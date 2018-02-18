Как в России отмечают широкую Масленицу — в фотоленте Ria.ru
Празднование Масленицы в России
17:0518.02.2018
(обновлено: 17:40 18.02.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМасленица, или Масленая неделя - просторечное название Сырной седмицы, последней перед Великим постом недели.
На фото: художник Герман Виноградов во время празднования Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
На фото: художник Герман Виноградов во время празднования Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
Масленица, или Масленая неделя - просторечное название Сырной седмицы, последней перед Великим постом недели.
На фото: художник Герман Виноградов во время празднования Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
На фото: художник Герман Виноградов во время празднования Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМасленица символизирует рубеж зимы и весны, последний всплеск сытой веселой жизни в преддверии длительного великопостного воздержания. В этом году масленичная неделя длится с 12 по 18 февраля.
На фото: участники праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
На фото: участники праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
Масленица символизирует рубеж зимы и весны, последний всплеск сытой веселой жизни в преддверии длительного великопостного воздержания. В этом году масленичная неделя длится с 12 по 18 февраля.
На фото: участники праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
На фото: участники праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ течение всей недели православные христиане по церковному уставу не едят мясо, но употребляют в пищу рыбу, яйца и молочные продукты. В число традиций масленичной недели входят массовые гуляния и всевозможные конкурсы и забавы.
На фото: участник народных забав во время празднования Масленицы на центральной площади Владивостока.
На фото: участник народных забав во время празднования Масленицы на центральной площади Владивостока.
В течение всей недели православные христиане по церковному уставу не едят мясо, но употребляют в пищу рыбу, яйца и молочные продукты. В число традиций масленичной недели входят массовые гуляния и всевозможные конкурсы и забавы.
На фото: участник народных забав во время празднования Масленицы на центральной площади Владивостока.
На фото: участник народных забав во время празднования Масленицы на центральной площади Владивостока.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ старину верили, что тот, кто не веселится в эти дни и не провожает зиму, весь грядущий год будет жить бедно и пусто. А вот у тех, кто справит праздник как следует, все дела будут спориться, в доме будет изобилие, а все хвори пройдут стороной.
На фото: праздничная ярмарка на центральной площади Владивостока.
На фото: праздничная ярмарка на центральной площади Владивостока.
В старину верили, что тот, кто не веселится в эти дни и не провожает зиму, весь грядущий год будет жить бедно и пусто. А вот у тех, кто справит праздник как следует, все дела будут спориться, в доме будет изобилие, а все хвори пройдут стороной.
На фото: праздничная ярмарка на центральной площади Владивостока.
На фото: праздничная ярмарка на центральной площади Владивостока.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ первый день масленичной недели из тряпок и соломы сооружали чучело, а потом, приделав к большому бревну, катали на санках и устанавливали на самой высокой снежной горке.
На фото: сожжение арт-объекта художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
На фото: сожжение арт-объекта художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
В первый день масленичной недели из тряпок и соломы сооружали чучело, а потом, приделав к большому бревну, катали на санках и устанавливали на самой высокой снежной горке.
На фото: сожжение арт-объекта художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
На фото: сожжение арт-объекта художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкТакже в этот день начинались традиционные зимние гулянья с катанием с горок и изготовлением снежных крепостей.
На фото: состязание по перетягиванию каната на праздничных гуляниях в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
На фото: состязание по перетягиванию каната на праздничных гуляниях в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
Также в этот день начинались традиционные зимние гулянья с катанием с горок и изготовлением снежных крепостей.
На фото: состязание по перетягиванию каната на праздничных гуляниях в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
На фото: состязание по перетягиванию каната на праздничных гуляниях в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ местах народных гуляний на неделю разворачивались шумные ярмарки и балаганы, повсюду стояли помосты с разнообразными угощениями, шатры, в которых продавали орехи и пряники, горячий сбитень и чай из самоваров.
На фото: участники праздничных гуляний в Суздале наблюдают за гусиными боями.
На фото: участники праздничных гуляний в Суздале наблюдают за гусиными боями.
В местах народных гуляний на неделю разворачивались шумные ярмарки и балаганы, повсюду стояли помосты с разнообразными угощениями, шатры, в которых продавали орехи и пряники, горячий сбитень и чай из самоваров.
На фото: участники праздничных гуляний в Суздале наблюдают за гусиными боями.
На фото: участники праздничных гуляний в Суздале наблюдают за гусиными боями.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ Западной Европе неделя перед Великим постом традиционно была временем карнавалов. У восточных христиан как таковой карнавальной традиции не было, однако считалось, что это время, когда человек в разумных пределах позволяет себе отдохнуть.
