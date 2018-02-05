В Рио-де-Жанейро прошел традиционный пятидневный карнавал, который по праву считают самым красочным шоу на Земле. Самые яркие участники карнавала — в фотоленте Ria.ru.
Праздник музыки и цвета: уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
14:1505.02.2018
(обновлено: 14:18 05.02.2018)
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© AP Photo / Leo CorreaНачинается этот праздник всегда в субботу и продолжается четыре дня и четыре ночи. Самое фееричное зрелище во время карнавала — это парад школ самбы на "Самбадроме".
© AP Photo / Leo Correa
Начинается этот праздник всегда в субботу и продолжается четыре дня и четыре ночи. Самое фееричное зрелище во время карнавала — это парад школ самбы на "Самбадроме".
© REUTERS / Pilar Olivares"Самбадром" — это аллея длиной 700 метров, возведенная по проекту знаменитого бразильского архитектора Оскара Нимейра. Трибуны "Самбадрома" вмещают свыше 70 тысяч человек, причем 40 тысяч мест снабжены столиками и барами.
"Самбадром" — это аллея длиной 700 метров, возведенная по проекту знаменитого бразильского архитектора Оскара Нимейра. Трибуны "Самбадрома" вмещают свыше 70 тысяч человек, причем 40 тысяч мест снабжены столиками и барами.
© REUTERS / Pilar OlivaresТрадиционно карнавал в Бразилии начинается с “официальной части” – мэр символически передает ключи от Рио-де-Жанейро “королю карнавала”. На четыре дня он становится полноправным хозяином города и наделяется правом издавать и отменять любые законы.
Традиционно карнавал в Бразилии начинается с “официальной части” – мэр символически передает ключи от Рио-де-Жанейро “королю карнавала”. На четыре дня он становится полноправным хозяином города и наделяется правом издавать и отменять любые законы.
© AFP 2018 / Carl De SouzaЗа два дня карнавала, в воскресенье и в понедельник, выступают по шесть школ самбы. Число выступающих в каждой школе колеблется от трех до пяти тысяч человек.
За два дня карнавала, в воскресенье и в понедельник, выступают по шесть школ самбы. Число выступающих в каждой школе колеблется от трех до пяти тысяч человек.
© REUTERS / Pilar OlivaresКаждая группа школы выступает определенное количество минут, которое определяется жюри. За нарушения временных рамок коллектив лишается баллов.
Каждая группа школы выступает определенное количество минут, которое определяется жюри. За нарушения временных рамок коллектив лишается баллов.
© AP Photo / Leo CorreaЖюри оценивает ритмическую точность ударных, согласованность пения, ритма и танца, художественное воплощение темы, выступление женщины-знаменосца и общую сплоченность коллектива.
© AP Photo / Leo Correa
Жюри оценивает ритмическую точность ударных, согласованность пения, ритма и танца, художественное воплощение темы, выступление женщины-знаменосца и общую сплоченность коллектива.
© AP Photo / Leo CorreaПодсчет оценок за выступления проводится в среду. Решение выносят 40 судей. Эта церемония транслируется по телевизионным каналам по всей стране в прямом эфире.
© AP Photo / Leo Correa
Подсчет оценок за выступления проводится в среду. Решение выносят 40 судей. Эта церемония транслируется по телевизионным каналам по всей стране в прямом эфире.
© REUTERS / Pilar OlivaresПразднование победы на карнавале отмечается почти как футбольное первенство мира. Участники, занявшие второе и третье место, также получают награды.
Празднование победы на карнавале отмечается почти как футбольное первенство мира. Участники, занявшие второе и третье место, также получают награды.
© AP Photo / Leo CorreaПодготовка к новому параду начинается сразу после окончания предыдущего.
© AP Photo / Leo Correa
Подготовка к новому параду начинается сразу после окончания предыдущего.
© AP Photo / Leo CorreaКаждая школа тратит на изготовление костюмов, повозок и прочих декораций до 40 тонн прессованной бумаги, 80 тысяч метров ткани, шести тысяч литров краски, не считая тонн клея, гвоздей, полипропилена и противопожарного окислителя.
© AP Photo / Leo Correa
Каждая школа тратит на изготовление костюмов, повозок и прочих декораций до 40 тонн прессованной бумаги, 80 тысяч метров ткани, шести тысяч литров краски, не считая тонн клея, гвоздей, полипропилена и противопожарного окислителя.
© REUTERS / Pilar OlivaresИногда эти расходы берут на себя частные спонсоры. Если же таковых не нашлось, то участникам карнавала придется серьезно сэкономить, чтобы позволить себе новый костюм и реквизит.
Иногда эти расходы берут на себя частные спонсоры. Если же таковых не нашлось, то участникам карнавала придется серьезно сэкономить, чтобы позволить себе новый костюм и реквизит.
© AFP 2018 / Carl De SouzaНа "Самбадроме", где проходит танцевальное соревнование, в течение всего года открыт небольшой музей, рассказывает о традициях и подробностях проведения карнавала.
На "Самбадроме", где проходит танцевальное соревнование, в течение всего года открыт небольшой музей, рассказывает о традициях и подробностях проведения карнавала.
© AFP 2018 / Carl De SouzaТуристам, желающим созерцать карнавал, стоит приготовиться к тратам. Места на "Самбадроме" обычно стоят от 250 долларов, кресла за столиком – от 450 долларов и выше, размещение в VIP-ложах "Самбадрома" – от тысячи долларов.
Туристам, желающим созерцать карнавал, стоит приготовиться к тратам. Места на "Самбадроме" обычно стоят от 250 долларов, кресла за столиком – от 450 долларов и выше, размещение в VIP-ложах "Самбадрома" – от тысячи долларов.
© AP Photo / Leo CorreaОднако приобщиться к духу бразильского праздника можно и не в "сезон", посетив субботним вечером репетицию одной из школ самбы. Это обойдется всего в десять реалов или около трех долларов.
© AP Photo / Leo Correa
Однако приобщиться к духу бразильского праздника можно и не в "сезон", посетив субботним вечером репетицию одной из школ самбы. Это обойдется всего в десять реалов или около трех долларов.
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Фотки не ахти. Сняли их "по конец рук", на отвали. Праздник, его размах, как-то не чувствуется.
15:19
05.02.2018
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