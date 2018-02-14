В День всех влюбленных редакция РИА Новости решила вспомнить актеров, которые сыграли любовь на большом экране так, что в это сложно не поверить. Самые романтичные пары кино и мультфильмов — в фотоленте Ria.ru.
Нереальная любовь: самые известные кинопары
10:0014.02.2018
(обновлено: 10:06 14.02.2018)
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© Paramount Pictures (1990)Патрику Суэйзи и Деми Мур в фильме "Привидение" удалось рассказать удивительную историю про то, как любовь легко и непринужденно побеждает смерть.
© Paramount Pictures (1990)
Патрику Суэйзи и Деми Мур в фильме "Привидение" удалось рассказать удивительную историю про то, как любовь легко и непринужденно побеждает смерть.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИстория отношений двух старшеклассников Кати и Романа из ленты в "Вам и не снилось..." довела до слез не одно поколение отечественных барышень. Главные роли в фильме сыграли Никита Михайловский и Татьяна Аксюта.
История отношений двух старшеклассников Кати и Романа из ленты в "Вам и не снилось..." довела до слез не одно поколение отечественных барышень. Главные роли в фильме сыграли Никита Михайловский и Татьяна Аксюта.
© AFP 2018 / Robyn BeckРайан Гослинг и Эмма Стоун не раз встречались на съемочной площадке, но их последнее совместное творение затмило все предыдущие. История любви джазового пианиста Себастьяна и начинающей актрисы Мии в фильме "Ла-Ла Лэнд" однозначно вошла в список классики Голливуда.
Райан Гослинг и Эмма Стоун не раз встречались на съемочной площадке, но их последнее совместное творение затмило все предыдущие. История любви джазового пианиста Себастьяна и начинающей актрисы Мии в фильме "Ла-Ла Лэнд" однозначно вошла в список классики Голливуда.
© AP Photo"Завтрак у Тиффани". Редко какая современная романтическая комедия обходится без упоминания или скрытого "цитирования" этого фильма. История любви наивной и взбалмошной Холли, которую сыграла Одри Хепберн, и писателя Пола (Джордж Пеппард), стала одной из лучших экранизаций книги в истории кино.
© AP Photo
"Завтрак у Тиффани". Редко какая современная романтическая комедия обходится без упоминания или скрытого "цитирования" этого фильма. История любви наивной и взбалмошной Холли, которую сыграла Одри Хепберн, и писателя Пола (Джордж Пеппард), стала одной из лучших экранизаций книги в истории кино.
© AP Photo / Invision/ Matt SaylesДвадцать первый век подарил нам сумеречную историю любви между девушкой и вампиром. Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон настолько вжились в роли, что даже закрутили роман на съемочной площадке киносаги.
© AP Photo / Invision/ Matt Sayles
Двадцать первый век подарил нам сумеречную историю любви между девушкой и вампиром. Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон настолько вжились в роли, что даже закрутили роман на съемочной площадке киносаги.
© Columbia Pictures Corporation (2002)Историю любви супергероя Человека-паука и его подруги Мэри Джейн на большом экране весьма убедительно рассказали Тоби Магуайр и Кирстен Данст.
© Columbia Pictures Corporation (2002)
Историю любви супергероя Человека-паука и его подруги Мэри Джейн на большом экране весьма убедительно рассказали Тоби Магуайр и Кирстен Данст.
© РИА Новости / В. АлисовПерейти в фотобанкАбсурдная по своей сути ситуация, которая легла в основу фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", превратилась в любимую отечественную историю любви Наденьки и Лукашина, которых сыграли Барбара Брыльска и Андрей Мягков.
Абсурдная по своей сути ситуация, которая легла в основу фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", превратилась в любимую отечественную историю любви Наденьки и Лукашина, которых сыграли Барбара Брыльска и Андрей Мягков.
© Walt Disney Pictures (2017) Легенду о красавице и чудовище каждая эпоха рассказывает по-своему, но суть всегда остается одна: чтобы победить зло, надо научиться любить не только себя. В последней экранизации сказки историю обычной девушки и заколдованного принца сыграли Эмма Уотсон и Дэн Стивенс.
© Walt Disney Pictures (2017)
Легенду о красавице и чудовище каждая эпоха рассказывает по-своему, но суть всегда остается одна: чтобы победить зло, надо научиться любить не только себя. В последней экранизации сказки историю обычной девушки и заколдованного принца сыграли Эмма Уотсон и Дэн Стивенс.
© Мосфильм (1961) История Тоси Кислициной и Ильи Ковригина из "Девчат" доказала, что любовному недугу подвержены и заносчивые передовики производства, особенно, когда их вкусно кормят. Роли сыграли Надежда Румянцева и Николай Рыбников.
