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Праздник музыки и цвета: уличный карнавал в Рио-де-Жанейро

14:1505.02.2018
(обновлено: 14:18 05.02.2018)
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Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
© REUTERS / Pilar OlivaresКарнавал в Рио-де-Жанейро проводится ежегодно перед Великим постом.Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
© REUTERS / Pilar Olivares
Карнавал в Рио-де-Жанейро проводится ежегодно перед Великим постом.
© AP Photo / Leo CorreaНачинается этот праздник всегда в субботу и продолжается четыре дня и четыре ночи. Самое фееричное зрелище во время карнавала — это парад школ самбы на "Самбадроме".Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
© AP Photo / Leo Correa
Начинается этот праздник всегда в субботу и продолжается четыре дня и четыре ночи. Самое фееричное зрелище во время карнавала — это парад школ самбы на "Самбадроме".
© REUTERS / Pilar Olivares"Самбадром" — это аллея длиной 700 метров, возведенная по проекту знаменитого бразильского архитектора Оскара Нимейра. Трибуны "Самбадрома" вмещают свыше 70 тысяч человек, причем 40 тысяч мест снабжены столиками и барами.Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
© REUTERS / Pilar Olivares
"Самбадром" — это аллея длиной 700 метров, возведенная по проекту знаменитого бразильского архитектора Оскара Нимейра. Трибуны "Самбадрома" вмещают свыше 70 тысяч человек, причем 40 тысяч мест снабжены столиками и барами.
© REUTERS / Pilar OlivaresТрадиционно карнавал в Бразилии начинается с “официальной части” – мэр символически передает ключи от Рио-де-Жанейро “королю карнавала”. На четыре дня он становится полноправным хозяином города и наделяется правом издавать и отменять любые законы.Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
© REUTERS / Pilar Olivares
Традиционно карнавал в Бразилии начинается с “официальной части” – мэр символически передает ключи от Рио-де-Жанейро “королю карнавала”. На четыре дня он становится полноправным хозяином города и наделяется правом издавать и отменять любые законы.
© AFP 2018 / Carl De SouzaЗа два дня карнавала, в воскресенье и в понедельник, выступают по шесть школ самбы. Число выступающих в каждой школе колеблется от трех до пяти тысяч человек.Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
© AFP 2018 / Carl De Souza
За два дня карнавала, в воскресенье и в понедельник, выступают по шесть школ самбы. Число выступающих в каждой школе колеблется от трех до пяти тысяч человек.
© REUTERS / Pilar OlivaresКаждая группа школы выступает определенное количество минут, которое определяется жюри. За нарушения временных рамок коллектив лишается баллов.Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
© REUTERS / Pilar Olivares
Каждая группа школы выступает определенное количество минут, которое определяется жюри. За нарушения временных рамок коллектив лишается баллов.
© AP Photo / Leo CorreaЖюри оценивает ритмическую точность ударных, согласованность пения, ритма и танца, художественное воплощение темы, выступление женщины-знаменосца и общую сплоченность коллектива.Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
© AP Photo / Leo Correa
Жюри оценивает ритмическую точность ударных, согласованность пения, ритма и танца, художественное воплощение темы, выступление женщины-знаменосца и общую сплоченность коллектива.
© AP Photo / Leo CorreaПодсчет оценок за выступления проводится в среду. Решение выносят 40 судей. Эта церемония транслируется по телевизионным каналам по всей стране в прямом эфире.Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
© AP Photo / Leo Correa
Подсчет оценок за выступления проводится в среду. Решение выносят 40 судей. Эта церемония транслируется по телевизионным каналам по всей стране в прямом эфире.
© REUTERS / Pilar OlivaresПразднование победы на карнавале отмечается почти как футбольное первенство мира. Участники, занявшие второе и третье место, также получают награды.Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
© REUTERS / Pilar Olivares
Празднование победы на карнавале отмечается почти как футбольное первенство мира. Участники, занявшие второе и третье место, также получают награды.
© AP Photo / Leo CorreaПодготовка к новому параду начинается сразу после окончания предыдущего.Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
© AP Photo / Leo Correa
Подготовка к новому параду начинается сразу после окончания предыдущего.
© AP Photo / Leo CorreaКаждая школа тратит на изготовление костюмов, повозок и прочих декораций до 40 тонн прессованной бумаги, 80 тысяч метров ткани, шести тысяч литров краски, не считая тонн клея, гвоздей, полипропилена и противопожарного окислителя.Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
© AP Photo / Leo Correa
Каждая школа тратит на изготовление костюмов, повозок и прочих декораций до 40 тонн прессованной бумаги, 80 тысяч метров ткани, шести тысяч литров краски, не считая тонн клея, гвоздей, полипропилена и противопожарного окислителя.
© REUTERS / Pilar OlivaresИногда эти расходы берут на себя частные спонсоры. Если же таковых не нашлось, то участникам карнавала придется серьезно сэкономить, чтобы позволить себе новый костюм и реквизит.Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
© REUTERS / Pilar Olivares
Иногда эти расходы берут на себя частные спонсоры. Если же таковых не нашлось, то участникам карнавала придется серьезно сэкономить, чтобы позволить себе новый костюм и реквизит.
© AFP 2018 / Carl De SouzaНа "Самбадроме", где проходит танцевальное соревнование, в течение всего года открыт небольшой музей, рассказывает о традициях и подробностях проведения карнавала.Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
© AFP 2018 / Carl De Souza
На "Самбадроме", где проходит танцевальное соревнование, в течение всего года открыт небольшой музей, рассказывает о традициях и подробностях проведения карнавала.
© AFP 2018 / Carl De SouzaТуристам, желающим созерцать карнавал, стоит приготовиться к тратам. Места на "Самбадроме" обычно стоят от 250 долларов, кресла за столиком – от 450 долларов и выше, размещение в VIP-ложах "Самбадрома" – от тысячи долларов.Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
© AFP 2018 / Carl De Souza
Туристам, желающим созерцать карнавал, стоит приготовиться к тратам. Места на "Самбадроме" обычно стоят от 250 долларов, кресла за столиком – от 450 долларов и выше, размещение в VIP-ложах "Самбадрома" – от тысячи долларов.
© AP Photo / Leo CorreaОднако приобщиться к духу бразильского праздника можно и не в "сезон", посетив субботним вечером репетицию одной из школ самбы. Это обойдется всего в десять реалов или около трех долларов.Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
© AP Photo / Leo Correa
Однако приобщиться к духу бразильского праздника можно и не в "сезон", посетив субботним вечером репетицию одной из школ самбы. Это обойдется всего в десять реалов или около трех долларов.
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В Рио-де-Жанейро прошел традиционный пятидневный карнавал, который по праву считают самым красочным шоу на Земле. Самые яркие участники карнавала — в фотоленте Ria.ru.

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Cicicipi
Фотки не ахти. Сняли их "по конец рук", на отвали. Праздник, его размах, как-то не чувствуется.
15:19
05.02.2018
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