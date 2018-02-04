В Москве идет мокрый снег, ожидаются сильный ветер и гололед. Снегопад в Москве и борьба с его последствиями — в фотоленте РИА Новости.
В плену стихии: на Москву обрушился снегопад
15:0004.02.2018
(обновлено: 15:52 04.02.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСнегопад, пришедший в регионы Центральной России в ночь на воскресенье, оставил без электроэнергии ряд населенных пунктов, перевел на усиленный режим работы дорожные службы и отменил часть авиарейсов.
Снегопад, пришедший в регионы Центральной России в ночь на воскресенье, оставил без электроэнергии ряд населенных пунктов, перевел на усиленный режим работы дорожные службы и отменил часть авиарейсов.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНакануне региональные управления МЧС предупредили о мокром снеге с дождем, усилении ветра и гололедице в ряде областей Центральной России из-за прохождения циклона.
Накануне региональные управления МЧС предупредили о мокром снеге с дождем, усилении ветра и гололедице в ряде областей Центральной России из-за прохождения циклона.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ Москве пик снегопада пришелся на воскресенье. Метеорологи также обещают похолодание. Вечером москвичей ждет мороз до минус 10 градусов.
В Москве пик снегопада пришелся на воскресенье. Метеорологи также обещают похолодание. Вечером москвичей ждет мороз до минус 10 градусов.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБолее 15 тысяч единиц техники работает на улицах Москвы в условиях снегопада, также на очистке тротуаров и дворов работает около 70 тысяч человек.
Более 15 тысяч единиц техники работает на улицах Москвы в условиях снегопада, также на очистке тротуаров и дворов работает около 70 тысяч человек.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСхему уборки пришлось изменить, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Вместо трех прометаний коммунальщики делают шесть.
Схему уборки пришлось изменить, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Вместо трех прометаний коммунальщики делают шесть.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКаждые четыре часа проходит колонна с прометанием и обработкой дорог реагентами. Коммунальщики применяют противогололедные материалы в виде гравийной крошки, для того, чтобы не допустить скольжения.
Каждые четыре часа проходит колонна с прометанием и обработкой дорог реагентами. Коммунальщики применяют противогололедные материалы в виде гравийной крошки, для того, чтобы не допустить скольжения.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ Москве от разгула стихии пострадали пять человек. Причиной травм становятся оборванные провода и деревья, которые падают под тяжестью снега и льда.
В Москве от разгула стихии пострадали пять человек. Причиной травм становятся оборванные провода и деревья, которые падают под тяжестью снега и льда.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ Москве из-за снегопада упало 370 деревьев. Были повреждены машины москвичей.
В Москве из-за снегопада упало 370 деревьев. Были повреждены машины москвичей.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИз-за неблагоприятных погодных условий число авиарейсов, задержанных в московских аэропортах, превысило сотню. Еще несколько десятков были отменены.
Из-за неблагоприятных погодных условий число авиарейсов, задержанных в московских аэропортах, превысило сотню. Еще несколько десятков были отменены.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВласти столицы разослали СМС-сообщения всем пользователям телефонной сети с рекомендацией соблюдать меры предосторожности в условиях снегопада.
Власти столицы разослали СМС-сообщения всем пользователям телефонной сети с рекомендацией соблюдать меры предосторожности в условиях снегопада.
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