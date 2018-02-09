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Лучшие фото недели: забег в трусах, Tesla в космосе и небывалый снегопад

15:1809.02.2018
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Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018
Участница карнавала в Сан-Паулу в Бразилии. 3 февраля 2018 года
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с участницами праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине победы в Сталинградской битве, во время посещения интерактивного музея Россия - моя история. 2 февраля 2018
Мужчина обрабатывает красный перец чили на ферме в деревне Шерта на окраине Ахмадабада. 5 февраля 2018 года
Обломки сбитого боевиками российского самолета Су-25 в Сирии. 3 февраля 2018
Колумбийский тореадор лежит на земле после удара быка во время во время корриды на арене Ла-Макарена в Медельине, Колумбия 3 февраля 2018 года
Участники забега в трусах на берегу реки Дунай в Белграде. 4 февраля 2018 года
Модели на международной неделе моды фламенко в Севилье, Испания. 4 февраля 2018 года
Спасатели на месте землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване. 8 февраля 2018 года
Участники митинга в Афинах, Греция. 4 февраля 2018 года
Модели на кастинге в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Солдат свободной сирийской армии в пригороде города Альба
Улица Солнечная в городском округе Троицк
Кот по кличке Джеймс, живущий в посольстве Эквадора в Лондоне
Участница Венецианского карнавала, Италия
Акция протеста в Юмбо, Колумбия
Автомобиль Tesla на орбите Земли
Участницы карнавала в Сан-Паулу, Бразилия
Гонки на собачьих упряжках Карадагская собака под Красноярском
Танцоры во время репетиции перед Венским балом
Мурат Гассиев (Россия) и Юниер Дортикос (Куба) в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Сочи
Женщина с зонтом на Манежной площади во время снегопада в Москв
атриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит в Успенском соборе Московского Кремля напутственный молебен для российской олимпийской сборной
Пес прыгает за мячом во время прогулки в Ирландии
Туристы катаются на санках по льду озера Куньмин на окраине Пекина
Девушки из группы поддержки во время выступления на стадионе U.S. Bank Stadium в Миннеаполисе, США
Граффити в районе Псири в Афинах
Игроки сборной России, занявшие первое место в чемпионате мира по хоккею с мячом, на церемонии награждения
Мужчина съезжает на лыжах по одной из улиц Монмартра после снегопада в Париже
Показ коллекции Iva Nerolli на Неделе моды в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба РоскосмосаПерейти в фотобанкКосмонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. Они побили рекорд, проработав за пределами МКС 8 часов 12 минут.Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. Они побили рекорд, проработав за пределами МКС 8 часов 12 минут.
© AP Photo / Andre PennerУчастница карнавала в Сан-Паулу позирует по время "парада платформ".Участница карнавала в Сан-Паулу в Бразилии. 3 февраля 2018 года
© AP Photo / Andre Penner
Участница карнавала в Сан-Паулу позирует по время "парада платформ".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин посетил интерактивный музей "Россия - моя история" и сфотографировался с участницами праздника, посвященного 75-й годовщине победы в Сталинградской битве.Президент РФ Владимир Путин фотографируется с участницами праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине победы в Сталинградской битве, во время посещения интерактивного музея Россия - моя история. 2 февраля 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Владимир Путин посетил интерактивный музей "Россия - моя история" и сфотографировался с участницами праздника, посвященного 75-й годовщине победы в Сталинградской битве.
© REUTERS / Amit DaveИндийский фермер обрабатывает красный перец чили на окраине Ахмадабада.Мужчина обрабатывает красный перец чили на ферме в деревне Шерта на окраине Ахмадабада. 5 февраля 2018 года
© REUTERS / Amit Dave
Индийский фермер обрабатывает красный перец чили на окраине Ахмадабада.
