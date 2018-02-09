Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: забег в трусах, Tesla в космосе и небывалый снегопад
15:1809.02.2018
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© РИА Новости / Пресс-служба РоскосмосаПерейти в фотобанкКосмонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. Они побили рекорд, проработав за пределами МКС 8 часов 12 минут.
Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. Они побили рекорд, проработав за пределами МКС 8 часов 12 минут.
© AP Photo / Andre PennerУчастница карнавала в Сан-Паулу позирует по время "парада платформ".
© AP Photo / Andre Penner
Участница карнавала в Сан-Паулу позирует по время "парада платформ".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин посетил интерактивный музей "Россия - моя история" и сфотографировался с участницами праздника, посвященного 75-й годовщине победы в Сталинградской битве.
Президент Владимир Путин посетил интерактивный музей "Россия - моя история" и сфотографировался с участницами праздника, посвященного 75-й годовщине победы в Сталинградской битве.
© AFP 2018 / Omar Haj KadourОбломки сбитого боевиками российского самолета Су-25 в Сирии. Пилот Роман Филипов катапультировался, но погиб в бою с террористами.
Обломки сбитого боевиками российского самолета Су-25 в Сирии. Пилот Роман Филипов катапультировался, но погиб в бою с террористами.
© AFP 2018 / Joaquin Sarmiento Тореадор упал от удара быка во время корриды на арене Ла Макарена в колумбийском городе Медельин.
Тореадор упал от удара быка во время корриды на арене Ла Макарена в колумбийском городе Медельин.
© AFP 2018 / Andrej IsakovicУчастники забега в трусах соревнуются на берегу Дуная в Белграде при температуре воздуха ноль градусов.
Участники забега в трусах соревнуются на берегу Дуная в Белграде при температуре воздуха ноль градусов.
© AFP 2018 / Cristina Quicler Модели позируют на Международной неделе моды фламенко в Севилье, Испания.
Модели позируют на Международной неделе моды фламенко в Севилье, Испания.
© AFP 2018 / Anthony WallaceСпасатели ищут выживших на месте землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване, в результате которого жилой дом наклонился под опасным углом.
Спасатели ищут выживших на месте землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване, в результате которого жилой дом наклонился под опасным углом.
© AFP 2018 / Angelos TzortzinisУчастники митинга в Афинах, которые призывают правительство Греции отказаться от компромисса с Македонией относительно названия бывшей югославской республики.
Участники митинга в Афинах, которые призывают правительство Греции отказаться от компромисса с Македонией относительно названия бывшей югославской республики.
© AFP 2018 / Mauro PimentelСтудентки модельной школы Сандры Пассос в Рио-де-Жанейро в ожидании начала урока.
Студентки модельной школы Сандры Пассос в Рио-де-Жанейро в ожидании начала урока.
© AFP 2018 / Luis RobayoУчастники демонстрации в Колумбии бросают камни в знак протеста против президентской кампании кандидата от партии Революционных вооруженных сил в муниципалитете Юмбо.
Участники демонстрации в Колумбии бросают камни в знак протеста против президентской кампании кандидата от партии Революционных вооруженных сил в муниципалитете Юмбо.
© РИА Новости / SpaceX FlickrПерейти в фотобанкЭлектромобиль Tesla компании SpaceX, который Илон Маск отправил в космос сверхтяжелой ракетой Falcon Heavy.
Электромобиль Tesla компании SpaceX, который Илон Маск отправил в космос сверхтяжелой ракетой Falcon Heavy.
© REUTERS / Nacho DoceУчастницы карнавала со знаками "Censored" во время "парада платформ" в Сан-Паулу.
Участницы карнавала со знаками "Censored" во время "парада платформ" в Сан-Паулу.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкМурат Гассиев (Россия) и Юниер Дортикос (Куба) в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии в Сочи.
Мурат Гассиев (Россия) и Юниер Дортикос (Куба) в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии в Сочи.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЖенщина с зонтом на Манежной площади во время небывалого снегопада в Москве.
Женщина с зонтом на Манежной площади во время небывалого снегопада в Москве.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Кирилл проводит в Успенском соборе Московского Кремля напутственный молебен для российской олимпийской сборной.
Патриарх Кирилл проводит в Успенском соборе Московского Кремля напутственный молебен для российской олимпийской сборной.
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкТуристы катаются на санках по льду озера Куньмин на окраине Пекина.
Туристы катаются на санках по льду озера Куньмин на окраине Пекина.
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryДевушки из группы поддержки выступают на стадионе U.S. Bank Stadium в США.
Девушки из группы поддержки выступают на стадионе U.S. Bank Stadium в США.
© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкИгроки сборной России по хоккею с мячом на церемонии награждения после победы на чемпионате мира.
Игроки сборной России по хоккею с мячом на церемонии награждения после победы на чемпионате мира.
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Мне очень понравилась фотография двух космонавтов в скафандрах на фоне Земли.
16:14
09.02.2018
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