Олимпийское золото в кадре: лучший спортивный фотограф Лев Бородулин

"Творчество этого мастера охватывало не только спорт, — говорит куратор выставки Анна Зайцева. — У него есть замечательные жанровые сценки из обычной жизни. Но к юбилею мастера мы ограничились подборкой спортивных работ, потому что это лучшее из того, что он сделал". Работа фотографа Л. А. Бородулина "Возвращение с лыжной прогулки", 1956.

"Творчество этого мастера охватывало не только спорт, — говорит куратор выставки Анна Зайцева. — У него есть замечательные жанровые сценки из обычной жизни. Но к юбилею мастера мы ограничились подборкой спортивных работ, потому что это лучшее из того, что он сделал". Работа фотографа Л. А. Бородулина "Возвращение с лыжной прогулки", 1956.

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