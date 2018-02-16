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Лучшие фото недели: "блинная гонка", грязевой карнавал и зимняя Олимпиада

08:2416.02.2018
(обновлено: 08:25 16.02.2018)
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Российская фигуристка Евгения Медведева выступает в короткой программе женского одиночного катания командных соревнований по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
Участники ежегодной блинной гонки в Англии. 13 февраля 2018 года
Стрельба в школе в городе Паркленд, штат Флорида. 14 февраля 2018 года
Спасатели на месте столкновения двух пассажирских поездов в Никласдорфе, Австрия. 12 февраля 2018 года
Грязевой карнавал в Парати, Бразилия
Участники фестиваля Mardi Gras в Юнисе, штат Луизиана, США. 13 февраля 2018 года
Стюардессы авиакомпании Аэрофлот на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи
Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с финалистами Всероссийского конкурса управленцев Лидеры России. 12 февраля 2018
Участники реконструкции прибытия первого поезда по Дороге Победы в Ленинград на Финляндском вокзале в Санкт-Петербурге. Реконструкция, посвящена 75-летию прибытия первого поезда с Большой земли после прорыва блокады
Китайские танцоры выступают во время Праздника Весны в Калькутте, Индия. 12 февраля 2018 года
Участники ежегодной битвы апельсинами в Иврее, Италия
Модель Джиджи Хадид за кулисами перед презентацией коллекции Brandon Maxwell Осень/Зима 2018 на неделе моды в Нью-Йорке
Белая скала в Крым
Дети играют в настольный футбол в районе Миндара в Бисау
Молодые люди с кошачьими костюмами ожидают начала традиционного карнавала Масопуст в Праге
Двойник Ким Чен Ына на трибуне во время игры объединенной команды Кореи против Японии на соревнованиях по хоккею с шайбой на XXIII зимних Олимпийских играх
Гуляки Son de Negro перед началом карнавала в Барранкилье, Колумбия
Саки-монах в зоопарке Parque de Las Leyendas в Лиме, Перу
Женщина делает селфи на выставке в Дубае, ОАЭ
Полицейские осматривают место взрыва в Оруро, Боливия
Серфер в финале чемпионата WSL Nazare Challenge в Португалии
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи Христианско-демократического союза Германии
Ребенок на набережной продает воздушные шары в День святого Валентина в Мумбаи
Карнавал на Коста Баске, Испания
Прихожане и священнослужители у ритуального костра во время обряда очищения Дугжууба в преддверии празднования Нового года в Санкт-Петербургском буддийском храме Дацан Гунзэчойнэй
Мальчики позируют с подушкой в форме губ в День святого Валентина в пригороде Абиджана
Уличный карнавал Лос-Индианос в Санта-Крус-де-ла-Пальма, на испанском острове Ла-Пальма
Ежегодная выставка собак Westminster Kennel Club в Нью-Йорке
Участница карнавала в Рио-де-Жанейро
Люди фотографируются на платформе на вершине Миди-де-Бигорр, Франция
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссийская фигуристка Евгения Медведева выступает с короткой программой на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.Российская фигуристка Евгения Медведева выступает в короткой программе женского одиночного катания командных соревнований по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Российская фигуристка Евгения Медведева выступает с короткой программой на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
© AP Photo / Matt DunhamУчастники ежегодной "блинной гонки" в Англии, которая, как гласит легенда, берет свое начало в 1445 году.Участники ежегодной блинной гонки в Англии. 13 февраля 2018 года
© AP Photo / Matt Dunham
Участники ежегодной "блинной гонки" в Англии, которая, как гласит легенда, берет свое начало в 1445 году.
© AP Photo / Joel AuerbachРодители учеников старшей школы города Паркленд, штат Флорида, не могут сдержать слез после сообщений о стрельбе в здании.Стрельба в школе в городе Паркленд, штат Флорида. 14 февраля 2018 года
© AP Photo / Joel Auerbach
Родители учеников старшей школы города Паркленд, штат Флорида, не могут сдержать слез после сообщений о стрельбе в здании.
© REUTERS / BFV Leoben/SchoenauerСпасатели на месте столкновения двух пассажирских поездов в Никласдорфе, Австрия.Спасатели на месте столкновения двух пассажирских поездов в Никласдорфе, Австрия. 12 февраля 2018 года
© REUTERS / BFV Leoben/Schoenauer
Спасатели на месте столкновения двух пассажирских поездов в Никласдорфе, Австрия.