© AFP 2018 / Omar Haj KadourОбломки сбитого боевиками российского самолета Су-25 в Сирии. Пилот Роман Филипов катапультировался, но погиб в бою с террористами.Обломки сбитого боевиками российского самолета Су-25 в Сирии. 3 февраля 2018
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Обломки сбитого боевиками российского самолета Су-25 в Сирии. Пилот Роман Филипов катапультировался, но погиб в бою с террористами.
© AFP 2018 / Joaquin Sarmiento Тореадор упал от удара быка во время корриды на арене Ла Макарена в колумбийском городе Медельин.Колумбийский тореадор лежит на земле после удара быка во время во время корриды на арене Ла-Макарена в Медельине, Колумбия 3 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Joaquin Sarmiento 
Тореадор упал от удара быка во время корриды на арене Ла Макарена в колумбийском городе Медельин.
© AFP 2018 / Andrej IsakovicУчастники забега в трусах соревнуются на берегу Дуная в Белграде при температуре воздуха ноль градусов.Участники забега в трусах на берегу реки Дунай в Белграде. 4 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Andrej Isakovic
Участники забега в трусах соревнуются на берегу Дуная в Белграде при температуре воздуха ноль градусов.
© AFP 2018 / Cristina Quicler Модели позируют на Международной неделе моды фламенко в Севилье, Испания.Модели на международной неделе моды фламенко в Севилье, Испания. 4 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Cristina Quicler
Модели позируют на Международной неделе моды фламенко в Севилье, Испания.
© AFP 2018 / Anthony WallaceСпасатели ищут выживших на месте землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване, в результате которого жилой дом наклонился под опасным углом.Спасатели на месте землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване. 8 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Anthony Wallace
Спасатели ищут выживших на месте землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване, в результате которого жилой дом наклонился под опасным углом.
© AFP 2018 / Angelos TzortzinisУчастники митинга в Афинах, которые призывают правительство Греции отказаться от компромисса с Македонией относительно названия бывшей югославской республики.Участники митинга в Афинах, Греция. 4 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis
Участники митинга в Афинах, которые призывают правительство Греции отказаться от компромисса с Македонией относительно названия бывшей югославской республики.
© AFP 2018 / Mauro PimentelСтудентки модельной школы Сандры Пассос в Рио-де-Жанейро в ожидании начала урока.Модели на кастинге в Рио-де-Жанейро, Бразилия
© AFP 2018 / Mauro Pimentel
Студентки модельной школы Сандры Пассос в Рио-де-Жанейро в ожидании начала урока.
© REUTERS / Khalil AshawiБоевик "Сирийской свободной армии" в пригороде города Альба.Солдат свободной сирийской армии в пригороде города Альба
© REUTERS / Khalil Ashawi
Боевик "Сирийской свободной армии" в пригороде города Альба.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВид на Солнечную улицу в городском округе Троицк.Улица Солнечная в городском округе Троицк
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на Солнечную улицу в городском округе Троицк.
© AFP 2018 / Daniel Leal-OlivasКот Джеймс смотрит из окна посольства Эквадора в Лондоне.Кот по кличке Джеймс, живущий в посольстве Эквадора в Лондоне
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Кот Джеймс смотрит из окна посольства Эквадора в Лондоне.
© REUTERS / Manuel SilvestriУчастница Венецианского карнавала в Италии позирует для фото.Участница Венецианского карнавала, Италия
© REUTERS / Manuel Silvestri
Участница Венецианского карнавала в Италии позирует для фото.
© AFP 2018 / Luis RobayoУчастники демонстрации в Колумбии бросают камни в знак протеста против президентской кампании кандидата от партии Революционных вооруженных сил в муниципалитете Юмбо.Акция протеста в Юмбо, Колумбия
© AFP 2018 / Luis Robayo
Участники демонстрации в Колумбии бросают камни в знак протеста против президентской кампании кандидата от партии Революционных вооруженных сил в муниципалитете Юмбо.
