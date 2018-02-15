В Сочи открылся Российский инвестиционный форум. Участники и дискуссии первого дня форума — в фотоленте РИА Новости.
Российский инвестиционный форум в Сочи. День первый
13:2015.02.2018
(обновлено: 15:03 15.02.2018)
010110
© РИА Новости / Владимир СергеевРоссийский инвестиционный форум — это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России.
На фото: глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, который в ходе форума попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости.
На фото: глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, который в ходе форума попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости.
Российский инвестиционный форум — это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России.
На фото: глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, который в ходе форума попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости.
На фото: глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, который в ходе форума попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкУчастники и гости Российского инвестиционного форума в Сочи обсуждают новую региональную политику и бизнес в регионах, улучшение качества жизни.
На фото: председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам Андрей Макаров во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы".
На фото: председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам Андрей Макаров во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы".
Участники и гости Российского инвестиционного форума в Сочи обсуждают новую региональную политику и бизнес в регионах, улучшение качества жизни.
На фото: председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам Андрей Макаров во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы".
На фото: председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам Андрей Макаров во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа форум собрались более двух тысяч представителей бизнеса и главы более 70 субъектов, федеральные чиновники и законодатели.
На фото: Александр Бречалов, Михаил Мень, Михаил Осеевский и Леонид Сергеев (справа налево) на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: Александр Бречалов, Михаил Мень, Михаил Осеевский и Леонид Сергеев (справа налево) на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На форум собрались более двух тысяч представителей бизнеса и главы более 70 субъектов, федеральные чиновники и законодатели.
На фото: Александр Бречалов, Михаил Мень, Михаил Осеевский и Леонид Сергеев (справа налево) на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: Александр Бречалов, Михаил Мень, Михаил Осеевский и Леонид Сергеев (справа налево) на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкВ первый день форума пройдет пленарное заседание по теме "Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее", на котором выступит Дмитрий Медведев.
На фото: министр спорта РФ Павел Колобков во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр спорта РФ Павел Колобков во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
В первый день форума пройдет пленарное заседание по теме "Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее", на котором выступит Дмитрий Медведев.
На фото: министр спорта РФ Павел Колобков во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр спорта РФ Павел Колобков во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкДеловая программа представлена тремя тематическими блоками, вокруг которых развернутся основные дискуссии.
На фото: директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев (в центре) во время посещения стенда МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев (в центре) во время посещения стенда МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
Деловая программа представлена тремя тематическими блоками, вокруг которых развернутся основные дискуссии.
На фото: директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев (в центре) во время посещения стенда МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев (в центре) во время посещения стенда МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБлок "Новая региональная политика: совершенствуя управление" посвящен вопросам совершенствования системы государственного управления.
На фото: министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
Блок "Новая региональная политика: совершенствуя управление" посвящен вопросам совершенствования системы государственного управления.
На фото: министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкБлок "Бизнес в регионах. Придать новый импульс" коснется вопросов стимулирования регионального предпринимательства.
На фото: председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время посещения стенда "РИА Новости" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время посещения стенда "РИА Новости" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
Блок "Бизнес в регионах. Придать новый импульс" коснется вопросов стимулирования регионального предпринимательства.
На фото: председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время посещения стенда "РИА Новости" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время посещения стенда "РИА Новости" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкБлок "Улучшая качество жизни" затронет темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов.
На фото: министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
Блок "Улучшая качество жизни" затронет темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов.
На фото: министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
© РИА Новости / Нина ЗотинаТакже на форуме работает "Лаборатория НКО" — площадка, где благотворительные фонды и некоммерческие организации смогут провести презентации своих программ, мероприятия и лекции, направленные на развитие сектора социальных проектов.
Также на форуме работает "Лаборатория НКО" — площадка, где благотворительные фонды и некоммерческие организации смогут провести презентации своих программ, мероприятия и лекции, направленные на развитие сектора социальных проектов.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ рамках форума открылась выставка инвестиционных проектов из 41 региона РФ.
На фото: губернатор Московской области Андрей Воробьев (в центре) на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: губернатор Московской области Андрей Воробьев (в центре) на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
В рамках форума открылась выставка инвестиционных проектов из 41 региона РФ.
На фото: губернатор Московской области Андрей Воробьев (в центре) на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: губернатор Московской области Андрей Воробьев (в центре) на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкРоссийский инвестиционный форум является ключевым мероприятием года для презентации инвестиционных возможностей российских регионов и содержательной дискуссии по вопросам регионального развития.
На фото: председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
Российский инвестиционный форум является ключевым мероприятием года для презентации инвестиционных возможностей российских регионов и содержательной дискуссии по вопросам регионального развития.
На фото: председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастников форума ждет и обширная культурная программа. Также состоится церемония награждения лауреатов конкурса "Премия развития", учрежденной Внешэкономбанком.
На фото: министр энергетики РФ Александр Новак (слева) и генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр энергетики РФ Александр Новак (слева) и генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
Участников форума ждет и обширная культурная программа. Также состоится церемония награждения лауреатов конкурса "Премия развития", учрежденной Внешэкономбанком.
На фото: министр энергетики РФ Александр Новак (слева) и генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр энергетики РФ Александр Новак (слева) и генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- РИА Крым
- Россия для всех
- Дагестан. Место силы
- Наша Победа. День за днем
- История России. Новый взгляд
- Конкурс Импульс
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Информационная безопасность
- WorldSkills
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+