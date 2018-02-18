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Празднование Масленицы в России

17:0518.02.2018
(обновлено: 17:40 18.02.2018)
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Художник Герман Виноградов во время празднования Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области. 17 февраля 2018
Участники праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области. 17 февраля 2018
Участник народных забав на праздничной ярмарке Широкой Масленицы на центральной площади Владивостока. 17 февраля 2018
Участник праздничной ярмарки Широкой Масленицы на центральной площади Владивостока. 17 февраля 2018
Сожжение арт-объекта художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области. 17 февраля 2018
Состязание по перетягиванию каната на праздничных гуляниях, посвященных проводам Широкой Масленицы в Новосибирской области. 17 февраля 2018
Участники праздничных гуляний в Суздале, посвященных проводам Широкой Масленицы, наблюдают за гусиными боями. 17 февраля 2018
Участники праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области. 17 февраля 2018
Участники праздничных гуляний в Суздале, посвященных проводам Широкой Масленицы. 17 февраля 2018
Участник праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области. 17 февраля 2018
Ряженый на праздновании Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области. 17 февраля 2018
Молодецкие игры во время праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области. 17 февраля 2018
Участники традиционной забавы бой мешками во время проводов Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области. 17 февраля 2018
Блины на праздничной ярмарке Широкой Масленицы на центральной площади Владивостока. 17 февраля 2018
Сжигание чучела во время праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области. 17 февраля 2018
Посетители праздничной ярмарки Широкой Масленицы на центральной площади Владивостока. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМасленица, или Масленая неделя - просторечное название Сырной седмицы, последней перед Великим постом недели.
На фото: художник Герман Виноградов во время празднования Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.Художник Герман Виноградов во время празднования Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Масленица, или Масленая неделя - просторечное название Сырной седмицы, последней перед Великим постом недели.
На фото: художник Герман Виноградов во время празднования Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМасленица символизирует рубеж зимы и весны, последний всплеск сытой веселой жизни в преддверии длительного великопостного воздержания. В этом году масленичная неделя длится с 12 по 18 февраля.
На фото: участники праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.Участники праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Масленица символизирует рубеж зимы и весны, последний всплеск сытой веселой жизни в преддверии длительного великопостного воздержания. В этом году масленичная неделя длится с 12 по 18 февраля.
На фото: участники праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ течение всей недели православные христиане по церковному уставу не едят мясо, но употребляют в пищу рыбу, яйца и молочные продукты. В число традиций масленичной недели входят массовые гуляния и всевозможные конкурсы и забавы.
На фото: участник народных забав во время празднования Масленицы на центральной площади Владивостока.Участник народных забав на праздничной ярмарке Широкой Масленицы на центральной площади Владивостока. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В течение всей недели православные христиане по церковному уставу не едят мясо, но употребляют в пищу рыбу, яйца и молочные продукты. В число традиций масленичной недели входят массовые гуляния и всевозможные конкурсы и забавы.
На фото: участник народных забав во время празднования Масленицы на центральной площади Владивостока.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ старину верили, что тот, кто не веселится в эти дни и не провожает зиму, весь грядущий год будет жить бедно и пусто. А вот у тех, кто справит праздник как следует, все дела будут спориться, в доме будет изобилие, а все хвори пройдут стороной.
На фото: праздничная ярмарка на центральной площади Владивостока.Участник праздничной ярмарки Широкой Масленицы на центральной площади Владивостока. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В старину верили, что тот, кто не веселится в эти дни и не провожает зиму, весь грядущий год будет жить бедно и пусто. А вот у тех, кто справит праздник как следует, все дела будут спориться, в доме будет изобилие, а все хвори пройдут стороной.
На фото: праздничная ярмарка на центральной площади Владивостока.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ первый день масленичной недели из тряпок и соломы сооружали чучело, а потом, приделав к большому бревну, катали на санках и устанавливали на самой высокой снежной горке.
На фото: сожжение арт-объекта художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.Сожжение арт-объекта художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В первый день масленичной недели из тряпок и соломы сооружали чучело, а потом, приделав к большому бревну, катали на санках и устанавливали на самой высокой снежной горке.
На фото: сожжение арт-объекта художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкТакже в этот день начинались традиционные зимние гулянья с катанием с горок и изготовлением снежных крепостей.
На фото: состязание по перетягиванию каната на праздничных гуляниях в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.Состязание по перетягиванию каната на праздничных гуляниях, посвященных проводам Широкой Масленицы в Новосибирской области. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Также в этот день начинались традиционные зимние гулянья с катанием с горок и изготовлением снежных крепостей.
На фото: состязание по перетягиванию каната на праздничных гуляниях в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ местах народных гуляний на неделю разворачивались шумные ярмарки и балаганы, повсюду стояли помосты с разнообразными угощениями, шатры, в которых продавали орехи и пряники, горячий сбитень и чай из самоваров.
