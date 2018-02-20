В московском Мультимедиа Арт Музее открывается выставка легендарного спортивного фотографа Льва Бородулина. Она приурочена к 95-летию мастера. Лучшие снимки — в фотоленте RIA.RU.
Олимпийское золото в кадре: лучший спортивный фотограф Лев Бородулин
08:0020.02.2018
(обновлено: 08:02 20.02.2018)
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© Фото предоставлено МДФМультимедиа Арт Музей начал закупать работы Льва Бородулина в 2004 году, сейчас в фондах около 200 его снимков, 80 из них будут показаны на выставке.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Старт!", г. Москва, 1959.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Старт!", г. Москва, 1959.
© Фото предоставлено МДФ
Мультимедиа Арт Музей начал закупать работы Льва Бородулина в 2004 году, сейчас в фондах около 200 его снимков, 80 из них будут показаны на выставке.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Старт!", г. Москва, 1959.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Старт!", г. Москва, 1959.
© Фото предоставлено МДФСамые известные фотографии Льва Бородулина сделаны на спортивных соревнованиях. Эти работы входят в золотой фонд советской фотографии. В ММАМ будут представлены снимки 1950-1970-х годов.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Эстафета", 1969.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Эстафета", 1969.
© Фото предоставлено МДФ
Самые известные фотографии Льва Бородулина сделаны на спортивных соревнованиях. Эти работы входят в золотой фонд советской фотографии. В ММАМ будут представлены снимки 1950-1970-х годов.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Эстафета", 1969.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Эстафета", 1969.
© Фото предоставлено МДФВ 1940 году Лев Бородулин поступил на художественное отделение Московского полиграфического института. Через год ушел на фронт и только после окончания войны занялся фотографией профессионально.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Баскетбольный балет", г. Каунас, 1950-е.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Баскетбольный балет", г. Каунас, 1950-е.
© Фото предоставлено МДФ
В 1940 году Лев Бородулин поступил на художественное отделение Московского полиграфического института. Через год ушел на фронт и только после окончания войны занялся фотографией профессионально.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Баскетбольный балет", г. Каунас, 1950-е.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Баскетбольный балет", г. Каунас, 1950-е.
© Фото предоставлено МДФ"Лучших фотографов России я знал уже с детства, — пишет автор на своем сайте. — Когда мне было около четырех лет, я оказался в гостях у пионера советской фотографии знаменитого Н. Свищова-Паола. В память об этом осталась моя детская фотография и мечта быть фотографом".
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Тренер Викентий Дмитриев", г. Витебск, 1964.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Тренер Викентий Дмитриев", г. Витебск, 1964.
© Фото предоставлено МДФ
"Лучших фотографов России я знал уже с детства, — пишет автор на своем сайте. — Когда мне было около четырех лет, я оказался в гостях у пионера советской фотографии знаменитого Н. Свищова-Паола. В память об этом осталась моя детская фотография и мечта быть фотографом".
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Тренер Викентий Дмитриев", г. Витебск, 1964.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Тренер Викентий Дмитриев", г. Витебск, 1964.
© Фото предоставлено МДФС 1950 года на протяжении 15 лет Бородулин работал в журнале "Огонек". Это издание было настоящей меккой профессиональных фотографов.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "На вираже", г. Уфа, 1957.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "На вираже", г. Уфа, 1957.
© Фото предоставлено МДФ
С 1950 года на протяжении 15 лет Бородулин работал в журнале "Огонек". Это издание было настоящей меккой профессиональных фотографов.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "На вираже", г. Уфа, 1957.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "На вираже", г. Уфа, 1957.
© Фото предоставлено МДФОсновным жанром для мастера стала спортивная фотография. Такой выбор был обусловлен еще и тем, что спорт открывал пространство для свободного чистого творчества.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Парад. Открытие стадиона в Лужниках", г. Москва, 1956.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Парад. Открытие стадиона в Лужниках", г. Москва, 1956.
© Фото предоставлено МДФ
Основным жанром для мастера стала спортивная фотография. Такой выбор был обусловлен еще и тем, что спорт открывал пространство для свободного чистого творчества.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Парад. Открытие стадиона в Лужниках", г. Москва, 1956.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Парад. Открытие стадиона в Лужниках", г. Москва, 1956.
© Фото предоставлено МДФ"Умение поймать момент — для спортивного фотографа все", — рассказывает куратор выставки в ММАМ Анна Зайцева. — Лев Бородулин, безусловно, обладал этим качеством в полной мере".
Работа фотографа Л. А. Бородулина "А судьи кто?", г. Москва, 1960.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "А судьи кто?", г. Москва, 1960.
© Фото предоставлено МДФ
"Умение поймать момент — для спортивного фотографа все", — рассказывает куратор выставки в ММАМ Анна Зайцева. — Лев Бородулин, безусловно, обладал этим качеством в полной мере".
Работа фотографа Л. А. Бородулина "А судьи кто?", г. Москва, 1960.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "А судьи кто?", г. Москва, 1960.
© Фото предоставлено МДФСреди его работ — множество репортажных кадров, на которых спортсмены засняты в движении или прыжке. Фотографу удалось поймать "пиковый" момент.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Ласточка", 1960.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Ласточка", 1960.
© Фото предоставлено МДФ
Среди его работ — множество репортажных кадров, на которых спортсмены засняты в движении или прыжке. Фотографу удалось поймать "пиковый" момент.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Ласточка", 1960.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Ласточка", 1960.
