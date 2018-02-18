Празднование Масленицы в России

В старину верили, что тот, кто не веселится в эти дни и не провожает зиму, весь грядущий год будет жить бедно и пусто. А вот у тех, кто справит праздник как следует, все дела будут спориться, в доме будет изобилие, а все хвори пройдут стороной.

На фото: праздничная ярмарка на центральной площади Владивостока.