На фото: участники праздничных гуляний в Суздале наблюдают за гусиными боями. Участники праздничных гуляний в Суздале, посвященных проводам Широкой Масленицы, наблюдают за гусиными боями. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В местах народных гуляний на неделю разворачивались шумные ярмарки и балаганы, повсюду стояли помосты с разнообразными угощениями, шатры, в которых продавали орехи и пряники, горячий сбитень и чай из самоваров.
На фото: участники праздничных гуляний в Суздале наблюдают за гусиными боями.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ Западной Европе неделя перед Великим постом традиционно была временем карнавалов. У восточных христиан как таковой карнавальной традиции не было, однако считалось, что это время, когда человек в разумных пределах позволяет себе отдохнуть.
На фото: участники праздничных масленичных гуляний в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.Участники праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В Западной Европе неделя перед Великим постом традиционно была временем карнавалов. У восточных христиан как таковой карнавальной традиции не было, однако считалось, что это время, когда человек в разумных пределах позволяет себе отдохнуть.
На фото: участники праздничных масленичных гуляний в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкУ каждого дня масленичной недели существовало свое название. Так, понедельник это "встреча", вторник - "заигрыши", среда - "лакомка". В среду было принято ходить друг к другу в гости и угощаться блинами и пирогами.
На фото: участники праздничных гуляний в Суздале, посвященных проводам Широкой Масленицы.Участники праздничных гуляний в Суздале, посвященных проводам Широкой Масленицы. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
У каждого дня масленичной недели существовало свое название. Так, понедельник это "встреча", вторник - "заигрыши", среда - "лакомка". В среду было принято ходить друг к другу в гости и угощаться блинами и пирогами.
На фото: участники праздничных гуляний в Суздале, посвященных проводам Широкой Масленицы.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЧетверг назывался "разгулом", или "переломом". Наступала середина масленичной недели, и в этот день все плясали, водили хороводы, пели частушки, устраивали кулачные бои.
На фото: участник масленичных гуляний в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.Участник праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Четверг назывался "разгулом", или "переломом". Наступала середина масленичной недели, и в этот день все плясали, водили хороводы, пели частушки, устраивали кулачные бои.
На фото: участник масленичных гуляний в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЕще одна неотъемлемая черта Широкого четверга — взятие штурмом снежного городка; в этот день повсюду разводились специальные ритуальные костры, через которые люди прыгали, символически очищая свою душу.
На фото: ряженый на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.Ряженый на праздновании Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Еще одна неотъемлемая черта Широкого четверга — взятие штурмом снежного городка; в этот день повсюду разводились специальные ритуальные костры, через которые люди прыгали, символически очищая свою душу.
На фото: ряженый на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЧетвертый день Масленицы на Руси был настолько масштабным в плане празднования, что зачастую в этот период отменялись все работы, а люди гуляли с утра и до самой ночи.
На фото: молодецкие игры во время праздничных гуляний в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.Молодецкие игры во время праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Четвертый день Масленицы на Руси был настолько масштабным в плане празднования, что зачастую в этот период отменялись все работы, а люди гуляли с утра и до самой ночи.
На фото: молодецкие игры во время праздничных гуляний в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкТрадиционная забава "бой мешками" во время праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.Участники традиционной забавы бой мешками во время проводов Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Традиционная забава "бой мешками" во время праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПятый день Масленицы - "тещины вечерки". Существовала традиция, согласно которой семейные люди должны были проводить этот день с самым близкими родственниками. Главный символ Масленицы - румяный блин, символизирующий солнце. Каждая хозяйка старалась достойно угостить пришедших к ней гостей.Блины на праздничной ярмарке Широкой Масленицы на центральной площади Владивостока. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Пятый день Масленицы - "тещины вечерки". Существовала традиция, согласно которой семейные люди должны были проводить этот день с самым близкими родственниками. Главный символ Масленицы - румяный блин, символизирующий солнце. Каждая хозяйка старалась достойно угостить пришедших к ней гостей.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкШестой день масленичной недели называли "золовкиными посиделками". Также в этот день вечером сжигали чучело Масленицы, прощаясь с праздником и готовясь к Великому посту.
На фото: сжигание чучела во время праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.Сжигание чучела во время праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Шестой день масленичной недели называли "золовкиными посиделками". Также в этот день вечером сжигали чучело Масленицы, прощаясь с праздником и готовясь к Великому посту.
На фото: сжигание чучела во время праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСедьмой, заключительный день масленой недели - "проводы", "Прощеное воскресенье", "целовальник". В этот день, по древнему обычаю, было принято просить друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост, примирившись со всеми.
На фото: посетители праздничной ярмарки Широкой Масленицы на центральной площади Владивостока.Посетители праздничной ярмарки Широкой Масленицы на центральной площади Владивостока. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Седьмой, заключительный день масленой недели - "проводы", "Прощеное воскресенье", "целовальник". В этот день, по древнему обычаю, было принято просить друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост, примирившись со всеми.
На фото: посетители праздничной ярмарки Широкой Масленицы на центральной площади Владивостока.
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Как в России отмечают широкую Масленицу — в фотоленте Ria.ru

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