© AFP 2018 / Mauro PimentelУчастники грязевого карнавала бразильском городе Парати.Грязевой карнавал в Парати, Бразилия
© AFP 2018 / Mauro Pimentel
Участники грязевого карнавала бразильском городе Парати.
© REUTERS / Jonathan BachmanУчастники фестиваля Mardi Gras, который предшествует католическому Великому посту, в Юнисе, штат Луизиана, США.Участники фестиваля Mardi Gras в Юнисе, штат Луизиана, США. 13 февраля 2018 года
© REUTERS / Jonathan Bachman
Участники фестиваля Mardi Gras, который предшествует католическому Великому посту, в Юнисе, штат Луизиана, США.
© РИА Новости / Максим БлиновСтюардессы авиакомпании "Аэрофлот" на Российском инвестиционном форуме в Сочи.Стюардессы авиакомпании Аэрофлот на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
Стюардессы авиакомпании "Аэрофлот" на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с финалистами Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с финалистами Всероссийского конкурса управленцев Лидеры России. 12 февраля 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Владимир Путин встретился с финалистами Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкРеконструкция прибытия первого поезда по Дороге Победы в Ленинград на Финляндском вокзале в Санкт-Петербурге.Участники реконструкции прибытия первого поезда по Дороге Победы в Ленинград на Финляндском вокзале в Санкт-Петербурге. Реконструкция, посвящена 75-летию прибытия первого поезда с Большой земли после прорыва блокады
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Реконструкция прибытия первого поезда по Дороге Победы в Ленинград на Финляндском вокзале в Санкт-Петербурге.
© AFP 2018 / Dibyangshu SarkarКитайские танцоры выступают во время Праздника Весны в Калькутте, Индия.Китайские танцоры выступают во время Праздника Весны в Калькутте, Индия. 12 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Dibyangshu Sarkar
Китайские танцоры выступают во время Праздника Весны в Калькутте, Индия.
© REUTERS / Alessandro BianchiУчастники ежегодной битвы апельсинами в Иврее, ИталияУчастники ежегодной битвы апельсинами в Иврее, Италия
© REUTERS / Alessandro Bianchi
Участники ежегодной битвы апельсинами в Иврее, Италия
© REUTERS / Andrew KellyМодель Джиджи Хадид готовится к показу на неделе моды в Нью-Йорке.Модель Джиджи Хадид за кулисами перед презентацией коллекции Brandon Maxwell Осень/Зима 2018 на неделе моды в Нью-Йорке
© REUTERS / Andrew Kelly
Модель Джиджи Хадид готовится к показу на неделе моды в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкБелая скала в Крыму.Белая скала в Крым
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Белая скала в Крыму.
© AFP 2018 / Xaume OllerosДети играют в настольный футбол в районе Миндара в Бисау.Дети играют в настольный футбол в районе Миндара в Бисау
© AFP 2018 / Xaume Olleros
Дети играют в настольный футбол в районе Миндара в Бисау.
© AFP 2018 / Michal CizekМолодые люди с кошачьими костюмами ожидают начала традиционного карнавала "Масопуст" в Праге.Молодые люди с кошачьими костюмами ожидают начала традиционного карнавала Масопуст в Праге
© AFP 2018 / Michal Cizek
Молодые люди с кошачьими костюмами ожидают начала традиционного карнавала "Масопуст" в Праге.
© AFP 2018 / Yelim LeeДвойник Ким Чен Ына на трибуне во время соревнования по хоккею с шайбой на XXIII зимних Олимпийских играхДвойник Ким Чен Ына на трибуне во время игры объединенной команды Кореи против Японии на соревнованиях по хоккею с шайбой на XXIII зимних Олимпийских играх
© AFP 2018 / Yelim Lee
Двойник Ким Чен Ына на трибуне во время соревнования по хоккею с шайбой на XXIII зимних Олимпийских играх
© AFP 2018 / Luis AcostaГуляки "Son de Negro" перед началом карнавала в Барранкилье, Колумбия.Гуляки Son de Negro перед началом карнавала в Барранкилье, Колумбия
© AFP 2018 / Luis Acosta
Гуляки "Son de Negro" перед началом карнавала в Барранкилье, Колумбия.
