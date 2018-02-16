Церемония открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля

За два месяца до открытия в конце ноября прошлого года 79 немецких режиссеров подписали письмо куратору фестиваля Дитеру Кослику, в котором раскритиковали его работу, потребовали провести "капитальный ремонт" фестиваля, назначить нового человека, который смог бы поставить Берлинале в один ряд с Каннами и Венецией. По их мнению, именно в период работы Косслика смотр утратил прежнее значение.



На фото: актриса Анке Энгельке и Дитер Косслик