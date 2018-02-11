Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148, направлявшийся из Москвы в Орск, пропал с радаров спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки обнаружили в Раменском районе Московской области. На борту находился 71 человек, включая троих детей. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Возбуждено уголовное дело.
Крушение пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье
19:1811.02.2018
(обновлено: 20:16 11.02.2018)
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© REUTERS / Maxim ShemetovСпасатели работают на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии". Обломки обнаружили в Раменском районе Московской области.
Спасатели работают на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии". Обломки обнаружили в Раменском районе Московской области.
© REUTERS / Maxim ShemetovНа месте крушения работают сотрудники полиции, МЧС и Центра медицины катастроф.
На месте крушения работают сотрудники полиции, МЧС и Центра медицины катастроф.
© AP Photo / Life.ruПрезидент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин выразили соболезнования родственникам и друзьям погибших.
© AP Photo / Life.ru
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин выразили соболезнования родственникам и друзьям погибших.
© REUTERS / Maxim ShemetovВсе находившиеся на борту люди погибли. На данный момент спасатели обнаружили останки двух тел.
Все находившиеся на борту люди погибли. На данный момент спасатели обнаружили останки двух тел.
© Фото : МЧС РоссииСледователи проверят все возможные версии крушения, в том числе погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета.
© Фото : МЧС России
Следователи проверят все возможные версии крушения, в том числе погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета.
© Фото : МЧС РоссииНа место крушения прибыла техника для расчистки территории.
© Фото : МЧС России
На место крушения прибыла техника для расчистки территории.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФПерейти в фотобанкПоисковые работы будут продолжаться круглосуточно.
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