© Фото предоставлено МДФ"Бородулин отлично ловит и забавные сценки, это человек с потрясающим чувством юмора", — отмечает куратор выставки Анна Зайцева.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "В разных весовых категориях. 9-е Маккавейские игры", 1973.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "В разных весовых категориях. 9-е Маккавейские игры", 1973.
© Фото предоставлено МДФ
"Бородулин отлично ловит и забавные сценки, это человек с потрясающим чувством юмора", — отмечает куратор выставки Анна Зайцева.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "В разных весовых категориях. 9-е Маккавейские игры", 1973.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "В разных весовых категориях. 9-е Маккавейские игры", 1973.
© Фото предоставлено МДФ"Например, есть групповой портрет советских штангистов, на котором мы видим спортсменов разных весовых категорий. А вот потрясающий кадр, где заснят взрослый борец с маленьким мальчиком. Бородулин — это юмор и жизнелюбие", — делится эксперт.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Богатырская дружина. Советские штангисты", г. Мехико, 1968.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Богатырская дружина. Советские штангисты", г. Мехико, 1968.
© Фото предоставлено МДФ
"Например, есть групповой портрет советских штангистов, на котором мы видим спортсменов разных весовых категорий. А вот потрясающий кадр, где заснят взрослый борец с маленьким мальчиком. Бородулин — это юмор и жизнелюбие", — делится эксперт.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Богатырская дружина. Советские штангисты", г. Мехико, 1968.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Богатырская дружина. Советские штангисты", г. Мехико, 1968.
© Фото предоставлено МДФЛев Бородулин — большой поклонник и знаток творчества довоенных советских мастеров, тех, кто разрабатывал формальные принципы построения фотографии.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Водный праздник", г. Москва, 1959.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Водный праздник", г. Москва, 1959.
© Фото предоставлено МДФ
Лев Бородулин — большой поклонник и знаток творчества довоенных советских мастеров, тех, кто разрабатывал формальные принципы построения фотографии.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Водный праздник", г. Москва, 1959.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Водный праздник", г. Москва, 1959.
© Фото предоставлено МДФМастер многие годы коллекционирует работы советских фотографов. "Он очень, как выражаются профессионалы, "насмотренный" автор, — отмечает Анна Зайцева. — Для него характерна огромная визуальная культура, потому что он всегда был внимателен к тому, что делали его коллеги".
Работа фотографа Л. А. Бородулина "На брусьях", 1960-е.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "На брусьях", 1960-е.
© Фото предоставлено МДФ
Мастер многие годы коллекционирует работы советских фотографов. "Он очень, как выражаются профессионалы, "насмотренный" автор, — отмечает Анна Зайцева. — Для него характерна огромная визуальная культура, потому что он всегда был внимателен к тому, что делали его коллеги".
Работа фотографа Л. А. Бородулина "На брусьях", 1960-е.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "На брусьях", 1960-е.
© Фото предоставлено МДФВ своих работах фотограф во многом следует, классикам советского модернизма, в том числе, Александру Родченко. Это видно по тому, как Бородулин выстраивает кадры с графической точки зрения.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Барьеры, барьеры...", 1962.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Барьеры, барьеры...", 1962.
© Фото предоставлено МДФ
В своих работах фотограф во многом следует, классикам советского модернизма, в том числе, Александру Родченко. Это видно по тому, как Бородулин выстраивает кадры с графической точки зрения.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Барьеры, барьеры...", 1962.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Барьеры, барьеры...", 1962.
© Фото предоставлено МДФВ 1964 году английское издание Photography Year Book присвоило ему награду "Звезда мировой фотографии". В 1972 году на Играх в Мюнхене Бородулин был награжден золотой олимпийской медалью за достижения в спортивной фотографии. Его также признали лучшим фотографом 1967 года по версии японской газеты "Асахи".
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Чемпионат мира по хоккею", г. Стокгольм, 1963.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Чемпионат мира по хоккею", г. Стокгольм, 1963.
© Фото предоставлено МДФ
В 1964 году английское издание Photography Year Book присвоило ему награду "Звезда мировой фотографии". В 1972 году на Играх в Мюнхене Бородулин был награжден золотой олимпийской медалью за достижения в спортивной фотографии. Его также признали лучшим фотографом 1967 года по версии японской газеты "Асахи".
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Чемпионат мира по хоккею", г. Стокгольм, 1963.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Чемпионат мира по хоккею", г. Стокгольм, 1963.
© Фото предоставлено МДФ"Творчество этого мастера охватывало не только спорт, — говорит куратор выставки Анна Зайцева. — У него есть замечательные жанровые сценки из обычной жизни. Но к юбилею мастера мы ограничились подборкой спортивных работ, потому что это лучшее из того, что он сделал".
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Возвращение с лыжной прогулки", 1956.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Возвращение с лыжной прогулки", 1956.
© Фото предоставлено МДФ
"Творчество этого мастера охватывало не только спорт, — говорит куратор выставки Анна Зайцева. — У него есть замечательные жанровые сценки из обычной жизни. Но к юбилею мастера мы ограничились подборкой спортивных работ, потому что это лучшее из того, что он сделал".
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Возвращение с лыжной прогулки", 1956.
Работа фотографа Л. А. Бородулина "Возвращение с лыжной прогулки", 1956.
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