© REUTERS / Guadalupe PardoСаки-монах в зоопарке Parque de Las Leyendas в Лиме, Перу.Саки-монах в зоопарке Parque de Las Leyendas в Лиме, Перу
© REUTERS / Guadalupe Pardo
Саки-монах в зоопарке Parque de Las Leyendas в Лиме, Перу.
© AP Photo / Kamran JebreiliЖенщина делает селфи на выставке в Дубае.Женщина делает селфи на выставке в Дубае, ОАЭ
© AP Photo / Kamran Jebreili
Женщина делает селфи на выставке в Дубае.
© REUTERS / Daniel RodrigoПолицейские осматривают место взрыва в Оруро, Боливия.Полицейские осматривают место взрыва в Оруро, Боливия
© REUTERS / Daniel Rodrigo
Полицейские осматривают место взрыва в Оруро, Боливия.
© AFP 2018 / Francisco LeongГавайский серфер Кай Ленни в финале чемпионата WSL Nazare Challenge в Португалии.Серфер в финале чемпионата WSL Nazare Challenge в Португалии
© AFP 2018 / Francisco Leong
Гавайский серфер Кай Ленни в финале чемпионата WSL Nazare Challenge в Португалии.
© REUTERS / Fabrizio BenschКанцлер Германии Ангела Меркель во время встречи Христианско-демократического союза Германии.Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи Христианско-демократического союза Германии
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи Христианско-демократического союза Германии.
© REUTERS / Francis MascarenhasРебенок продает воздушные шары в День святого Валентина на набережной в Мумбаи.Ребенок на набережной продает воздушные шары в День святого Валентина в Мумбаи
© REUTERS / Francis Mascarenhas
Ребенок продает воздушные шары в День святого Валентина на набережной в Мумбаи.
© REUTERS / Vincent WestЖенщины танцуют во время Карнавала на Коста Баске, Испания.Карнавал на Коста Баске, Испания
© REUTERS / Vincent West
Женщины танцуют во время Карнавала на Коста Баске, Испания.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПрихожане и священнослужители у ритуального костра во время обряда очищения "Дугжууба" в преддверии празднования Нового года в Санкт-Петербургском буддийском храме "Дацан Гунзэчойнэй".Прихожане и священнослужители у ритуального костра во время обряда очищения Дугжууба в преддверии празднования Нового года в Санкт-Петербургском буддийском храме Дацан Гунзэчойнэй
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Прихожане и священнослужители у ритуального костра во время обряда очищения "Дугжууба" в преддверии празднования Нового года в Санкт-Петербургском буддийском храме "Дацан Гунзэчойнэй".
© AFP 2018 / Sia KambouМальчики позируют с подушкой в форме губ в День святого Валентина в пригороде Абиджана.Мальчики позируют с подушкой в форме губ в День святого Валентина в пригороде Абиджана
© AFP 2018 / Sia Kambou
Мальчики позируют с подушкой в форме губ в День святого Валентина в пригороде Абиджана.
© AFP 2018 / Desiree MartinУчастники уличного карнавала "Лос-Индианос" в Санта-Крус-де-ла-Пальма подбрасывают тальк в воздух.Уличный карнавал Лос-Индианос в Санта-Крус-де-ла-Пальма, на испанском острове Ла-Пальма
© AFP 2018 / Desiree Martin
Участники уличного карнавала "Лос-Индианос" в Санта-Крус-де-ла-Пальма подбрасывают тальк в воздух.
© REUTERS / Shannon StapletonСобака по кличке Джамбо на ежегодной выставке собак Westminster Kennel Club в Нью-Йорке.Ежегодная выставка собак Westminster Kennel Club в Нью-Йорке
© REUTERS / Shannon Stapleton
Собака по кличке Джамбо на ежегодной выставке собак Westminster Kennel Club в Нью-Йорке.
© REUTERS / Ricardo MoraesУчастница карнавала в Рио-де-Жанейро.Участница карнавала в Рио-де-Жанейро
© REUTERS / Ricardo Moraes
Участница карнавала в Рио-де-Жанейро.
© AFP 2018 / Laurent DardЛюди фотографируются на платформе на вершине Миди-де-Бигорр, Франция.Люди фотографируются на платформе на вершине Миди-де-Бигорр, Франция
© AFP 2018 / Laurent Dard
Люди фотографируются на платформе на вершине Миди-де-Бигорр, Франция.
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Timur Fedorov
Куда ж без Путина.
09:43
16.02.2018
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