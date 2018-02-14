Нереальная любовь: самые известные кинопары

© Walt Disney Pictures (2017)

Легенду о красавице и чудовище каждая эпоха рассказывает по-своему, но суть всегда остается одна: чтобы победить зло, надо научиться любить не только себя. В последней экранизации сказки историю обычной девушки и заколдованного принца сыграли Эмма Уотсон и Дэн Стивенс.