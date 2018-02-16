Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: "блинная гонка", грязевой карнавал и зимняя Олимпиада
08:2416.02.2018
(обновлено: 08:25 16.02.2018)
1267041
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссийская фигуристка Евгения Медведева выступает с короткой программой на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
Российская фигуристка Евгения Медведева выступает с короткой программой на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
© AP Photo / Matt DunhamУчастники ежегодной "блинной гонки" в Англии, которая, как гласит легенда, берет свое начало в 1445 году.
© AP Photo / Matt Dunham
Участники ежегодной "блинной гонки" в Англии, которая, как гласит легенда, берет свое начало в 1445 году.
© AP Photo / Joel AuerbachРодители учеников старшей школы города Паркленд, штат Флорида, не могут сдержать слез после сообщений о стрельбе в здании.
© AP Photo / Joel Auerbach
Родители учеников старшей школы города Паркленд, штат Флорида, не могут сдержать слез после сообщений о стрельбе в здании.
© REUTERS / BFV Leoben/SchoenauerСпасатели на месте столкновения двух пассажирских поездов в Никласдорфе, Австрия.
Спасатели на месте столкновения двух пассажирских поездов в Никласдорфе, Австрия.
© REUTERS / Jonathan BachmanУчастники фестиваля Mardi Gras, который предшествует католическому Великому посту, в Юнисе, штат Луизиана, США.
Участники фестиваля Mardi Gras, который предшествует католическому Великому посту, в Юнисе, штат Луизиана, США.
© РИА Новости / Максим БлиновСтюардессы авиакомпании "Аэрофлот" на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Стюардессы авиакомпании "Аэрофлот" на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с финалистами Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".
Президент Владимир Путин встретился с финалистами Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкРеконструкция прибытия первого поезда по Дороге Победы в Ленинград на Финляндском вокзале в Санкт-Петербурге.
Реконструкция прибытия первого поезда по Дороге Победы в Ленинград на Финляндском вокзале в Санкт-Петербурге.
© AFP 2018 / Dibyangshu SarkarКитайские танцоры выступают во время Праздника Весны в Калькутте, Индия.
Китайские танцоры выступают во время Праздника Весны в Калькутте, Индия.
© AFP 2018 / Michal CizekМолодые люди с кошачьими костюмами ожидают начала традиционного карнавала "Масопуст" в Праге.
Молодые люди с кошачьими костюмами ожидают начала традиционного карнавала "Масопуст" в Праге.
© AFP 2018 / Yelim LeeДвойник Ким Чен Ына на трибуне во время соревнования по хоккею с шайбой на XXIII зимних Олимпийских играх
Двойник Ким Чен Ына на трибуне во время соревнования по хоккею с шайбой на XXIII зимних Олимпийских играх
© AP Photo / Kamran JebreiliЖенщина делает селфи на выставке в Дубае.
© AP Photo / Kamran Jebreili
Женщина делает селфи на выставке в Дубае.
© AFP 2018 / Francisco LeongГавайский серфер Кай Ленни в финале чемпионата WSL Nazare Challenge в Португалии.
Гавайский серфер Кай Ленни в финале чемпионата WSL Nazare Challenge в Португалии.
© REUTERS / Fabrizio BenschКанцлер Германии Ангела Меркель во время встречи Христианско-демократического союза Германии.
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи Христианско-демократического союза Германии.
© REUTERS / Francis MascarenhasРебенок продает воздушные шары в День святого Валентина на набережной в Мумбаи.
Ребенок продает воздушные шары в День святого Валентина на набережной в Мумбаи.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПрихожане и священнослужители у ритуального костра во время обряда очищения "Дугжууба" в преддверии празднования Нового года в Санкт-Петербургском буддийском храме "Дацан Гунзэчойнэй".
Прихожане и священнослужители у ритуального костра во время обряда очищения "Дугжууба" в преддверии празднования Нового года в Санкт-Петербургском буддийском храме "Дацан Гунзэчойнэй".
© AFP 2018 / Sia KambouМальчики позируют с подушкой в форме губ в День святого Валентина в пригороде Абиджана.
Мальчики позируют с подушкой в форме губ в День святого Валентина в пригороде Абиджана.
© AFP 2018 / Desiree MartinУчастники уличного карнавала "Лос-Индианос" в Санта-Крус-де-ла-Пальма подбрасывают тальк в воздух.
Участники уличного карнавала "Лос-Индианос" в Санта-Крус-де-ла-Пальма подбрасывают тальк в воздух.
© REUTERS / Shannon StapletonСобака по кличке Джамбо на ежегодной выставке собак Westminster Kennel Club в Нью-Йорке.
Собака по кличке Джамбо на ежегодной выставке собак Westminster Kennel Club в Нью-Йорке.
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Куда ж без Путина.
09:43
16.02.2018
0
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- РИА Крым
- Россия для всех
- Дагестан. Место силы
- Наша Победа. День за днем
- История России. Новый взгляд
- Конкурс Импульс
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Информационная безопасность
- WorldSkills
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+