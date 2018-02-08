Российское духовенство привезло для беженцев на ливано-сирийской границе партию гумпомощи, собранной на средства верующих. Уникальная по масштабам акция – в фотоленте ria.ru.
Межконфессиональная делегация религиозных деятелей из России
23:0808.02.2018
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ долине Бекаа проживают около 1,5 миллиона беженцев из Сирии.
В долине Бекаа проживают около 1,5 миллиона беженцев из Сирии.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЛиван принял на себя основной поток беженцев, притом что население страны — всего четыре миллиона. Первые лагеря для бежавших из Сирии людей открылись в Бекаа уже в 2011 году.
Ливан принял на себя основной поток беженцев, притом что население страны — всего четыре миллиона. Первые лагеря для бежавших из Сирии людей открылись в Бекаа уже в 2011 году.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкМежрелигиозная делегация из РФ приехала в ливанский город Захлу, где при участии местных христианских общин было роздано 13 тонн помощи.
Межрелигиозная делегация из РФ приехала в ливанский город Захлу, где при участии местных христианских общин было роздано 13 тонн помощи.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПомощь получают все нуждающиеся вне зависимости от вероисповедания.
Помощь получают все нуждающиеся вне зависимости от вероисповедания.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкКаждая коробка весит 25 килограмм. Внутри все самое необходимое: мука, крупы, сахар, сухое молоко, подсолнечное масло, макароны, рыбные и мясные консервы.
Каждая коробка весит 25 килограмм. Внутри все самое необходимое: мука, крупы, сахар, сухое молоко, подсолнечное масло, макароны, рыбные и мясные консервы.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВсего в Сирию и Ливан было доставлено 77 тонн помощи.
Всего в Сирию и Ливан было доставлено 77 тонн помощи.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДелегация межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ прибыла в Сирию и Ливан 3 февраля.
Делегация межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ прибыла в Сирию и Ливан 3 февраля.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкГуманитарная акция, как уточняют ее организаторы, носит беспрецедентный характер как по масштабам помощи, так и по составу ее участников: впервые российское и сирийское духовенство раздает помощь вместе.
Гуманитарная акция, как уточняют ее организаторы, носит беспрецедентный характер как по масштабам помощи, так и по составу ее участников: впервые российское и сирийское духовенство раздает помощь вместе.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОсновную часть помощи раздали в Дамаске. Около 13 тонн по просьбе верховного муфтия Сирии было направлено в Алеппо.
Основную часть помощи раздали в Дамаске. Около 13 тонн по просьбе верховного муфтия Сирии было направлено в Алеппо.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРабочая группа Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ была создана в апреле 2017 года по инициативе Русской православной церкви и поддержке главы государства.
Рабочая группа Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ была создана в апреле 2017 года по инициативе Русской православной церкви и поддержке главы государства.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ ее состав входят главы и представители основных христианских и мусульманских общин России, а также некоторых общественных организаций.
В ее состав входят главы и представители основных христианских и мусульманских общин России, а также некоторых общественных организаций.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ прошлом году группа отправила в Сирию два гуманитарных груза.
В прошлом году группа отправила в Сирию два гуманитарных груза.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСредства на помощь для Сирии была собрана российскими верующими.
Средства на помощь для Сирии была собрана российскими верующими.
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