На фото: участники праздничных масленичных гуляний в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
На фото: участники праздничных масленичных гуляний в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
В Западной Европе неделя перед Великим постом традиционно была временем карнавалов. У восточных христиан как таковой карнавальной традиции не было, однако считалось, что это время, когда человек в разумных пределах позволяет себе отдохнуть.
На фото: участники праздничных масленичных гуляний в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
На фото: участники праздничных масленичных гуляний в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкУ каждого дня масленичной недели существовало свое название. Так, понедельник это "встреча", вторник - "заигрыши", среда - "лакомка". В среду было принято ходить друг к другу в гости и угощаться блинами и пирогами.
На фото: участники праздничных гуляний в Суздале, посвященных проводам Широкой Масленицы.
На фото: участники праздничных гуляний в Суздале, посвященных проводам Широкой Масленицы.
У каждого дня масленичной недели существовало свое название. Так, понедельник это "встреча", вторник - "заигрыши", среда - "лакомка". В среду было принято ходить друг к другу в гости и угощаться блинами и пирогами.
На фото: участники праздничных гуляний в Суздале, посвященных проводам Широкой Масленицы.
На фото: участники праздничных гуляний в Суздале, посвященных проводам Широкой Масленицы.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЧетверг назывался "разгулом", или "переломом". Наступала середина масленичной недели, и в этот день все плясали, водили хороводы, пели частушки, устраивали кулачные бои.
На фото: участник масленичных гуляний в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
На фото: участник масленичных гуляний в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
Четверг назывался "разгулом", или "переломом". Наступала середина масленичной недели, и в этот день все плясали, водили хороводы, пели частушки, устраивали кулачные бои.
На фото: участник масленичных гуляний в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
На фото: участник масленичных гуляний в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЕще одна неотъемлемая черта Широкого четверга — взятие штурмом снежного городка; в этот день повсюду разводились специальные ритуальные костры, через которые люди прыгали, символически очищая свою душу.
На фото: ряженый на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
На фото: ряженый на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
Еще одна неотъемлемая черта Широкого четверга — взятие штурмом снежного городка; в этот день повсюду разводились специальные ритуальные костры, через которые люди прыгали, символически очищая свою душу.
На фото: ряженый на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
На фото: ряженый на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЧетвертый день Масленицы на Руси был настолько масштабным в плане празднования, что зачастую в этот период отменялись все работы, а люди гуляли с утра и до самой ночи.
На фото: молодецкие игры во время праздничных гуляний в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
На фото: молодецкие игры во время праздничных гуляний в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
Четвертый день Масленицы на Руси был настолько масштабным в плане празднования, что зачастую в этот период отменялись все работы, а люди гуляли с утра и до самой ночи.
На фото: молодецкие игры во время праздничных гуляний в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
На фото: молодецкие игры во время праздничных гуляний в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкТрадиционная забава "бой мешками" во время праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
Традиционная забава "бой мешками" во время праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПятый день Масленицы - "тещины вечерки". Существовала традиция, согласно которой семейные люди должны были проводить этот день с самым близкими родственниками. Главный символ Масленицы - румяный блин, символизирующий солнце. Каждая хозяйка старалась достойно угостить пришедших к ней гостей.
Пятый день Масленицы - "тещины вечерки". Существовала традиция, согласно которой семейные люди должны были проводить этот день с самым близкими родственниками. Главный символ Масленицы - румяный блин, символизирующий солнце. Каждая хозяйка старалась достойно угостить пришедших к ней гостей.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкШестой день масленичной недели называли "золовкиными посиделками". Также в этот день вечером сжигали чучело Масленицы, прощаясь с праздником и готовясь к Великому посту.
На фото: сжигание чучела во время праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
На фото: сжигание чучела во время праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
Шестой день масленичной недели называли "золовкиными посиделками". Также в этот день вечером сжигали чучело Масленицы, прощаясь с праздником и готовясь к Великому посту.
На фото: сжигание чучела во время праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
На фото: сжигание чучела во время праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСедьмой, заключительный день масленой недели - "проводы", "Прощеное воскресенье", "целовальник". В этот день, по древнему обычаю, было принято просить друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост, примирившись со всеми.
На фото: посетители праздничной ярмарки Широкой Масленицы на центральной площади Владивостока.
На фото: посетители праздничной ярмарки Широкой Масленицы на центральной площади Владивостока.
Седьмой, заключительный день масленой недели - "проводы", "Прощеное воскресенье", "целовальник". В этот день, по древнему обычаю, было принято просить друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост, примирившись со всеми.
На фото: посетители праздничной ярмарки Широкой Масленицы на центральной площади Владивостока.
На фото: посетители праздничной ярмарки Широкой Масленицы на центральной площади Владивостока.
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