© Мосфильм (1961)
История Тоси Кислициной и Ильи Ковригина из "Девчат" доказала, что любовному недугу подвержены и заносчивые передовики производства, особенно, когда их вкусно кормят. Роли сыграли Надежда Румянцева и Николай Рыбников.
© AP Photo / Kevork DjansezianЗа сложными и подчас непредсказуемыми отношениями Кэрри Брэдшоу и Мужчины ее мечты, которых сыграли Сара Джессика Паркер и Крис Нот, вся прекрасная половина человечества следила на протяжении шести сезонов сериала "Секс в большом городе".
© AP Photo / Kevork Djansezian
За сложными и подчас непредсказуемыми отношениями Кэрри Брэдшоу и Мужчины ее мечты, которых сыграли Сара Джессика Паркер и Крис Нот, вся прекрасная половина человечества следила на протяжении шести сезонов сериала "Секс в большом городе".
© Союзмультфильм (1969) История Принцессы, которая предпочла Трубадура заманчивым сводам дворца, уже много лет радует музыкой Геннадия Гладкова, стихами Юрия Энтина, озвучкой Эльмиры Жерздевой и Олега Анофриева.
© Союзмультфильм (1969)
История Принцессы, которая предпочла Трубадура заманчивым сводам дворца, уже много лет радует музыкой Геннадия Гладкова, стихами Юрия Энтина, озвучкой Эльмиры Жерздевой и Олега Анофриева.
© Warner Bros. Pictures Co. (1999) Даже когда города лежат в руинах, а люди порабощены машинами, любовь остается любовью, доказывает нам история Нео и Тринити, восставших против всесильной Матрицы. Роль Избранного сыграл Киану Ривз, а его подругу-хакера Керри-Энн Мосс.
© Warner Bros. Pictures Co. (1999)
Даже когда города лежат в руинах, а люди порабощены машинами, любовь остается любовью, доказывает нам история Нео и Тринити, восставших против всесильной Матрицы. Роль Избранного сыграл Киану Ривз, а его подругу-хакера Керри-Энн Мосс.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоезд "Москва — Душанбе", привокзальный ресторан, пара чемоданов дынь и аккордеон - вот вся романтика "Вокзала для двоих", но разве дело в антураже? Роли Платона и Веры в этой трогательной ленте Эльдара Рязанова сыграли Олег Басилашвили и Людмила Гурченко.
Поезд "Москва — Душанбе", привокзальный ресторан, пара чемоданов дынь и аккордеон - вот вся романтика "Вокзала для двоих", но разве дело в антураже? Роли Платона и Веры в этой трогательной ленте Эльдара Рязанова сыграли Олег Басилашвили и Людмила Гурченко.
© Capital Film (1980)Весьма темпераментные, но при этом такие смешные отношения убежденного холостяка Элиа и избалованной горожанки Лизы в фильме "Укрощение строптивого" восхитительно сыграли Адриано Челентано и Орнелла Мути.
© Capital Film (1980)
Весьма темпераментные, но при этом такие смешные отношения убежденного холостяка Элиа и избалованной горожанки Лизы в фильме "Укрощение строптивого" восхитительно сыграли Адриано Челентано и Орнелла Мути.
© Silver Screen Partners IV (1990)Современную версию классической истории о прекрасной даме, которую из темной башни спасает рыцарь на белом коне, нам рассказали Джулия Робертс и Ричард Гир в фильме "Красотка".
© Silver Screen Partners IV (1990)
Современную версию классической истории о прекрасной даме, которую из темной башни спасает рыцарь на белом коне, нам рассказали Джулия Робертс и Ричард Гир в фильме "Красотка".
© AP Photo / Michael Caulfield За развитием отношений между самовлюбленной, избалованной "папиной дочкой" и застенчивым профессором палеонтологии можно следить на протяжении 236 серий сериала "Друзья". Пару, прошедшую через свадьбу, развод и рождение дочери сыграли Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон.
© AP Photo / Michael Caulfield
За развитием отношений между самовлюбленной, избалованной "папиной дочкой" и застенчивым профессором палеонтологии можно следить на протяжении 236 серий сериала "Друзья". Пару, прошедшую через свадьбу, развод и рождение дочери сыграли Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон.
© РИА Новости / Л. ЛупповПерейти в фотобанкТам, где есть любовь, обязательно случается чудо. Историю юноши-медведя и юной принцессы в экранизации пьесы Евгения Шварца сыграли Евгения Симонова и Александр Абдулов.
Там, где есть любовь, обязательно случается чудо. Историю юноши-медведя и юной принцессы в экранизации пьесы Евгения Шварца сыграли Евгения Симонова и Александр Абдулов.
