная пусковая установка (СПУ) предназначена для хранения, транспортировки, подготовки и запуска по цели двух ракет.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ состав ОТРК также входит транспортно-заряжающая машина (ТЗМ) — она предназначена для транспортировки дополнительных двух ракет.
В состав ОТРК также входит транспортно-заряжающая машина (ТЗМ) — она предназначена для транспортировки дополнительных двух ракет.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкУправляет комплексом командно-штабная машина (КШМ), которая обеспечивает радиосвязь на расстояние до 350 километров.
Управляет комплексом командно-штабная машина (КШМ), которая обеспечивает радиосвязь на расстояние до 350 километров.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкТакже в состав комплекса входят машина регламента и технического обслуживания (МРТО), пункт подготовки информации (ППИ), машина жизнеобеспечения (МЖО), комплект арсенального оборудования и учебно-тренировочные средства.
Также в состав комплекса входят машина регламента и технического обслуживания (МРТО), пункт подготовки информации (ППИ), машина жизнеобеспечения (МЖО), комплект арсенального оборудования и учебно-тренировочные средства.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкМаксимальная дальность поражения цели ОТРК: 500 километров для "Искандер-К" (500 километров с крылатой ракетой Р-500, по некоторым источникам - до 2500 километров).
Максимальная дальность поражения цели ОТРК: 500 километров для "Искандер-К" (500 километров с крылатой ракетой Р-500, по некоторым источникам - до 2500 километров).
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкИнтервал между запусками для пусковой установки 9П78 с двумя ракетами составляет минуту.
Интервал между запусками для пусковой установки 9П78 с двумя ракетами составляет минуту.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкИскандер может использовать очень широкий набор боевых частей. Для поражения площадных целей и окопанной техники используется кассетная осколочная боевая часть с дистанционным подрывом, для поражения бункеров используется бетонобойная боевая часть, а для поражения точечных целей используется обычно осколочно-фугасная боевая часть.
Искандер может использовать очень широкий набор боевых частей. Для поражения площадных целей и окопанной техники используется кассетная осколочная боевая часть с дистанционным подрывом, для поражения бункеров используется бетонобойная боевая часть, а для поражения точечных целей используется обычно осколочно-фугасная боевая часть.
Тренировка по управлению ракетными ударами с расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" ракетного соединения Южного военного округа в Краснодарском крае — в фотоленте Ria.ru >>
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