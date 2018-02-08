В Киеве подходит к концу Ukrainian Fashion Week. Наряды дизайнеров, которые порадовали украинских модниц — в фотоленте РИА Новости.
Неделя моды в Киеве: Ukrainian Fashion Week
19:2508.02.2018
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© AP Photo / Efrem LukatskyСвои коллекции представили более 50 брендов и дизайнеров.
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Свои коллекции представили более 50 брендов и дизайнеров.
© AP Photo / Efrem LukatskyВ показах не смогли принять участие модельеры Светлана Бевза и Лилия Литковская. Они покажут свои работы на неделях моды в Нью-Йорке и в Париже.
© AP Photo / Efrem Lukatsky
В показах не смогли принять участие модельеры Светлана Бевза и Лилия Литковская. Они покажут свои работы на неделях моды в Нью-Йорке и в Париже.
© REUTERS / Gleb GaranichЕжегодно Ukrainian Fahion Week собирает около 20 тысяч гостей со всего мира.
Ежегодно Ukrainian Fahion Week собирает около 20 тысяч гостей со всего мира.
© AP Photo / Efrem LukatskyЧасть фурнитуры в нарядах некоторых дизайнеров создавалась с помощью 3D-принтера.
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Часть фурнитуры в нарядах некоторых дизайнеров создавалась с помощью 3D-принтера.
© AP Photo / Efrem LukatskyНа Ukrainian Fashion Week была представлена коллекция бренда Gasanova. В своих показах Эльвира Гасанова решила обыграть тему личности Джованни Казановы.
© AP Photo / Efrem Lukatsky
На Ukrainian Fashion Week была представлена коллекция бренда Gasanova. В своих показах Эльвира Гасанова решила обыграть тему личности Джованни Казановы.
© REUTERS / Gleb GaranichБренд Dastish Fantasish представил футуристичную коллекцию в темных цветах.
Бренд Dastish Fantasish представил футуристичную коллекцию в темных цветах.
© AP Photo / Efrem LukatskyБольшинство участников в своих нарядах отдало предпочтение более яркой палитре. В частности, это сделала Kristina As в своем образе урбанистической королевы.
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Большинство участников в своих нарядах отдало предпочтение более яркой палитре. В частности, это сделала Kristina As в своем образе урбанистической королевы.
© AP Photo / Efrem LukatskyНекоторые модельеры в своих работах попытались обыграть тематику "украинского барокко".
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Некоторые модельеры в своих работах попытались обыграть тематику "украинского барокко".
© AP Photo / Efrem LukatskyНа Ukarainian Fashion Week также была представлена коллекция самого молодого украинского дизайнера одежды - тринадцатилетней Эмили Арфуш.
© AP Photo / Efrem Lukatsky
На Ukarainian Fashion Week также была представлена коллекция самого молодого украинского дизайнера одежды - тринадцатилетней Эмили Арфуш.
© AP Photo / Efrem LukatskyЧасть дизайнеров использовала красный при разработке моделей белья.
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Часть дизайнеров использовала красный при разработке моделей белья.
© REUTERS / Gleb GaranichОдной из самых ожидаемых стала коллекция Лилии Пустовит, на которую дизайнера вдохновила мода 1980-х годов.
Одной из самых ожидаемых стала коллекция Лилии Пустовит, на которую дизайнера вдохновила мода 1980-х годов.
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский дуэт дизайнеров Vorozhbyt&Zemskova в своей коллекции обыграл тему уюта и комфорта.
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский дуэт дизайнеров Vorozhbyt&Zemskova в своей коллекции обыграл тему уюта и комфорта.
© AP Photo / Efrem LukatskyВ целом многие модельеры использовали в своих нарядах легкие полупрозрачные ткани, блестки и стразы.
© AP Photo / Efrem Lukatsky
В целом многие модельеры использовали в своих нарядах легкие полупрозрачные ткани, блестки и стразы.
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