© РИА Новости / SpaceX FlickrПерейти в фотобанкЭлектромобиль Tesla компании SpaceX, который Илон Маск отправил в космос сверхтяжелой ракетой Falcon Heavy.Автомобиль Tesla на орбите Земли
© РИА Новости / SpaceX Flickr
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Электромобиль Tesla компании SpaceX, который Илон Маск отправил в космос сверхтяжелой ракетой Falcon Heavy.
© REUTERS / Nacho DoceУчастницы карнавала со знаками "Censored" во время "парада платформ" в Сан-Паулу.Участницы карнавала в Сан-Паулу, Бразилия
© REUTERS / Nacho Doce
Участницы карнавала со знаками "Censored" во время "парада платформ" в Сан-Паулу.
© REUTERS / Ilya NaymushinХаски тянут упряжку во время гонок "Карадагская собака" под Красноярском.Гонки на собачьих упряжках Карадагская собака под Красноярском
© REUTERS / Ilya Naymushin
Хаски тянут упряжку во время гонок "Карадагская собака" под Красноярском.
© AFP 2018 / APA/ Georg HochmuthТанцоры репетируют выступление перед Венским балом.Танцоры во время репетиции перед Венским балом
© AFP 2018 / APA/ Georg Hochmuth
Танцоры репетируют выступление перед Венским балом.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкМурат Гассиев (Россия) и Юниер Дортикос (Куба) в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии в Сочи.Мурат Гассиев (Россия) и Юниер Дортикос (Куба) в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Мурат Гассиев (Россия) и Юниер Дортикос (Куба) в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии в Сочи.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЖенщина с зонтом на Манежной площади во время небывалого снегопада в Москве.Женщина с зонтом на Манежной площади во время снегопада в Москв
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Женщина с зонтом на Манежной площади во время небывалого снегопада в Москве.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Кирилл проводит в Успенском соборе Московского Кремля напутственный молебен для российской олимпийской сборной.атриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит в Успенском соборе Московского Кремля напутственный молебен для российской олимпийской сборной
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Кирилл проводит в Успенском соборе Московского Кремля напутственный молебен для российской олимпийской сборной.
© REUTERS / Clodagh KilcoyneПес прыгает за мячом во время прогулки в Ирландии.Пес прыгает за мячом во время прогулки в Ирландии
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne
Пес прыгает за мячом во время прогулки в Ирландии.
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкТуристы катаются на санках по льду озера Куньмин на окраине Пекина.Туристы катаются на санках по льду озера Куньмин на окраине Пекина
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Туристы катаются на санках по льду озера Куньмин на окраине Пекина.
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryДевушки из группы поддержки выступают на стадионе U.S. Bank Stadium в США.Девушки из группы поддержки во время выступления на стадионе U.S. Bank Stadium в Миннеаполисе, США
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
Девушки из группы поддержки выступают на стадионе U.S. Bank Stadium в США.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкГраффити в районе Псири в Афинах.Граффити в районе Псири в Афинах
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Граффити в районе Псири в Афинах.
© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкИгроки сборной России по хоккею с мячом на церемонии награждения после победы на чемпионате мира.Игроки сборной России, занявшие первое место в чемпионате мира по хоккею с мячом, на церемонии награждения
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Игроки сборной России по хоккею с мячом на церемонии награждения после победы на чемпионате мира.
© AFP 2018 / Patrick KovarikМужчина катается на лыжах по заснеженному Монмартру в Париже.Мужчина съезжает на лыжах по одной из улиц Монмартра после снегопада в Париже
© AFP 2018 / Patrick Kovarik
Мужчина катается на лыжах по заснеженному Монмартру в Париже.
© REUTERS / Gleb GaranichПоказ коллекции украинского дизайнера Iva Nerolli на Неделе моды в Киеве.Показ коллекции Iva Nerolli на Неделе моды в Киеве
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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galaction.tereshin
Мне очень понравилась фотография двух космонавтов в скафандрах на фоне Земли.
16:14
09.02.2018
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