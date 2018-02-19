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Открытый кастинг конкурса "Мисс Россия"

11:5019.02.2018
(обновлено: 11:52 19.02.2018)
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Участницы открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
Измерение роста участницы открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
Участницы открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
Участницы открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
Участница открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
Участницы открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
Участницы открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
Участницы открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
Девушка во время макияжа на открытом кастинге национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
Участницы открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
Участница открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
Участницы открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
1-я Вице-мисс Россия 2014 Анастасия Решетова во время открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
Участница открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
Участницы открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВпервые "Мисс Россию" выбрали еще в 1927 году в Париже. В 90-е годы соревнования перенесли в Москву, а с 2016 года конкурс проходит под патронажем министерства культуры.Участницы открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Впервые "Мисс Россию" выбрали еще в 1927 году в Париже. В 90-е годы соревнования перенесли в Москву, а с 2016 года конкурс проходит под патронажем министерства культуры.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ этом году кастинг национального конкурса состоялся в торговом центре "Афимолл Сити" в Москве.Измерение роста участницы открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В этом году кастинг национального конкурса состоялся в торговом центре "Афимолл Сити" в Москве.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ состав жюри вошли Мисс Россия 2007 и Мисс Мира 2008 Ксения Сухинова, 1-я вице-мисс Россия 2014 Анастасия Решетова, ведущие Love Radio Денис Курочкин и Александр Соколов и генеральный директор конкурса Лариса Тихонова.Участницы открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В состав жюри вошли Мисс Россия 2007 и Мисс Мира 2008 Ксения Сухинова, 1-я вице-мисс Россия 2014 Анастасия Решетова, ведущие Love Radio Денис Курочкин и Александр Соколов и генеральный директор конкурса Лариса Тихонова.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ кастинге могла принять участие любая незамужняя и бездетная гражданка России в возрасте от 18 до 23 лет без татуировок и ростом выше 173 см.Участницы открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В кастинге могла принять участие любая незамужняя и бездетная гражданка России в возрасте от 18 до 23 лет без татуировок и ростом выше 173 см.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкТакже, по правилам конкурса, у участницы не должно быть эротических фото- и видеоматериалов, а также "юридической ответственности" перед государственными органами.Участница открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Также, по правилам конкурса, у участницы не должно быть эротических фото- и видеоматериалов, а также "юридической ответственности" перед государственными органами.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкС собой участницам надо было принести только раздельный купальник и туфли на каблуке. Платья для дефиле представляли организаторы.Участницы открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
С собой участницам надо было принести только раздельный купальник и туфли на каблуке. Платья для дефиле представляли организаторы.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ результате в "Афимолл" приехали несколько сотен девушек из разных российских регионов.Участницы открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В результате в "Афимолл" приехали несколько сотен девушек из разных российских регионов.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастницы прошли все этапы кастинга, в том числе рассказ о себе и ответы на вопросы жюри.Участницы открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Участницы прошли все этапы кастинга, в том числе рассказ о себе и ответы на вопросы жюри.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУ многих из них уже был опыт участия в разных конкурсах, что делало выбор жюри еще более сложным.Девушка во время макияжа на открытом кастинге национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
У многих из них уже был опыт участия в разных конкурсах, что делало выбор жюри еще более сложным.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЗа атмосферу на площадке отвечал ведущий Love Radio Максим Привалов.Участницы открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
За атмосферу на площадке отвечал ведущий Love Radio Максим Привалов.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСпонсоры подготовили призы для всех финалисток.Участница открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Спонсоры подготовили призы для всех финалисток.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкДевушкам, которых в итоге отобрали судьи, теперь предстоит участвовать в финале конкурса 14 апреля в Barvikha Luxary Village.Участницы открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Девушкам, которых в итоге отобрали судьи, теперь предстоит участвовать в финале конкурса 14 апреля в Barvikha Luxary Village.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПобедительница конкурса получит возможность представить Россию на "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".1-я Вице-мисс Россия 2014 Анастасия Решетова во время открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Победительница конкурса получит возможность представить Россию на "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЗа последние годы только две победительницы "Мисс Россия" получали корону на международных конкурсах.Участница открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
За последние годы только две победительницы "Мисс Россия" получали корону на международных конкурсах.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкОксана Федорова стала "Мисс Вселенной" в 2002 году, а Ксения Сухинова - "Мисс мира" в 2008 году.Участницы открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Оксана Федорова стала "Мисс Вселенной" в 2002 году, а Ксения Сухинова - "Мисс мира" в 2008 году.
Участницы открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в МосквеОткрытый кастинг конкурса "Мисс Россия"11:5019.02.2018
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В столице прошел кастинг конкурса "Мисс Россия", в нем приняли участие более трех сотен девушек. Финал соревнования состоится в апреле, а победительница отправится на всемирный конкурс.

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