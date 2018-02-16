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Церемония открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля

13:4016.02.2018
(обновлено: 13:58 16.02.2018)
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Актрисы Эль Фаннинг и Хелен Миррен на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
Модель, актриса Тони Гарн на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
Церемония открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
Японская актриса Фуми Никайдо на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
Актеры Ина Пауле Клинк и Николай Кински на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
Актриса Патришия Кларксон на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
Актриса Эмилия Шуле на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
Актриса Тильда Суинтон на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
Актриса Хелен Миррен делает селфи на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
Актриса Джессика Шварц на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
Актриса Анке Энгельке и Дитер Косслик на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
Актриса Сандра Хюллер на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
Актриса Грета Гервиг раздает автографы на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
Анна Брюггеманн, Дитрих Брюггеманн, Лавиния Вильсон и Зина Ткоч на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
Актриса Паула Бир на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
Актер Даниэль Брюль и его спутница Фелиситас Ромбольд на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ 2018 году Берлинале проходит с 15 по 25 февраля. В основном конкурсе участвуют более 20 картин из Норвегии, Франции, Германии, Бельгии и США.
На фото: Актрисы Эль Фаннинг и Хелен МирренАктрисы Эль Фаннинг и Хелен Миррен на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В 2018 году Берлинале проходит с 15 по 25 февраля. В основном конкурсе участвуют более 20 картин из Норвегии, Франции, Германии, Бельгии и США.
На фото: Актрисы Эль Фаннинг и Хелен Миррен
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГлавную награду фестиваля - "Золотого медведя" - присуждают лучшему фильму основного конкурса. "Серебряного медведя" получают победители различных номинаций: гран-при международного жюри, лучший режиссер, лучшая актриса и актер, автор лучшего сценария. Приз также вручают "за выдающийся вклад в области искусства".
На фото: модель, актриса Тони ГарнМодель, актриса Тони Гарн на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Главную награду фестиваля - "Золотого медведя" - присуждают лучшему фильму основного конкурса. "Серебряного медведя" получают победители различных номинаций: гран-при международного жюри, лучший режиссер, лучшая актриса и актер, автор лучшего сценария. Приз также вручают "за выдающийся вклад в области искусства".
На фото: модель, актриса Тони Гарн
© REUTERS / Fabrizio BenschМеждународное жюри в этом году возглавляет известный немецкий кинорежиссер, сценарист, композитор и продюсер Том Тыквер.Церемония открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Международное жюри в этом году возглавляет известный немецкий кинорежиссер, сценарист, композитор и продюсер Том Тыквер.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа главный приз претендуют анимационный фильм "Остров собак" Уэса Андерсона, "Не волнуйся, далеко пешком он не уйдет" Гаса ван Сента, "Довлатов" Алексея Германа-младшего, "Ева" Бенуа Жако, "Дочь моя" Лауры Биспури, "В торговых рядах" Томаса Стубера, "Моего брата зовут Роберт, и он идиот" Филипа Гренинга, "Лицо" Малгожаты Шумовской.

На фото: японская актриса Фуми Никайдо
Японская актриса Фуми Никайдо на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
На главный приз претендуют анимационный фильм "Остров собак" Уэса Андерсона, "Не волнуйся, далеко пешком он не уйдет" Гаса ван Сента, "Довлатов" Алексея Германа-младшего, "Ева" Бенуа Жако, "Дочь моя" Лауры Биспури, "В торговых рядах" Томаса Стубера, "Моего брата зовут Роберт, и он идиот" Филипа Гренинга, "Лицо" Малгожаты Шумовской.

На фото: японская актриса Фуми Никайдо
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОт России в основном конкурсе участвует картина Алексея Германа-младшего "Довлатов". В фильме показаны несколько дней из жизни писателя еще до его эмиграции. В интервью РИА Новости Алексей Герман сказал, что "хотел показать максималистское поколение 1970-х годов, которое было глубже, сильнее и благороднее, чем люди сейчас".

На фото: актеры Ина Пауле Клинк и Николай Кински
Актеры Ина Пауле Клинк и Николай Кински на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
От России в основном конкурсе участвует картина Алексея Германа-младшего "Довлатов". В фильме показаны несколько дней из жизни писателя еще до его эмиграции. В интервью РИА Новости Алексей Герман сказал, что "хотел показать максималистское поколение 1970-х годов, которое было глубже, сильнее и благороднее, чем люди сейчас".

На фото: актеры Ина Пауле Клинк и Николай Кински
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВо второй по значимости программе фестиваля "Панорама" представлен экспериментальный фильм Тимура Бекмамбетова "Профиль" про молодую журналистку, которая расследует процесс вербовки европейских женщин террористами.

На фото: актриса Патришия КларксонАктриса Патришия Кларксон на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Во второй по значимости программе фестиваля "Панорама" представлен экспериментальный фильм Тимура Бекмамбетова "Профиль" про молодую журналистку, которая расследует процесс вербовки европейских женщин террористами.

На фото: актриса Патришия Кларксон
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВпервые за историю "Берлинале" его открыл не художественный, а анимационный фильм "Остров собак".

На фото: актриса Эмилия ШулеАктриса Эмилия Шуле на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Впервые за историю "Берлинале" его открыл не художественный, а анимационный фильм "Остров собак".

