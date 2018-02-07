Дом под наклоном и трещины в дорогах: последствия землетрясения на Тайване
11:4007.02.2018
(обновлено: 11:43 07.02.2018)
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© AP Photo / Tian Jun-hsiungКрупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло 6 февраля в 23.50 по местному времени (18.50 мск) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова.
© AP Photo / Tian Jun-hsiung
Крупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло 6 февраля в 23.50 по местному времени (18.50 мск) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова.
© AFP 2018 / Paul YangВ результате землетрясения в разных населенных пунктах уезда Хуалянь сильным разрушениям подверглись несколько крупных зданий, дорожное полотно испещрено трещинами, более 40 тысяч домовладений отрезаны от водоснабжения, свыше 700 — от электричества.
В результате землетрясения в разных населенных пунктах уезда Хуалянь сильным разрушениям подверглись несколько крупных зданий, дорожное полотно испещрено трещинами, более 40 тысяч домовладений отрезаны от водоснабжения, свыше 700 — от электричества.
© AFP 2018 / Paul YangЗемлетрясение унесло жизни четырех человек, 225 пострадали, 145 числятся пропавшими, в настоящий момент продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы более 1,3 тысячи специалистов.
Землетрясение унесло жизни четырех человек, 225 пострадали, 145 числятся пропавшими, в настоящий момент продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы более 1,3 тысячи специалистов.
© REUTERS / Tyrone SiuСильнее других населенных пунктов пострадал город Хуалянь, где разрушениям подверглись три отеля, ресторан, два жилых здания и военный госпиталь.
Сильнее других населенных пунктов пострадал город Хуалянь, где разрушениям подверглись три отеля, ресторан, два жилых здания и военный госпиталь.
© REUTERS / Tyrone SiuНаиболее опасная ситуация возникла после того, как первые четыре этажа здания одного из отелей города были разрушены, из-за чего все здание не обрушилось, но наклонилось на 45 градусов.
Наиболее опасная ситуация возникла после того, как первые четыре этажа здания одного из отелей города были разрушены, из-за чего все здание не обрушилось, но наклонилось на 45 градусов.
© REUTERS / Tyrone SiuПравительство города Хуалянь утром в среду выпустило заявление, что школы, детсады и офисы будут оставаться закрытыми, однако позже было объявлено, что образовательные учреждения и офисы могут приступать к работе и занятиям в обычном режиме.
Правительство города Хуалянь утром в среду выпустило заявление, что школы, детсады и офисы будут оставаться закрытыми, однако позже было объявлено, что образовательные учреждения и офисы могут приступать к работе и занятиям в обычном режиме.
© AFP 2018 / Yang Jen-FuУправление по делам Тайваня Госсовета КНР обещало предоставить помощь для ликвидации последствий трагедии, включая отправку группы спасателей.
Управление по делам Тайваня Госсовета КНР обещало предоставить помощь для ликвидации последствий трагедии, включая отправку группы спасателей.
© REUTERS / Tyrone SiuПовторные подземные толчки зафиксированы утром в среду в 05:56 по местному времени в морской акватории вблизи уезда Хуалянь.
Повторные подземные толчки зафиксированы утром в среду в 05:56 по местному времени в морской акватории вблизи уезда Хуалянь.
© AFP 2018 / Paul YangМинобороны Тайваня направило около 100 военнослужащих для оказания помощи в поисково-спасательной операции, в ближайшее время к ним должны присоединиться еще 250 солдат.
Минобороны Тайваня направило около 100 военнослужащих для оказания помощи в поисково-спасательной операции, в ближайшее время к ним должны присоединиться еще 250 солдат.
© AFP 2018 / Yang Jen-FuЖители города публикуют в соцсетях фото, на которых видны разрушения на улицах города, а также внутри жилых помещений.
Жители города публикуют в соцсетях фото, на которых видны разрушения на улицах города, а также внутри жилых помещений.
© REUTERS / Tyrone SiuВо многих домах на пол упала мебель, книги, посуда. На видеозаписях соцсети Weibo демонстрируются моменты непосредственно во время землетрясения.
Во многих домах на пол упала мебель, книги, посуда. На видеозаписях соцсети Weibo демонстрируются моменты непосредственно во время землетрясения.
© REUTERS / Tyrone SiuРоссиян среди пострадавших от землетрясения на Тайване нет, сообщили в представительстве Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству в Тайбэе.
Россиян среди пострадавших от землетрясения на Тайване нет, сообщили в представительстве Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству в Тайбэе.
© REUTERS / StringerПри этом в представительстве комиссии добавили, что неподалеку от района, где произошло землетрясение, находились россияне, с ними связались, они в порядке.
При этом в представительстве комиссии добавили, что неподалеку от района, где произошло землетрясение, находились россияне, с ними связались, они в порядке.
© REUTERS / Tyrone SiuРостуризм в своем заявлении во вторник рекомендовал россиянам соблюдать требования личной безопасности на острове Тайвань и следовать указаниям властей. Ведомство находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации.
Ростуризм в своем заявлении во вторник рекомендовал россиянам соблюдать требования личной безопасности на острове Тайвань и следовать указаниям властей. Ведомство находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации.
Землетрясение на Тайване, произошедшее во вторник около полуночи в уезде Хуалянь. Последствия землетрясения — в фотоленте Ria.ru.
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