© Walt Disney Pictures (1989) Сказочную историю Ханса Кристиана Андерсена о дочери морского царя, которая была готова расстаться с жизнью, лишь бы оказаться рядом с любимым человеком, по своему рассказала студия Диснея в 1989 году. Ариэль в мультфильме озвучила Джоди Бенсон, а Эрика - Кристофер Дэниэл Барнс.
© Walt Disney Pictures (1989)
Сказочную историю Ханса Кристиана Андерсена о дочери морского царя, которая была готова расстаться с жизнью, лишь бы оказаться рядом с любимым человеком, по своему рассказала студия Диснея в 1989 году. Ариэль в мультфильме озвучила Джоди Бенсон, а Эрика - Кристофер Дэниэл Барнс.
© AP PhotoО любви и приключениях Скарлетт О'Хары и Ретта Батлера во времена Гражданской войны в США в фильме "Унесенные ветром" рассказали Вивьен Ли и Кларк Гейбл.
© AP Photo
О любви и приключениях Скарлетт О'Хары и Ретта Батлера во времена Гражданской войны в США в фильме "Унесенные ветром" рассказали Вивьен Ли и Кларк Гейбл.
© Hollywood Digital (1997) В далеком будущем любовь Лилу и Корбена Далласа оказалась единственным средством спасения человечества. Роли в "Пятом элементе" сыграли Брюс Уиллис и Милла Йовович.
© Hollywood Digital (1997)
В далеком будущем любовь Лилу и Корбена Далласа оказалась единственным средством спасения человечества. Роли в "Пятом элементе" сыграли Брюс Уиллис и Милла Йовович.
© AP Photo / Matt SaylesВстреча юноши и девушки из разных социальных слоев на борту злополучного корабля, совершавшего свой первый и последний рейс, не могла не обернуться трагической историей любви. Роли в легендарном "Титанике" сыграли Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.
© AP Photo / Matt Sayles
Встреча юноши и девушки из разных социальных слоев на борту злополучного корабля, совершавшего свой первый и последний рейс, не могла не обернуться трагической историей любви. Роли в легендарном "Титанике" сыграли Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.
© Мосфильм (1979) История директора предприятия Екатерины и слесаря Георгия Ивановича лучшая иллюстрация того, что искренность и доброта - идеальная почва для любых отношений. Главные роли в фильме "Москва слезам не верит" сыграли Вера Алентова и Алексей Баталов.
© Мосфильм (1979)
История директора предприятия Екатерины и слесаря Георгия Ивановича лучшая иллюстрация того, что искренность и доброта - идеальная почва для любых отношений. Главные роли в фильме "Москва слезам не верит" сыграли Вера Алентова и Алексей Баталов.
© AP Photo / GirolamoСупруги не только на большом экране, но и в жизни, Элизабет Тейлор и Ричард Бертон вместе рассказали трагическую историю любви египетской царицы Клеопатры и древнеримского военачальника Марка Антония.
© AP Photo / Girolamo
Супруги не только на большом экране, но и в жизни, Элизабет Тейлор и Ричард Бертон вместе рассказали трагическую историю любви египетской царицы Клеопатры и древнеримского военачальника Марка Антония.
© Lucasfilm Ltd. (1980)Принцесса Лея Органа конечно же не устояла перед обаянием дерзкого контрабандиста Хана Соло, да и бороться с темной стороной силы проще не в одиночку. Роли важнейших фигур Альянса повстанцев в "Звездных войнах" сыграли Харрисон Форд и Кэрри Фишер.
© Lucasfilm Ltd. (1980)
Принцесса Лея Органа конечно же не устояла перед обаянием дерзкого контрабандиста Хана Соло, да и бороться с темной стороной силы проще не в одиночку. Роли важнейших фигур Альянса повстанцев в "Звездных войнах" сыграли Харрисон Форд и Кэрри Фишер.
© DreamWorks Animation (2004) Отсутствие внешней привлекательности еще не повод, чтобы остаться без второй половинки. Об этом свидетельствует как история любви Шрека и принцессы Фионы, так и роман Осла с могучей Драконихой.
© DreamWorks Animation (2004)
Отсутствие внешней привлекательности еще не повод, чтобы остаться без второй половинки. Об этом свидетельствует как история любви Шрека и принцессы Фионы, так и роман Осла с могучей Драконихой.
© Televisión Federal (Telefe) (1998) Отношения между Милагрос и Иво доказывают, что девушка, выросшая в церковном приюте, вполне может быть парой наследнику состоятельной фамилии. Главные роли в сериале "Дикий ангел" сыграли Наталия Орейро и Факундо Арана.
© Televisión Federal (Telefe) (1998)
Отношения между Милагрос и Иво доказывают, что девушка, выросшая в церковном приюте, вполне может быть парой наследнику состоятельной фамилии. Главные роли в сериале "Дикий ангел" сыграли Наталия Орейро и Факундо Арана.
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