На фото: актриса Эмилия Шуле
© AFP 2018 / John MacDougallПо сюжету картины, 12-летний мальчик служит охранником у продажного градоначальника и заядлого кошатника, который решает изгнать всех собак выдуманного японского города на свалку. Он пускается на поиски своего пса, ему помогают собаки-изгнанники.

На фото: Актриса Тильда СуинтонАктриса Тильда Суинтон на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© AFP 2018 / John MacDougall
По сюжету картины, 12-летний мальчик служит охранником у продажного градоначальника и заядлого кошатника, который решает изгнать всех собак выдуманного японского города на свалку. Он пускается на поиски своего пса, ему помогают собаки-изгнанники.

На фото: Актриса Тильда Суинтон
© REUTERS / Axel SchmidtПервые минуты красной дорожки сопровождались боем барабанов из саундтрека к фильму, который написал восьмикратный номинант и лауреат премии "Оскар" Александр Деспла.

На фото: актриса Хелен МирренАктриса Хелен Миррен делает селфи на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© REUTERS / Axel Schmidt
Первые минуты красной дорожки сопровождались боем барабанов из саундтрека к фильму, который написал восьмикратный номинант и лауреат премии "Оскар" Александр Деспла.

На фото: актриса Хелен Миррен
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМеждународное жюри в этом году возглавляет известный немецкий кинорежиссер, сценарист, композитор и продюсер Том Тыквер.

На фото: актриса Джессика ШварцАктриса Джессика Шварц на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Международное жюри в этом году возглавляет известный немецкий кинорежиссер, сценарист, композитор и продюсер Том Тыквер.

На фото: актриса Джессика Шварц
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗа два месяца до открытия в конце ноября прошлого года 79 немецких режиссеров подписали письмо куратору фестиваля Дитеру Кослику, в котором раскритиковали его работу, потребовали провести "капитальный ремонт" фестиваля, назначить нового человека, который смог бы поставить Берлинале в один ряд с Каннами и Венецией. По их мнению, именно в период работы Косслика смотр утратил прежнее значение.

На фото: актриса Анке Энгельке и Дитер КоссликАктриса Анке Энгельке и Дитер Косслик на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
За два месяца до открытия в конце ноября прошлого года 79 немецких режиссеров подписали письмо куратору фестиваля Дитеру Кослику, в котором раскритиковали его работу, потребовали провести "капитальный ремонт" фестиваля, назначить нового человека, который смог бы поставить Берлинале в один ряд с Каннами и Венецией. По их мнению, именно в период работы Косслика смотр утратил прежнее значение.

На фото: актриса Анке Энгельке и Дитер Косслик
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкФевральские холода не помешали звездам прогуляться по красной дорожке в открытых платьях и на высоких каблуках.

На фото: актриса Сандра Хюллер
Актриса Сандра Хюллер на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Февральские холода не помешали звездам прогуляться по красной дорожке в открытых платьях и на высоких каблуках.

На фото: актриса Сандра Хюллер
© REUTERS / Christian Mang"Берлинале" впервые прошел 6 июня 1951 года. Его основателями стали союзники по Второй мировой войне — США, Великобритания и Франция.

На фото: актриса Грета ГервигАктриса Грета Гервиг раздает автографы на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© REUTERS / Christian Mang
"Берлинале" впервые прошел 6 июня 1951 года. Его основателями стали союзники по Второй мировой войне — США, Великобритания и Франция.

На фото: актриса Грета Гервиг
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаВ разные годы большой успех на Берлинском кинофестивале имели фильмы Ингмара Бергмана, Микеланджело Антониони, режиссеров французской "новой волны" — Жан-Люка Годара, Клода Шаброля.

На фото: Анна Брюггеманн, Дитрих Брюггеманн, Лавиния Вильсон и Зина ТкочАнна Брюггеманн, Дитрих Брюггеманн, Лавиния Вильсон и Зина Ткоч на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
В разные годы большой успех на Берлинском кинофестивале имели фильмы Ингмара Бергмана, Микеланджело Антониони, режиссеров французской "новой волны" — Жан-Люка Годара, Клода Шаброля.

На фото: Анна Брюггеманн, Дитрих Брюггеманн, Лавиния Вильсон и Зина Ткоч
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОтечественное кино до 1975 года на Берлинском фестивале представлено не было. Первой картиной, показанной в Берлине, стал фильм Сергея Соловьева "Сто дней после детства".

На фото: актриса Паула БирАктриса Паула Бир на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Отечественное кино до 1975 года на Берлинском фестивале представлено не было. Первой картиной, показанной в Берлине, стал фильм Сергея Соловьева "Сто дней после детства".

На фото: актриса Паула Бир
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСреди российских кинематографистов, получавших награды Берлинале, — Сергей Соловьев, Лариса Шепитько, Глеб Панфилов, Александр Сокуров и другие.

На фото: актер Даниэль Брюль и его спутница Фелиситас РомбольдАктер Даниэль Брюль и его спутница Фелиситас Ромбольд на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Среди российских кинематографистов, получавших награды Берлинале, — Сергей Соловьев, Лариса Шепитько, Глеб Панфилов, Александр Сокуров и другие.

На фото: актер Даниэль Брюль и его спутница Фелиситас Ромбольд
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Международный кинофестиваль открылся в столице Германии 15 февраля. Наряду с Каннским и Венецианским он считается одним из самых крупных и престижных в мире кино. Наиболее интересные моменты первого вечера — в фотоленте RIA.RU.

 

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