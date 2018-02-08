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Неделя моды в Киеве: Ukrainian Fashion Week

19:2508.02.2018
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Показ коллекции Iva Nerolli на Неделе моды в Киеве
Показ коллекции 2LFactura на Неделе моды в Киеве
Показ коллекции Queens на Неделе моды в Киеве
Подготовка к показу на Неделе моды в Киеве
Показ коллекции Queens на Неделе моды в Киеве
Показ коллекции Gasanova на Неделе моды в Киеве
Показ коллекции Dastish Fantastish на Неделе моды в Киеве
Показ коллекции Kristina_As на Неделе моды в Киеве
Показ коллекции Darja Donezz на Неделе моды в Киеве
Показ коллекции Emely Arfush на Неделе моды в Киеве
Показ коллекции Larisa Lobanova на Неделе моды в Киеве
Показ коллекции Darja Donezz на Неделе моды в Киеве
Показ коллекции Lilia Poustovit на Неделе моды в Киеве
Показ коллекции Vorozhbyt&Zemskova на Неделе моды в Киеве
Показ коллекции Golets на Неделе моды в Киеве
© REUTERS / Gleb GaranichНеделя моды Ukrainian Fashion Week проходила в Киеве с 3 по 8 февраля.Показ коллекции Iva Nerolli на Неделе моды в Киеве
© REUTERS / Gleb Garanich
Неделя моды Ukrainian Fashion Week проходила в Киеве с 3 по 8 февраля.
© AP Photo / Efrem LukatskyСвои коллекции представили более 50 брендов и дизайнеров.Показ коллекции 2LFactura на Неделе моды в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Свои коллекции представили более 50 брендов и дизайнеров.
© AP Photo / Efrem LukatskyВ показах не смогли принять участие модельеры Светлана Бевза и Лилия Литковская. Они покажут свои работы на неделях моды в Нью-Йорке и в Париже.Показ коллекции Queens на Неделе моды в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
В показах не смогли принять участие модельеры Светлана Бевза и Лилия Литковская. Они покажут свои работы на неделях моды в Нью-Йорке и в Париже.
© REUTERS / Gleb GaranichЕжегодно Ukrainian Fahion Week собирает около 20 тысяч гостей со всего мира.Подготовка к показу на Неделе моды в Киеве
© REUTERS / Gleb Garanich
Ежегодно Ukrainian Fahion Week собирает около 20 тысяч гостей со всего мира.
© AP Photo / Efrem LukatskyЧасть фурнитуры в нарядах некоторых дизайнеров создавалась с помощью 3D-принтера.Показ коллекции Queens на Неделе моды в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Часть фурнитуры в нарядах некоторых дизайнеров создавалась с помощью 3D-принтера.
© AP Photo / Efrem LukatskyНа Ukrainian Fashion Week была представлена коллекция бренда Gasanova. В своих показах Эльвира Гасанова решила обыграть тему личности Джованни Казановы.Показ коллекции Gasanova на Неделе моды в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
На Ukrainian Fashion Week была представлена коллекция бренда Gasanova. В своих показах Эльвира Гасанова решила обыграть тему личности Джованни Казановы.
© REUTERS / Gleb GaranichБренд Dastish Fantasish представил футуристичную коллекцию в темных цветах.Показ коллекции Dastish Fantastish на Неделе моды в Киеве
© REUTERS / Gleb Garanich
Бренд Dastish Fantasish представил футуристичную коллекцию в темных цветах.
© AP Photo / Efrem LukatskyБольшинство участников в своих нарядах отдало предпочтение более яркой палитре. В частности, это сделала Kristina As в своем образе урбанистической королевы.Показ коллекции Kristina_As на Неделе моды в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Большинство участников в своих нарядах отдало предпочтение более яркой палитре. В частности, это сделала Kristina As в своем образе урбанистической королевы.
© AP Photo / Efrem LukatskyНекоторые модельеры в своих работах попытались обыграть тематику "украинского барокко".Показ коллекции Darja Donezz на Неделе моды в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Некоторые модельеры в своих работах попытались обыграть тематику "украинского барокко".
© AP Photo / Efrem LukatskyНа Ukarainian Fashion Week также была представлена коллекция самого молодого украинского дизайнера одежды - тринадцатилетней Эмили Арфуш.Показ коллекции Emely Arfush на Неделе моды в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
На Ukarainian Fashion Week также была представлена коллекция самого молодого украинского дизайнера одежды - тринадцатилетней Эмили Арфуш.
© REUTERS / Gleb GaranichЭксперты по итогам показов назвали хитом сезона красный цвет.Показ коллекции Larisa Lobanova на Неделе моды в Киеве
© REUTERS / Gleb Garanich
Эксперты по итогам показов назвали хитом сезона красный цвет.
© AP Photo / Efrem LukatskyЧасть дизайнеров использовала красный при разработке моделей белья.Показ коллекции Darja Donezz на Неделе моды в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Часть дизайнеров использовала красный при разработке моделей белья.
© REUTERS / Gleb GaranichОдной из самых ожидаемых стала коллекция Лилии Пустовит, на которую дизайнера вдохновила мода 1980-х годов.Показ коллекции Lilia Poustovit на Неделе моды в Киеве
© REUTERS / Gleb Garanich
Одной из самых ожидаемых стала коллекция Лилии Пустовит, на которую дизайнера вдохновила мода 1980-х годов.
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский дуэт дизайнеров Vorozhbyt&Zemskova в своей коллекции обыграл тему уюта и комфорта.Показ коллекции Vorozhbyt&Zemskova на Неделе моды в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский дуэт дизайнеров Vorozhbyt&Zemskova в своей коллекции обыграл тему уюта и комфорта.
© AP Photo / Efrem LukatskyВ целом многие модельеры использовали в своих нарядах легкие полупрозрачные ткани, блестки и стразы.Показ коллекции Golets на Неделе моды в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
В целом многие модельеры использовали в своих нарядах легкие полупрозрачные ткани, блестки и стразы.
Показ коллекции Darja Donezz на Неделе моды в КиевеНеделя моды в Киеве: Ukrainian Fashion Week19:2508.02.2018
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В Киеве подходит к концу Ukrainian Fashion Week. Наряды дизайнеров, которые порадовали украинских модниц — в фотоленте РИА Новости.

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